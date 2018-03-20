13:42 20 марта
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На учении под Челябинском военнослужащие ЦВО применили новейшие станции разведки

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применили на учении под Челябинском новейшие портативные радиолокационные станции разведки «Соболятник», недавно поступившие на вооружение по ГОЗ, сообщает пресс-служба округа.

На учении под Челябинском военнослужащие ЦВО применили новейшие станции разведки


Операторы новых разведывательных комплексов отработали слежение за действиями своих войск и войск условного противника, обнаружение артиллерийских позиций, техники и живой силы на максимальных дальностях в дневное и ночное время суток. Особое внимание уделялось маскировке работы комплексов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника
- говорится в сообщении.


Отмечается, что в учении, которое проводилось в рамках лагерных сборов разведывательных и артиллерийских подразделений, приняли участие свыше 500 военнослужащих.

Станция «Соболятник» является многофункциональным средством обнаружения, способна определять малогабаритные объекты на расстоянии десятков километров. Обладает малыми габаритными и весовыми характеристиками, может применяться для обнаружения и автоматического одновременного сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 13:29
    Больше и лучше для наших вооружённых сил... Каждая... железка... чья то спасённая жизнь...
    Vard
  2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 13:30
    Ну судя по характеристикам комплекс фантастика. Надеюсь что это не штучная партия и ими насытят войска.
    RASKAT
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 13:40
      "челябинск"...как много в этом слове для сердца русского слилось.. там и мужики суровые в чугунных трусах,и метеориты падают всякие, а мужики успевают прикуривать от них...и да- призыв 1981...Чебаркуль... грязь,сырость,восторг... laughing good
      андрей юрьевич
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