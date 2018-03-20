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ФСБ выиграла в Верховном суде у Telegram
В Верховном суде России рассмотрели иск менеджмента Telegram к Федеральной службе безопасности по поводу требований спецслужбы предоставить её ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. По мнению менеджмента компании, такая информация является конфиденциальной и её передача третьей стороне нарушает конституционное право граждан на тайну переписки.
Сегодня представитель ФСБ в суде отметила, что декодирующие сообщения пользователей Telegram ключи являются техническим инструментом и не относятся к информации, для получения которой ФСБ необходимо разрешение суда. Отмечено, что запрашиваемые данные не являются охраняемыми российской Конституцией.
РБК публикует итоговый вердикт Верховного суда:
Решение Верховного суда поддержали и в Генеральной прокуратуре, отметив, что запрашиваемые ФСБ технологические аспекты работы мессенджера входят в круг задач спецслужбы по обеспечению безопасности российских граждан.
Представитель Telegram Messenger LLP заявил, что будет подаваться апелляция на решение ВС.
Сегодня представитель ФСБ в суде отметила, что декодирующие сообщения пользователей Telegram ключи являются техническим инструментом и не относятся к информации, для получения которой ФСБ необходимо разрешение суда. Отмечено, что запрашиваемые данные не являются охраняемыми российской Конституцией.
РБК публикует итоговый вердикт Верховного суда:
В удовлетворении искового заявления Telegram Messenger LLP отказать.
Решение Верховного суда поддержали и в Генеральной прокуратуре, отметив, что запрашиваемые ФСБ технологические аспекты работы мессенджера входят в круг задач спецслужбы по обеспечению безопасности российских граждан.
Представитель Telegram Messenger LLP заявил, что будет подаваться апелляция на решение ВС.
Использованы фотографии: Telegram
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