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ФСБ задержала жителя Крыма за участие в боевых действиях на Украине
Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении гражданина РФ, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
По версии следствия, крымчанин активно участвовал в боевых действиях для изменения основ конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. В отношении подозреваемого возбудили дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Если суд подтвердит выводы следователей, экстремисту грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.
Предварительным следствием установлено, что 24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана" (создан инициатором энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым) и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Указанное лицо задержано— говорится в сообщении.
По версии следствия, крымчанин активно участвовал в боевых действиях для изменения основ конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. В отношении подозреваемого возбудили дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Если суд подтвердит выводы следователей, экстремисту грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.
Использованы фотографии: ЦОС ФСБ России
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