11:17 20 марта
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Войска ЮВО получили модернизированные минометы «Сани»

Около 20-ти модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» поступили на вооружение мотострелкового соединения, дислоцированного в Ростовской области, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.

Войска ЮВО получили модернизированные минометы «Сани»


120-мм миномет 2С12А "Сани" перевозится на новой, высоко проходимой машине "Урал" семейства "Мотовоз" с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для механизации погрузки,
говорится в релизе.


Сообщается, что «модернизированный миномет получил новую опорную плиту с шарниром, которая позволяет быстро переносить огонь без разворота тяжелой опоры». При этом огонь из миномета «можно вести практически любыми подходящими по калибру минами отечественного и зарубежного производства».

В пресс-службе добавили, что «миномет "Сани" предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений». Высокую эффективность данное оружие показало в горной местности в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info
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Комментарии 6

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  1. роман66 (роман) Сегодня, 10:30
    хот калибр бы указали, ни фига себе заметка об оружии
    роман66
    1. vvvjak (Владимир) Сегодня, 10:38
      Цитата: роман66
      хот калибр бы указали, ни фига себе заметка об оружии

      "120-мм миномет 2С12А "Сани" перевозится на новой, высоко проходимой машине "Урал" семейства "Мотовоз" с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для механизации погрузки",
      vvvjak
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:47
        feel слепорылость какая-то , явно недостаток алкоголя в организме. hi
        роман66
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:38
    При этом огонь из миномета «можно вести практически любыми подходящими по калибру минами отечественного и зарубежного производства
    А раньше из обычного 120-го обр. 38 - 63 г. что-то мешало ? laughing А вот механизация закатывания колёсного хода с миномётом в кузов - это вещщь good Интересно прицелы новые или МП-1 так и ставят ?
    КВУ-НСвД
  3. Сергей824 (Сергей) Сегодня, 10:58
    Вот же достижение! Батальонный миномет, а тягач - автомобиль грузовой. Даже не Тайфун или что-то бронированное! Охренеть!
    Сергей824
  4. san4es Сегодня, 11:14
    soldier Стрельба из миномета ведется минометными выстрелами со взрывателем ГВМЗ-7 и переменным зарядом осколочно-фугасной миной, зажигательной миной, дымовой миной, осветительной миной, агитационной миной. Возимый запас боеприпасов составляет 48 минометных выстрелов, размещенных в 24 ящиках.
    san4es
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