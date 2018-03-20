06:10 20 марта
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БМПТ "Терминатор-2" будет принят на вооружение ВС РФ

РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщает, что принято решение о том, чтобы поставить на вооружение российской армии боевые машины поддержки танков «Терминатор-2». Такое решение принято и на основе учёта практики опытно-боевой эксплуатации БМПТ «Терминатор» в Сирии.

Из сообщения:
Принципиальное решение о принятии на вооружение "Терминаторов" принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов.


БМПТ "Терминатор-2" будет принят на вооружение ВС РФ



При этом пресс-служба «Уралвагонзавода» по этому поводу пока момент хранит молчание.

Напомним, что на данный момент единственной страной, армия которой поставила на вооружение российские БМПТ «Терминатор», является Республика Казахстан. Произошло это ещё в 2011 году.

Для справки:
"Терминатор-2" имеет на вооружении две 30-мм автоматические пушки 2А42, две пусковые установки со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т" с лазерной системой наведения, два автоматических гранатометами АГ-17Д, а также 7,62-миллиметровый пулемёт. Может работать как по наземным, так и по низколетящим воздушным целям, причём в любых погодных условиях. Способен одновременно вести огонь на поражение по трём сопровождаемым целям.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 13

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:35
    Всвязи с тем что "Вестник Мордовии 'об этом ничего не написал не верю! wassat Кстати, как всегда, забыли указать дату, точную когда Терминатор 2 начнут получать в армии.
    Геркулесыч
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 05:42
      В этом году получат 12 единиц. Эти затраты заложены в военном бюджете.
      Владыка Ситх
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:46
      Что то долго настраивались что бы принять на вооружение.
      Spartanez300
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:37
    Интересно...а как его планируется применять в борьбе с регулярными частями армий НАТО...
    одно дело когда противник головорезы из Сирии и совсем другое дело когда в бой вступят регулярные подразделения НАТО. what
    Тот же ЛЕХА
    1. DimanC (Дмитрий) Сегодня, 05:41
      Регулярные части НАТО как-то (почти) превратились в полицейские части. Называть их "регулярными" получается с натяжкой
      DimanC
      1. Злой543 Сегодня, 05:49
        Почему? они что бунты подавляют?
        Злой543
      2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:58
        Регулярные части НАТО как-то (почти) превратились в полицейские части. Называть их "регулярными" получается с натяжкой


        Хорошо...тогда поменяю вводную...
        Два ТЕРМИНАТОРА -2 с взводом прикрытия в небольшом населенном пункте против спецподразделения ЦАХАЛ ИЗРАИЛЯ атакующего его при поддержке ударных беспилотников и пары -тройки танков Меркава.
        Ваши действия?... smile
        Тот же ЛЕХА
    2. Per se. (Сергей) Сегодня, 05:59
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Интересно...а как его планируется применять в борьбе с регулярными частями армий НАТО...
      А в чём, Алексей, здесь проблема? Я как-то говорил к одному из Ваших комментариев.
      Для маршевых бросков, преодоления с ходу водных преград оптимальна такая машина, как БМП-3, а в качестве тяжёлой техники, лучшим видится дуплекс из БМПТ (специализированная огневая функции поддержки своих танков и пехоты) и тяжёлый БТР (специализированная бронетранспортная функция). Здесь, "тяжёлая БМП" заменится связкой БМПТ с несколькими тяжёлыми БТР.
      Если использовать тяжёлую танковую базу, то связка БМПТ и тяжёлого БТР представляется более разумной, чем "тяжёлой БМП", которая в своём виде и подходит больше не против регулярных частей НАТО, а в качестве противопартизанской, полицейской техники против террористов. БМПТ найдётся работа и в паре с танками, где они, в отличие от БМП, могут работать ни только в первой линии, но при необходимости и впереди танков.
      Per se.
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:03
        А театр действия?...
        Справедливо ли эта связка для боев в городских условиях или на открытом поле боя?
        Тот же ЛЕХА
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 05:45
    Нужная техника,
    раньше боевая поддержка танков возлагалась на БМП, но БМП1 и БМП 2 сильно устарели, БМП 3 мало, да и их защищенность оставляет желать лучшего.
    А у танков в бою очень нужна хорошо защищенная машина поддержки.
    Ретвизан 8
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 05:46
    Да сколько сопли жевать можно ? Гур Хан он же Хлопотов ( для тех,кто в курсе ) , мурашками покрылся наверное.
    федоров
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 05:52
      А вот еще от него -фаната бронетехники инфа
      -БТР нового поколения К-16 на базе платформы "Бумеранг" вышел на предварительные испытания
      федоров
  5. Per se. (Сергей) Сегодня, 05:50
    "Терминатор-2" имеет на вооружении две 30-мм автоматические пушки 2А42, две пусковые установки со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т" с лазерной системой наведения, два автоматических гранатометами АГ-17Д, а также 7,62-миллиметровый пулемёт.
    Если говорить про "Терминатор-2", то он отличается тем от "первого", что сделан на базе Т-72, а не Т-90, и, имеет экипаж из трёх человек, а не пяти (без стрелков с АГС). Если его доработали, и АГС сделали курсовыми при стрельбе, например, механиком-водителем, то это плюс, хотя ничего про это не было слышно.
    Per se.
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