Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 10-16 марта от военкора "Маг"

На этой неделе продолжалась тенденция к уменьшению обстрелов. По прежнему ВСУ и нацбатьальоны активны в пятницу и на выходных, тем не менее обстрелов в разы меньше. Также фиксируется меньше прибытие или передислокация техники ВСУ. Участились попытки украинских ДРГ проникнуть за линию фронта.Всякие слухи о возможных наступлениях или терактах, к счастью не оправдались. Да были провокации, например, трижды обстреливались машины работников ДФС. К сожалению на этой неделе убит снайпером противником наш боец «Мелкий». Но в целом, без массированных минометных и артналетов.Еще напрягает ситуация, когда в отдельные дни по официальным данным не фиксируется обстрелов. Хотя множество мирных жителей фиксировало обстрел.ДНР:Как я уже и писал, в последнее время на линии боевого соприкосновения значительно активизировались разведывательные группы сил специальных операций противника, в особенности на Мариупольском и Горловском направлениях. Цель этих действий – получение разведывательных данных о составе и положении наших войск, что в очередной раз подтверждает намерения противника возобновить широкомасштабные боевые действия на Донбассе.Так, спецназ сил специальных операций ВСУ, через завербованных граждан, провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович. Для похищения военнослужащего силами ДРГ была использована женщина-агент, а также психотропные вещества.Противник продолжал сосредотачивать тяжелое вооружение в запрещенных для этого районах.- на южной окраине н.п. Островское, в 15 километрах от линии фронта, отмечены три самоходных артиллерийских установки из состава гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.Командование ВСУ продолжает концентрацию тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности разведкой зафиксировано:- РСЗО «Град» - 14 единиц;- 100 мм противотанковая пушка «Рапира» - 6 единиц;- зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» - 1 единица;- Танк Т-72 - 17 единиц;- БМП, БТР, БРДМ - 92 единицы.ЛНР:ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику, запрещенную Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения.Так в районах населенных пунктов:- Новоалександровка выявлены позиции двух минометных батарей калибра 82-мм и 120-мм;- Попасная, на территории вагоноремонтного завода находятся три гаубицы Д-30 и минометная батарея из состава 10-й бригады ВСУ;- Крымское обнаружены оборудованные позиции, на которых размещены одна миномётная батарея и капонир с БМП-1.Основное количество украинской техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ, как отсутствующее в местах хранения, выявленное в результате контроля отведенного вооружения.Зафиксировано отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения ВСУ:- 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – 5 единиц;- 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – 17 единиц;- 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – 15 единиц;- 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 3 единиц;- 120-мм миномётов 2Б11 «Сани» - 14 единиц;- 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – 13 единиц.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.12:00-15:00 южный фронт, Аэропорт, ЯБП, Горловка и Калинино (ЛНР) весь день стрелковое, но без тяжелого вооружения.21:45 Саханка подверглась обстрелу минометов калибром 120-мм, в количестве 10 мин. Противник работал из района н.п. Широкино.В субботу ВСУ обстреляли ДНР 1 раз.На Мариупольском направлении обстрелу подвергся район населенного пункта Саханка, по которому противник применил минометы калибром 120-мм, выпустив 10 мин.Территория ЛНР в субботу не обстреливалась10:10 Кировск (ЛНР) одиночный взрыв с взрывной волной.18:30 ​Боевики 25-й отдельной воздушно-десантной бригады обстреляли территорию насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода в районе н.п. Васильевка. В результате обстрела поврежден трансформатор. Работу станции в течение двух дней обеспечивал резервный трансформатор.В воскресенье территория ДНР обстреляна 1 раз.На Мариупольском направлении с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты в районе н.п. Водяное обстрелу подвергся район населенного пункта Ленинское, по которому противник применил минометы калибром 120-мм, выпустив 6 мин.В субботу ЛНР обстрелам не подвергалась​00:15 на южном фронте Ленинское под минометным обстрелом калибром 120-мм, выпущено 6 мин калибром 120-мм.07:50 25-й бригады из стрелкового оружия продолжили свою «победоносную войну» с гражданским населением и прицельно обстреляли три транспортных средства, перевозивших дежурную смену работников Донецкой фильтровальной станции. В результате обстрела поврежден радиатор одного из автомобилей. К счастью, жертв среди сотрудников ДФС удалось избежать. Однако люди крайне напуганы и отработавшая ночная смена сотрудников не спешит покидать территорию ДФС до обеспечения полной безопасности их передвижения.12:50 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел наших позиций из снайперских винтовок и к/к пулеметов.16:30 севернее Горловки продолжается позиционный бой с применением к/к пулеметов и минометов.​17:00 район ЯБП бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.18:00 в районе Саханка бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм, выпущено 2 мины.18:50 в районе Дзержинское и Ленинское бой с применением к/к пулеметов, АГС (87 гранат), СПГ (6 гранат), минометов калибром 120-мм (12 мин).В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 5 раз.При защите Республики, погиб один военнослужащий ВС ДНР.На Донецком направлении противник из стрелкового оружия осуществил обстрел гражданского автомобиля, перевозившего дежурную смену рабочих Донецкой фильтровальной станции. К счастью, никто не пострадал.На Горловском направлении украинские боевики с позиций в районе н.п. Жованка огнем из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, вели беспорядочный обстрел населенного пункта Зайцево, прикрывая таким образом работу снайперской пары, в результате чего погиб военнослужащий ВС ДНР.Снайперская стрельба как по мирному населению, так и военнослужащим ВС ДНР – это те циничные методы войны, которые украинская сторона использует для достижения своих «великих» побед, однако кроме призрения к ВСУ у жителей Донбасса это ничего более не вызывает.На Мариупольском направлении обстрелу подверглись районы населенных пунктов Ленинское, Дзержинское, Саханка, по которым противник выпустил 33 мины калибром 82-мм и 120-мм, также применялись различные виды гранатометов и стрелковое оружие.Территория ЛНР в понедельник обстрелам не подвергалась00:20 на южном фронте, в районе Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.00:20 по району Аэропорта работает одна САУ калибром 122-мм.06:50 Светлодарская дуга позиционные бои с применением снайперских винтовок и к/к пулеметов.15:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и 120-мм, а также БМП-1.15:34 в районе Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.15:30 боевики из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады совершили очередное преступление в отношении мирного населения. Украинские оккупанты прицельно обстреляли из стрелкового оружия гражданские автомобили, перевозившие дежурную смену работников Донецкой фильтровальной станции в количестве 13 человек в направлении Ясиноватой.В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены три автомобиля. К счастью, несмотря на все усилия украинских боевиков, никто из пассажиров не пострадал.16:25 в районе Аэропорт – Спартак – ЯБП бои продолжаются с применением минометов калибром 82-мм и 120-мми техники БМП-1.18:42 Спартак под обстрелом БМП-1 (7 выстрелов) и БМП-2 (20 выстрелов).19:20 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел из к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.23:35 Петровский район Донецка поселок Трудовские под обстрелом БМП-2, произведено 20 выстрелов.Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.На Донецком направлении обстрелам подверглись район населенного пункта Спартак и Петровский район города Донецк, по которым противник выпустил 4 мины калибром 82-мм, также применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.​20:55 севернее Горловки минометный обстрел. Обстреливают без каких-то либо целей, нет точных прилетов, нет попытки прохода вражеской разведгруппы или прохода ближе к нашим позициям.22:40 севернее Горловки продолжается стрелково-минометные бои.Впервые за долгое время, ни территория ДНР, ни территория ЛНР обстрелам не подвергалась.18:15 в районе Славяносербск (ЛНР) под обстрелом АГС.18:30 в районе Жабичево обстрел из БМП-2, произведено 100 выстрелов.19:55 на южном фронте Ленинское под обстрелом СПГ-9 (3 выстрела) и БМП-1 (6 выстрелов).20:00 на южном фронте Лебединское и Саханка под обстрелом минометов калибром 120-мм (выпущено 10 мин), а также работали БМП-1 (6 выстрелов).В населенном пункте Ленина Лутугинского района по адресу улица Чапаева,5а на местной электроподстанции дежурной в ходе планового обхода был обнаружен подозрительный предмет. В ходе выезда по выше указанному адресу военнослужащими военной комендатуры города Лутугино было установлено, что в электроподстанции 110/6 кВ, у основания масленого выключателя 110 кВ закреплено на монтажную пену самодельное взрывное устройство в виде овального слепка из пластида (примерным весом 2 (два) кг), в котором установлен электродетонатор неизвестного типа.На место происшествия также прибыли сотрудники МВД, МГБ, МЧС ЛНР. По данному факту проводится дальнейшая проверка. Выводы о причастных к инциденту и их целях сделает следствие, но уже сейчас можно говорить о том, что в случае реализации преступных замыслов злоумышленников обесточивание самого н.п. Лутугино, а также более 5 000 жителей осталось бы без тепла и света.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.На Донецком направлении обстрелу подвергся поселок Жабичево.На Мариупольском направлении обстрелу подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Саханка, по которым противник выпустил 10 мин калибром 120-мм, также применял вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.В четверг ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив АГС. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Славяносербск.За прошедшие сутки территория ДНР и ЛНР со стороны ВСУ обстрелам не подвергалась.ВСУ обстреливали ДНР 14 раз и выпустили по территории Республики 63 мины калибром 82-мм и 120-мм.При защите Республики, погиб один военнослужащий ВС ДНР.Обстрелу подверглись районы двенадцать населённых пунктов Республики. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены одно домостроение в н.п. Коминтерново по ул. Ахматовой,7, три домостроения в н.п. Саханка по ул. Ленина, а также обстрелу подвергся район школы по ул. Вартазарова.ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз. Обстрелу из автоматического станкового гранатомёта подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Славяносербск.Всего по территории Республики было выпущено 29 гранат.Всем терпения и здоровья!