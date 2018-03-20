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Киев недоволен позицией западных стран по Крыму
Некоторые западные страны готовы не замечать «аннексию» Крымского полуострова ради поддержания отношений с Россией, передает РИА Новости заявление постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.
Кулеба сравнил эту ситуацию с позицией ряда государств при вхождении прибалтийских республик в состав СССР.
Он посетовал на то, что сторонники такого подхода «не стремятся активно противодействовать оккупации» и «вспоминают об аннексии лишь в ее годовщину».
Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного там референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 % жителей региона.
Кулеба сравнил эту ситуацию с позицией ряда государств при вхождении прибалтийских республик в состав СССР.
Ряд стран Запада не признавали оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет,написал дипломат в «Фейсбуке».
Он посетовал на то, что сторонники такого подхода «не стремятся активно противодействовать оккупации» и «вспоминают об аннексии лишь в ее годовщину».
Поэтому Украина на всех уровнях – от президента до посла – постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать,пояснил Кулеба.
Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного там референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 % жителей региона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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