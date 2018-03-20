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Пушков прокомментировал обвинения США в адрес РФ по поводу Саудовской Аравии
Отношения между США и Саудовской Аравией стали ухудшаться из-за действий Вашингтона, а не Москвы, передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации Алексея Пушкова.
Ранее СМИ опубликовали заявление некоего высокопоставленного представителя администрации США о том, что Кремль «раздувает кризис на Ближнем Востоке» для подрыва американо-саудовских отношений.
США обвинили Россию в подрыве (!) американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России,написал Пушков в «Твиттере».
Ранее СМИ опубликовали заявление некоего высокопоставленного представителя администрации США о том, что Кремль «раздувает кризис на Ближнем Востоке» для подрыва американо-саудовских отношений.
Они (представители России) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО,сказал источник, добавив, что «одновременно с этим Москва обещает Тегерану поставки современного оружия».
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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