Военнослужащие ЮВО отразили нападение на парк боевой техники под Волгоградом

Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены экипажи боевых машин пехоты БМП-3, которые создали дымовую завесу и прикрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов перегруппировку военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах,

Во вторник в Волгоградской области в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования, сообщает пресс-служба Южного округа.В ходе учения, условный противник был блокирован при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин.говорится в релизе.Сообщается, что в ходе учебного мероприятия «военные медики оперативно оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим условные ранения».По данным пресс-службы, подразделения оперативного реагирования «успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению».К проверке были привлечены около 50 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники.