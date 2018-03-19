Жириновский предложил Путину перейти на форму правления в виде Государственного совета

За эти шесть лет обязательно будут изменения, я так думаю. Это моё мнение, я его высказал и сейчас. Будет государственный совет, человек 30 — лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента. Тогда не будет нужды проводить президентские выборы, а больше прав будет у парламента.

Занявший третье место на выборах президента России Владимир Жириновский на встрече с Владимиром Путиным озвучил идею о переходе Российской Федерации на возможный вариант «коллегиальной формы правления». По словам Жириновского, есть смысл заменить вариант управления страной одним человеком на некий коллективный орган. РИА Новости приводит заявление Владимира Жириновского:По словам Жириновского, Путин конкретно ничего не ответил на его предложение, заявив лишь, что «некоторые изменения возможны».На данный момент Владимир Путин (после обработки ЦИК 99,95% бюллетеней) набирает 76,68% голосов избирателей, второй результат у Павла Грудинина – 11,78%, у Жириновского третье место – 5,65% голосов.Напомним, что несколько дней назад в американской «частной» разведывательной структуре Stratfor вышел материал, в котором было заявлено, что в России власти вынашивают план по созданию некоего современного аналога Политбюро.