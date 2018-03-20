Россия превращается в «железнодорожную державу»

Россия возрождает проект "Северного широтного хода", известного также как "Великий сталинский путь". Новая ж/д магистраль объединит Урал с Ямалом. Ее протяженность составит не менее 700 км.



Важность этой транспортной артерии сложно переоценить. Она даст уральским промышленникам доступ к Мировому океану, что положительно скажется на расширении рынков сбыта. Строительство "Северного широтного хода" должно начаться уже через несколько месяцев.



Своим ходом идет и модернизация Байкало-Амурской магистрали. Завершена прокладки второго Байкальского тоннеля, ввод в эксплуатацию которого увеличит пропускную способность БАМа в 2,5 раза. На данный момент обновлено уже почти 5000 км железнодорожного полотна, модернизированы более 30 станций, реконструировано 2 тоннеля, отремонтировано 55 небольших мостов, а также один крупный мост через реку Бурею.











