13:40 20 марта

Россия превращается в «железнодорожную державу»

Россия возрождает проект "Северного широтного хода", известного также как "Великий сталинский путь". Новая ж/д магистраль объединит Урал с Ямалом. Ее протяженность составит не менее 700 км.

Важность этой транспортной артерии сложно переоценить. Она даст уральским промышленникам доступ к Мировому океану, что положительно скажется на расширении рынков сбыта. Строительство "Северного широтного хода" должно начаться уже через несколько месяцев.

Своим ходом идет и модернизация Байкало-Амурской магистрали. Завершена прокладки второго Байкальского тоннеля, ввод в эксплуатацию которого увеличит пропускную способность БАМа в 2,5 раза. На данный момент обновлено уже почти 5000 км железнодорожного полотна, модернизированы более 30 станций, реконструировано 2 тоннеля, отремонтировано 55 небольших мостов, а также один крупный мост через реку Бурею.




6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:33
    Если Россия прикормит Китай - грузы в Европу нашей чугункой возить - это будет здорово.
    Серж Горелый
  2. антивирус Сегодня, 12:35
    а до модернизации БАМа--мы были великой оленеводческой державой?
    антивирус
  3. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 12:53
    Давно надо было помочь олигархам с созданием инфраструктуры для грабежа природных богатств,которые принадлежат народу,но почему-то используются только его малой частью.Это очень приятная новость.Десятилетие побед началось!
    Palagecha
Картина дня