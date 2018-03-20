13:42 20 марта
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Израильская компания APG представила новую версию беспилотника Peres

Израильская компания APG успешно завершила испытания второй модификации беспилотника Peres и готовит к выпуску его более тяжёлые версии, передает "Warspot" со ссылкой на портал israeldefense.co.il

Израильская компания APG представила новую версию беспилотника Peres


Первый беспилотник Peres был представлен в сентябре прошлого года. Опытный образец массой 20 кг разрабатывался как демонстратор технологии VTOL — возможности вертикального взлёта и посадки. Peres 2 весит 42 кг и способен нести полезную нагрузку 3,3 кг при радиусе полёта в 150 км.


После успешного завершения испытаний компания APG объявила о переходе к разработке Peres 3 и Peres 4 — эти аппараты будут весить до 200 кг и смогут находиться в воздухе до 12 часов. Благодаря поворотным двигателям беспилотники семейства Peres смогут переходить в скоростной горизонтальный режим полёта. При этом взлёт и посадка будут осуществляться в вертикальном режиме, что позволит применять беспилотники в условиях ограниченного пространства, а также на кораблях.

Использованы фотографии: israeldefense.co.il
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Комментарии 8

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  1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:55
    Будущее за VTOL, как ни крути.
    Как лучше взлететь и приземлиться без разбега - другой вопрос.
    voyaka uh
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:01
      Цитата: voyaka uh
      Будущее за VTOL, как ни крути.
      Как лучше взлететь и приземлиться без разбега - другой вопрос.


      катапульта на старте.. парашут при приземлении .. че голову ломать. то
      vorobey
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:16
        Голову ломать надо, потому что и катапульта, и парашют - плохие решения.
        Нужны промежуточные взлеты и приземления.
        Взлеты в любом месте (а катапульты нет negative ) и быстрые и
        точные приземления (парашют не подходит negative )
        voyaka uh
      2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 13:31
        Цитата: vorobey
        катапульта на старте.. парашут при приземлении .. че голову ломать. то

        На борт корабля? wink
        профессор
    2. Маз (Mik) Сегодня, 13:13
      Будущее за беспилотником на танке, БТР, автомобиле с зениткой. На кабеле и без.
      Маз
  2. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 13:04
    Подобный Peres с соответствующей оптикой может стать удачным дополнением для сторожевиков и рыбинспекции. А еще более востребован в противопартизанских операциях.
    Правда мне диван ехидно шепчет: кто помешает тем же террористам использовать его чтоб подглядывать за войcками?
    Монархист
  3. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 13:05
    Peres 2 весит 42 кг и способен нести полезную нагрузку 3,3 кг

    С такими движителями при вертикальном взлете много нагрузки не возьмёшь.
    Видимо чистый наблюдатель-разведчик будет.
    АнтиFREEZ
  4. san4es Сегодня, 13:17
    hi Во время взлета и посадки используются все четыре двигателя, для горизонтального полета необходимы только два.
    По оценке специалистов APG, новый проект позволит обеспечить потребности Военно-морских сил, которые намерены приобрести БЛА для применения с борта кораблей. Максимальная взлетная масса БЛА – 220 кг, максимальная длина и размах крыла – 4 м. Продолжительность полета составляет 12 ч, максимальная полезная нагрузка – 20 кг.
    san4es
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