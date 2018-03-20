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На Байконуре закроют площадку для запуска ракет "Протон" к 2023 году

В 2023 году на Байконуре закроется одна стартовая установка для запусков тяжелых ракет «Протон-М», сообщает ТАСС со ссылкой на ЦЭНКИ (Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

На Байконуре закроют площадку для запуска ракет "Протон" к 2023 году


Закрытие стартовой позиции прописано в соглашении между Россией и Казахстаном, предусматривающем поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса «Протон». В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки №24 площадки 81 из эксплуатации
— заявили в ЦЭНКИ. Основная причина прекращения эксплуатации "Протонов" - ядовитое топливо гептил.


В настоящее время на космодроме Байконур имеются четыре стартовые позиции для «Протонов», при этом одна из них законсервирована с 1991-го, а другая не использовалась с 2004-го. Активно используемыми остаются пусковая установка №24 площадки 81 (для федеральных пусков) и пусковая установка №39 площадки 200 (для международных пусков).

В перспективе ракеты «Протон» должны быть заменены на носители «Ангара-A5», запускаемые с Плесецка (имеется одна стартовая установка) и Восточного (планируется создание стартовой установки), передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: РОСКОСМОС
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Комментарии 2

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  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:54
    В перспективе ракеты «Протон» должны быть заменены на носители «Ангара-A5»

    да когда это ещё будет....
    LSA57
  2. donavi49 Сегодня, 15:18
    Ну по Протонам все плохо. Ракета потеряла коммерческую привлекательность. Фактически на нее есть 4 запуска от внешних заказчиков:
    1) ЕхоМарс 2020
    2) Два спутника от SES (последних, новые контракты уже заключили с Маском).
    3) Наука к МКС
    donavi49
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