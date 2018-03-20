Записки Колорадского Таракана. Мы вам покажем настоящие выборы!

И Раду теперь видно...

Нововведение. Теперь центр патрулируется вот такими тройками. Один полицейский и два нацгвардейских.

Майдан - майданом, а нужда - нуждой...

А знаете, как дышать стало приятно... Три сотни майданных, а воняли как триста свиней.

Саблю вот пытались оторвать от памятника... Это о чем говорит? О недостаточной физической развитости.

Все, что осталось от мишмайдана. Отрезанные крепежи палаток.

Это уже у меня стало привычкой. Ватутин наш. Общий. Стоит.

Даже лампочек вкрутили... Во...

Приветствую вас дорогие мои друзья и подруги! Как-то со временем стал вас воспринимать родными что ли. Читаю ваши комментарии и радуюсь. Заботе вашей радуюсь. Доброму отношению радуюсь. Критике радуюсь. А главное - пониманию радуюсь.Вот и сегодня этому пониманию придется выдержать нешутейную проверку. Но параллельно развлеку вас свежими видами Киева.Ну вот хоть кол мне на голове тешите, не могу пройти мимо ваших выборов. Да и никто так вот не пройдет. Жирная тема – это раз, а два – у нас они уже вот… у кого на носу, у кого на усах.О том, что происходило с вашими выборами у нас, вы все знаете. Рассказывать не буду. Мне больше интересно на вас смотреть. Из далека виднее, чем вблизи.Наверное, я уже могу стать в России политическим технологом. И с большой долей вероятности смогу называть победителей и призеров следующих выборов. Россия, конечно, та еще страна-парадокс!Я вынес главный вывод от увиденного! Главное в России – вообще не участвовать в выборах!У вас побеждает тот, кто вообще не участвует во всей этой кутерьме под названием предвыборная компания. Второе место - кто лично поучаствовал по глупости разок. Третье - кто два раза. Ну и так далее.Я вот понял, когда Путин выиграл. Нет, не 18 марта. Он выиграл ровно тогда, когда отказался участвовать в первых же публичных дебатах и послал вместо себя доверенное лицо.Конечно, послать кого-то вместо себя на такое – это вот как послать по всем известным буквам сразу. Далеко и от души. И молоко за вредность обязательно.Итак, дебаты... Кто победит в спорах, если будут рассматриваться вопросы экономики? Профессиональный экономист, с выкладками и специальными знаниями, или глава какой-либо партии? А в военных вопросах? Профессиональный военный или, опять же, руководитель партии или движения? Поэт или политик, если исходить из моего ехидства?Странные выборы без выбора... Куча совершенно серых личностей, которые, а я пока СБУ не читает, смотрел первые дебаты, совершенно не желают победить и лидер. Тот, кто реально может. Тот, кого уважают даже враги. Странно было бы, если бы Путин не победил уже в первом туре. В нулевом даже.Конечно и нас забывать нельзя. Нас, в смысле, украинцев. Такую предвыборную компанию, какую мы провели вашему президенту, в России никто не смог организовать. Владимиру Владимировичу можно спокойно "заболевать" эргофобией. Мир крутится вокруг. Только и делай, что ничего не делай.Я понимаю, что сейчас вместе с тараканами в вашей голове, двигаю вашу крышу туда-сюда. Не подумайте, что мы ремонт затеяли. Мы просто говорим вам то, что видно нам, но не всегда видно вам. Меня с детства родители учили тому, что любую работу надо делать хорошо. Потому и мозг вам приходится выносить качественно.А хотите я отвечу на ваш не заданный, но уже родившийся "под вашей крышей", вопрос? И скажите, что такого вопроса у вас не возникало. Что будет в 2024 году? Путину надо уходить, а достойной замены нет.Вариант первый, европейский. Какая-то партия, типа ЛДПР, выдвигает предложение провести референдум по поводу изменения Конституции. Главный вопрос - убрать ограничения количества сроков президентства. Проще говоря, сделать то, что недавно сделано в Китае и о чем активно говорят в США.Далее, проводим референдум, на который приходит 50-70% избирателей. "За" побеждает с большим перевесом. Предположим 60 на 40%. Всё. Дальше все по действующей Конституции.Вариант второй, азиатский. Какой-либо лидер региона, лучше национального, вроде Рамзана Кадырова, предлагает считать действующего президента лидером нации. Почему? Да просто потому, что авторитета у Путина море, а вот возраст к тому времени уже критический.Далее опять референдум и прочие конституционные процедуры. А Думе остается только принять закон о новой должности. Как это происходит, можете спросить у казахов. Там Назарбаев уже через это прошел.Но такой сценарий будет проведен лишь в том случае, если в России не появится новый сильный лидер. Но об этом мы если и поговорим, то даже не завтра.Потому что завтра (образно) у нас будут свои выборы! И вот тут мы вам покажем, как надо это дело закручивать!Неделя у нас выдалась ещё та. И началась она с двух вещей сразу. Начались предвыборные шевеления и борьба со свободой слова. Почему? А потому что пункт 1 смотрите.Знаете, я иногда задумываюсь над тем, что задница у людей самая многофункциональная часть тела. В том числе и особенно у журналистов. Именно задницей многие думают. Она же всё прекрасно чувствует. Через неё принимают решения и выполняют множество работ. Особенно часто на неё ищут приключений. Но главное, после всех этих манипуляций на неё ещё и садятся.Прямо в понедельник СБУ провели более 25 обысков у журналистов. У тех самых журналистов, что совсем недавно яростно критиковали попередников и выступали за новую, якобы народную власть. Думали этой самой задницей и искали приключений в будущем.Это я прицитировал спикера СБУ Елену Гитлянскую. Она скромненько так умолчала ещё об одной важной вещи. Журналистов обвиняли в сотрудничестве с пророссийскими изданиями. Те, кто интересуется нашими делами, а особенно украинцы, сейчас очень удивятся.По Гитлянской таковыми у нас являются ..."Страна", "Корреспондент", "Вести". Честно, даже меня, циника, перечень удивил.После перечня того, что изъяли возник резонный вопрос - а почему наркотики и российский алкоголь не нашли? Теперь что, необходимо нас поздравить с победой европейской свободы слова? Мыслишка такая в голове зашевелилась. Вот в КНДР примерно так же все с прессой, а коммуналка дешевле. Журналисты массово изменяют Родине, так может, разрешить им иммигрировать в Северную Корею?Думаете, ерунда, перемелется? Станут фрилансерами. Будут работать в интернет изданиях. Мокрицу вам. У нас не забалуешь.Так вот, Министерство информационной политики закрыло очередные сайты в интернете. Честно думал, что уже все что можно было закрыли. Нет, нашли очередных пару десятков и...Представляете, на этих сайтах опять стали призывать к свержению конституционного строя и захвату власти! А Порошенко не Янукович. Он народный президент!Вроде бы всё, как всегда. Но вот не понятно нашему свидомому сообществу кое-что. Интернет стал огрызаться. Особенно Facebook. Беспредел полный. С 11 марта там начали массово банить украинских блогеров, журналистов и лидеров общественных движений за призывы к свержению конституционного строя и насильственному захвату власти...Сразу как-то вспомнился давно подслушанный разговор двух бывших влюбленных. "Прошла любовь - завяли помидоры?". "За своим огородом следи, придурок"...Это я в связи с баном многих материалов международного разведывательного сообщества (они себя именно так именуют) Informnapalm. Бог шельму метит...Но начало многообещающее. От выборов к выборам – точно скучать не будем. Особенно, если учесть, какая банда у нас на кресло Президента метит. Это вам не ваши мелкотравчатые. Но о наших мы отдельно поговорим.И вообще, я о вас хотел сегодня, а вы все меня обратно закручиваете. Сложные мозги у вас, плоховато крутятся, даже тараканом. Не раскрученные, да необученные.Так-то логично. Вы в панике от собственной реформы, вот и решил я вам настроение улучшить. Чтобы детей за безграмотность не ругали.Заелись вы в России. В смысле образования. А вот мы решили не перегружать детей. Вместо всех этих биологий, географий, физик, химий, экономик, астрономий мы вводим один предмет с одним учителем! Курс называется "Естественные науки"! Процитирую нардепа Александра Спиваковского:Учитесь, как надо реформировать школу! И, кстати, решать проблему недостатка учителей. А ведь совсем недавно именно эти учителя в вышиванках на школьных линейках славили власть Порошенко. Интересно, на биржу труда они тоже в вышиванках пойдут?Хотя, считать можно и на пальцах. Кстати, если задействовать ноги, то считать можно до 20! Читать? А зачем, если есть телевизор? Или, для молодого поколения – ынтернет!Вот с химией сложнее. Унитазы в Европе давно уже с применением бытовой химии чистят. Необходим будет платный курс бытовой химии. А вообще, баловство всё это. Образование, школа...Стереотип о том, что украинцы способны только клубнику собирать и унитазы чистить надо выжигать каленым железом! Брехня это. Мы очень разносторонние люди. И развитые.Это раньше мы хоронили наших покойников по диким, можно сказать, варварским, обычаям. А теперь мы Цэевропа! С 15 марта у нас хоронить можно только... по решению суда и после проведения судебно-медицинской экспертизы!На самом деле, все очень просто. Умер человек. Лежит себе спокойно дома. А родственники вызывают следователя. Тому же больше делать нечего, он прибегает по первому требованию! Прибегает и... составляет обращение к прокурору! Понятно, что прокурор уже "на стреме" и пулей мчится к следственному судье. Будит его, и судья выписывает постановление о проведении экспертизы.И всё это, от начала, тьфу, конца человека до похорон занимает всего 72 часа! Труп-то все равно будет дома. Родные и близкие успеют не только попрощаться, но и почувствовать "запах смерти". Так сказал бывший начальник Главного следственного управления МВД Григорий Мамка:Вот такой закон у нас принят. Рада думать разучилась совсем. Представьте себе, что человек умер в селе. Вот где прокуроров, следователей и судей проживает множество... А судебно-медицинская экспертиза вообще в каждом доме от скуки зеленеет.А в целом, расслабились вы что-то. В Лондоне вон травите предателей, как у себя дома… Точнее, дома, небось, не стали бы газом травить. Дом все-таки. Или, там, белым фосфором посыпать… Правда?А мы всю неделю вам угрозы ежедневно слали. Начнем с самой страшной кары для России за агрессию на которую вы никак прийти не можете.Как вам наш министр спорта Игорь Жданов? Не понятно, это украинство или укросвинство? Барыжить со страной агрессором можно. Газ там, уголь, электроэнергия, транзит... А спортсменам нельзя. Может быть, российским стройкам бойкот объявить? Чтобы поскорее загнулись. Не стройки конечно. Заробитчане от голода.Ну не поедут спортсмены на соревнования и что? Отменят результаты или кто-то вспомнит нас добрым словом? Сказал бы Жданов честно - денег нет! А то форсу как у павлина... Или с гидранта пример берет? Очередной "остаточный прощевай". Не помню откуда, но в голове вертится "потому что гладиолус"…Вы, друзья мои, думаете, что мы только против России санкции вводим? Нет, мы никого не боимся! Нет страны, которая бы не подверглась санкциям, если что-то нарушит. Вот вчера Порошенко подписал указ о санкциях против Гвинеи-Бисау и Южного Судана! Теперь они у нас попляшут. Гопака.А напоследок я вам самую страшную тайну покажу. Увидел - сам обалдел!ТЭЦ угольная... Ну это видно по дыму...Всё. Пора прощаться. Ненадолго, но прощаться. Всем хорошего настроения, доброго здоровья и радостных лиц навстречу. Будем жить!