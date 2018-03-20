На Байконуре закроют площадку для запуска ракет "Протон" к 2023 году

Закрытие стартовой позиции прописано в соглашении между Россией и Казахстаном, предусматривающем поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса «Протон». В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки №24 площадки 81 из эксплуатации

В 2023 году на Байконуре закроется одна стартовая установка для запусков тяжелых ракет «Протон-М», сообщает ТАСС со ссылкой на ЦЭНКИ (Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).— заявили в ЦЭНКИ. Основная причина прекращения эксплуатации "Протонов" - ядовитое топливо гептил.В настоящее время на космодроме Байконур имеются четыре стартовые позиции для «Протонов», при этом одна из них законсервирована с 1991-го, а другая не использовалась с 2004-го. Активно используемыми остаются пусковая установка №24 площадки 81 (для федеральных пусков) и пусковая установка №39 площадки 200 (для международных пусков).В перспективе ракеты «Протон» должны быть заменены на носители «Ангара-A5», запускаемые с Плесецка (имеется одна стартовая установка) и Восточного (планируется создание стартовой установки), передает "Лента.ru"