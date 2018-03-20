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Войска ЮВО получили модернизированные минометы «Сани»
Около 20-ти модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» поступили на вооружение мотострелкового соединения, дислоцированного в Ростовской области, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
Сообщается, что «модернизированный миномет получил новую опорную плиту с шарниром, которая позволяет быстро переносить огонь без разворота тяжелой опоры». При этом огонь из миномета «можно вести практически любыми подходящими по калибру минами отечественного и зарубежного производства».
В пресс-службе добавили, что «миномет "Сани" предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений». Высокую эффективность данное оружие показало в горной местности в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.
120-мм миномет 2С12А "Сани" перевозится на новой, высоко проходимой машине "Урал" семейства "Мотовоз" с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для механизации погрузки,говорится в релизе.
Сообщается, что «модернизированный миномет получил новую опорную плиту с шарниром, которая позволяет быстро переносить огонь без разворота тяжелой опоры». При этом огонь из миномета «можно вести практически любыми подходящими по калибру минами отечественного и зарубежного производства».
В пресс-службе добавили, что «миномет "Сани" предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений». Высокую эффективность данное оружие показало в горной местности в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Использованы фотографии: http://oruzhie.info
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