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БМПТ "Терминатор-2" будет принят на вооружение ВС РФ
РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщает, что принято решение о том, чтобы поставить на вооружение российской армии боевые машины поддержки танков «Терминатор-2». Такое решение принято и на основе учёта практики опытно-боевой эксплуатации БМПТ «Терминатор» в Сирии.
Из сообщения:
При этом пресс-служба «Уралвагонзавода» по этому поводу пока момент хранит молчание.
Напомним, что на данный момент единственной страной, армия которой поставила на вооружение российские БМПТ «Терминатор», является Республика Казахстан. Произошло это ещё в 2011 году.
Для справки:
"Терминатор-2" имеет на вооружении две 30-мм автоматические пушки 2А42, две пусковые установки со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т" с лазерной системой наведения, два автоматических гранатометами АГ-17Д, а также 7,62-миллиметровый пулемёт. Может работать как по наземным, так и по низколетящим воздушным целям, причём в любых погодных условиях. Способен одновременно вести огонь на поражение по трём сопровождаемым целям.
Из сообщения:
Принципиальное решение о принятии на вооружение "Терминаторов" принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов.
При этом пресс-служба «Уралвагонзавода» по этому поводу пока момент хранит молчание.
Напомним, что на данный момент единственной страной, армия которой поставила на вооружение российские БМПТ «Терминатор», является Республика Казахстан. Произошло это ещё в 2011 году.
Для справки:
"Терминатор-2" имеет на вооружении две 30-мм автоматические пушки 2А42, две пусковые установки со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т" с лазерной системой наведения, два автоматических гранатометами АГ-17Д, а также 7,62-миллиметровый пулемёт. Может работать как по наземным, так и по низколетящим воздушным целям, причём в любых погодных условиях. Способен одновременно вести огонь на поражение по трём сопровождаемым целям.
Использованы фотографии: МО РФ
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