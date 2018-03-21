MQ-1 Predator уходит на покой

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https://military.com/

http://nvo.ng.ru/

http://globalsecurity.org/

https://defenseindustrydaily.com/

В середине девяностых годов американские военно-воздушные силы впервые использовали в реальной операции новейший беспилотный летательный аппарат RQ-1 Predator. Через несколько лет такая техника стала не только выполнять разведывательные задачи, но и наносить удары по наземным целям. Тем не менее, время никого не щадит. Теперь «Предейтор» считается морально и физически устаревшим, и потому более не пригоден к службе. Несколько дней назад вооруженные силы США запустили процесс отказа от такой техники.В середине февраля военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили о своих планах на ближайшее будущее в контексте парка техники. По официальным данным, командование приняло решение отказаться от одного из самых старых многоцелевых беспилотных летательных аппаратов, состоящих на вооружении. БПЛА General Atomics RQ/MQ-1 Predator давно перестал в полной мере отвечать предъявляемым требованиям, а кроме того, имеющаяся техника этого типа успела выработать ресурс. В связи с этим беспилотники следует снять с вооружения и заменить более совершенными изделиями.Торжественная официальная церемония, в ходе которой «Предейторы» должны были попрощаться со службой, была запланирована на 9 марта. В указанный день на авиабазе Крик (шт. Невада) официальные лица провели самые настоящие проводы заслуженной, но устаревшей техники. Впрочем, приказ о снятии беспилотника с вооружения не предусматривает немедленное и одномоментное списание всех машин. Программа их вывода из эксплуатации будет реализована в течение нескольких месяцев, и потому в ближайшем будущем некоторые БПЛА будут продолжать службу.Несмотря на ряд характерных проблем и неполное соответствие современным требованиям, MQ-1 будут эксплуатироваться до конца текущего года. Беспилотники продолжат полеты в районе Ближнего Востока, где совместно с другой техникой своего класса будут решать задачи разведки и нанесения ударов. Последний вылет намечен на декабрь 2018 года. После этого все оставшиеся в наличии аппараты будут списаны и возвращены на территорию США.Отказываясь от устаревших БПЛА Predator, вооруженные силы США не остаются без необходимой техники, способной вести разведку с воздуха и наносить ракетно-бомбовые удары. Так, уже в феврале было объявлено, какая техника в дальнейшем возьмет на себя работу, пока выполняемую списываемыми MQ-1. Значительная часть разведывательных миссий теперь будет выполняться при помощи аппаратов Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, лишенных возможности несения вооружения. Авиационные удары станут задачей БПЛА General Atomics MQ-9 Reaper. Также без работы не останутся и аппараты MQ-1C Gray Eagle.По официальным данным, списываемые беспилотники MQ-1 не планируется отправлять на утилизацию. Часть такой техники предполагается передать авиационным и военно-техническим музеям. Техника подобного рода пока не является самым частым экспонатом музеев, и можно представить, какой интерес для широкой публики представляют известнейшие беспилотные аппараты.Машины, сохраняющие значительную часть ресурса, пойдут на хранение. В течение неопределенного времени им предстоит простаивать без дела на авиабазе Девис-Монтен (шт. Аризона) рядом с другими списанными или выведенными в резерв самолетами. Что будет дальше – пока не уточнялось. Впрочем, некоторые структуры США и других стран уже проявляют интерес к снимаемым с вооружения машинам.Еще в феврале было объявлено, что определенный интерес к БПЛА MQ-1 проявляют американские военно-морские силы. Флот может быть заинтересован в приобретении некоторого количества разведывательно-ударных беспилотных аппаратов, в том числе списанных другими видами вооруженных сил. Конкретные планы по передаче снятых с вооружения ВВС «Предейторов» в части ВМС пока отсутствуют. Однако ранее утверждалось, что военачальники уже ищут возможность реализации подобных предложений.Текущие планы Пентагона прямо говорят о том, что в истории БПЛА RQ/MQ-1 Predator рано ставить точку. Вполне возможно, что бывшие беспилотники военно-воздушных сил еще найдут применение в других структурах или иных странах. Впрочем, очевидно, что такая техника – даже при благоприятном исходе и продолжении эксплуатации – уже приближается к окончательному финалу своей «карьеры».Напомним, история проекта, ныне известного как MQ-1, началась в январе 1994 года, когда американское военное ведомство заключило новый контракт с компанией General Atomics. В соответствии с этим документом, до середины 1996 года подрядчик должен был разработать новый проект, а также построить и испытать опытные образцы перспективного БПЛА. Новый проект носил рабочее название Predator. Также ему присвоили армейское обозначение RQ-1, указывавшее на разведывательные задачи. Проект основывался на некоторых уже существовавших наработках, и потому его создание не заняло много времени.Первый полет БПЛА состоялся в начале июля 1994 года. За этим последовали летные испытания и доводка. В рамках опытно-конструкторских работ были подготовлены три комплекса, в состав каждого из которых входил один пункт управления и четыре беспилотника. В мае следующего года перспективная машина впервые смогла поработать в условиях, приближенных в реальным. Опытные образцы были задействованы в армейских учениях Roving Sands 1995. Аппараты успешно решали задачи разведки и помогали войскам бороться с условным противником. По результатам проверки в ходе учений было принято решение об отправке RQ-1 в горячую точку.Начиная с 1995 года, аппараты «Предейтор» эксплуатировались на Балканах и регулярно выполняли разведывательные вылеты. Несмотря на определенные проблемы, прежде всего связанные с «детскими болезнями», техника показала себя самым лучшим образом. Ведение разведки с применением БПЛА отличалось достаточной простотой и удобством. По результатам эксплуатации в Югославии, новую технику рекомендовали к массовому производству и полномасштабной эксплуатации.К началу двухтысячных годов компания General Atomics и смежные предприятия завершили работы по интеграции вооружения. Аппараты RQ-1 получили возможность несения и применения ракет «воздух-земля» AGM-114 Hellfire и AIM-92 Stinger. Однако максимальный взлетный вес чуть более 1 т позволял брать на борт не более 2-4 ракет, в зависимости от их типа. Несмотря на подобные ограничения, вооруженный Predator представлял большой интерес для военных.К 2001 году включительно вооруженные силы и Центральное разведывательное управление успели получить 60 единиц RQ-1. Всего через несколько дней после терактов 11 сентября 2001 года эта техника вновь приступила к работе. Беспилотники использовались для ведения разведки и поиска объектов террористов в Афганистане. Сведения, собранные при помощи БПЛА, были использованы при организации операции Enduring Freedom – Afghanistan.7 октября беспилотник с заводским номером «3034» впервые нанес удар по наземной цели. Он должен был уничтожить одного из главарей террористов. Поставленную задачу выполнить не удалось, но БПЛА наглядно показал свои возможности. На практике было подтверждено, что новейшие RQ-1 Predator способны не только следить за наземными объектами, но и уничтожать их.Став разведывательно-ударной машиной, «Предейтор» более не соответствовал своему официальному обозначению. В связи с этим в 2002 году его переименовали в MQ-1. Ранние многофункциональные машины обозначались как MQ-1A, после появилась модификация MQ-1B с иным составом бортового оборудования. Следует отметить, что последнее обозначение могло приводить к путанице. В тот же период велась разработка проекта глубокой модернизации под названием MQ-1 Predator B. Впоследствии такой БПЛА получил собственное название MQ-9 Reaper, позволявшее без затруднений различать два аппарата.По известным данным, в общей сложности было заказано и построено 360 беспилотных летательных аппаратов RQ/MQ-1 всех модификаций. Основным заказчиком такой техники были военно-воздушные силы США. Также несколько крупных контрактов были подписаны с ЦРУ. Со временем подразделения, эксплуатирующие беспилотники Predator, были сформированы и в составе Национальной гвардии.Показав высокий потенциал в деле решения разведывательных и боевых задач, «Предейторы» заинтересовали военных зарубежных стран. Помимо США такую технику заказывали Италия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. По понятным причинам, иностранные заказчики приобретали ограниченное количество БПЛА и сопутствующего оборудования. Как следствие, они не развертывали крупные соединения, эксплуатирующие специальную технику. Кроме того, некоторые экспортные контракты предусматривали передачу техники, не имеющей возможности применения вооружения.Беспилотники Predator всех модификаций самым активным образом использовались в ходе всех локальных конфликтов последних лет. Американские военные и разведчики регулярно отправляли такую технику к предполагаемым позициям противника для получения новой информации или уничтожения указанных целей. За многие годы эксплуатации счет самолетовылетов пошел на десятки тысяч, а количество ракетных ударов ставило новые рекорды и тут же било их.Естественно, не обходилось без потерь техники. Так, по официальным данным, из 60 беспилотников, состоявших на вооружении к началу войны в Афганистане, в течение нескольких следующих лет было потеряно 20. В общей сложности из 360 построенных машин при тех или иных обстоятельствах потеряли более 80. Нельзя не отметить, что гибель летательного аппарата ни разу не привела к травмам или смерти пилота, как это бывает с пилотируемой авиацией. Самой серьезной угрозой для операторов являлись взыскания за нарушение инструкций и потерю вверенной техники.Любопытно, что даже потери изделий Predator оказали положительное влияние на дальнейшее развитие и применение БПЛА. Так, во время первых операций в Афганистане одной из главных причин гибели техники стало обледенение на больших высотах. В связи с этим во время ближайшей модернизации RQ-1 и MQ-1 получили антиобледенительную систему и средства защиты двигателя. Расследование прочих крушений позволяло усовершенствовать бортовое оборудование и наземные средства управления, а также разработать средства защиты от зенитных вооружений.На протяжении 20 с лишним лет эксплуатации беспилотников Predator потери от огня противника почти отсутствовали. У большинства вооруженных формирований, являвшихся основными врагами США, попросту не было зенитных средств, способных поразить БПЛА на рабочей высоте. Однако подобные риски не исключались полностью. Так, несколько беспилотников были потеряны из-за применения третьей стороной зенитных или авиационных ракет.В конце прошлого десятилетия Пентагону пришлось столкнуться со специфической проблемой. Передача видеосигнала с борта БПЛА на операторский пульт осуществлялась по незащищенному каналу. Это позволило иракским боевикам перехватывать данные и более точно определять, к каким объектам проявляют интерес американские военные. На компьютере, изъятом у одной из группировок, присутствовали записи видео общей продолжительностью около трех суток. Впрочем, были приняты меры, и с 2014 года все «Предейторы» передают видео по зашифрованному каналу.Несмотря на полученные результаты и общий эффект, БПЛА RQ-1 / MQ-1 достаточно быстро перестали в полной мере устраивать своих хозяев. Так, уже в начале 2001 года состоялся первый полет глубоко модернизированного Predator B, ныне известного как MQ-9 Reaper. За счет самой серьезной переработки конструкции были увеличены полезная нагрузка и летно-технические данные. Теперь именно «Рипер» рассматривается в качестве замены для списываемых «Предейторов».Одна из претензий к MQ-1 касалась не самой большой дальности полета – около 1100 км, что могло быть недостаточным для некоторых миссий. Эта проблема была решена в проекте MQ-1C Warrior / Gray Eagle. Первая машина этого типа поднялась в воздух в 2004 году, а через пять лет комплекс приняли на вооружение. Постоянно проходя модернизацию, «Грей Игл» сохраняет требуемые возможности, и потому может продолжать службу. К настоящему времени он уже успел частично заменить базовые MQ-1, и теперь ему предстоит стать не просто дополнением к существующей технике, но одной из основ разведывательно-ударной беспилотной группировки.В середине девяностых годов новейшие БПЛА RQ-1 Predator показали, на что способна подобная техника и тем самым оказали самое серьезное влияние на дальнейшее развитие средств тактической разведки и нанесения ударов. Тем не менее, время этих машин уходит. Они уже выработали значительную часть ресурса и не в полной мере соответствуют требованиям армии. В течение нескольких следующих месяцев беспилотники должны будут покинуть свои ангары. Они отправятся в музеи и на хранение. Возможно, часть этой техники передадут новым эксплуатантам, но ВВС уже не планирует возвращать ее в строй.