Климкин назвал "способ давления" на Россию

Пять лет назад люди не верили, что Путин может осуществить вторжение на Украину. Год назад многие вообще не верили, что Россия может организовать преступление, используя нервнопаралитические агенты (газы), на британской земле. Поэтому здесь для России принципиально нет никаких красных линий.

Мы должны дать всеобъемлющий и скоординированный ответ. Без такого ответа, без платформы для трансатлантического сообщества – а я вижу Украину важной частью этого сообщества – Россия будет и дальше пытаться вмешиваться в демократические институты.

Послушайте, как вы можете говорить, что Россия заслуживает такой чемпионат по футболу, после того, что произошло у нас в Украине, Крыму, Донбассе, так много случаев вмешательства в выборы в Европе и всем демократическом мире.