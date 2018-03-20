17:19 20 марта
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Вьетнамские военные посетят международный противоминный центр в Подмосковье

Военная делегация из Вьетнама посетит международный противоминный центр в подмосковном Нахабино, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.



В ходе визита запланировано посещение международного противоминного центра и знакомство с организацией подготовки специалистов в области разминирования, а также руководителей миротворческих подразделений,
говорится в релизе.


В ведомстве отметили, что «накануне Главное командование Сухопутных войск провело прием военной делегации Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем начальника генерального штаба Вьетнамской Народной Армии генерал-полковником Фам Нгок Минем».

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в области миротворческой деятельности.

Делегация также посетит «Военно-учебный научный центр Сухопутных войск – Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, где ознакомится с учебно-материальной базой и организацией подготовки иностранных военнослужащих». Там же намечена встреча с вьетнамскими слушателями.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. Rusland (Виталий) Сегодня, 15:41
    Да, американцы много гостинцев во Вьетнаме оставили, вот развернуть бы их в цепь и пустить по полям, и по лесам, и вдоль, и поперек.
    Rusland
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:41
    Въетнамцы хорошие бойцы и надежные союзники...положиться на них можно.
    И очень хорошо что их военные проходят обучение в наших военных учебных учреждениях...можно только приветствовать визиты их военных делегаций.
    Тот же ЛЕХА
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