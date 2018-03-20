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Ответ Кремля на требования Меркель к РФ доказать непричастность к отравлению Скрипалей
Российские власти отреагировали на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу отравления Скрипалей в Солсбери (Британия). Напомним, что г-жа Меркель в ходе беседы с председателем польского правительства Матеушем Моравецким в Варшаве договорилась до того, что заявила о необходимости России предоставить (внимание!) «доказательства непричастности к отравлению» шпиона и его дочери.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что федеральный канцлер Германии, похоже, забывает о существовании основополагающей юридической нормы – презумпции невиновности.
Russia Today приводит заявление Дмитрия Пескова:
Напомним, что Владимир Путин назвал британские обвинения в адрес России чушью, бредом и нонсенсом, отметив, что России меньше всего было выгодно покушение на Скрипаля за несколько дней до выборов и за несколько месяцев до начала чемпионата мира по футболу.
Дмитрий Песков:
В Британии никаких доказательств не предоставляют, да и предоставлять, судя по всему, не собираются, потому что их просто нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что федеральный канцлер Германии, похоже, забывает о существовании основополагающей юридической нормы – презумпции невиновности.
Russia Today приводит заявление Дмитрия Пескова:
Оно (заявление Ангелы Меркель), безусловно, не обнадёживает, потому что здесь речь идёт о презумпции невиновности. Президент России неоднократно повторял, что Россия не имеет никакого отношения к делу о покушении на возможное убийство в Великобритании британского шпиона.
Напомним, что Владимир Путин назвал британские обвинения в адрес России чушью, бредом и нонсенсом, отметив, что России меньше всего было выгодно покушение на Скрипаля за несколько дней до выборов и за несколько месяцев до начала чемпионата мира по футболу.
Дмитрий Песков:
Давайте как-то сохранять трезвость ума и всё-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то под собой реальное. Базисное понимание права, наверное, в первую очередь говорит об этой необходимости.
В Британии никаких доказательств не предоставляют, да и предоставлять, судя по всему, не собираются, потому что их просто нет.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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