11:17 20 марта
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Минтранс рассказал о вводе движения по автодорожной части Крымского моста

На сайте Минтранса появилась информация, что запуск движения через Керченский пролив будет проходить в два этапа.

В связи с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив
- говорится в сообщении ведомства.

Минтранс рассказал о вводе движения по автодорожной части Крымского моста



Уже в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года. Отмечается, что грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста, без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, передает РИА Новости

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 32

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:33
    Очередной глоток воздуха для Крыма good .
    Spartanez300
    1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 10:35
      Это нам глоток то воздуха. Но Потрошенко и К это глоток Новичка-5. Как так - убеждали кругом всех что это декорации Мосфильма а тут такое. Все номера автомобилей то не перепишешь. Щупальца Кремля видишь ли они повсюду..)
      seti
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:41
        Цитата: seti
        Но Потрошенко и К это глоток Новичка-5

        Матвей hi Потрошенко отравлен газом "Синячок" laughing Вот видео моста
        влад66
        1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 10:42
          Ничего не долго им осталось. Веревка и в историю. За видео спасибо.
          seti
          1. Чёрный Сегодня, 10:45
            Ну всё, завтра отец всех шумер пообещает ввести уголовную ответственность за отрицание отрицания существования Крымского моста! wassat
            Чёрный
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:42
          Цитата: влад66
          Вот видео моста

          красивый мост слепили на "Мосфильме" laughing скакуны, трепещите и завидуйте величию Россми
          LSA57
          1. Чёрный Сегодня, 10:46
            Цитата: LSA57
            красивый мост слепили на "Мосфильме" скакуны, трепещите и завидуйте величию Россми

            Мосфильм нарисует.. А если и не нарисует,то все равно каждый свидомый патриот знает,что мост скоро развалится из-за песчаного грунта или ледохода wassat
            Чёрный
      2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 10:42
        Это ему подарок к началу избирательной компании ))...
        MoJloT
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:44
        Цитата: seti
        это глоток Новичка-5

        он уже "Новичок 2018"
        LSA57
    2. volodya (владимир) Сегодня, 10:47
      Цитата: Spartanez300
      Очередной глоток воздуха для Крыма good .

      Добро! Можно будет к родне в Крым съездить!
      volodya
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:40
    Вот и махнём в Крым по новому мосту! good
    a.s.zzz888
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:43
      Цитата: a.s.zzz888
      Вот и махнём в Крым по новому мосту!

      а потом на паровозе, а потом на самолёте в новый аэропорт good
      LSA57
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:03
        LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:43
        Согласен!!!! good Тем паче, для посещения Крыма у меня есть веские причины. good
        a.s.zzz888
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:44
      Цитата: a.s.zzz888
      Вот и махнём в Крым по новому мосту!

      а куда конкретно?...где в крыму хороший качественный отдых и море? а правда не знаю, бывал наскоками и то когда он был украинским....
      Тикси-3
      1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 10:54
        Качественный отдых есть но он это верно стоит дороже чем в той же Турции. При стране 4о4 все деградировало - качественного отдыха для среднестатического человека было не найти за разумные деньги. Это так к слову. Но нужно понимать что все меняется и посмотрите что было на Черноморском побережье раньше и что там сейчас. И время Крымского побережья придет это только вопрос времени и вложенных средств. Народ там трудолюбивый и понимает что Крымский Мост и новый Симферопольский аэропорт дают населению Крыма такой шанс что упустить его просто глупо. Думаю через 5-6 лет Крымское побережье будет просто не узнать в плане сервиса.
        seti
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:07
          seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 10:54 ↑
          Качественный отдых есть но он это верно стоит дороже чем в той же Турции.
          Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:44
          где в крыму хороший качественный отдых и море?

          Ребята, ну не обязательно же только отдыхать, хотя и это не мало важно!
          a.s.zzz888
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:05
        Дмитрий, я Вам сбросил в личку.
        a.s.zzz888
  3. avt Сегодня, 10:42
    Гонят к 9 мая ? Ну я только за , лишь бы не в ущерб качеству . В принципе там сперва грузовое движение в тестовом режиме пустить собирались , стало быть время на доделку систем будет.
    Цитата: Spartanez300
    Очередной глоток воздуха для Крыма

    Главное не забыть по сетивикам пройтись с пересчётом процента снижения доставки товара . Что бы не в виртуале , а на практике был виден эффект разницы между доставкой грузов паромами и по мосту.
    avt
    1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 10:48
      Блогеров из Крыма много и они уверен покажут и наглядно расскажут что было по ценам и что стало с пуском первой очереди Моста. Просто нужно чтобы с этого момента прошло хотя бы 3-4 месяца.
      Понятно желание запустить автомобильное движение как можно скорее - видимо есть возможность.
      seti
      1. jjj Сегодня, 11:04
        Цены не упадут. Если объем товара раскупается по существующим ценам, то кто захочет отказаться от дополнительной прибыли при снижении накладных расходов
        jjj
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:16
        seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 10:48Понятно желание запустить автомобильное движение как можно скорее - видимо есть возможность.

        Да, полагаю не стал бы ВВП на весь мир хлестаться, значит уверены что будет готово к тому сроку.
        a.s.zzz888
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 11:00
      avt...Гонят к 9 мая ?

      По плану - было в июне. Идут на месяц раньше. Про 9 мая нигде не слова.
      Главная цель - открыть к началу летнего сезона. yes hi
      askort154
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:44
    В мае во всей окраине ожидаются массовые выбросы газа
    Дормидонт
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:45
    Фотошоп "Мосфильмовский" начнёт пропускать автомобили в Крым? Вот это "зрада" так зрада...
    Горный стрелок
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:47
      Ожидается также цунами суицидов свидомитов
      Дормидонт
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:45
    Уже в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов.
    Наверно откроют не все полосы , поэтому и грузовики не пускают , чтобы заторы не создавать.. А новость good
    КВУ-НСвД
    1. Чёрный Сегодня, 10:48
      Тем, кто строит стены, никогда не победить тех, кто строит мосты
      Чёрный
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:52
        Цитата: Чёрный
        Тем, кто строит стены, никогда не победить тех, кто строит мосты

        good Записал себе даже . Ваше ? или цитата ?
        КВУ-НСвД
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:50
    Ну, где киевские орания, что мост не построят, что он развалится, потом припоны всякие строили, через всякие европейские организации и, что! Мост стоит на зло киевской бандеровской хунте и уже скоро будет движение автомашин! wink good
    Симон
  8. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:05
    Интересно, как это скажется на ценах на отдых.
    Yrec
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 11:11
      Цитата: Yrec
      Интересно, как это скажется на ценах на отдых.

      Подорожает, мне уже знакомые новые ценники скинули. hi
      Анти-Корр.
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:17
        Гы-гы, если б упали - это был бы первый признак приближающегося конца света.
        Yrec
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