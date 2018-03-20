15:26 20 марта
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В Перу переоборудуют французские танки в самоходные гаубицы

Минобороны Перу проведет переоборудование от 30-ти до 40 устаревших легких танков АМХ-13 французского производства в 122-мм самоходные гаубицы, сообщает bmpd.



Самоходки уже получили обозначение AMX-D30 Vulcano. Работы будут проведены оружейным предприятием FAME S.A.C. и Центральным арсеналом армии Перу.


«Переоборудование будет осуществляться путем установки на шасси танков АМХ-13 качающейся части 122-мм советской буксируемой гаубицы Д-30 с хранения перуанской армии. Гаубица будет монтироваться в открытой установке кругового вращения со штатным щитом», – говорится в материале.

Механик-водитель получит прибор ночного видения ТВН-5. В САУ также будет установлена современная УКВ-радиостанция Р-030У (то и другое – украинского производства).

Проект разработало перуанское военно-промышленное объединение «Diseños Casanave Corporation S.A.C» (DICSAC).

Сообщается, что DISCAC и FAME планируют, кроме того, совместно собирать Минобороны Перу украинский ПТРК «Скиф» (под обозначением Rayo) с ракетами Р-2 «Барьер».

Использованы фотографии: Diseños Casanave Corporation S.A.C.
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Комментарии 6

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  1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 14:46
    Этакая "экспансия" укропского ВПК на латиноамериканский рынок?
    Недавно был рассказ про подобный гибрид у египтян. Но без вращающейся качающейся части. Видимо гаубицы Д-30 приобретают вторую жизнь.
    x.andvlad
    1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 15:07
      Видимо гаубицы Д-30 приобретают вторую жизнь.[/quote]
      Египетская SP122 на американской базе.

      Видимо советская гаубица до сих пор пользуется спросом. И боеприпасов хватает.
      x.andvlad
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:51
    по моему ничего путного не выйдет, установка получится ну в лучшем случае 50-60х....
    Romka47
  3. Equalized Сегодня, 15:03
    >украинский ПТРК «Скиф»

    ПТРК "Скиф" является совместным проектом Белоруссии и Украины. Там применяется Белорусский прицел и Украинская ракета Р-2.

    Украинский ПТРК это "Стугна-П" с полностью украинским прицельным комплексом от завода "Фотоприбор" и с той же самой украинской ракетой Р-2.
    Equalized
  4. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:07
    При взгляде на заглавное фото к статье, первая же ассоциация:
    Alexey RA
  5. Ferdinant Сегодня, 15:26
    Зачем им танк,каменный топор и копье.
    Ferdinant
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