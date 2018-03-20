08:32 20 марта
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Климкин назвал "способ давления" на Россию

Министр иностранных дел Украины заявил о том, что у него есть предложения по «оказанию давления на Россию». В интервью немецкому СМИ Deutsche Welle Павел Климкин отметил, что давление на Россию возможно только в случае «консолидации мирового сообщества».

Из заявления Климкина:
Пять лет назад люди не верили, что Путин может осуществить вторжение на Украину. Год назад многие вообще не верили, что Россия может организовать преступление, используя нервнопаралитические агенты (газы), на британской земле. Поэтому здесь для России принципиально нет никаких красных линий.


Всё, как обычно. Никаких доказательств применения Россией нервнопаралитических газов в Британии не было и нет (как и самих фактов отравления), зато дезинформационная карусель с помощью таких, как Климкин, уже раскручена.


Климкин назвал "способ давления" на Россию


Климкин добавил, что против России нужно действовать сообща.

Глава МИД Украины:
Мы должны дать всеобъемлющий и скоординированный ответ. Без такого ответа, без платформы для трансатлантического сообщества – а я вижу Украину важной частью этого сообщества – Россия будет и дальше пытаться вмешиваться в демократические институты.


Интересно, что Климкин считает демократическим институтом? Неужели антиконституционный государственный переворот на Украине, в результате которого он сам и оказался в кресле украинского министра?

Далее Климкин заявил, что «международное сообщество» должно поддержать идею бойкота ЧМ-2018 по футболу в России:
Послушайте, как вы можете говорить, что Россия заслуживает такой чемпионат по футболу, после того, что произошло у нас в Украине, Крыму, Донбассе, так много случаев вмешательства в выборы в Европе и всем демократическом мире.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Тралл Сегодня, 07:03
    Клим Чугункин на проводе smile
    Тралл
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:04
      Дегенерат все пытается всех натравить на Россию angry , Укропия очень важная часть отмороженного сообщества там без нее не куда .
      Spartanez300
      1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:16
        Для них забвение смерти подобно, вот и лезут из всех щелей.
        Ушлый_башкорт
        1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 07:54
          Цитата: Ушлый_башкорт
          Для них забвение смерти подобно

          Ну, да. Будут молчать - мэриканьский батько грошей не даст. А все их способы давления на Россию весьма ограничены и давно известны. Самое жуткое, что с их стороны нам грозит - это если хохлы объявят всенародную скачку (не путать со стачкой), бритиши отравят старушку-королеву, а пшеки пойдут копать Качинского.
          Вежливый Лось
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:11
            Какие "вдохновленные" и мечтательные лица на картинке , почитали бы историю.
            cniza
            1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 08:16
              Цитата: cniza
              Какие "вдохновленные" и мечтательные лица на картинке

              Это мы имеем счастье наблюдать процесс "богатения думкой".
              Вежливый Лось
      2. влад66 (Владимир) Сегодня, 07:44
        Мы должны дать всеобъемлющий и скоординированный ответ.

        Чугункин далее можешь не продолжать laughing я уже падсталом от ржача. wassat
        влад66
        1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 08:05
          На Авито выложи вакансию...хэдхантер хренов))
          FalconD
      3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:50
        Родила же Курская земля такого ренегата ! Выкидыш из земли Русской !
        30 вис
  2. Комментарий был удален.
  3. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 07:06
    поддержать идею бойкота ЧМ-2018 по футболу в России

    Хохлам можно трындеть - они все равно на отборочном этапе вылетели и не поедут туда при любом раскладе.
    Metallurg_2
    1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:19
      Цитата: Metallurg_2
      поддержать идею бойкота ЧМ-2018 по футболу в России

      Хохлам можно трындеть - они все равно на отборочном этапе вылетели и не поедут туда при любом раскладе.

      Для бюджета РФ, ЧМ тоже не нужен.
      lis-ik
      1. D-Master (Данила Владимирович) Сегодня, 07:30
        А это ты расскажи семьям рабочих которые инфраструктуру строят по всей России для ЧМ. Миллиарды вливаются в экономику регионов. И можно сколько угодно трындеть про распилы - миллиарды они и есть миллиарды. Это стадионы, сопутствующая инфраструктура, гостиницы, дороги и прочее.
        D-Master
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:56
          Цитата: D-Master
          Это стадионы, сопутствующая инфраструктура, гостиницы, дороги и прочее.

          а ещё болельщики и туристы которые привезут валюту
          LSA57
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 07:35
        Цитата: lis-ik
        Для бюджета РФ, ЧМ тоже не нужен.

        Вообще-то сейчас, когда бОльшая часть средств уже потрачена- ещё как нужен. Чтобы хотя бы частично их отбить.

        Но сейчас для его отмены/переноса необходимо мощное давление со стороны сил с высоким политическим авторитетом (и это явно не Климкин 8))) ) Так как на современном этапе большие финансовые потери из-за отмены будут не только у России.
        Лопатов
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:58
          Цитата: Лопатов
          Чтобы хотя бы частично их отбить.

          ну почему частично. и окупится и прибыль принесёт. в истории такого небыло, чтобы мероприятия такого уровня были убыточными
          LSA57
      3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:53
        В Севастополе рядом с моим домом строят дорогу . Вы бы видели лица продавщиц ,когда дорожные рабочие заходят в магазин ,сметая с прилавков съестное .Выручка ,движение денег . Движение товаров , . Люди работают!
        30 вис
      4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:55
        Цитата: lis-ik
        Для бюджета РФ, ЧМ тоже не нужен.

        ага. себе в убыток проводить будем. в себе в убыток чемпионаты проводят. посмотрите какие битвы за их проведение проходят во всём мире. мелкобритания до сих пор нам простить не может, что мы проведение ЧМ от них увели. представьте сколько болельщиков и туристов приедет и сколько они валюты привезут. а ещё погуглите сколько стоят билеты
        LSA57
      5. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:05
        Цитата: lis-ik
        Для бюджета РФ, ЧМ тоже не нужен.

        belay fool//lkz ,.для БЮДЖЕТА и пенсионеры с армией не нужны.... fool
        Тикси-3
  4. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:10
    1001 сказка Шехерезады как сделать пакость России...навязчивая идея-фикс с утра мучает Климкина что делать...что делать... что делать чтоб России было плохо...налицо признаки психического заболевания.
    Тот же ЛЕХА
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:13
    Я уверен, что как только мы "заткем " , или вывезем в цепях таких как аваков, турчинов, и прочию нечесть в Россию, для дачи показаний "мировое сообщество "засунет себе свои языки в пятую точку и будет молчать в наш адрес. Сильную России будут бояться до икоты, а сильная страна только тогда, когда она не молчит, а врагов своих ставит жестко на место. Вот как только мы покажим силу в политики, заткнув укролжецов, и доставив их в страну для допроса, нас по настоящему начнут уважать.
    Геркулесыч
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:16
    Гадит по всем направлениям.
    ul_vitalii
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:19
      Не, не гадит, это такой условный Табаки, решают не они.
      Ушлый_башкорт
  7. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:21
    "- Совсем ты, Баклажан, о здоровье своем не думаешь.
    - Думаю, после сегодняшнего оно мне не понадобится. Тебе, кстати, тоже" ©
    Паша уже столько наговорил, что тонна лишней пурги погоды не сделает. Интересно, в какую щель он предполагает забиться лет через несколько? Дурачку ведь припомнят все, что он наговорил. В России точно прятаться не вариант, а в других местах он даром не нужен.
    inkass_98
  8. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:26
    Климкин точно не продукт клонирования? Истории не знает, плохо ориентируется в событиях. Суждения наивны. Причинно-следственные связи? Да он и славов-та таких ня знает. Короче - вроде взрослый дядька, а уровень, как у укрошкольника, конечно по укропрограмме обучения...
    Alex-a832
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:41
      Привет Алекс soldier
      Фотка класная! У собеседника пана министра, выражение лица такое заинтересованное-озабоченное!
      Шо там ему пан министр рассказывает?
      rocket757
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:29
    Единственно чему научились представители украинского МИДа во главе с не совсем далеким руководителем - это гадить России, просить деньги, выпячивать свою значимость и фотографироваться рядышком со значимыми политиками. Полная деградация по всем направлениям.
    rotmistr60
  10. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:35
    Такое чувство, что он постоянно сидит на какой то забористой шмали.
    sgr291158
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:48
    Интересно, а куда денется этот вонючий клоп, когда пецьку выкинут на улицу ( как минимум, а как максимум смогут сделать ВСЁ), и что будет петь потом. Ведь использованное "резиновое изделие №2" выкидывают! bully
    a.s.zzz888
  12. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 07:52
    Давление...Иди прыщи себе дави, Давилка...
    Злой 55
  13. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 08:03
    Климкин назвал "способ давления" на Россию

    Пусть срочно заявку на патент подаёт!
    FalconD
  14. сталевар Сегодня, 08:18
    25 лет позор терпели и ещё 6 лет потерпим. Кто РОССИЮ за это время только не оскорблял? Путин за такие высказывание товарооборот ещё на 30% увеличит с Украиной - народ же братский!
    сталевар
  15. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:21
    Такое ощущение, что на на Украине, на утренней планерке, каждый из политических лидеров отчитываться, как он выступил с очередной гадость - глупостью против России.
    Ретвизан 8
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