15:23 20 марта
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Ответ Кремля на требования Меркель к РФ доказать непричастность к отравлению Скрипалей

Российские власти отреагировали на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу отравления Скрипалей в Солсбери (Британия). Напомним, что г-жа Меркель в ходе беседы с председателем польского правительства Матеушем Моравецким в Варшаве договорилась до того, что заявила о необходимости России предоставить (внимание!) «доказательства непричастности к отравлению» шпиона и его дочери.

Ответ Кремля на требования Меркель к РФ доказать непричастность к отравлению Скрипалей


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что федеральный канцлер Германии, похоже, забывает о существовании основополагающей юридической нормы – презумпции невиновности.


Russia Today приводит заявление Дмитрия Пескова:
Оно (заявление Ангелы Меркель), безусловно, не обнадёживает, потому что здесь речь идёт о презумпции невиновности. Президент России неоднократно повторял, что Россия не имеет никакого отношения к делу о покушении на возможное убийство в Великобритании британского шпиона.


Напомним, что Владимир Путин назвал британские обвинения в адрес России чушью, бредом и нонсенсом, отметив, что России меньше всего было выгодно покушение на Скрипаля за несколько дней до выборов и за несколько месяцев до начала чемпионата мира по футболу.

Дмитрий Песков:
Давайте как-то сохранять трезвость ума и всё-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то под собой реальное. Базисное понимание права, наверное, в первую очередь говорит об этой необходимости.


В Британии никаких доказательств не предоставляют, да и предоставлять, судя по всему, не собираются, потому что их просто нет.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Чёрный Сегодня, 14:27
    Меркель - сутенёрша в борделе для выходцев из арабских стран!...Если это не так, то пусть ДОКАЖЕТ!!! smile
    Чёрный
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:30
      Цитата: Чёрный
      Если это не так, то пусть ДОКАЖЕТ!!!

      Вспомнилось по поводу пустых обвинений...
      Выбирают евреи нового ребе. Встаёт Абрам:
      — Мы все давно знаем Рабиновича как честного человека, предлагаю выбрать его!
      Евреи (хором):
      — Да, давайте выберем Рабиновича!
      Встаёт Ицхак:
      — Вот вы хотите Рабиновича выбрать ребе, а, между прочим, у него дочь — проститутка! Нехорошо как–то!
      Евреи (хором):
      — Нехорошо!
      Встаёт Рабинович:
      — Ну как же так! Вы же все меня знаете с самого детства! Я всю жизнь прожил в общине! И у меня три сына и никогда не было дочери!
      Евреи (хором):
      — Действительно, как же так?!
      Ицхак (пожимая плечами):
      — Я своё мнение высказал, а вы решайте...
      Zoldat_A
      1. Татьяна Сегодня, 14:45
        А я вообще не верю в то, что какое-то отравление Скрипалей отравляющими веществами вообще в Британии было!
        Всё это - инсценеровка Лондона с целью провокации против России! А также для отвлечения британцев от денежных проблем Британии из-за выхода её из состава ЕС, а также от проблем с засилием белого коренного населения Британии от мигрантов из СА.
        Примечательно, что дочь Скрипачача сильно нуждалась в деньгах в РФ в связи с улучшением жилищных условий - покупкой новой квартиры исчислением в миллионы рублей. Вот и приехала она к отцу в Британию, чтобы заработать на папиных связях с МИ-6.

        Т.о., МИ-6 по договорённости с самими Скрипалями провернули эту провокационную операцию якобы с их отравлением "Новичком" в Британии против РФ.
        При этом Тереза Мэй и Борис Джонсон являются прямыми соучастниками этого сговора.
        Татьяна
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:55
          Цитата: Татьяна
          Т.о., МИ-6 по договорённости с самими Скрипалями провернули эту провокационную операцию якобы с их отравлением "Новичком" в Британии против РФ.
          При этом Тереза Мэй и Борис Джонсон являются прямыми соучастниками этого сговора.

          Вчера Сатановский (а мужик-то информированный донельзя!) у Соловьёва как раз говорил, что ни одна спецслужба не будет связываться с отравой, придуманной в 70-х - формула известна, источники происхождения известны. Кстати, об источниках. В России этот газ не производится и в России его нет. Зато был в Сирии, когда у Асада отбирали химическое оружие. Дык вот его вывезли для уничтожения на американских кораблях.
          Прежде чем разбираться КТО отравил, надо подумать над простой вещью - У КОГО БЫЛО то, чем отравили.....
          Что-то мне подсказывает, что это не последнее отравление советским газом 70-х годов изготовления, у нас уже 40 лет как не производящегося.
          Zoldat_A
          1. Например Сегодня, 15:21
            У бабки маразм старческий. Ей на пенсию пора. Пусть мемуары своей комсомольской деятельности пишет. Как и кому стелила, дабы продвинуться по партийной лестнице. negative
            Например
      2. DMoroz Сегодня, 14:58
        good Даешь справку пана Гималайского, что он не верблюд, да еще и в двух экземплярах (кабачок 13 стульев)... laughing
        DMoroz
      3. Комментарий был удален.
    2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 14:32
      Да не вопрос, если только в длинном списке непричастности к этой провокационной шняге всех стран Земли! Причем за номером один от англии! negative
      майор Юрик
      1. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 14:56
        Точно, пусть все поочередно докажут, что не причастны. Особенно Монголия. lol
        Тульский пряник
    3. роман66 (роман) Сегодня, 14:34
      ну так-то это так и есть request
      роман66
      1. Чёрный Сегодня, 14:45
        ...у меня есть тоже ряд встречных обвинений. Ну про меркель я уже сказал, терерь дальше. laughing
        1. Борька джонс ворует мясо у королевского кота.
        2. Тереза мэй распространяет вшей.
        3. Д. Трамп расплачивался с п.р.о.с.т.и.т.у.т.к.а.м.и фальшивыми долларами
        4. Макрон изменил красавеце-жене с её школьной подружкой wassat
        Прошу доказать, что это не так. Молчание будет расцениваться , как неопровержимое доказательство вины ( сказать то нечего.Против правды не попрёшь laughing )
        Чёрный
        1. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 14:58
          Подтверждаю обвинения.Кроме одного, королевский кот честно делится мясом с Борькой и они вместе его хавают, под борькиным столом.
          Тульский пряник
    4. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:44
      хм,а вот тут проблема,это может оказаться правдой))
      Ратник с пулеметом
  2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:27
    Алиби представить? "Вся Россия в это время находилась в другом месте и вся Америка это может подтвердить"?!
    Совсем с ума посходили.... Нет бы самим нашу виновность доказать, раз уж обвиняют - так мы ещё и доказывать должны, что мы не верблюды... Бред...
    Zoldat_A
    1. Чёрный Сегодня, 14:29
      Цитата: Zoldat_A
      . Бред...

      Это не "бред".( всё они прекрасно знают про презумпцию) Это обыкновеная холодная война. Чем быстрее иы откажемся от иллюзий, что запад наши партнёры, тем лучше. Действовать мы должны исключительно исходя из своих интересов, без оглядок на то, что онас подумают, что про нас скажут ....
      Чёрный
      1. роман66 (роман) Сегодня, 14:35
        собственно. опять ВАДой попахивает - а докажите, что не так. контрацептивы!
        роман66
      2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:44
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Zoldat_A
        . Бред...

        Это не "бред". Это обыкновеная холодная война. Чем быстрее иы откажемся от иллюзий, что запад наши партнёры, тем лучше. Действовать мы должны исключительно исходя из своих интересов, без оглядок на то, что онас подумают, что про нас скажут ....

        Я вот не понимаю - и чего у нас так холодной войны боятся? Советский Союз умер, когда холодная война закончилась (как на Западе считают). А в разгар холодной войны нас боялись и такой глупости, как сейчас ляпает та же Мэй - даже представить себе нельзя было. Да и внутри страны - ну да, на "Мерседесе" один Высоцкий ездил. В Турцию и Египет к морю не мотались. Так мне лично и "Жигулей" хватало. А уж когда "Волгу" купил... А моря мне в Сочи да в Ялте хватало. Да и у нас, на Волге, не хуже. Зато заводы работали, лечились-учились бесплатно, жратва копейки стоила, все зарплату получали. Кто не хотел жить лучше среднего, тот в какой-нибудь конторе штаны за 135 рублей протирал. Кто хотел - пожалуйте, например, на Север или на БАМ. И чего её бояться-то, холодной войны?...
        Zoldat_A
        1. Чёрный Сегодня, 14:51
          Цитата: Zoldat_A
          Я вот не понимаю - и чего у нас так холодной войны боятся?

          Ну дык это с нашей колокольни....а у барыг наших в лондонах , нью-йорках и парижах дома , квартиры, виллы, счета. В общем всё что нажито непосильным трудом...
          Чёрный
          1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 15:20
            Цитата: Чёрный
            Цитата: Zoldat_A
            Я вот не понимаю - и чего у нас так холодной войны боятся?

            Ну дык это с нашей колокольни....а у барыг наших в лондонах , нью-йорках и парижах дома , квартиры, виллы, счета. В общем всё что нажито непосильным трудом...

            А если объявить на весь мир, что нас их счета-дома-яхты не интересуют и пусть их кто угодно забирает-арестовывает-конфискует в обмен на то, что Запад здесь скупил с 1991 года? Я помню, как ВВП лично вмешался и вернул взад Курганский завод. А в Самаре завод "Металлург", который принадлежит холдингу, которым командуют американцы? Хозяева захотят - и мы останемся без алюминия? А в Свердловске австрияки закрыли пивзавод, который был построен 150 лет назад и который они купили по цене кирпича? Да мало ли такого добра найдётся по России? А Набиуллина, которая верно следует заветам МВФ и упорно держит нашу экономику в долларовом сегменте? А сигареты "Ява", принадлежащие "Бритиш тобакко"? А "Бритиш Петролеум" в Сибири?
            Да чёрт с ним, с наворованным - у нас ещё есть. А вот в результате такого, как я описал, обмена, Россия приобретёт куда больше, чем потеряет.... Я так думаю...
            Zoldat_A
        2. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:57
          Я вот не понимаю - и чего у нас так холодной войны боятся?

          А кто боится?
          Я уже перестал к ним ездить, не потому что визы нет, а из принципа.
          И "американца" никогда не куплю.
          А фильмы и прочий контент их мне вообще не сдались
          bk316
          1. KOMA Сегодня, 15:13
            Полностью поддерживаю, ещё и скоро занавес закроем железный, что бы гадость гомосячая от них не лезла!
            KOMA
  3. 76СССР (Роман) Сегодня, 14:30
    Ну вообще-то бремя доказывания лежит на стороне, выдвинувшей обвинения. Этот канон еще со времен Римского права прописан. Так что Меркель идет лесом под ручку с лохматым Борькой Джонсоном.
    76СССР
  4. Siegen (Валентин) Сегодня, 14:31
    В Германии большой опыт массовых отравлений в газовых камерах в концлагерях.
    Пусть докажут, что это не их рук дело...
    Siegen
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:45
      Цитата: Siegen
      В Германии большой опыт массовых отравлений в газовых камерах в концлагерях.

      Вот бы Путин Меркелихе газовыми камерами как-нибудь дипломатичненько в нос ткнул....
      Zoldat_A
      1. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 15:05
        Зачем дипломатично. Прямо и громко на весь мир. И пусть заткнется, не ей что-то там тявкать. Немцы и первыми в мире ОВ применили в Первую Мировую.
        Тульский пряник
  5. Простой (Alexander) Сегодня, 14:31
    Ангела Меркель всегда laughing являлясь хозяином своих выражений.

    Один 2015 год, когда она договаривалась с президентом Турции Реджепом Егдоганом по беженцам чего стоит.
    Простой
  6. Товарищ Берия Сегодня, 14:32
    Unschuldsvermutung, Nein, nicht wissen. am
    Presumption of innocence, no, we don't know.
    Презумпція невинності, ні, не знаємо

    На русский переводить не буду. laughing
    Товарищ Берия
  7. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:38
    Фру фюрер рада наверно, что её не обвинишь в организации этого замеса! Поддержит, не сомневаюсь.
    Будем посмотреть, куда газовая труба нас доведёт?
    rocket757
    1. амурец (николай) Сегодня, 14:46
      Цитата: rocket757
      Фрау фюрер рада наверно, что её не обвинишь в организации этого замеса! Поддержит, не сомневаюсь.

      И Терезу Мэй, когда придётся извиняться?
      амурец
  8. часовщик (Олег) Сегодня, 14:40
    Скрипаля замачили англичане в сговоре с США!!! По скольку именно им нужна была сакральная жертва для поднятия визга в преддверии чемпионата Мира по футболу в России и провала амеров в Сирии, пусть доказывают что это ни так........ Колин Пауэлл уже был, теперь Терезка трусит баночкой...... Бляха, дай бог терпения Путину.....Хотя.......сколько можно уже терпеть........???
    часовщик
    1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:46
      после Пауэлла с ними вообще говорить не о чем.
      Ратник с пулеметом
    2. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 15:07
      Тут не только ЧМ-2018, еще и брекзит и Северный поток-2. Поляки уже пытаются его к этой провокации подвязать.
      Уж очень вовремя это "отравление", хотя отравленных так никто пока и не увидел.
      А был ли мальчик?
      Тульский пряник
  9. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 14:41
    "Напомним, что Владимир Путин назвал британские обвинения в адрес России чушью, бредом и нонсенсом, отметив, что России меньше всего было выгодно покушение на Скрипаля за несколько дней до выборов и за несколько месяцев до начала чемпионата мира по футболу." Однако даже некоторые российские высокие чины говорят, что это дело мобилизовало общественность, и сыграло на руку в переизбрании.
    zapfen
  10. alekc75 Сегодня, 14:45
    не пошла бы она лесом тёмным!
    alekc75
  11. Vard Сегодня, 14:45
    Агент Кремля Тереза Мей устроила провокацию с целью поднять рейтинг ВВП... Пусть докажет что это не так!
    Vard
  12. Кент0001 (евгений) Сегодня, 14:50
    У бабки от старости мозги совсем усохли. Иди у арабов требуй. чтоб они немок на улице не насиловали, или ей нравится, что хоть какая-то новая кровь по их прогнившим жилам потечет. так-то да, только кровь будет инородная. Хотя там столько турок в браке с немками....особо не испортишь.
    Кент0001
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 14:51
    Пусть Меркель представит доказательства, что она не была ГДРовской комсомолкой. Тереза Мэй пусть представит доказательства, а лучше справку из психдиспансера. Борис Джонсон пусть представит доказательства, что посещает парикмахерскую. Тони Блэр пусть представит доказательства, что у Ирака было химическое оружие.
    Altona
  14. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 14:52
    Вы выдвигаете обвинения - вы и доказывайте. Мяч на вашей половине.
    chingachguc
  15. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 15:10
    ....с этим "новичком" складывается презабавнейшая ситуация.
    1. Россия заявила, что не имеет отношения к производству этого газа.
    2. Что бы с достоверностью 100% утверждать, что это ОВ и есть тот самый "новичок", в распоряжении экспертов должны находится образцы исходного вещества - то есть газа "новичок".
    3. Так как британия утверждает, что это именно тот самый газ, значит имеет в распоряжении образцы исходного вещества, то есть синтезирует его и хранит.
    Вывод: если кто-либо заявляет что примененный газ это именно "новичок", следовательно заявитель и имеет отношение к его производству, хранению, применению.
    А Россия, в соответствии со всеми конвенциями, данный газ не производит.
    Шах, мат, позор бритам и всем кто взялся поддерживать сей неумный провокационный сценарий.
    А меркель.... Бундесбабушка по приказу оттанцевала польку-бабку с подкиндесом, выходом и полной выкладкой, обгадилась и заткнется в ближайшее время.
    КОТ БАЮН
  16. mavrus (Андрей) Сегодня, 15:16
    Цитата: Татьяна
    А я вообще не верю в то, что какое-то отравление Скрипалей отравляющими веществами вообще в Британии было!
    Всё это - инсценеровка Лондона с целью провокации против России! А также для отвлечения британцев от денежных проблем Британии из-за выхода её из состава ЕС, а также от проблем с засилием белого коренного населения Британии от мигрантов из СА.
    Примечательно, что дочь Скрипачача сильно нуждалась в деньгах в РФ в связи с улучшением жилищных условий - покупкой новой квартиры исчислением в миллионы рублей. Вот и приехала она к отцу в Британию, чтобы заработать на папиных связях с МИ-6.

    Т.о., МИ-6 по договорённости с самими Скрипалями провернули эту провокационную операцию якобы с их отравлением "Новичком" в Британии против РФ.
    При этом Тереза Мэй и Борис Джонсон являются прямыми соучастниками этого сговора.

    Есть и другая версия... Скрипаль, проживал рядом с заводом по производству химоружия, бывших разведчиков не бывает, понадобились деньги, сунул нос в какую-то авантюру по контрабанде этих запрещённых к производству отравляющих веществ, но что-то пошло не так, и его устранили. А Мей с Борисом, заметая следы, что Англия до сих пор производит VX газы, несут полный бред, лишь бы отмазать свой косяк,и свалить всё на Россию.
    Вот между этими версиями и надо копать... Но этого же никто не будет делать, пока все СМИ и международные организации находятся на коротком поводке у госдепа.
    mavrus
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