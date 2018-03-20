Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Вьетнамские военные посетят международный противоминный центр в Подмосковье
Военная делегация из Вьетнама посетит международный противоминный центр в подмосковном Нахабино, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.
В ведомстве отметили, что «накануне Главное командование Сухопутных войск провело прием военной делегации Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем начальника генерального штаба Вьетнамской Народной Армии генерал-полковником Фам Нгок Минем».
В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в области миротворческой деятельности.
Делегация также посетит «Военно-учебный научный центр Сухопутных войск – Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, где ознакомится с учебно-материальной базой и организацией подготовки иностранных военнослужащих». Там же намечена встреча с вьетнамскими слушателями.
В ходе визита запланировано посещение международного противоминного центра и знакомство с организацией подготовки специалистов в области разминирования, а также руководителей миротворческих подразделений,говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что «накануне Главное командование Сухопутных войск провело прием военной делегации Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем начальника генерального штаба Вьетнамской Народной Армии генерал-полковником Фам Нгок Минем».
В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в области миротворческой деятельности.
Делегация также посетит «Военно-учебный научный центр Сухопутных войск – Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, где ознакомится с учебно-материальной базой и организацией подготовки иностранных военнослужащих». Там же намечена встреча с вьетнамскими слушателями.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти