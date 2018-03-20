Киев недоволен позицией западных стран по Крыму

Ряд стран Запада не признавали оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет,

Поэтому Украина на всех уровнях – от президента до посла – постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать,