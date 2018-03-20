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В Перу переоборудуют французские танки в самоходные гаубицы
Минобороны Перу проведет переоборудование от 30-ти до 40 устаревших легких танков АМХ-13 французского производства в 122-мм самоходные гаубицы, сообщает bmpd.
Самоходки уже получили обозначение AMX-D30 Vulcano. Работы будут проведены оружейным предприятием FAME S.A.C. и Центральным арсеналом армии Перу.
«Переоборудование будет осуществляться путем установки на шасси танков АМХ-13 качающейся части 122-мм советской буксируемой гаубицы Д-30 с хранения перуанской армии. Гаубица будет монтироваться в открытой установке кругового вращения со штатным щитом», – говорится в материале.
Механик-водитель получит прибор ночного видения ТВН-5. В САУ также будет установлена современная УКВ-радиостанция Р-030У (то и другое – украинского производства).
Проект разработало перуанское военно-промышленное объединение «Diseños Casanave Corporation S.A.C» (DICSAC).
Сообщается, что DISCAC и FAME планируют, кроме того, совместно собирать Минобороны Перу украинский ПТРК «Скиф» (под обозначением Rayo) с ракетами Р-2 «Барьер».
Самоходки уже получили обозначение AMX-D30 Vulcano. Работы будут проведены оружейным предприятием FAME S.A.C. и Центральным арсеналом армии Перу.
«Переоборудование будет осуществляться путем установки на шасси танков АМХ-13 качающейся части 122-мм советской буксируемой гаубицы Д-30 с хранения перуанской армии. Гаубица будет монтироваться в открытой установке кругового вращения со штатным щитом», – говорится в материале.
Механик-водитель получит прибор ночного видения ТВН-5. В САУ также будет установлена современная УКВ-радиостанция Р-030У (то и другое – украинского производства).
Проект разработало перуанское военно-промышленное объединение «Diseños Casanave Corporation S.A.C» (DICSAC).
Сообщается, что DISCAC и FAME планируют, кроме того, совместно собирать Минобороны Перу украинский ПТРК «Скиф» (под обозначением Rayo) с ракетами Р-2 «Барьер».
Использованы фотографии: Diseños Casanave Corporation S.A.C.
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