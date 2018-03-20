08:35 20 марта
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Сеул: 1 апреля мы начинаем сугубо оборонительные совместные с США учения

Телеканал «Эй-Би-Си» сообщает о том, что Вашингтон и Сеул договорились возобновить совместные военные учения на Корейском полуострове в ближайшее время. По данным телеканала, ссылающегося на командование ВС США и Южной Кореи, совместные военные маневры начнутся 1 апреля. Напомним, что начальные планы Вашингтона и Сеула были скорректированы в сторону переноса военных маневров в связи с Олимпиадой и Паралимпийскими играми в Пхёнчхане.

Сеул: 1 апреля мы начинаем сугубо оборонительные совместные с США учения


Учения, стартующие 1 апреля, обещают быть одними из самых масштабных за всё последнее время. Министры обороны США и Республики Корея Джеймс Мэттис и Сон Юн Му подписали документы, в которых говорится, что общая численность военного контингента, который будет задействован в маневрах, превысит 300 тысяч человек.


Примечательно, что масштабные военные маневры пройдут на фоне существенного потепления отношений между Пхеньяном и Сеулом. Напомним, что глава КНДР Ким Чен Ын ранее дал поручение МИД страны о необходимости начать подготовку к его возможной встрече с президентом РК.

Теперь из Сеула в Пхеньян пришёл документ, в котором утверждается, что совместные учения с США носят «сугубо оборонительный характер».
В «сугубо оборонительных» учениях будут задействованы, в частности, американская авианосная группа, а также подводные лодки. Со стороны РК – практически все виды и рода войск.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Eighth.Army.Korea
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Комментарии 23

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:34
    Окопаются , и будут ждать ?
    ФЕОДОР
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:37
      Все потепление отношений южнокорейцы в унитаз спустят .
      Spartanez300
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 06:55
        А ты не бойся, мил человек. Мы тебя не больно зарежем...
        Серж Горелый
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:16
          Примечательно, что масштабные военные маневры пройдут на фоне существенного потепления отношений между Пхеньяном и Сеулом.


          Этого то США и боятся и никогда не допустят их объединения.
          cniza
    2. антивирус Сегодня, 08:28
      надо ю корейцев учить воевать в Орегоне.. там вторая Родина будет после Победы Ына
      антивирус
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:37
    Учения, стартующие 1 апреля, обещают быть одними из самых масштабных за всё последнее время
    Боятся КНДР, хотят переговоров, но продолжают под руководством Сша нагнетать обстановку. Не хотят мирно жить, да и флаг им в руки. Кто потом Сеул будет восстанавливать?
    rotmistr60
    1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:00
      К сожалению, каждой подматрасной стране США даруют марионеточных правителей. Сейчас Ын претягивает не только и не столько власти, как общественное мнение народа ЮК, стимулируя этим и симпатизирующих идее объединения во властях ЮК. США создают условия для новых провокаций, чтобы помешать сближению. Многое зависит от того, как Пхеньян будет реагировать на эти провокации. Последнее время Ын стал вести себя спокойнее, как уверенный в своих силах. Если он так-же спокойно отреагирует на учения, ограничившись пропагандой против влияния США на Сеул, то точно больше выиграет, чем демонстрацией силы. Посмотрим. Мне кажется, что США стали сильно терять свои позиции по Южной Корее. И это не благодаря Ыну, а благодаря собственной бездарной внешней политике.
      Alex-a832
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:26
        Разоружить товарища Кима, хотят все, кто там рядом!
        Объединение двух Корей, эт для соседей страшный сон!
        Игра, большая игра, кто там самый главный хитрован???
        rocket757
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:41
    американская авианосная группа, а также подводные лодки. Со стороны РК – практически все виды и рода войск.
    это называется "Сугубо оборонительный характер" ! fellow
    Uncle Lee
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:43
    Мерикатосы сделают всё, чтобы не допустить потепления между северянами и южанами, это ясно как в солнечный день.
    a.s.zzz888
  5. федоров (Валерий) Сегодня, 06:43
    Явно кто-то не хочет нормальных отношений. sad Какой-то хвост собакой рулит и сову пытается на глобус натянуть. Я даже догадываюсь - КТО ? Но меня забанят в очередной раз. Так что типа молчу.
    федоров
  6. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:44
    американская авианосная группа, а также подводные лодки.


    С трудом представляю себе американскую подводную лодку запускающую оборонительным оружием Томагавк в сторону Северной Кореи...
    затем взлетающие с палуб американских авианосцев ударные самолеты с оборонительными бомбами и ракетами направленные против Пхеньяна... belay
    Тот же ЛЕХА
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:48
    В этой лжи самое смешное фраза южнокорейцев"мы договорились " wassat !А правду сказать, что сша еденолично решили, смелости не хватает? Когда это янки кому-то из своих рабов разрешали с собой "договариваться "???
    Геркулесыч
    1. ромул (Егор) Сегодня, 06:55
      Цитата: Геркулесыч
      Когда это янки кому-то из своих рабов разрешали с собой "договариваться "???

      Прикинь к этим рабам на заработки у нас половина региона до 40 лет, ездит на заработки...Платят за черновую работу от 5 тыс. в смену.. вот такие рабы южнокорейцы.. или мы?
      Помнишь совейское - мы не рабы, рабы нЕмы? Ударение только тогда вечно путали..
      ромул
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:06
        У них сильно разделены экономика и политика, в том плане, что экономика у них своя собственная, а вся политика, как внешняя, так и внутренняя полностью принадлежит сша, поэтому две Кореи и не могут помириться, поэтому Южнокорейцы "принимают решение "о проведении тех же учений, не зная даже текстов принятых решений! А что до экономики, там в Самсунге у меня есть пара знакомых программистов из Ростовской области, работы хватает, платят хорошо. Просто Южнокорейцы в экономику свою чужих неохотно пускают, и в отличие от политики, сами принимают решения.
        Геркулесыч
        1. ромул (Егор) Сегодня, 07:12
          Цитата: Геркулесыч
          У них сильно разделены экономика и политика, в том плане, что экономика у них своя собственная,

          Позволю Ильича цитатнуть - Политика есть концентрированное выражение экономики
          ромул
          1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:15
            В Азии это правило не работает, или работает, скажу так некорректно.
            Геркулесыч
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:20
              Цитата: Геркулесыч
              В Азии это правило не работает

              Оно везде работает.
              Поскольку дважды два - всегда четыре, и только в анекдотах про грузинскую школу иногда "сэмь-восэмь".
              Голован Джек
              1. ромул (Егор) Сегодня, 07:32
                Цитата: Голован Джек
                Оно везде работает

                hi
                ромул
              2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:35
                Голован Роман hi -не вырывайте слова из всей фразы, а то получается, вы мой ответ под себя построили, исказив его смысл! am
                Геркулесыч
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:43
                  Цитата: Геркулесыч
                  получается, вы мой ответ под себя построили, исказив его смысл

                  Я взял, гм, вывод из Вашего комментария.
                  Что, по-Вашему, я упустил из виду?
                  Голован Джек
  8. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 06:50
    Самое время для проведения учений с участием "Кинжала".За одно С-300 Северным товарищам продать.
    ПРАВОкатор
  9. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 08:02
    Опять обманывают...Сугубо оборонительный характер и танские войска-вещи абсолютно несовместимые...
    Злой 55
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