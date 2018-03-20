Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ

В начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги» были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии – то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет. В дальнейшем такие блоки будут устанавливаться на тяжелую ракету РС-28 «Сармат»

Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет") станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего комплекса «Авангард», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК– заявил источникОн также отметил, что мощности установленного на новом гиперзвуковом боевом блоке ядерного боезаряда – «более 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте» – вполне достаточно для полного уничтожения «особо важных целей».Ранее сообщалось, что новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года.