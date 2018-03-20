Африн сдался без сопротивления: курды бежали, поджав хвост

18 марта протурецкие силы боевиков, поддерживаемые Вооруженными силами Турции, практически без боя вошли в административный центр северо-западной части Сирии город Африн. Курдские подразделения заведомо покинули населенный пункт. Вместе с ними на подконтрольную сирийским властям территорию бежали и тысячи мирных жителей. Сообщается, что вошедшие в Африн протурецкие боевики устроили резню населения, а также занялись грабежами и мародерством.



По информации турецких СМИ, в анклаве туркам удалось захватить множество противотанковых ракетных комплексов как американского, так и российского производства.



Тем временем, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна намерена восстановить захваченный город, отстроить инфраструктуру, после чего турецкая армия покинет его. Эксперты, однако, сомневаются в искренности слов Эрдогана.











