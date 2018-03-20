Очередной инцидент со стрельбой в школе США. Есть раненые

Теперь моя школа – это цель. Почему? А вы никогда не думали, что это будет и ваша школа. Наша Great Mills – отличное учебное заведение. Почему именно мы?

Возможно, кто-то уже стал жертвой.

Фото одного из занятий в Грейт-Миллс