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Сеул: 1 апреля мы начинаем сугубо оборонительные совместные с США учения
Телеканал «Эй-Би-Си» сообщает о том, что Вашингтон и Сеул договорились возобновить совместные военные учения на Корейском полуострове в ближайшее время. По данным телеканала, ссылающегося на командование ВС США и Южной Кореи, совместные военные маневры начнутся 1 апреля. Напомним, что начальные планы Вашингтона и Сеула были скорректированы в сторону переноса военных маневров в связи с Олимпиадой и Паралимпийскими играми в Пхёнчхане.
Учения, стартующие 1 апреля, обещают быть одними из самых масштабных за всё последнее время. Министры обороны США и Республики Корея Джеймс Мэттис и Сон Юн Му подписали документы, в которых говорится, что общая численность военного контингента, который будет задействован в маневрах, превысит 300 тысяч человек.
Примечательно, что масштабные военные маневры пройдут на фоне существенного потепления отношений между Пхеньяном и Сеулом. Напомним, что глава КНДР Ким Чен Ын ранее дал поручение МИД страны о необходимости начать подготовку к его возможной встрече с президентом РК.
Теперь из Сеула в Пхеньян пришёл документ, в котором утверждается, что совместные учения с США носят «сугубо оборонительный характер».
В «сугубо оборонительных» учениях будут задействованы, в частности, американская авианосная группа, а также подводные лодки. Со стороны РК – практически все виды и рода войск.
Учения, стартующие 1 апреля, обещают быть одними из самых масштабных за всё последнее время. Министры обороны США и Республики Корея Джеймс Мэттис и Сон Юн Му подписали документы, в которых говорится, что общая численность военного контингента, который будет задействован в маневрах, превысит 300 тысяч человек.
Примечательно, что масштабные военные маневры пройдут на фоне существенного потепления отношений между Пхеньяном и Сеулом. Напомним, что глава КНДР Ким Чен Ын ранее дал поручение МИД страны о необходимости начать подготовку к его возможной встрече с президентом РК.
Теперь из Сеула в Пхеньян пришёл документ, в котором утверждается, что совместные учения с США носят «сугубо оборонительный характер».
В «сугубо оборонительных» учениях будут задействованы, в частности, американская авианосная группа, а также подводные лодки. Со стороны РК – практически все виды и рода войск.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Eighth.Army.Korea
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