Немецкий депутат ответил на угрозы посла Украины за посещение Крыма

Посол Мельник вмешивается во внутренние дела Германии. Это абсурдное заявление. Госпожа Меркель, правительство, министр иностранных дел не могут ни депутату земельного парламента, ни депутату районного парламента, ни депутату бундестага или вообще простому гражданину Германии запретить куда-то ехать и спрашивать об этом ещё Украину.

Я хочу огорчить посла Украины: новая делегация посетит Крым уже в апреле. В неё войдут члены бундестага, земельных и региональных парламентов. А сам я вместе с семьёй собираются провести в Крыму и свой летний отпуск.