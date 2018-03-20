15:22 20 марта
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Минобороны Бразилии получило трехсотую ББМ «Гуарани»

На предприятии в Сети-Лагоас (Бразилия) компании Iveco, входящей в состав группы CNH Industrial, состоялась церемония передачи Сухопутным войскам Бразилии 300-й ББМ VBTP-MR «Гуарани», сообщает ЦАМТО.

Минобороны Бразилии получило трехсотую ББМ «Гуарани»


Сообщается, что «доля комплектующих бразильского производства на текущий момент превышает 60%, включая трансмиссию и шасси, дизельный двигатель FPT Industrial Cursor 9 мощностью 383 л.с.».


Компания Iveco в 2007 году выиграла контракт на разработку совместно со специалистами Департамента науки и Сухопутных войск Бразилии бронемашины VBTP-MR и поставку первых 16 прототипов.

Затем было подписано несколько контрактов в 2012, 2013, 2014 годах.

А в ноябре 2016-го бразильское командование заключило с Iveco Latin America контракт на поставку 1580 серийных плавающих боевых бронированных машин VBTP-MR «Гуарани» с колесной формулой 6x6.

Всего, согласно базовому соглашению, подписанному в 2009 году, бразильской армии будет поставлено 2044 ББМ. Общая стоимость программы оценивается в 2,5 млрд. евро. Поставка должна быть выполнена до 2035 года. Машины предполагается поставить в версиях БТР, машины связи, машины управления, санитарной машины и транспортера 120-мм миномета.

Новые ББМ предназначены для замены устаревших БТР EE-9 «Каскавел» и EE-11 «Уруту», произведенных бразильской компанией Engesa.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Сегодня, 13:40
    Хорошая машина, высокая!!! Крокодил точно за ногу не цапнет laughing ...главное гранатомётчику на глаза не попасться smile
    Чёрный
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 13:42
      Минобороны Бразилии получило трехсотую ББМ «Гуарани»
      а почему не "киндзмараули" ? what
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 13:45
        а почему не "киндзмараули" ? what

        Мишико Сакашвиля его ко дворцу поставлял, за что должность одесского губернатора ему пожаловали laughing правда потом Мишико начал его ослиной мочой разбавлять и Пеца обиделся.( но пить не бросил) wassat
        Чёрный
    2. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:48
      Цитата: Чёрный
      Хорошая машина, высокая!!! Крокодил точно за ногу не цапнет laughing ...главное гранатомётчику на глаза не попасться smile

      Тоже первым делом подумал: какая хорошая мишень. hi
      К-50
    3. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 13:55
      Цитата: Чёрный
      Хорошая машина, высокая!!! Крокодил точно за ногу не цапнет laughing ...главное гранатомётчику на глаза не попасться

      Вот и мне показалось, что оно раза в полтора выше БТРа. Я уж про БМП и БМД не говорю... Тягачи для фур "Ивеко" хорошие делает - в кабине в полный рост стоять можно и ещё полметра над головой остаётся. По-моему тот же конструктор проектировал....
      Zoldat_A
  2. dnestr74 (Алексей) Сегодня, 13:55
    Видимо,в свете новых средств обнаружения(тепловизоры и прочие радары),низкий силуэт неактуален и не модный у конструкторов,но , извините,не всегда же действуют против высокотехнологичного противника,а для папуаса с РПГ-7-это просто счастье какое-то)
    dnestr74
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:00
      дело-то не в обнаружении , а в легкости попадания. в такую крокозябру промахнуться трудно. зря бразильцы этим занимаются - играли бы в футбол, а технику лучше купить там. где в этом разбираются
      роман66
      1. san4es Сегодня, 14:29
        ...Они же под итальянцами трудятся
        бразильское командование заключило с Iveco Latin America контракт на поставку 1580 серийных плавающих боевых бронированных машин VBTP-MR «Гуарани»

        ...Пускай работают - отдохнут от сиесты bully
        san4es
  3. Громобой Сегодня, 14:00
    бразильской армии будет поставлено 2044 ББМ. Общая стоимость программы оценивается в 2,5 млрд. евро.
    Такого количества вполне достаточно,чтобы сбросить в море любых конкистадоров обратно в океан,а соседи по континенту и без того слегка побаиваются бразильскую армию,т.к. она более тотальна,чем их армии.Достойное вложение в собственную армию и в развитие собственного ВПК.
    Громобой
  4. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:02
    Борт большой, высокий, под прямым углом. Мяу, дайте РПГ )))
    Romka47
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