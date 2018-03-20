Что позволит себе президент при поддержке в 77%?

После оглашения результатов президентских выборов (на тот момент – предварительных) у немалого числа граждан возник вопрос: если уровень доверия президенту более трёх четвертей от числа пришедших на избирательные участки, то как этим невероятно высоким уровнем доверия Владимир Путин воспользуется? Вопрос отнюдь не праздный, учитывая тот факт, что многие люди шли на избирательные участки и ставили отметку напротив фамилии Путин только для того, чтобы предоставить президенту шанс не просто навести порядок в политике внутренней, но и решить важнейшую задачу – повысить экономическую состоятельность страны с огромными ресурсами и возможностями.Итак, если допустить, что всё предыдущее время президентства (плюс – премьерства) Владимиру Путину нужно было для того, чтобы остановить развал страны, сломать хребет террористической нечисти, заставить «партнёров» забыть об однополярном мире в том числе и методом возрождения Вооружённых сил России, вернуть стране чувство собственного достоинства на фоне принятого решения по воссоединению с Крымом и Севастополя с Россией, то что может быть поставлено во главу угла в новой шестилетке?Понятно, что речь может идти именно об экономике, положение дел в формате «околонуля» в которой для такой страны как Россия изрядно затянулось.Однако, как прекрасно известно, решение непосредственно экономических задач не является прямой обязанностью президента Российской Федерации. И здесь обозначается другой вопрос: будут ли менять правительственных «коней» «на переправе». Ведь в Кремле по определению не могут не понимать, что почти 77% голосов, отданных россиянами за Владимира Путина, – это не только одобрение большинством того, что было сделано президентом, но и ещё (возможно, даже в первую очередь) своеобразный аванс за то, что может быть сделано в будущем.Итак, о «конях» и «переправе».В среде политологов РФ обозначилось мнение о том, что основные правительственные «кони», включая главного в кабмине, своих кресел не лишатся и после официального вступления Владимира Путина в должность. На эту тему стоит порассуждать, тем более что для президента это на самом деле проблема.Если не менять никого из правительственных министров, в первую очередь экономического блока, то многие сограждане этого попросту не поймут, решив, что невразумительный упомянутый рост экономики «околонуля» вполне устраивает власть, как устраивает власть и система чиновничьей разнузданности на фоне отсутствия хотя бы видимости чувства меры.С другой стороны – президент вполне может поменять пару-тройку «коней» для видимости перемен, но темп движения вряд ли изменится в сторону ускорения, потому что все остальные «кони» привыкли двигаться неторопливой трусцой. А если темпы не изменятся, то снова вариант «околонуля» и снова общественные претензии к президенту по поводу его «коней на переправе не меняют». Вряд ли Владимира Путина это устроит на фоне той речи, которую он произносил перед представителями Федерального собрания. В речи были обозначены весьма амбициозные цели и задачи, изначально отказаться от решения которых значит жестоко обмануть избирателя.Вариант третий: тотальное обновление всего кабинета министров. Но и тут есть свои подводные камни. Вероятно, общество обуяет самая настоящая эйфория, если правительственная верхушка вместе с эконом-блоком и вечно извиняющимися «за допинг» вдруг в мае отправится куда подальше от кабминовских кресел. Вот только эйфория, к сожалению, может оказаться совсем недолгой, так как обновлять «под корень» - риск не только для самой действующей власти, но и для страны в целом. Это из серии предъявляемых болельщиками в своё время тогдашнему тренеру сборной России по футболу Фабио Капелло претензий. Мол, дон Фабио, ты не обновляешь состав, потому-то сборная Россия проигрывает. Гони этих «кривоногих» в шею. Бери молодых, талантливых. Когда градус критики достиг точки кипения, Капелло явно в качестве издёвки выпустил на поле полностью молодой и экспериментальный состав. Результат оказался плачевным... Капелло пост тренера покинул.Так какой же вариант предпочтёт Путин? Чтобы ответить на этот вопрос, можно было бы подождать всего-то месячишко-другой. Ну а предположить сейчас...Перемены в правительстве будут. Как говорится, их не может не быть. И будут эти перемены, что называется, точечными, на уровне микрохирургии. Из системы могут быть «вырезаны» те, кто уже настолько в ней забронзовел, что вместо работы может создавать, разве что, её видимость. Другое дело, что все эти потенциально уготованные на «вырезание» господа изначально могут не согласиться с тем, что они «слабое звено», а это значит, через систему лоббистов, решальщиков и прочие элементы «околовертикали» будут пытаться доказать, что их лучше не трогать. Как там по классике советского кино: «Тренируйся лучше на... кошках». Вот только пикантность ситуации в том, что «на кошках» тренировались уже достаточно времени, а потому и сам президент признаёт, что в стране не ликвидирована одна из острейших проблем – коррупция. Именно её винтики, гайки и шестерёнки – те самые решальщики с лоснящимися лицами, знающие через какой коридор пройти и в какую дверцу постучать. А помимо малых винтиков есть и целые "динозавры" чиновничьей "фауны", которые окопались за спинами министров. Например, воспеватели ваучерной приватизации, которые, как известно, и сейчас на хлебных должностях.И это уже реальный вызов для президента. Если он окажется не в состоянии вычленить из системы элементы гниения, перекидывающегося и на многие другие участки большого организма, то для чего президенту поддержка на уровне 77%? Такой поддержкой пользоваться можно и нужно. Российский народ предоставил огромный кредит доверия, не отплатить по которому реальной работой по экономическому росту и искоренению поразившей страну коррупции попросту не получится. Главное здесь не зациклиться на мысли о том, что все те, кто желает всеми силами сдерживать Россию и обирать миллионы российских граждан, живут исключительно в районе Капитолийского холма...