13:41 20 марта
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Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ

Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет") станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего комплекса «Авангард», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК

Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ


В начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги» были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии – то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет. В дальнейшем такие блоки будут устанавливаться на тяжелую ракету РС-28 «Сармат»
– заявил источник


Он также отметил, что мощности установленного на новом гиперзвуковом боевом блоке ядерного боезаряда – «более 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте» – вполне достаточно для полного уничтожения «особо важных целей».

Ранее сообщалось, что новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года.

Использованы фотографии: http://anyaero.com/
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Комментарии 33

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:31
    То есть есть уже серийный новый метод противодействия и ответного удара. Но УР-100Н УТТХ старая ракета,и получается,что мера временная. Но факт того,что Авангард так торопятся поставить на дежурство говорит о том,что и с новым носителем тоже медлить не будут.
    НЕКСУС
    1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 12:37
      Цитата: НЕКСУС
      Но УР-100Н УТТХ старая ракета,и получается,что мера временная.
      Мне кажется, что и из-за этого их хотят "утилизировать" с пользой.
      Интересно, по бармалеям будут пулять?
      Симаргл
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:39
        Цитата: Симаргл
        Мне кажется, что и из-за этого их хотят "утилизировать" с пользой.

        Не думаю.Воеводу утилизируют запуская спутники по программе Днепр.А тут ставят на боевое дежурство старую ракету ...это мера явно временная,пока новые носители в серию не пошли.
        НЕКСУС
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:50
          От ракеты многое и не требуется. Только вывести на нужную высоту блок. Не надо даже через ПРО прорываться. Поэтому если ракеты в отличном состоянии, раз были не заправлены, почему нет?
          Muvka
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:51
            Цитата: Muvka
            От ракеты многое и не требуется. Только вывести на нужную высоту блок. Не надо даже через ПРО прорываться.

            Ничего ,что данная ракета жидкостная?Напомнить вам сколько она на дежурстве и какие требования по хранению горючего для этой ракеты?
            НЕКСУС
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:52
              В статье же написано, что они в незаправленном состоянии у нас.
              Muvka
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:54
                Цитата: Muvka
                В статье же написано, что они в незаправленном состоянии у нас.

                В статье могут написать что угодно...смысл ставить на пустой не заправленный носитель Авангард тогда? Чего тогда этот носитель без горючки вынесет?
                НЕКСУС
                1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:58
                  Поставят блок, загрузят в шахту и заправят. В чем проблема то? И будет практически свежая ракета. Или вы считаете, что не смогут создать / не найдут топлива для ракеты, которая на Хруничева сделана? (если честно, не понял, как правильно написать)
                  Muvka
                  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:01
                    Цитата: Muvka
                    И будет практически свежая ракета.

                    Не будет. Исходя из вашей логики,те же Воеводы можно было до посинения модернизировать и заливать свежее топливо...однако ведь заморочились на создание Сармата,деньги потратили,опять же институты работали,промышленность тоже...повторюсь-этим ракетам не один десяток лет и все сроки они уже прошли.Воеводу ставили ,если мне не изменяет склероз,с расчетом на 20 лет(могу слегка ошибаться).
                    НЕКСУС
                    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:04
                      Потому что воеводы заправлены, а топливо очень активное. Потому и нельзя их дальше использовать. Ну и средства преодоления ПРО на Воеводе уже несколько устаревшие.
                      Muvka
                      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:09
                        Цитата: Muvka
                        Потому что воеводы заправлены, а топливо очень активное.

                        А эти ракеты на воде летают?
                        НЕКСУС
            2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:25
              НЕКСУС,
              если она хранилась в не заправленном виде на складе, то после проверки на усталость корпуса и баков установят в шахту, заправят топливом, смонтируют авангард и поставят на боевое дежурство... в ней не керосин, а смесевая химия, в закапсюлированном состоянии она долго простоит, сколько инженеры отмерят... могут и продлить
              Не либероид Русский
        2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 13:02
          Старую, но живую..... yes
          Уткинский РН очень даже......Масса полезной нагрузки - 8800 кг, Максимальная дальность, км - 11000+16000, Очень даже "живенько" для вывода ударного блока......
          А то что в "консерве" были, но в "сухом" виде.....дык ничего им не станется......
          Зажгут на старте, мы же не 404-е добро пилить на лом. hi
          Соломон Кейн
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:07
            Цитата: Соломон Кейн
            А то что в "консерве" были, но в "сухом" виде.....дык ничего им не станется......

            Ой ли...начинка,хранение,и тд ...считаете,что время на них не действует? При этом,гиптил шибко ядовитая гадость и очень не стабильная и все эти танцы с заправкой старых ракет,у которых сам корпус может быть (стенки) тоньше чем надо оптимизма не вызывают.
            НЕКСУС
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:13
              Вы реально издеваетесь. РАКЕТЫ ХРАНИЛИСЬ НА СКЛАДЕ - НЕ ЗА ПРА ВЛЕ ННЫ МИ! Чего там могло разъесть?
              Muvka
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:17
                Цитата: Muvka
                Вы реально издеваетесь. РАКЕТЫ ХРАНИЛИСЬ НА СКЛАДЕ - НЕ ЗА ПРА ВЛЕ ННЫ МИ! Чего там могло разъесть?

                Уважаемый,я не издеваюсь...МБР -это не утюг и даже не тостер. Хранение дело хорошее,но повторюсь-во первых есть определенные нормы ,которые надо соблюсти.Возможно с этими ракетами все хорошо,а возможно и нет. Как проверить?
                НЕКСУС
            2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 13:16
              Так в статье прямо указано:
              хранившихся на складах в незаправленном состоянии – то есть практически новых
              , фигли им будет?
              "Обвязку" с "обвесом" проверили, заправили и в путь!
              Тем более они в ТПК.....
              Соломон Кейн
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:21
                Цитата: Соломон Кейн
                "Обвязку" с "обвесом" проверили, заправили и в путь!
                Тем более они в ТПК.....

                Я не утверждаю,что ракеты "бракованные"..я говорю,что они старые! Носитель под новый класс стратегического оружия выбрали не первой свежести. То есть явно мера временная. Видимо решили не ждать Сармата,а ставить на то,что есть.
                НЕКСУС
      2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 13:41
        Цитата: Симаргл
        Цитата: НЕКСУС
        Но УР-100Н УТТХ старая ракета,и получается,что мера временная.
        Мне кажется, что и из-за этого их хотят "утилизировать" с пользой.
        Интересно, по бармалеям будут пулять?

        Американский опыт? Они в Ираке всё старьё утилизировали. Хотя бить по бармалеям гиперзвуком - это, как мне кажется, немного неразумно. Если только, опять же, перед "партнёрами" выпендриться - "а у меня во чо есть!"....
        Zoldat_A
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:38
      А меня всегда смущали "источники" СМИ комментирующие закрытую информацию. Если это только не в интересах МО РФ?
      rotmistr60
      1. Oznob (Станислав) Сегодня, 12:49
        Конечно в интересах. аналогия сама напрашивается. Весящий на стене, ни разу не применённый по назначению, ремень оказывает мощнейшее воспитательное воздействие на подрастающую смену.
        Oznob
      2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 13:11
        А вот тема источников, всегда была противоречива и не всегда объективна.....
        Не факт, что данные РН-ны уже использовали для отработки технических параметров блока и испытательных пусках......
        Их уже использовали, а тема только " всплыла".... request
        Соломон Кейн
  2. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 12:32
    Приятно такие новости читать
    vaaaaadik
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:37
    Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ
    Ну а почему и нет!? А то не давно на ВО тут некоторые страдали по поводу заморозки проекта "Баргузин" bully laughing
    Не сочтите за оскорбление.Просто хочу напомнить о своей правоте тогда в этом вопросе hi
    Наблюдатель2014
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      Не сочтите за оскорбление.Просто хочу напомнить о своей правоте тогда в этом вопросе

      Уверены,что проект Баргузин заморозили? wassat
      НЕКСУС
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:55
        Цитата: НЕКСУС
        Уверены,что проект Баргузин заморозили?

        Учитывая, как МО "сливал" инфу о "не особо" удачных запусках "Циркона", постановка на БД опытного образца "Баргузина" сильного удивления не вызовет....
        laughing
        stalkerwalker
  4. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 12:38
    В начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги» были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии – то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков

    Т.е. даже не 30 "Авангардов" в ближайшее время? Негусто.. Видимо что-то подпирает, раз для "Авангарда" как временной мерой ставят УР-100УТТХ.
    Корсар0304
  5. федоров (Валерий) Сегодня, 12:44
    Не мое фото, но стоит задуматься, это просто Тополь. Даже не "М ", пРО "Сармат" даже язык не поворачивается.

    федоров
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:44
    В добрый путь на страх агрессорам!!! А там и "Сармат" не заставит себя долго ждать. good
    Egorovich
  7. san4es Сегодня, 12:45
    На кадрах Роскосмоса показан запуск МБР УР-100Н / РС-18 с космодрома Байконур (22 октября 2008 г.). soldier
    Тактико-технические характеристики ракеты УР-100Н УТТХ
    Постановка на боевое дежурство
    6 ноября 1979 г.
    Количество ступеней 2+блок разведения
    Топливо хранимое жидкое
    Тип пусковой установки шахтная ПУ с газодинамическим стартом
    Количество и мощность боевых блоков РГЧ ИН 6x750 кт
    Масса головной части/ забрасываемый вес 4350 кг
    Максимальная дальность 10000 км
    Система управления автономная инерциальная
    Точность ПО 920 м
    Длина 24.3 м (в сборе с контейнером)
    Максимальный диаметр 2.5 м
    Стартовая масса 105.6 т
    Масса топлива 93.1 т
    Окислитель азотный тетраоксид
    Горючее НДМГ
    Тяга ДУ (ур. моря/вакуум) 1842 / 2038 кН (первая ступень)
    san4es
  8. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 12:52
    Когда журналисты произносят слово "порядка 17 штук", очень хочется надавать по башке их преподавателям математики (и порядка арифметики). Журналисты не виноваты, их просто недоучили. Понаделали высших учебных заведений, понапридумывали специальностей. Куда им теперь деваться- только в косноязычные "журналисты" Замастраханск-ТВ"
    Сергей-8848
  9. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:10
    НЕКСУС,
    Вы издеваетесь или тормозите? Воеводы заправлены уже не один десяток лет. А эти ракеты сухие.
    Muvka
  10. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:29
    Ну что ж....как временная мера.....вопрос только в том:насколько временная.ББ "Авангард" имеет вес 2 тонны и "заметные" габариты. По весу забрасываемого груза УР-100 "тянет" на 2 блока "Авангард"; но,учитывая габариты "Авангарда",скорее всего "возьмёт" 1 блок..."Сармат" же по весу забрасываемой боевой загрузки можно "ориентировать" до 4 блоков;но,вероятнее,3 боевых блока....Обнадёживает,что решили "доделать" активную защиту шахтных ПУ ( система "Мозырь")...
    Nikolaevich I
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