13:40 20 марта
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ФСБ задержала жителя Крыма за участие в боевых действиях на Украине

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении гражданина РФ, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

ФСБ задержала жителя Крыма за участие в боевых действиях на Украине


Предварительным следствием установлено, что 24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана" (создан инициатором энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым) и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Указанное лицо задержано
— говорится в сообщении.


По версии следствия, крымчанин активно участвовал в боевых действиях для изменения основ конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. В отношении подозреваемого возбудили дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Если суд подтвердит выводы следователей, экстремисту грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.



Использованы фотографии: ЦОС ФСБ России
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Комментарии 39

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  1. Vard Сегодня, 11:40
    Толерантность... нет что бы написать... Крымский татарин...
    Vard
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:42
      Думаю 15 лет будет в самый раз , и выяснить цель его нахождения в Крыму .
      Такие как он на полуостров не отдыхать приезжают .
      Spartanez300
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:49
        Цитата: Spartanez300
        Думаю 15 лет будет в самый раз

        зачем так строго?...хватит и 10 лет где-нибудь на таймыре в спецзоне....где каждый день хуже смерти....
        Тикси-3
        1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:52
          К чему такая жестокость? Гуманнее повесить
          Дормидонт
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:00
            Цитата: Дормидонт
            Гуманнее повесить

            за ребро на крюк lol
            LSA57
          2. антивирус Сегодня, 12:30
            К чему такая жестокость? Гуманнее повесить

            собрались вурдалаки.

            кто тропки в снегу на Колыме топтать будет? если всех вешать.
            антивирус
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:25
          Цитата: Тикси-3
          зачем так строго?...хватит и 10 лет где-нибудь на таймыре в спецзоне....где каждый день хуже смерти....

          Нет такой зоны на Таймыре. Этапировать в Харп, что в ЯНАО. Десять месяцев зима, остальное весна и осень без лета. Но 10 лет маловато, четвертак в самый раз, к 50 годкам только выйдет.
          Ныробский
        3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:37
          От Вашего комментария холодом смерти повеяло .. Кратко и доходчиво .
          30 вис
      2. AleksPol (Александр) Сегодня, 11:57
        Spartanez300
        Так он житель Крыма , гражданин РФ , читайте внимательней
        А насчёт срока согласен в самый раз hi
        AleksPol
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:20
      Цитата: Vard
      Толерантность... нет что бы написать... Крымский татарин...

      Причем тут нация?Не надо притягивать слона за уши. Человек диверсант,который завербован и вел диверсионную деятельность на территории нашего государства. А татарин он,или чукча -это не имеет значения.
      НЕКСУС
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:31
        Цитата: НЕКСУС
        Причем тут нация?Не надо притягивать слона за уши. Человек диверсант,который завербован и вел диверсионную деятельность на территории нашего государства.

        Андрей Здрав Будь!С возвращением,почту глянь не забудь. wink hi
        и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Указанное лицо задержано

        Да при попытке к бегству надо,раз мораторий на смертную казнь ввели.
        влад66
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:42
          Цитата: влад66
          Андрей Здрав Будь!С возвращением,почту глянь не забудь.

          Приветствую! hi Благодарю.Уже глянул и ответил.
          Цитата: влад66
          Да при попытке к бегству надо,раз мораторий на смертную казнь ввели.

          Сперва надо потрясти этого архаровца...связи,явки,кураторы и тд...
          НЕКСУС
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:41
    Пусть отсидит сначало.А потом депортируйте это гуано к идрени фени.
    Наблюдатель2014
    1. Logall (Александр) Сегодня, 11:47
      Цитата: Наблюдатель2014
      Пусть отсидит сначало.

      Пусть отработает в местах не столь отдаленных... Ну, а потом только, когда финансовый долг перед гос-вом будет погашен,
      Цитата: Наблюдатель2014
      депортируйте это гуано к идрени фени.

      Нечего "на халяву" сидеть...
      Logall
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 12:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      Пусть отсидит сначало.А потом депортируйте

      ага потом его отравят и понеслось.....нет уж...хватит....смысл в том а досидит ли он??....
      Тикси-3
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:44
    от 8 до 15 лет
    В данном случае прокурор будет просить по максимуму, что совершенно оправдано.
    rotmistr60
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:48
      ещё бы и дали по максимуму...
      Masya Masya
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:50
        hi , надеюсь, что так и будет.
        rotmistr60
      2. Logall (Александр) Сегодня, 11:51
        Цитата: Masya Masya
        ещё бы и дали

        И в хвост
        Цитата: Masya Masya
        и дали

        И в гриву чтоб
        Цитата: Masya Masya
        и дали
        yes
        Logall
        1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 12:09
          Да, вот тебе и сторонники свободы, анархисты laughing
          Коллеги, самое главное, чтобы сидел по закону, исполнял От и До Правила внутреннего Распорядка в соответствующих учреждениях. Это как Устав в армии, при неукоснительном его исполнении никакой дедовщины быть не может. Так и здесь, при неукоснительном исполнении никакой послабухи не будет.
          Околоточный
          1. Logall (Александр) Сегодня, 12:15
            Цитата: Околоточный
            Да, вот тебе и сторонники свободы, анархисты

            За свободу во всём, в наказании - в том числе...
            Алексей hi , нужно, чтоб подсудимый, в подобных случаях, мог выбирать между судом законным и народным! Как в "русскую рулетку" сыграть - авось повезёт...
            Logall
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:01
        Цитата: Masya Masya
        ещё бы и дали по максимуму...

        все смягчающие отмести
        LSA57
      4. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:29
        Цитата: Masya Masya
        ещё бы и дали по максимуму...

        Это если статью переквалифицируют в причастность к терроризму. Если правильно подойти к делу, то вполне возможно т.к. укропы в зоне АТО как раз тем и занимаются, что терроризируют мирное население.
        Ныробский
  4. AVA77 (Вадим) Сегодня, 11:44
    Татарин не татарин,какая разница,пусть сидит гов...юк. А лучше земля стекловатой.
    AVA77
  5. шило (Ваня) Сегодня, 11:48
    По России их сколько бегает! request
    шило
    1. собаковод Сегодня, 11:51
      шило (Ваня)
      По России их сколько бегает
      , И за всех Ксюша Гаранта просит!
      собаковод
      1. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 12:06
        Согласен с Вами Собчак оборзела, один из её списка Семцов, пытался организовать серию терактов, погибли бы люди, а она его в политических записала! Так то он террорист.
        Ретвизан 8
        1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:43
          Получается Ксюша пособница террористов ! И это рвётся к власти ! Даже в стольных городах процент получила поболее ,от гнилой интеллигенции. Экая мерзость эта ваша Ксюша !
          30 вис
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:51
    А что, банды всу стали законными вооруженными формированиями?
    Дормидонт
  7. 23424636 Сегодня, 11:51
    .. нет что бы написать... Крымский татарин...[/quote] Нет чтобы указать-, один из группировки "4 татарина и один армян"
    23424636
  8. Громобой Сегодня, 11:59
    Думаю,что у ФСБ на контроле есть ещё с десяток бандиторосов и просто особо ретивых идейных активистов,а показательный срок ему впаяют,чтобы у этих людей всегда был выбор:подрывать основы нашей государственности в Крыму или отправиться зону топтать.
    Громобой
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:05
    Хорошая всё же у фсбэшников снаряга судя по фото...А задержали правильно , ибо нефиг..
    КВУ-НСвД
  10. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 12:10
    Хорошо бы таких в Крыму зачищать, он даже если отсидит, все равно врагом России останется, зачем эту прослойку в стране оставлять? Вон при Союзе они тоже отсидели и что? Сколько их потом в Прибалтике и на Украине повылазило?!
    Ретвизан 8
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:28
      Вернуть практику диссидентства, высылать туда, где им мёдом намазано? Если есть за что, должен сидеть, а потом и отправлять к хозяину? Вот это будет страшно, кому они потом нужны?
      rocket757
  11. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:19
    Предварительным следствием установлено, что 24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана" (создан инициатором энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым) и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Указанное лицо задержано
    — говорится в сообщении.
    Тонко так намекнули, чьи территории и чья там конституция..... belay
    XXXIII
  12. Старый военрук Сегодня, 12:24
    Цитата: Ретвизан 8
    Вон при Союзе они тоже отсидели и что? Сколько их потом в Прибалтике и на Украине повылазило?!

    Должен заметить, что всю эту бандеровско-лабусовскую сволочь помиловал Н.С.Хрущёв. А так-то оно должны были отбыть 25 лет от звонка до звонка. Но у нас сейчас мораторий и влияние его резко отрицательно. Зато либеро-демокрастия.
    Старый военрук
  13. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:40
    Цитата: Тикси-3
    Цитата: Spartanez300
    Думаю 15 лет будет в самый раз

    зачем так строго?...хватит и 10 лет где-нибудь на таймыре в спецзоне....где каждый день хуже смерти....

    Откуда такие сведения? Нет у нас спецзон на Таймыре...тем более таких, где каждый день хуже смерти... Вы не пугайте так людей то....
    Следственный изолятор имеется и :
    ОИК-30 образовано в середине 50-х гг. 20 века. Расположено в г. Норильске. В состав объединения входят ИК-15 и КП-20. Возникновение учреждения связано с ликвидацией «Норильлага» НКВД СССР – исправительно-трудового лагеря, существовавшего в конце 30-х гг. прошлого столетия, располагавшегося в северной части Красноярского края. Он был создан в целях использования труда заключенных на строительстве объектов Норильского промышленного района...
    В простонародье именуется "пятнашка", режим на сленге- красный, занимается деревообработкой... И все... Все Гулаги Норильлаги в прошлом...
    Ураган70
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:30
      Осудить по закону, пускай отсидит, а потом туда, к тому, за кого оно старалось! Вот это будет страшно, даж если отдать ему всё, что он на рабочей зоне заработает.
      rocket757
  14. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 12:45
    проводить гражданина на бутылочку...
    bogart047
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