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Климкин назвал "способ давления" на Россию
Министр иностранных дел Украины заявил о том, что у него есть предложения по «оказанию давления на Россию». В интервью немецкому СМИ Deutsche Welle Павел Климкин отметил, что давление на Россию возможно только в случае «консолидации мирового сообщества».
Из заявления Климкина:
Всё, как обычно. Никаких доказательств применения Россией нервнопаралитических газов в Британии не было и нет (как и самих фактов отравления), зато дезинформационная карусель с помощью таких, как Климкин, уже раскручена.
Климкин добавил, что против России нужно действовать сообща.
Глава МИД Украины:
Интересно, что Климкин считает демократическим институтом? Неужели антиконституционный государственный переворот на Украине, в результате которого он сам и оказался в кресле украинского министра?
Далее Климкин заявил, что «международное сообщество» должно поддержать идею бойкота ЧМ-2018 по футболу в России:
Из заявления Климкина:
Пять лет назад люди не верили, что Путин может осуществить вторжение на Украину. Год назад многие вообще не верили, что Россия может организовать преступление, используя нервнопаралитические агенты (газы), на британской земле. Поэтому здесь для России принципиально нет никаких красных линий.
Всё, как обычно. Никаких доказательств применения Россией нервнопаралитических газов в Британии не было и нет (как и самих фактов отравления), зато дезинформационная карусель с помощью таких, как Климкин, уже раскручена.
Климкин добавил, что против России нужно действовать сообща.
Глава МИД Украины:
Мы должны дать всеобъемлющий и скоординированный ответ. Без такого ответа, без платформы для трансатлантического сообщества – а я вижу Украину важной частью этого сообщества – Россия будет и дальше пытаться вмешиваться в демократические институты.
Интересно, что Климкин считает демократическим институтом? Неужели антиконституционный государственный переворот на Украине, в результате которого он сам и оказался в кресле украинского министра?
Далее Климкин заявил, что «международное сообщество» должно поддержать идею бойкота ЧМ-2018 по футболу в России:
Послушайте, как вы можете говорить, что Россия заслуживает такой чемпионат по футболу, после того, что произошло у нас в Украине, Крыму, Донбассе, так много случаев вмешательства в выборы в Европе и всем демократическом мире.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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