Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации против республики
Вооруженные силы Украины планируют подрыв собственного склада боеприпасов на территории Донбасса с целью обвинить вооруженные силы ДНР в организации теракта. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
На самом деле, заявил Басурин, украинские силовики подбирают полевой артиллерийский склад для провокации – его собираются уничтожить «силами спецопераций ВСУ для последующего обвинения в этом диверсионно-разведывательной группы из состава ВС ДНР».
Напомним, что на Украине за последний год произошло несколько ЧП на арсеналах, в частности, в Балаклее и в Калиновке. Напомним, пожар в Калиновке произошел в конце сентября, было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов – больше, чем за три года войны в Донбассе, передает "Взгляд"
Нашей разведкой зафиксирована подготовка ВСУ к проведению очередной провокации. Так, в настоящее время комиссией производится проверка полевых артиллерийских складов– сообщил Басурин
На самом деле, заявил Басурин, украинские силовики подбирают полевой артиллерийский склад для провокации – его собираются уничтожить «силами спецопераций ВСУ для последующего обвинения в этом диверсионно-разведывательной группы из состава ВС ДНР».
Мы не исключаем, что для создания ложных доказательств причастности к этому наших вооруженных сил на месте подрыва и пожара будут найдены останки «диверсантов», из числа похищенных ранее боевиками ВСУ людей. Мы не исключаем, что списанное на террористический акт вооружение будет продано международным террористическим организациям, действующим на Ближнем Востоке и Африке— объявил Басурин.
Напомним, что на Украине за последний год произошло несколько ЧП на арсеналах, в частности, в Балаклее и в Калиновке. Напомним, пожар в Калиновке произошел в конце сентября, было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов – больше, чем за три года войны в Донбассе, передает "Взгляд"
Использованы фотографии: ДАН
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти