17:18 20 марта
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Военнослужащие ЮВО отразили нападение на парк боевой техники под Волгоградом

Во вторник в Волгоградской области в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования, сообщает пресс-служба Южного округа.

Военнослужащие ЮВО отразили нападение на парк боевой техники под Волгоградом


В ходе учения, условный противник был блокирован при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин.


Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены экипажи боевых машин пехоты БМП-3, которые создали дымовую завесу и прикрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов перегруппировку военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах,
говорится в релизе.

Сообщается, что в ходе учебного мероприятия «военные медики оперативно оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим условные ранения».

По данным пресс-службы, подразделения оперативного реагирования «успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению».

К проверке были привлечены около 50 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:59
    В ходе учения, условный противник был блокирован при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин


    Как всегда тра та та все красиво и на ура .
    В реальности же чаще всего происходит так...
    Боевики перелезли через ограждение части, незаметно в тумане пробрались к КПП и зашли через открытую дверь, поскольку во время дежурства дверь не закрыли, восстановил хронологию атаки источник РБК, близкий к силовым структурам Чечни. Нападавшие зарезали двоих спящих дежурных, забрали их автоматы и резиновые дубинки. Войдя на территорию части, боевики наткнулись на патруль.


    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/29/03/2017/58d978f89a
    794743542e65f8
    Тот же ЛЕХА
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:13
    мы в армии тоже "отражали" нападения,поднимали нас по тревоге,правда о том,что будут поднимать, предупреждали с вечера...интересно,сейчас тоже так...
    taiga2018
  3. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 16:20
    Заголовок чисто журнашлюшный- я реально поверил в нападение.
    LASVEGAS
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:22
    "Вероятный противник", наверное, немало охренел, когда его начали поливать из крупнокалиберных пулемётов БМП-3, которых на них отродясь не было. Или пушки на них усохли?
    Yrec
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