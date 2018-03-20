Минтранс рассказал о вводе движения по автодорожной части Крымского моста

В связи с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив

На сайте Минтранса появилась информация, что запуск движения через Керченский пролив будет проходить в два этапа.- говорится в сообщении ведомства.Уже в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года. Отмечается, что грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста, без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, передает РИА Новости