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Израильская компания APG представила новую версию беспилотника Peres
Израильская компания APG успешно завершила испытания второй модификации беспилотника Peres и готовит к выпуску его более тяжёлые версии, передает "Warspot" со ссылкой на портал israeldefense.co.il
Первый беспилотник Peres был представлен в сентябре прошлого года. Опытный образец массой 20 кг разрабатывался как демонстратор технологии VTOL — возможности вертикального взлёта и посадки. Peres 2 весит 42 кг и способен нести полезную нагрузку 3,3 кг при радиусе полёта в 150 км.
После успешного завершения испытаний компания APG объявила о переходе к разработке Peres 3 и Peres 4 — эти аппараты будут весить до 200 кг и смогут находиться в воздухе до 12 часов. Благодаря поворотным двигателям беспилотники семейства Peres смогут переходить в скоростной горизонтальный режим полёта. При этом взлёт и посадка будут осуществляться в вертикальном режиме, что позволит применять беспилотники в условиях ограниченного пространства, а также на кораблях.
Первый беспилотник Peres был представлен в сентябре прошлого года. Опытный образец массой 20 кг разрабатывался как демонстратор технологии VTOL — возможности вертикального взлёта и посадки. Peres 2 весит 42 кг и способен нести полезную нагрузку 3,3 кг при радиусе полёта в 150 км.
После успешного завершения испытаний компания APG объявила о переходе к разработке Peres 3 и Peres 4 — эти аппараты будут весить до 200 кг и смогут находиться в воздухе до 12 часов. Благодаря поворотным двигателям беспилотники семейства Peres смогут переходить в скоростной горизонтальный режим полёта. При этом взлёт и посадка будут осуществляться в вертикальном режиме, что позволит применять беспилотники в условиях ограниченного пространства, а также на кораблях.
Использованы фотографии: israeldefense.co.il
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