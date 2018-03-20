На учении под Челябинском военнослужащие ЦВО применили новейшие станции разведки

Операторы новых разведывательных комплексов отработали слежение за действиями своих войск и войск условного противника, обнаружение артиллерийских позиций, техники и живой силы на максимальных дальностях в дневное и ночное время суток. Особое внимание уделялось маскировке работы комплексов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применили на учении под Челябинском новейшие портативные радиолокационные станции разведки «Соболятник», недавно поступившие на вооружение по ГОЗ, сообщает пресс-служба округа.- говорится в сообщении.Отмечается, что в учении, которое проводилось в рамках лагерных сборов разведывательных и артиллерийских подразделений, приняли участие свыше 500 военнослужащих.Станция «Соболятник» является многофункциональным средством обнаружения, способна определять малогабаритные объекты на расстоянии десятков километров. Обладает малыми габаритными и весовыми характеристиками, может применяться для обнаружения и автоматического одновременного сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.