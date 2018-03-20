Пушков прокомментировал обвинения США в адрес РФ по поводу Саудовской Аравии

США обвинили Россию в подрыве (!) американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России,

Они (представители России) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО,