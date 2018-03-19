20:27 19 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Жириновский предложил Путину перейти на форму правления в виде Государственного совета

Занявший третье место на выборах президента России Владимир Жириновский на встрече с Владимиром Путиным озвучил идею о переходе Российской Федерации на возможный вариант «коллегиальной формы правления». По словам Жириновского, есть смысл заменить вариант управления страной одним человеком на некий коллективный орган.

Жириновский предложил Путину перейти на форму правления в виде Государственного совета


РИА Новости приводит заявление Владимира Жириновского:
За эти шесть лет обязательно будут изменения, я так думаю. Это моё мнение, я его высказал и сейчас. Будет государственный совет, человек 30 — лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента. Тогда не будет нужды проводить президентские выборы, а больше прав будет у парламента.



По словам Жириновского, Путин конкретно ничего не ответил на его предложение, заявив лишь, что «некоторые изменения возможны».
На данный момент Владимир Путин (после обработки ЦИК 99,95% бюллетеней) набирает 76,68% голосов избирателей, второй результат у Павла Грудинина – 11,78%, у Жириновского третье место – 5,65% голосов.

Напомним, что несколько дней назад в американской «частной» разведывательной структуре Stratfor вышел материал, в котором было заявлено, что в России власти вынашивают план по созданию некоего современного аналога Политбюро.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Жириновский
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:57
    где у него батарейки ?
    DEZINTO
    1. Logall (Александр) Сегодня, 20:00
      Будет государственный совет, человек 30 — лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы

      Губернаторы итак удалились от народа! Князьки, каждый в своём регионе... А дай им больше власти, то перейдем к феодальной системе правления. Сыновья будут сменять отцов в их креслах. И постоянная борьба за власть! Пока кто-то, самый-самый, ни объявит себя царём и великим князем всея РФ.
      Logall
      1. Karabin (Юрий) Сегодня, 20:18
        Цитата: Logall
        то перейдем к феодальной системе правления.

        Мы уже в ней.
        Karabin
        1. Алексей Р (Алексей) Сегодня, 20:23
          Цитата: Karabin
          Мы уже в ней.


          А мы нет.
          Алексей Р
          1. Karabin (Юрий) Сегодня, 20:26
            Цитата: Алексей Р
            А мы нет.

            А если очки снять?
            Karabin
    2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 20:02
      где же у него кнопка... laughing
      Masya Masya
      1. собаковод Сегодня, 20:08
        Батарейка села, кнопка износилась... Три дня назад, пел о своей инаугурации, теперь согласен на коллектив... Владимир Вольфович, неужто так на вас Грудинин повлиял, что в колхоз потянуло?
        собаковод
        1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 20:16
          Старый еврей знает,о чем говорит.И этот госсовет,походу,будет называться Кнессет. Нет,возможны и другие названия,чтобы электорат не смущать,но суть не изменится
          ДЕДПИХТО
    3. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 20:06
      Николай, hi !
      Цитата: DEZINTO
      где у него батарейки ?

      Я не знаю, где у него батарейки - порою кажется, что он на солнечной энергии работает. Но очень часто почему-то получается, что сначала Жириновский говорит, над ним смеются, а потом, через какое-то время, без упоминания Жириновского это делается. Всё вспоминать не буду, но про федеральные округа Жирик говорил ещё в начале 90-х. А про сапоги в Индийском океане - только ленивый не смеялся. А сейчас "Пётр Великий" туда регулярно наведывается и никто не смеётся....
      В начале 2000-х слышал такую мысль, что Жирик - проект Кремля для обкатки каких-либо идей. Жирик вбросит, народ посмеётся, привыкнет, а потом и делать можно. Не знаю, насколько правда. request За что купил - за то продал....
      Zoldat_A
    4. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 20:08
      Цитата: DEZINTO
      где у него батарейки ?

      Это были последние выборы президента с участием ЛДПР, через 6 лет Жириновскому будет (возможно) 77 и про эту партию никто не вспомнит. Вообще не понятно что делают неудачники прошедших выборов в Кремле, их пригласили из вежливости поблагодарить за массовку, а они наглецы ВВП советы дают, чай попили и по домам-2, спасибо за внимание, до новых нескорых встречь.
      предки с Дона
    5. To be or not to be Сегодня, 20:18
      Любая коллективная форма правления РФ - это ее развал и погибель
      To be or not to be
  2. andrej-shironov Сегодня, 20:01
    Аха-ха laughing Я так и представил как Путин с олигархами вдруг будет учреждать Госсовет. Хотя впрочем видя как либеральные капиталисты во власти не любят персональную ответственность, может и пойдут на это.
    andrej-shironov
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:02
    У любой структуры, будь то Госсовет или другой орган есть обязательно Председатель и руководитель аппарата (секретариата) управления. И опять каждый одеяло на себя... Надо механизмы экономических взаимоотношений (правила игры) менять.
    Теренин
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 20:03
    Будет государственный совет, человек 30 — лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента.
    "Семибоярщина" - проходили, ничего хорошего. Главный вопрос, кто же будет решать кто этот ЛУЧШИЙ... Каков основной критерий? А если он сегодня лучший, а завтра нет, то что каждый день менять состав этого совета? И самое главное, это то, что остальные, "старые" органы государственной власти Вульфович упразднить не пожелал, раз остались "губернаторы, министры, депутаты, сенаторы".
    svp67
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 20:04
    это уже будет какая то семибоярщина в расширенном составе...
    taiga2018
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:06
    Будет государственный совет, человек 30 — лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента.
    Остановите планету !Я сойду пожалуй soldier
    Наблюдатель2014
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:18
      Спрыгивайте как есть, на скорости lol !
      Геркулесыч
    2. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 20:23
      Цитата: Наблюдатель2014
      Остановите планету !Я сойду пожалуй

      Скоро все сойдем, вместе с планетой! laughing
      kapitan92
  7. weksha50 (Георгий) Сегодня, 20:07
    "озвучил идею о переходе Российской Федерации на возможный вариант «коллегиальной формы правления»"...

    Хм... С одной стороны - заманчиво... А с другой стороны - не получилось бы, "как всегда"...
    Как представлю возможных отдельных индивидов в этом Совете - так дурно становится...
    Наверное, не надо превращать систему (механизм) управления таким огромным государством, как Россия, в некий Дом-2...
    Это "Политбюро-2" может сыграть как в положительную, так и в отрицательную сторону... Хотя практически, с курсом дальнейшего долговременного развития государства и с будущим преемником этот орган проблему должен снять... hi
    weksha50
  8. Tevdori (Tevdori) Сегодня, 20:08
    ВВП начнёт сейчас больше уделять времени внутренней политике (надеюсь), решать серьезные экономические и социальные проблемы. Через 2 года он начнёт готовить преемника, думаю молодого, лет 40-45. За два года до окончания срока мы потихоньку будем знакомиться с будущим президентом. И все это при условии, если не внесет изменения в Конституцию РФ.
    Tevdori
    1. Karabin (Юрий) Сегодня, 20:24
      Цитата: Tevdori
      решать серьезные экономические и социальные проблемы.

      То же самое, на этом же сайте я читал 6 лет назад. Ключевое слово- "надеюсь". А получилось - правительство Димона, ЦБ Набиулиной, СБ Грефа ,ВТО и непотопляемый Чубайс.
      Karabin
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:17
    Жириновского на место ведмедева, или как минимум, губернатором в любой дотационный регион.
    Геркулесыч
  10. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 20:17
    как правило, мечты Вольфовича имеют тенденцию свершаться. Посмотрим, как в этот раз
    Silvestr
  11. kefan (kefan) Сегодня, 20:18
    Жирика как всегда бросает из одной стороны в другую.
    kefan
  12. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 20:23
    Вольфович, ты выборы сперва выиграй, а потом вводи себе советы...
    Jovanni
Картина дня