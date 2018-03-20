Ответ Кремля на требования Меркель к РФ доказать непричастность к отравлению Скрипалей

Оно (заявление Ангелы Меркель), безусловно, не обнадёживает, потому что здесь речь идёт о презумпции невиновности. Президент России неоднократно повторял, что Россия не имеет никакого отношения к делу о покушении на возможное убийство в Великобритании британского шпиона.

Давайте как-то сохранять трезвость ума и всё-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то под собой реальное. Базисное понимание права, наверное, в первую очередь говорит об этой необходимости.