13:40 20 марта
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Немецкий депутат ответил на угрозы посла Украины за посещение Крыма

В партии «Левые» немецкого парламента прокомментировали высказывание посла Украины в Берлине. Напомним, что украинский министр обратился к гражданам ФРГ фактически с угрозой, заключающейся в следующем: если граждане Германии посетят Крым «без разрешения Киева», то в будущем Киев может отказать им в выдаче украинского визы.

Депутат одного из региональных парламентов ФРГ Андреас Маурер, который за последние годы уже около 8 раз побывал в Крыму, заявил, что украинский посол Андрей Мельник вмешивается во внутригерманские дела.

РИА Новости приводит заявление депутата от партии «Die Linke»:
Посол Мельник вмешивается во внутренние дела Германии. Это абсурдное заявление. Госпожа Меркель, правительство, министр иностранных дел не могут ни депутату земельного парламента, ни депутату районного парламента, ни депутату бундестага или вообще простому гражданину Германии запретить куда-то ехать и спрашивать об этом ещё Украину.



Немецкий депутат ответил на угрозы посла Украины за посещение Крыма


По словам Андреаса Маурера, Мельник своим заявлением попросту обозначает для Киева бурную деятельность в дипломатическом представительстве.

Напомним, что буквально накануне немецкая делегация вернулась из Крыма, где работала в качестве наблюдателей за ходом выборов президента России. Никаких нарушений немецкая делегация наблюдателей в Крыму не зафиксировала.

Маурер:
Я хочу огорчить посла Украины: новая делегация посетит Крым уже в апреле. В неё войдут члены бундестага, земельных и региональных парламентов. А сам я вместе с семьёй собираются провести в Крыму и свой летний отпуск.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 20

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:47
    Цитата ... "Маурер:

    Я хочу огорчить посла Украины: новая делегация посетит Крым уже в апреле. В неё войдут члены бундестага, земельных и региональных парламентов. А сам я вместе с семьёй собираются провести в Крыму и свой летний отпуск. "

    Немец.. а как красиво послал...толерантненько так.. правда по русски слов меньше бы потребовалось..

    А Херсонес летом как вавилонская башня... все там.. и в одной тесной маршрутке ездят, и никто никаких претензий по образу жизни друг другу не высказывает.. laughing

    Хотя мой Крым это ранняя весна и поздняя осень feel
    vorobey
    1. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 13:00
      Цитата: vorobey
      Немец.. а как красиво послал...толерантненько так.. правда по русски слов меньше бы потребовалось..

      Боюсь ещё несколько лет и они так достанут всех,что посылать их будут уже простым понятным языком.
      katalonec2014
      1. Чёрный Сегодня, 13:01
        Шумерского посла ссаными тряпками по рылу отхлестали, знай, шестерка, свое место. В последнее время у холуёв бандеровского режима борзость повысилась запредельно.
        Чёрный
      2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:02
        главное чтобы посылающие были высокого ранга,ну обычные граждане тоже))
        Ратник с пулеметом
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:06
        Цитата: katalonec2014
        Боюсь ещё несколько лет и они так достанут всех,что посылать их будут уже простым понятным языком.

        ну нет в других языках таких слов как в нашем laughing толерантные они и ущербные laughing
        LSA57
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 13:27
          Сергей, hi !
          Цитата: LSA57
          Цитата: katalonec2014
          Боюсь ещё несколько лет и они так достанут всех,что посылать их будут уже простым понятным языком.

          ну нет в других языках таких слов как в нашем laughing толерантные они и ущербные laughing

          Все немецкие самые страшные ругательства заключаются в одном-двух словах. У нас их дети в детском саду знают, а в пионерском возрасте за такие у нас даже не ругают. Немецких депутатов нашим бы словам научить.... Впору хоть письмо с инструкцией отправить... А то навыдумывали двенадцать падежей, а десяток понятных украинцам слов придумать не могли... Тоже мне, "язык Гёте и Шиллера"...
          Zoldat_A
    2. Чёрный Сегодня, 13:14
      Цитата: vorobey
      Цитата ... "Маурер:

      Я хочу огорчить посла Украины: новая делегация посетит Крым уже в апреле. В неё войдут члены бундестага, земельных и региональных парламентов. А сам я вместе с семьёй собираются провести в Крыму и свой летний отпуск. "

      Немец.. а как красиво послал...

      Аfeel

      Почему ПОСЛАЛ?...А может это было завуалированное приглашение на работу в прислуги laughing
      Чёрный
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:49
    Посол Мельник вмешивается во внутренние дела Германии. Это абсурдное заявление. Госпожа Меркель, правительство, министр иностранных дел не могут ни депутату земельного парламента, ни депутату районного парламента, ни депутату бундестага или вообще простому гражданину Германии запретить куда-то ехать и спрашивать об этом ещё Украину.

    А почему по мнению европейцев российские люди и чиновники должны спрашивать Киев о разрешении посетить Крым? Значит если касаемо Германии,-это вмешательство во внутренние дела Германии,а если России,то это незаконно и санкционно...
    НЕКСУС
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:58
      ну так, некоторые ровнее...
      Masya Masya
  3. синоби (Юрий) Сегодня, 12:50
    Место рогуль,знай своё место!Негоже что-бы цепная псина на хозяев гавкала.
    синоби
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:55
      Цитата: синоби
      Место рогуль,знай своё место!Негоже что-бы цепная псина на хозяев гавкала.


      Дурная псина на всех гавкает.. пока оглоблей не отхватит.. request
      vorobey
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:01
        Цитата: vorobey
        Дурная псина на всех гавкает.. пока оглоблей не отхватит..

        команды голос не было,а она в лай... кусает руку ей подающую...
        Masya Masya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:04
          кусается, потому, что рука уже и не кормящая - оголодала собачка
          роман66
          1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:05
            сбрендила совсем... lol
            Masya Masya
            1. роман66 (роман) Сегодня, 13:07
              дурной собаке то палкой то камнем
              роман66
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:08
          Цитата: Masya Masya
          команды голос не было,а она в лай... кусает руку ей подающую.

          была команда из мелкобритании
          LSA57
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:06
      да хозяин уже не знает что с ней делать,псина оказалась дюже глупая,но агрессивная,пристрелить стремно соседи пальчиком тыкать будут,оставить так тоже не вариант,того глядишь самому в глотку вцепится)))
      Ратник с пулеметом
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:21
        Послали очередной раз по известному направлению, толерантно так. А дальше что?
        rocket757
  4. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:57
    ну вот за что так прямо "бам по кастрюле" request мягше с больными надо,мягше yes
    изя топ
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:01
    Очередная "граната" прилетела в бандеровский окоп из немецкого. А господину Мауреру мои аплодисменты.
    rotmistr60
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