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Натовские самолеты провели масштабную разведку у западных границ РФ
Сразу 7 самолетов США, других стран НАТО и Швеции провели вчера разведывательные полеты у российских рубежей в регионе Балтики, передает Интерфакс сообщения зарубежных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
По данным ресурсов, «стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным EXTOL44, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем совершал длительной полет вдоль сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши».
Сообщается, что «одновременно на Балтике осуществляли разведывательные полеты патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon c бортовым номером 168437, ВМС Германии P-3C Orion бортовым номером 60+02, датский CL60, а также самолеты ВВС Швеции Gulfstream 4 и SAAB 340».
Американский и немецкий самолеты временами приближались к российским берегам на расстояние около 30 км.
Тем временем, «самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен (Германия), встав в круг над востоком Эстонии к северу от города Тарту, в течение более 3-х часов летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей», говорится в сообщении.
По данным ресурсов, «стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным EXTOL44, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем совершал длительной полет вдоль сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши».
Сообщается, что «одновременно на Балтике осуществляли разведывательные полеты патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon c бортовым номером 168437, ВМС Германии P-3C Orion бортовым номером 60+02, датский CL60, а также самолеты ВВС Швеции Gulfstream 4 и SAAB 340».
Американский и немецкий самолеты временами приближались к российским берегам на расстояние около 30 км.
Тем временем, «самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен (Германия), встав в круг над востоком Эстонии к северу от города Тарту, в течение более 3-х часов летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей», говорится в сообщении.
Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
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