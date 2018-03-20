13:41 20 марта
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ФСБ выиграла в Верховном суде у Telegram

В Верховном суде России рассмотрели иск менеджмента Telegram к Федеральной службе безопасности по поводу требований спецслужбы предоставить её ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. По мнению менеджмента компании, такая информация является конфиденциальной и её передача третьей стороне нарушает конституционное право граждан на тайну переписки.

Сегодня представитель ФСБ в суде отметила, что декодирующие сообщения пользователей Telegram ключи являются техническим инструментом и не относятся к информации, для получения которой ФСБ необходимо разрешение суда. Отмечено, что запрашиваемые данные не являются охраняемыми российской Конституцией.

ФСБ выиграла в Верховном суде у Telegram



РБК публикует итоговый вердикт Верховного суда:
В удовлетворении искового заявления Telegram Messenger LLP отказать.


Решение Верховного суда поддержали и в Генеральной прокуратуре, отметив, что запрашиваемые ФСБ технологические аспекты работы мессенджера входят в круг задач спецслужбы по обеспечению безопасности российских граждан.

Представитель Telegram Messenger LLP заявил, что будет подаваться апелляция на решение ВС.

Использованы фотографии: Telegram
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Комментарии 19

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  1. Чёрный Сегодня, 13:02
    В Верховном суде России рассмотрели иск менеджмента Telegram к Федеральной службе безопасности по поводу требований спецслужбы предоставить её ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенжера.
    Как неожиданно! smile....впрчем, нужно быть очень наивным, что бы думать, что данный мессенджер реально "недоступен" для контроля спецслужбами
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 13:03
      Дом-2 бы еще победить smile
      Тралл
      1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 13:13
        Цитата: Тралл
        Дом-2 бы еще победить smile

        Есть средство. Проверенное...
        Zoldat_A
        1. Forcecom (Денис) Сегодня, 13:31
          там такое "железное дерево" участвует, что нужно как минимум 12,7мм, а лучше 14.5мм. Хотя я голосую за РПО-А, "Шмель" наше всё.
          Forcecom
      2. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 13:15
        Ну этот Дур"Дом-2" несколько безопасней. А вот эти "конторы никонора" для интимного общения вызывают много вопросов. Даже если малейшие подозрения есть, то у ФСБ должна быть законная возможность контроля таких "общений".
        Федеральная служба безопасности России установила, что теракт в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года был подготовлен с использованием Telegram. Представители силового ведомства утверждают, что террористы общались со своими кураторами из-за границы с помощью этого мессенджера.
        http://www.mk.ru/politics/2017/06/26/fsb-terroris
        ty-ispolzovali-telegram-pered-vzryvom-v-metro-pet
        erburga.html
        x.andvlad
      3. Чёрный Сегодня, 13:18
        Цитата: Тралл
        Дом-2 бы еще победить

        нельзя...это кузница либеральной оппозиции laughing
        Чёрный
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:04
    Представитель Telegram Messenger LLP заявил, что будет подаваться апелляция на решение ВС
    Наверное американцам пожалуются через ЕСПЧ, т.к. работают на мощностях американских и немецких компаний.
    rotmistr60
  3. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 13:07
    Жалуйтесь, жалуйтесь... А то как я посмотрю вы неплохо устроились! Уже и ФСБ вам не указ... Работа такая- государственная безопасность, ради этого они делают то, что им положено... Надеюсь, что возьмут под контроль потенциальное болото!
    Ураган70
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 13:20
      Цитата: Ураган70
      Жалуйтесь, жалуйтесь... А то как я посмотрю вы неплохо устроились! Уже и ФСБ вам не указ... Работа такая- государственная безопасность, ради этого они делают то, что им положено...

      Я бы посмотрел, как бы кто-нибудь в 70-е на КГБ в суд подал. Он просто не явился бы ни в суд, ни домой, ни на работу. Нашёлся бы через пару месяцев либо в жёлтом доме (в лучшем случае), либо в морге. В 90-е "кровавую гэбню" вообще чуть не распустили. К чему привело - все знаем... Надеюсь, ФСБ потихоньку восстановит свою работоспособность...
      Zoldat_A
  4. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 13:09
    Цитата: Тралл
    Дом-2 бы еще победить smile

    Да уж... Сколько уже обращений и петиций было, а воз и ныне там...
    Ураган70
  5. федоров (Валерий) Сегодня, 13:09
    Смtеся можно ?
    федоров
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:10
    ФСБ выиграла в Верховном суде у Telegram
    Не может быть belay Еще только вот одни "Одноклассники" сопративлются ФСБ. wassat laughing
    Наблюдатель2014
  7. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:11
    ахаха, то дуров орет, что Россия не входит в его круг интересов, то уже судится
    Не либероид Русский
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:19
    Вернутся наши и не только, затихорившееся, к бумажным носителям, тайнописи и шредерам!
    А в соц сетях??? Что можно сказать, спросить? А зачем там что то секретное выкладывать, хранить? Не пойму никогда? Старое такое утверждение - Что знают двое, знают все! - эт зачем было сказано?
    rocket757
  9. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 13:19
    На то и спецслужба, чтобы читать и прослушивать. ЦРУ вот читает и слушает весь мир и плевать хотело на какие-то моральные нормы или суды. И ФСБ не должно быть слабее потенциальных оппонентов. Хотя бы и как мера противодействия.
    Корсар0304
  10. IXION (Максим ) Сегодня, 13:21
    И зачем нам конституция
    IXION
    1. KAV (Александр) Сегодня, 13:29
      Цитата: IXION
      И зачем нам конституция

      Лишь бы пукнуть? В статье все четко объяснено - ключи дешифровки не являются конфиденциальной информацией. И их предоставление не является нарушением тайны личной жизни. Нарушение наступит только после несанкционированного доступа к этой самой переписке. А по решению суда доступ к ней уже не будет нарушением, а будеет законным. Умник, блин...
      KAV
  11. Mengad (Алекс) Сегодня, 13:27
    Цитата: Ураган70
    Жалуйтесь, жалуйтесь... А то как я посмотрю вы неплохо устроились! Уже и ФСБ вам не указ... Работа такая- государственная безопасность, ради этого они делают то, что им положено... Надеюсь, что возьмут под контроль потенциальное болото!

    Интересно?по каким критериям вы судите что положено а что нет?Что не нарушает прав человека, а что нарушает?Вы так легко пишите потому что это пока не коснулось вас..но когда коснется..то скорее всего тогда вы по другому заговорите.Никто не говорит что государственная безопасность не превыше всего.Но не будем забывать что то же интернет под контролем спецслужб и даже даркнет,то что через даркнет спецслужбы делают свои темные дела я думаю не надо говорить вам?Прикрываясь государственной безопасностью,они берут под контроль все что можно, и все что нельзя..забывая о правах человека.Неужели вы думаете что интернет стал доступен для общестенного пользования для людей без подоплеки контролировать людей таким способом?
    Mengad
  12. Михаил м (Михаил) Сегодня, 13:28
    Рано Мюллер родился. Узнал бы о таких возможностях, обзавидовался. Очередной шажок к цифровому рабству. Читать будут переписку не только подозреваемых, и не только по решению суда, но всех!!! Если это не нарушение тайны переписки, то что???
    Михаил м
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