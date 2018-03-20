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Немецкий депутат ответил на угрозы посла Украины за посещение Крыма
В партии «Левые» немецкого парламента прокомментировали высказывание посла Украины в Берлине. Напомним, что украинский министр обратился к гражданам ФРГ фактически с угрозой, заключающейся в следующем: если граждане Германии посетят Крым «без разрешения Киева», то в будущем Киев может отказать им в выдаче украинского визы.
Депутат одного из региональных парламентов ФРГ Андреас Маурер, который за последние годы уже около 8 раз побывал в Крыму, заявил, что украинский посол Андрей Мельник вмешивается во внутригерманские дела.
РИА Новости приводит заявление депутата от партии «Die Linke»:
По словам Андреаса Маурера, Мельник своим заявлением попросту обозначает для Киева бурную деятельность в дипломатическом представительстве.
Напомним, что буквально накануне немецкая делегация вернулась из Крыма, где работала в качестве наблюдателей за ходом выборов президента России. Никаких нарушений немецкая делегация наблюдателей в Крыму не зафиксировала.
Маурер:
Депутат одного из региональных парламентов ФРГ Андреас Маурер, который за последние годы уже около 8 раз побывал в Крыму, заявил, что украинский посол Андрей Мельник вмешивается во внутригерманские дела.
РИА Новости приводит заявление депутата от партии «Die Linke»:
Посол Мельник вмешивается во внутренние дела Германии. Это абсурдное заявление. Госпожа Меркель, правительство, министр иностранных дел не могут ни депутату земельного парламента, ни депутату районного парламента, ни депутату бундестага или вообще простому гражданину Германии запретить куда-то ехать и спрашивать об этом ещё Украину.
По словам Андреаса Маурера, Мельник своим заявлением попросту обозначает для Киева бурную деятельность в дипломатическом представительстве.
Напомним, что буквально накануне немецкая делегация вернулась из Крыма, где работала в качестве наблюдателей за ходом выборов президента России. Никаких нарушений немецкая делегация наблюдателей в Крыму не зафиксировала.
Маурер:
Я хочу огорчить посла Украины: новая делегация посетит Крым уже в апреле. В неё войдут члены бундестага, земельных и региональных парламентов. А сам я вместе с семьёй собираются провести в Крыму и свой летний отпуск.
Использованы фотографии: Фейсбук
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