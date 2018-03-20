15:22 20 марта
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В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации против республики

Вооруженные силы Украины планируют подрыв собственного склада боеприпасов на территории Донбасса с целью обвинить вооруженные силы ДНР в организации теракта. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации против республики


Нашей разведкой зафиксирована подготовка ВСУ к проведению очередной провокации. Так, в настоящее время комиссией производится проверка полевых артиллерийских складов
– сообщил Басурин


На самом деле, заявил Басурин, украинские силовики подбирают полевой артиллерийский склад для провокации – его собираются уничтожить «силами спецопераций ВСУ для последующего обвинения в этом диверсионно-разведывательной группы из состава ВС ДНР».

Мы не исключаем, что для создания ложных доказательств причастности к этому наших вооруженных сил на месте подрыва и пожара будут найдены останки «диверсантов», из числа похищенных ранее боевиками ВСУ людей. Мы не исключаем, что списанное на террористический акт вооружение будет продано международным террористическим организациям, действующим на Ближнем Востоке и Африке
— объявил Басурин.

Напомним, что на Украине за последний год произошло несколько ЧП на арсеналах, в частности, в Балаклее и в Калиновке. Напомним, пожар в Калиновке произошел в конце сентября, было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов – больше, чем за три года войны в Донбассе, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: ДАН
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Комментарии 4

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 14:56
    Вооруженные силы Украины планируют подрыв собственного склада боеприпасов на территории Донбасса
    Это они могут! Могут не только подорвать склады, что мы уже наблюдали, но и сослуживцев пострелять, спалить "к чертям" утонувший лагерь, и один чёрт знает на что ещё способны эти "свидетели майдана"...
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 15:08
      Вооруженные силы Украины планируют подрыв собственного склада боеприпасов на территории Донбасса
      Да чё планировать.....шмурдяка им подвезите и все само собой разрешиться wassat
      Чёрный
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:57
    ...В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации против республики...

    Само недогосударство 404 - одна большая провокация, произошедшая 4 года назад!
    ...украинские силовики подбирают полевой артиллерийский склад для провокации – его собираются уничтожить "силами спецопераций ВСУ"...

    "Силами спецопераций ВСУ" уничтожается артсклад ВСУ? wassat
    Охренеть какие силы и какая спецоперация! belay
    Сильны мать иху ети, проводить "спецоперации" там, где кроме кастрюлеголовых никого нет! lol
    Это что-то новое в военной науке - бей своих, чтоб чужие боялись! laughing
    Андрей К
  3. Rusland (Виталий) Сегодня, 15:10
    Какие извращённые ушлепки, учителя у них время зря не теряют.
    Rusland
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