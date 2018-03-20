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Военнослужащие ЮВО отразили нападение на парк боевой техники под Волгоградом
Во вторник в Волгоградской области в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования, сообщает пресс-служба Южного округа.
В ходе учения, условный противник был блокирован при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин.
Сообщается, что в ходе учебного мероприятия «военные медики оперативно оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим условные ранения».
По данным пресс-службы, подразделения оперативного реагирования «успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению».
К проверке были привлечены около 50 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники.
В ходе учения, условный противник был блокирован при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин.
Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены экипажи боевых машин пехоты БМП-3, которые создали дымовую завесу и прикрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов перегруппировку военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах,говорится в релизе.
Сообщается, что в ходе учебного мероприятия «военные медики оперативно оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим условные ранения».
По данным пресс-службы, подразделения оперативного реагирования «успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению».
К проверке были привлечены около 50 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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