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Минобороны Бразилии получило трехсотую ББМ «Гуарани»
На предприятии в Сети-Лагоас (Бразилия) компании Iveco, входящей в состав группы CNH Industrial, состоялась церемония передачи Сухопутным войскам Бразилии 300-й ББМ VBTP-MR «Гуарани», сообщает ЦАМТО.
Сообщается, что «доля комплектующих бразильского производства на текущий момент превышает 60%, включая трансмиссию и шасси, дизельный двигатель FPT Industrial Cursor 9 мощностью 383 л.с.».
Компания Iveco в 2007 году выиграла контракт на разработку совместно со специалистами Департамента науки и Сухопутных войск Бразилии бронемашины VBTP-MR и поставку первых 16 прототипов.
Затем было подписано несколько контрактов в 2012, 2013, 2014 годах.
А в ноябре 2016-го бразильское командование заключило с Iveco Latin America контракт на поставку 1580 серийных плавающих боевых бронированных машин VBTP-MR «Гуарани» с колесной формулой 6x6.
Всего, согласно базовому соглашению, подписанному в 2009 году, бразильской армии будет поставлено 2044 ББМ. Общая стоимость программы оценивается в 2,5 млрд. евро. Поставка должна быть выполнена до 2035 года. Машины предполагается поставить в версиях БТР, машины связи, машины управления, санитарной машины и транспортера 120-мм миномета.
Новые ББМ предназначены для замены устаревших БТР EE-9 «Каскавел» и EE-11 «Уруту», произведенных бразильской компанией Engesa.
Сообщается, что «доля комплектующих бразильского производства на текущий момент превышает 60%, включая трансмиссию и шасси, дизельный двигатель FPT Industrial Cursor 9 мощностью 383 л.с.».
Компания Iveco в 2007 году выиграла контракт на разработку совместно со специалистами Департамента науки и Сухопутных войск Бразилии бронемашины VBTP-MR и поставку первых 16 прототипов.
Затем было подписано несколько контрактов в 2012, 2013, 2014 годах.
А в ноябре 2016-го бразильское командование заключило с Iveco Latin America контракт на поставку 1580 серийных плавающих боевых бронированных машин VBTP-MR «Гуарани» с колесной формулой 6x6.
Всего, согласно базовому соглашению, подписанному в 2009 году, бразильской армии будет поставлено 2044 ББМ. Общая стоимость программы оценивается в 2,5 млрд. евро. Поставка должна быть выполнена до 2035 года. Машины предполагается поставить в версиях БТР, машины связи, машины управления, санитарной машины и транспортера 120-мм миномета.
Новые ББМ предназначены для замены устаревших БТР EE-9 «Каскавел» и EE-11 «Уруту», произведенных бразильской компанией Engesa.
Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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