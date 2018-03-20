08:36 20 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Пушков прокомментировал обвинения США в адрес РФ по поводу Саудовской Аравии

Отношения между США и Саудовской Аравией стали ухудшаться из-за действий Вашингтона, а не Москвы, передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации Алексея Пушкова.

Пушков прокомментировал обвинения США в адрес РФ по поводу Саудовской Аравии


США обвинили Россию в подрыве (!) американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России,
написал Пушков в «Твиттере».


Ранее СМИ опубликовали заявление некоего высокопоставленного представителя администрации США о том, что Кремль «раздувает кризис на Ближнем Востоке» для подрыва американо-саудовских отношений.

Они (представители России) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО,
сказал источник, добавив, что «одновременно с этим Москва обещает Тегерану поставки современного оружия».

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:35
    мерикатосы, как собаки на сене... Россия виновата ВО ВСЁМ! angry
    a.s.zzz888
Картина дня