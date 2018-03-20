11:18 20 марта
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Киев недоволен позицией западных стран по Крыму

Некоторые западные страны готовы не замечать «аннексию» Крымского полуострова ради поддержания отношений с Россией, передает РИА Новости заявление постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.



Кулеба сравнил эту ситуацию с позицией ряда государств при вхождении прибалтийских республик в состав СССР.


Ряд стран Запада не признавали оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет,
написал дипломат в «Фейсбуке».

Он посетовал на то, что сторонники такого подхода «не стремятся активно противодействовать оккупации» и «вспоминают об аннексии лишь в ее годовщину».

Поэтому Украина на всех уровнях – от президента до посла – постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать,
пояснил Кулеба.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного там референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 % жителей региона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 09:18
    Ряд стран Запада не признавали оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году.

    Что называют аннексией: поднятие экономики, строительство инфраструктуры, создание рабочих мест, искусственное создание благосостояния "витринных" республик за счёт советского народа республик "работящих" ?
    Простые украинцы мечтают о такой аннексии!
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 09:21
      Гляжу я на небо и думку гадаю:
      Надел шаровары – чего ж не летаю?!
      Чего же ты, Боже, мне крыльев не дал?
      Украйну б я кинул – в Европу слетал
      .А может в Америку, где ждут меня очень,
      Где негры по мне все проплакали очи,
      Мне сала нарежут, горилки нальют, чуб потаскают и в зад ....
      Чёрный
      1. Например Сегодня, 09:35
        Украина это аннексия западом русских территорий.
        Крым русский. Плевать нам тех кто считает иначе.
        Например
        1. Чёрный Сегодня, 09:41
          Цитата: Например
          Крым русский. Плевать нам тех кто считает иначе.

          good ..всё верно....Тем более , что всё в этом мире течёт, всё изменяется. Признание Крыма российским странами запада - вопрос времени. Кстати это может произойти относительно скоро - в случае развала Ккраины( а это очень даже вероятно)...Надо сказать, что сейчас майор ФСБ Пецюндер и кампания делают все возможное для того, чтобы повысить вероятность такого развития событий laughing
          Но даже если Пеца с поставленной задачей не справится - то со временем суровость санкций невелируетс необязательностью их исполнения. Все западные компании будут втихаря работать в Крыму.( Как пример - ситуация с турбинами Сименс. Побухтели, повыпендривались "под протокол", пальчиком РФ пригразили и продолжили работать. Попутно заключив с РФ новый контракт smile )
          l
          Чёрный
          1. лесовозник (игорь) Сегодня, 10:39
            Смеяться уже сил нет, комментировать этот бред тоже - попытка даже не хвоста повилять собакой, а попытка вонючей скручивающейся фекалии повертеть собакой
            лесовозник
        2. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:57
          Поэтому Украина на всех уровнях – от президента до посла – постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать

          Ну ты скажи а laughing холопы хозяев дергают.
          влад66
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:41
        Цитата: Чёрный
        Надел шаровары – чего ж не летаю?!

        ещё как летают laughing
        LSA57
    2. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:22
      Лучше такая аннексия,чем война как на Донбассе.
      Teberii
    3. роман66 (роман) Сегодня, 09:24
      действительно! мы шведам честно бабла за них отвалили. просто свое вернули, что из кармана выпало
      роман66
    4. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:28
      Закрыли бы уже свой грязный рот по поводу Крыма , ваше только то что сортире найдете .
      Spartanez300
    5. assa67 (андрей) Сегодня, 10:10
      Саня ,приветствую hi ....куркИ ,как хохлодырые любят жить на халяву...уж поверь-и там и там родни полно
      assa67
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:25
      Украинские сало и горилка не стали европейским брендом. Русофобию европейцы и сами умеют производить. Денег на распил не дают. Обидно, однако. belay
      сибиралт
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:22
    Поэтому Украина на всех уровнях – от президента до посла – постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать,

    laughing походу задергали уже! laughing не знают как от , вас, болезных отцепиться... wink
    P.S. стесняюсь спросить... а за какие, такие места дергают? recourse
    Masya Masya
    1. lozh76 (Александр) Сегодня, 09:36
      Интересно, а ты про какие подумала Masya Masya wassat
      lozh76
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:42
        Цитата: lozh76
        Интересно, а ты про какие подумала Masya Masya wassat

        Я вообще- то про рукав, а ,Вы? Про непотребные? wink
        Masya Masya
    2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 09:39
      Дык, за эти, самые.. laughing
      мордвин 3
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:42
      Цитата: Masya Masya
      P.S. стесняюсь спросить... а за какие, такие места дергают?

      за Фаберже lol Привета Маринка hi smile
      LSA57
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:47
        Приветик, Сергей! love
        Цитата: LSA57
        за Фаберже

        Если за эти дергать, то партнёрам ещё и понравится, во вкус войдут радужные... feel
        Masya Masya
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:53
          Цитата: Masya Masya
          Если за эти дергать, то партнёрам ещё и понравится, во вкус войдут радужные...

          ну тогда отрезать. ножницами. которыми овец стригут
          LSA57
          1. лесовозник (игорь) Сегодня, 10:44
            Цитата: LSA57
            Цитата: Masya Masya
            Если за эти дергать, то партнёрам ещё и понравится, во вкус войдут радужные...

            ну тогда отрезать. ножницами. которыми овец стригут

            Лучше пнуть - сапогом или ботинком литейщика ( с металлическими вставками на носках) ))))
            лесовозник
    4. assa67 (андрей) Сегодня, 10:17
      Марина,привет soldier ..прошу прощения за не корректность...кастрюльки носом уже всем союзникам дупла пробили laughing
      assa67
  3. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 09:27
    объект международных отношений все еще думает, что он субъект )))) наивные дети села
    Не либероид Русский
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:28
    Надо выслать украинским дипломатам по носовому платочку, чтобы было чем утереть слезы обиды.
    постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать
    Скоро "партнеры" при виде украинского чиновника-дипломата будут срочно менять маршрут своего движения, чтобы лишний раз не выслушивать заунывное "Еще не вмерла У...".
    rotmistr60
  5. Опер (Игорь) Сегодня, 09:34
    Да просто не смотря на всю антироссийскую русофобскую риторику на западе знают, что на самом деле Крым это русская земля! И живут там русские люди. Сказал бы очень русские! А ват кто такие украинцы там понимают с трудом. Да и в великих укров не верят. И кто вообще дорожит какими то одноразовыми инструментами для решения определенных вопросов?! Дело сделал-выбросил!
    Опер
  6. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:38
    Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного там референдума.

    ну спасибо, что как про Крым скажут, то тут же напомнят laughing
    все кроме журналистов склеротики, каждый день напоминать надо laughing
    LSA57
  7. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 10:20
    " Поэтому Украина на всех уровнях – от президента до посла – постоянно и дергает наших партнеров..."

    Ну вот совсем скоро и додергается! Оторвется "дергалка", или руки "дергунам" оторвут... Будут себя сами дергать, не скажу за что...
    ангел-истребитель
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