07:03 21 марта

Дело Буданцева. Молчание газет

Читатели наверняка помнят, как обсуждали мою публикацию «Граждане, на помощь», содержавшую призыв обратить внимание и, если угодно, помочь публичным выражением своего отношения к делу юриста, офицера-запасника ФСБ и ветерана горячих точек Эдуарда Буданцева, который оказал сопротивление вооружённым преступникам, застрелив двоих из наградного пистолета.

Дело Буданцева. Молчание газет


Два года этот человек находился под следствием и арестом, вполне мог схлопотать срок то ли за умышленное убийство, то ли за превышение самообороны, это уж как наша судебная кривая вынесла бы. Масса людей в России и за меньшее сидит в похожих ситуациях… Но в данном случае звёзды сошлись правильно, и дело по обвинению Буданцева закрыли, не найдя в нём состава преступления. Попутно были вскрыты коррупционные связи представителей следствия, пытавшихся упечь Буданцева, с ОПГ, боевики которой были убиты Буданцевым в перестрелке.


Об этом событии было множество публикаций в разных СМИ, большинство из них имело негативный характер по отношению к Буданцеву. Его даже называли членом своей преступной группы, не поделившей что-то с другими преступниками. Причём эти публикации прямо или косвенно высказывались в пользу противников Буданцева. Лишь очень немногие СМИ решились опубликовать материалы в его поддержку, в том числе и сайт «Военное обозрение».

Зато эффект от таких публикаций был замечателен: масса перепостов и комментариев в поддержку офицера! И это, в который уже раз, сработало!

Но вот все те СМИ (среди них полно очень мощных и известных), которые пытались, что называется, катить бочку на Буданцева, не пытаясь разобраться объективно, сейчас проявляют по этому делу полное, просто глухое молчание. И мне чрезвычайно интересно узнать, что читатели могли бы сказать по поводу этого великого молчания?

P. S. Сообщение о прекращении следственного дела в отношении Буданцева сделало только агентство «Регнум».
Автор: Михаил Гольдреер

Использованы фотографии: Группа "Эдуард Буданцев, мы с тобой!" | ВКонтакте
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:13
    Если отбросить в сторону эмоции...история проста...
    местная банда пришла отжимать ресторан у собственника...прибывший местный полицейский сделал вид я не я и лошадь не моя(полагаю куплен был бандитами).
    На беду бандитам адвокат оказался крепким орешком и не сломался под давлением бандитов...молодец.
    Считаю что во всей этой истории безобразно вела себя местная полиция...надо бы потрясти ее на предмет коррупции и смычки с местным криминалом.
    А Буданцеву объявить благодарность за мужество и защиту своей подопечной...такие мужики всегда достойны уважения и почета.
    То что СМИ поливавшие его грязью молчат объяснимо их трусостью...Буданцев все таки адвокат и может грамотно их заставить заплатить за ложь которую они льют на него.
    Спасибо автору за статью.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:31
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      СМИ поливавшие его грязью молчат объяснимо их трусостью
      и глупостью ! Им бы извиниться и покаяться. Глядишь, и Буданцев их простит.
      Uncle Lee
      1. Татьяна Сегодня, 05:50
        Правда восторжествовала - и это самое главное!
        Жалко только, что два года своей жизни Буданцев потерял под следствием и арестом. Чего-то подозрительно слишком долго его дело следователи мурыжили.
        Татьяна
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:36
      Потому и молчат что в защиту своей писанины сказать не чего . Как обычно не разобравшись СМИ (либо получили на лапу) начинают обвинять человека во всех смертных грехах , им бы теперь извиниться перед офицером за свои деяния .
      Spartanez300
  2. К0щей Сегодня, 05:42
    Два года этот человек находился под следствием и арестом, вполне мог схлопотать срок то ли за умышленное убийство, то ли за превышение самообороны, это уж как наша судебная кривая вынесла бы.

    вот! вот с чем в первую очередь надо бороться нашим лоббистам и фанатам домашнего огнестрела - с дебильными решениями нашей правоохранительной и судебной систем по самообороне, а не за распространение огнестрела в стране.
    К0щей
  3. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:11
    Автор Михаил Гольдреер, кто бы сомневался, кто о чём, а "вшивый о бане", как же такое событие господа из "Права на оружие" пропустят... Как выше написал Алексей (Тот же ЛЕХА), "если отбросить в сторону эмоции", надо сказать. Первое, закон, действительно, должен быть чётким, понятным, и, главное, справедливым. Второе, никто не запрещал и не может запретить самооборону. Третье, оружие продаётся, оно доступно, от него уже сейчас, что называется, магазины ломятся, но обладание оружием не должно давать автоматического права на узаконенное убийство. Убил человека, только суд может квалифицировать адекватность такой обороны, вынести свой вердикт по справедливому и понятному всем закону, где не должны наказывать невиновного или оправдывать тех, кто возомнил себя новым дворянином, решил самоутверждаться с "пушкой", от личных комплексов или пьяного "быкования". Без этого, не может быть правового государства. Господам из их "Права на оружие", давно пора переименоваться в "Право на самосуд", и не морочить своей лукавой заботой людям, любящим оружие, голову.
    Per se.
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:50
      Второе, никто не запрещал и не может запретить самооборону.

      К сожалению не все так просто в нашей правоприменительной практике.
      Очень легко сесть в тюрьму защищаясь...ну например вы отбиваясь от нападения хулигана сломали например ему челюсть и еще хуже шею...просто оттолкнули его он подскользнулся упал и сломал себе шею или пробил череп...мгновенная смерть...далее следует возбуждение уголовного дела не по факту нападения на добропорядочного гражданина а по факту смерти нападающего ...в итоге сажают того кто защищался...

      где же тут справедливость...я категорически считаю что это неправильно...
      в западной юриспруденции принято кто первым напал тот и виноват в последствиях происшедшего нападения...это и должно лечь в основу закона о самообороне а рассуждения самосуде...самоутверждении...быковании мало чего стоят когда вас начнут бить отморозки и при этом говорить что это вы на них напали.
      Тот же ЛЕХА
  4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:19
    Письмо Буданцева помню, в новостях сюжеты помню. А не мог бы автор поподробнее эту историю осветить? Не думаю, что она одна такая исключительная.
    Балу
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 06:39
      Это история на ВО нужно поискать!
      Со стороны выглядит так: была забита стрелка! Бандиты хотели отжать бизнес, а герой статьи приехал порешать вопрос! Закончилось стрельбой! История мутная! Может герой статьи сам этот ресторан крышевал, или представитель крышы и был банальный передел сфер влияния ибо странная биография для адвоката, может впрягся за корешей?
      Представьте бандитов которые наезжают на сотрудника ФСБ даже бывшего (а он им расписал ожидающие их проблемы), зная чем это им грозит? Повторюсь, история мутная! сейчас будут из Буданцева робингуда делать!
      К.А.С
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:03
        Повторюсь, история мутная! сейчас будут из Буданцева робингуда делать!


        Конечно мутная smile не Буданцев же все это затеял...с того момента как бандиты вломились в ресторан пошел неуправляемый процесс...полиция могла все это остановить ...поэтому вопросы тут должны быть не к Буданцеву а к полиции более чем странно себя поведшей.
        Тот же ЛЕХА
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