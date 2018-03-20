Нашей разведкой зафиксирована подготовка ВСУ к проведению очередной провокации. Так, в настоящее время комиссией производится проверка полевых артиллерийских складов

Мы не исключаем, что для создания ложных доказательств причастности к этому наших вооруженных сил на месте подрыва и пожара будут найдены останки «диверсантов», из числа похищенных ранее боевиками ВСУ людей. Мы не исключаем, что списанное на террористический акт вооружение будет продано международным террористическим организациям, действующим на Ближнем Востоке и Африке

Вооруженные силы Украины планируют подрыв собственного склада боеприпасов на территории Донбасса с целью обвинить вооруженные силы ДНР в организации теракта. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.– сообщил БасуринНа самом деле, заявил Басурин, украинские силовики подбирают полевой артиллерийский склад для провокации – его собираются уничтожить «силами спецопераций ВСУ для последующего обвинения в этом диверсионно-разведывательной группы из состава ВС ДНР».— объявил Басурин.Напомним, что на Украине за последний год произошло несколько ЧП на арсеналах, в частности, в Балаклее и в Калиновке. Напомним, пожар в Калиновке произошел в конце сентября, было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов – больше, чем за три года войны в Донбассе, передает "Взгляд"