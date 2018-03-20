15:26 20 марта
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США намерены ускорить темпы строительства новых авианосцев

На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что военное командование отправило компании Newport News Shipbuilding запрос на расчёт стоимости одновременной постройки сразу двух авианосцев, передает "Warspot"

США намерены ускорить темпы строительства новых авианосцев


В ВМС США указывают, что рассчитывают сэкономить от $1 до $2,5 млрд, а также существенно ускорить постройку, заказав сразу два корабля. Минобороны США заявило о том, что запросило у Newport News Shipbuilding просчёт затрат на случай, если верфь получит контракт на одновременную постройку авианосцев Enterprise (CVN-80) и CVN-81.


Если потенциальная экономия подтвердит ожидания Минобороны США, то уже до конца года оно внесёт необходимые правки в бюджет и сможет подписать контракт на строительство новых кораблей. Таким образом, темп строительства ускорится, и флот сможет получать авианосцы с интервалом в 3–4 года, а не 5 лет, как это происходит сейчас.

В 80-е годы Минобороны США уже заказывало парное строительство авианосцев. Так были построены корабли типа Nimitz CVN-72 и CVN-73, а также CVN-74 и CVN-75. Тогда флоту удалось сэкономить порядка 10% стоимости материалов, а также сократить сроки постройки авианосцев.

Использованы фотографии: usni.org
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Комментарии 20

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  1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:23
    Самое интересное, что в попытке экономии 2 лярдов в итоге выйдет 50 перерасхода. Чисто американская традиция.
    Пусть строят новые мишени для наших ракет...
    Zoldat_A
    1. Пятница (Сергио) Сегодня, 14:50
      Цитата: Zoldat_A

      Пусть строят новые мишени для наших ракет...

      Завидовать грех.
      Пятница
      1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 15:05
        Цитата: Пятница
        Цитата: Zoldat_A

        Пусть строят новые мишени для наших ракет...

        Завидовать грех.

        Авианосец в оперативно-тактическом плане - средство нападения на большом удалении от своих берегов. Полностью вписывается в американскую военную доктрину..
        Мы нападать ни на кого не собираемся, тем более, за тысячи километров от своих берегов - и это записано в НАШЕЙ доктрине. А как оборонительное средство - авианосец бесполезен.
        Так чему это мы завидуем? Тому, что американские ястребы хотят иметь возможность нанести авиаудар в любой точке мира? Для оборонительных целей в любую точку мира мы можем ракетами ударить, а нападать не собираемся.
        Сначала разберитесь, кому и зачем нужны авианосцы, а потом делайте вывод - стОит ли нам кому-то завидовать... А уж с немецким-то флагом я бы вообще ни про ракеты, ни про авианосцы не рассуждал. Сначала избавьтесь от оккупации и внешнего управления...
        Zoldat_A
  2. роман66 (роман) Сегодня, 14:24
    стройте, стройте. "кинжалов" на всех хватит
    роман66
    1. фрезер (александр) Сегодня, 14:29
      Раз строят то значит не очень то боятся наших "кинжалов". Может они знают больше, чем нам в мультике показали?
      фрезер
      1. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 14:33
        да на авианосец и без Кинжалов всякого смертоносного железа найдётся... какая же это лакомая цель - разом прихлопнуть и корабль, и авиагруппу... мммм...
        chingachguc
      2. Galaxy (Сергей) Сегодня, 14:35
        Мультфильмы (новое средство предвыборной борьбы) сработали, электорат схавал и в едином порыве проголосовал как надо! Что еще нужно вождю для полного счастья, если только поздравления от друга Трампа?
        Galaxy
        1. Галеон (Андрей) Сегодня, 14:47
          Некоторым и невдомек, что круче, чем авианосец, охраняется только Форт-Нокс и резиденция президента США. Они уже в мечтах его несколько раз потопили - и вдоль, и поперек, и справа налево. Ау, люди, у него от 20 до 50 кораблей в охранении! Ближняя и дальняя зона озхранения. Из них с "Иджисом" не меньше четверти, а то и больше! Постоянно летает собственный самолет ДРЛО - один из 4-х на борту, и несколько звеньев истребителей охранения с боевым радиусом 850км, 1-2 АПЛ обеспечивают подводную защиту, кроме самолетов ПЛО. Пис.ями своими топить будете? Выросли?
          Галеон
          1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 15:20
            Цитата: Галеон
            Пис.ями своими топить будете? Выросли?

            НУ зачем вы так влажные мечты диванных воителей рушите, им лишь бы крикнуть как Ын laughing
            Viktor.12.71
  3. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 14:30
    США усиленно готовятся к прошлой войне ))) стройте, стройте ))
    chingachguc
  4. 76СССР (Роман) Сегодня, 14:33
    Им Путин в послании Федеральному собранию уже прямым текстом намекает, а эти все вбухивают и вбухивают бабки в плав-кладбища.
    76СССР
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 14:41
      Цитата: 76СССР
      а эти все вбухивают и вбухивают бабки в плав-кладбища.

      Значит, стоит подумать, почему они так делают.
      Андрей из Челябинска
      1. krops777 (Алексей) Сегодня, 14:57
        Значит, стоит подумать, почему они так делают.


        Военное лобби очень сильно в конгрессе особенно те кто курируют военно морское вооружение, авианосец хороший способ заработать, это один момент, а другой США прекрасно знают, что Россия не планирует нападать если не создавать прецеденты, а до этого я думаю не дойдет.
        krops777
    2. фрезер (александр) Сегодня, 14:42
      Цитата: 76СССР
      Им Путин в послании Федеральному собранию уже прямым текстом намекает, а эти все вбухивают и вбухивают бабки в плав-кладбища.

      Что с них взять - они же "ну тупыыые". Поэтому у этих "" самая мощная экономика и передовые разработки.
      фрезер
  5. Громобой Сегодня, 14:48
    Раз в два раза увеличивают темпы строительства,то надо нам ответить асимметрично ,в два раза больше мультиков снимать.Только не говорите,что авианосцы бесполезный хлам...он на море придаёт устойчивость их силам и для континента очень опасен отсутствием точных координат.
    Громобой
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 14:57
    Цитата: Zoldat_A
    Пусть строят новые мишени для наших ракет...

    -----------------------------
    Скорее всего это для Китая. После того как Путин пригрозил гиперзвуковыми ракетами, матрасная концепция немного поменялась в том плане, что решили давить морским способом Китай. Недавно анонсированные учения с Южной Кореей якобы для запугивания КНДР фактически предназначены для демонстрации военной мощи Китаю.
    Altona
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 14:58
    Цитата: фрезер
    Что с них взять - они же "ну тупыыые". Поэтому у этих "" самая мощная экономика и передовые разработки.

    ------------------------------
    Не тупые они, а настойчивые и настырные. Просто любят укреплять лобную кость.
    Altona
  8. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 14:58
    Ну, могут себе позволить такое строительство. Будем надеяться, что у нас есть не только мультики с ракетами
    Корсар0304
  9. askme (Илья) Сегодня, 15:05
    12-14 АУГ со 100000-тонным атомным многоцелевым авианосцем-флагманом в каждом у них с 80-х. Сейчас до этого количества не добирают как минимум 4 авианосца. У них не обеспечен АУГ третий флот. Четвертый - голый. А это именно два флота - "телохранителя" США, непосредственно обеспечивающие самооборону США с западного и восточного побережий.

    Нет ничего необычного в таких действиях.
    askme
  10. dojjdik (иван) Сегодня, 15:19
    стройте стройте- а мы пока Ирану "кинжалов" продадим; мы то всегда подзаработаем а вот вы увы эти плавучие гробы очень дорогие а толку от них с гулькин хрен
    dojjdik
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