13:43 20 марта
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Российские штурмовики Су-25СМ провели учения в районе таджикско-афганской границы

Российские штурмовики Су-25СМ оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) во взаимодействии с военно-воздушными силами (ВВС) Таджикистана нанесли ракетные удары по скоплениям условных незаконных вооруженных формирований в ходе совместных учений в районе таджикско-афганской границы, сообщили в пресс-службе округа

Российские штурмовики Су-25СМ провели учения в районе таджикско-афганской границы


Ранее шесть штурмовиков Су-25СМ и два самолета-разведчика Су-24МР были переброшены на аэродром Айни под Душанбе из Челябинской области и с российской авиабазы Кант в Киргизии.


Оперативно-тактическая авиация ЦВО совместно с подразделениями ВВС Таджикистана обеспечила поддержку с воздуха подразделениям сухопутных войск двух армий, которые выполнили учебно-боевые задачи по блокированию и уничтожению условных бандгрупп в ходе совместного командно-штабного учения на полигоне Харбмайдон в Хатлонской области Таджикистана
— сказал помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин

Он отметил, что в ходе авиаударов по скоплениям условных боевиков летчики выпустили более 100 неуправляемых авиационных ракет.



Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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Комментарии 4

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  1. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 12:08
    Вот это - добрая новость. В тех местах со времен басмачей всегда было неспокойно.
    Корсар0304
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:11
    Ранее шесть штурмовиков Су-25СМ и два самолета-разведчика Су-24МР были переброшены на аэродром Айни под Душанбе из Челябинской области и с российской авиабазы Кант в Киргизи
    Постоянно учения и авиагруппировку усиливают...Но думаю , что скорее не в Таджикистан , а попрут через слабую туркменскую границу , а у нас там ни баз , ни договоров о взаимопомощи , ни совместных учений....
    КВУ-НСвД
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:17
    Вспомнилось, как Александр III английских офицеров выпорол. Пора возвращать исторические традиции
    Дормидонт
  4. роман66 (роман) Сегодня, 12:25
    в ходе авиаударов по скоплениям условных боевиков летчики выпустили более 100 неуправляемых авиационных ракет.

    вот как надо! а то все "электронные пуски"
    роман66
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