Вьетнамские военные посетят международный противоминный центр в Подмосковье

В ходе визита запланировано посещение международного противоминного центра и знакомство с организацией подготовки специалистов в области разминирования, а также руководителей миротворческих подразделений,

Военная делегация из Вьетнама посетит международный противоминный центр в подмосковном Нахабино, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.говорится в релизе.В ведомстве отметили, что «накануне Главное командование Сухопутных войск провело прием военной делегации Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем начальника генерального штаба Вьетнамской Народной Армии генерал-полковником Фам Нгок Минем».В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в области миротворческой деятельности.Делегация также посетит «Военно-учебный научный центр Сухопутных войск – Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, где ознакомится с учебно-материальной базой и организацией подготовки иностранных военнослужащих». Там же намечена встреча с вьетнамскими слушателями.