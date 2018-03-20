13:42 20 марта

Африн сдался без сопротивления: курды бежали, поджав хвост

18 марта протурецкие силы боевиков, поддерживаемые Вооруженными силами Турции, практически без боя вошли в административный центр северо-западной части Сирии город Африн. Курдские подразделения заведомо покинули населенный пункт. Вместе с ними на подконтрольную сирийским властям территорию бежали и тысячи мирных жителей. Сообщается, что вошедшие в Африн протурецкие боевики устроили резню населения, а также занялись грабежами и мародерством.

По информации турецких СМИ, в анклаве туркам удалось захватить множество противотанковых ракетных комплексов как американского, так и российского производства.

Тем временем, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна намерена восстановить захваченный город, отстроить инфраструктуру, после чего турецкая армия покинет его. Эксперты, однако, сомневаются в искренности слов Эрдогана.




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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 11:38
    Наваляли турки курдам... А как они хвалились... Враг не пройдёт...
    Vard
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:48
      Цитата: Vard
      Наваляли турки курдам... А как они хвалились... Враг не пройдёт...

      Ну если курды ушли сами, то видно там что-то другое.
      Венд
      1. Vard Сегодня, 11:51
        Кто его знает... чего им не понравилось... с другой стороны турки вроде как хвастались, что окружили... курдов... А те взяли и ушли...
        Vard
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:57
          Цитата: Vard
          Кто его знает... чего им не понравилось... с другой стороны турки вроде как хвастались, что окружили... курдов... А те взяли и ушли...

          Странно все. Думаю скоро узнаем, зачем был такой ход.
          Венд
      2. Простой (Alexander) Сегодня, 11:58
        Цитата: Венд
        Ну если курды ушли сами, то видно там что-то другое.


        Сохранили город и мирное население.
        Это турков сейчас распирает что взяли почти не повреждёный город, скромно умалчивая что курды просто ушли.
        Простой
        1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 12:29
          Цитата: Простой
          Сохранили город и мирное население.

          laughing fool Статью читали?
          ...вошедшие в Африн протурецкие боевики устроили резню населения, а также занялись грабежами и мародерством.
          АнтиFREEZ
  2. собаковод Сегодня, 11:48
    Где возмущения Никки Хейли в ООН?
    собаковод
  3. Громобой Сегодня, 12:04
    президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна намерена восстановить захваченный город, отстроить инфраструктуру, после чего турецкая армия покинет его. Эксперты, однако, сомневаются в искренности слов Эрдогана.
    Никуда не уйдёт,конечно и в этом свете экспертам надо раскрыть дальнейшие военные планы турков,ведь остановка в Африне это не конечная цель,а только передышка перед новым броском,на кого?Ведь антиасадовские отряды Эрдоган распускать не собирается.Видимо,устаканит единую позицию с США,поимеют взаимные уступки друг с дружки и вперёд,"освобождать Сирию".
    Громобой
  4. Romka47 (Роман) Сегодня, 12:24
    Отстроим и оставим. ржунемагу, на кого это расчитано??? laughing
    Romka47
  5. Dym71 (Андрей) Сегодня, 12:58
    Наши азербайджанские товарищи не далее как 13 марта писали следующее:
    Цитата: Родина
    По крайней мере турецкие войска в зачищенных территориях не водружают свой флаг.

    Цитата: TUFAN
    ни в одном административном центре и ни на одном административном здании турки знамя не водружают.

    Очень хотелось бы увидеть их комментарии под этой новостью winked
    Dym71
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