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Российские штурмовики Су-25СМ провели учения в районе таджикско-афганской границы
Российские штурмовики Су-25СМ оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) во взаимодействии с военно-воздушными силами (ВВС) Таджикистана нанесли ракетные удары по скоплениям условных незаконных вооруженных формирований в ходе совместных учений в районе таджикско-афганской границы, сообщили в пресс-службе округа
Ранее шесть штурмовиков Су-25СМ и два самолета-разведчика Су-24МР были переброшены на аэродром Айни под Душанбе из Челябинской области и с российской авиабазы Кант в Киргизии.
Он отметил, что в ходе авиаударов по скоплениям условных боевиков летчики выпустили более 100 неуправляемых авиационных ракет.
Ранее шесть штурмовиков Су-25СМ и два самолета-разведчика Су-24МР были переброшены на аэродром Айни под Душанбе из Челябинской области и с российской авиабазы Кант в Киргизии.
Оперативно-тактическая авиация ЦВО совместно с подразделениями ВВС Таджикистана обеспечила поддержку с воздуха подразделениям сухопутных войск двух армий, которые выполнили учебно-боевые задачи по блокированию и уничтожению условных бандгрупп в ходе совместного командно-штабного учения на полигоне Харбмайдон в Хатлонской области Таджикистана— сказал помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин
Он отметил, что в ходе авиаударов по скоплениям условных боевиков летчики выпустили более 100 неуправляемых авиационных ракет.
Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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