17:18 20 марта
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Очередной инцидент со стрельбой в школе США. Есть раненые

Сообщения об очередном инциденте со стрельбой в одной из школ приходят из США. В местных СМИ сообщается, что огнестрельное оружие применено в высшей школе Грейт-Миллс в штате Мэриленд. Одной из первой сообщение о стрельбе в здании опубликовала в Твиттере учащаяся этого учебного заведения Молли Д., которая попросила всех «молиться за тех, кто находится внутри».

Девушка сейчас ведёт фактически прямую текстовую трансляцию о том, что знает о происходящем в школе.

Из её твитов:
Теперь моя школа – это цель. Почему? А вы никогда не думали, что это будет и ваша школа. Наша Great Mills – отличное учебное заведение. Почему именно мы?



Возможно, кто-то уже стал жертвой.


По словам учащейся, выходы в здании, возможно заблокированы.

Полиция штата Мэриленд обратилась к студентам и родителям с просьбой не паниковать и воздержаться от посещения учебного заведения.

Очередной инцидент со стрельбой в школе США. Есть раненые

Фото одного из занятий в Грейт-Миллс


На данный момент местные телеканалы сообщают о трёх раненых в результате стрельбы в Грейт-Миллс графства Сент-Мэри штата Мэриленд.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 16:39
    Интересно, после всех этих еженедельных кошмарных историй из США о стрельбе в школах, у нас ещё есть сторонники продажи короткоствольного оружия?
    Чёрный
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 16:43
      Цитата: Чёрный
      у нас ещё есть стороннико продажи короткоствольного оружия?

      Ну, у меня-то наградное никто не отберёт, а вот для населения я бы даже резинострелы не продавал.
      И что интересно - ОПЯТЬ стрельба в американской школе... Какая новая и неожиданная новость... wassat
      Zoldat_A
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:44
      Подождем подобное в российский школах. И что? belay У нас больше западной заразы, чем в любой либерастической стране в мире "в разы", как говорит наш "премьер", но ничего против этого не предпринимает... winked
      сибиралт
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:55
        Я так и знал, что в стрельбе в американских школах виноват наш "премьер".
        Как вы так умудряетесь?
        Mestny
    3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:54
      Интересно, после всех этих еженедельных кошмарных историй о ДТП, у нас ещё есть сторонники продажи автомобилей? smile
      Alexey RA
  2. AleksPol (Александр) Сегодня, 16:39
    Совсем рядом с белым домом . А где оружие у учителей ?
    Это у них национальное развлечение такое . am
    AleksPol
    1. Чёрный Сегодня, 16:42
      Цитата: AleksPol
      А где оружие у учителей ?

      А может это учителя и палят?....борятся за процент успеваемости.Всех двоечников к стенке....уж извините за сарказм.Грех, конечно над этим шутить....
      Чёрный
      1. AleksPol (Александр) Сегодня, 16:45
        Чёрный

        А может это учителя и палят?....борятся за процент успеваемости.Всех двоечников к стенке....уж извините за сарказм.Грех, конечно над этим шутить..

        Скорей всего предупреждение Трампу .
        AleksPol
        1. Чёрный Сегодня, 16:48
          Цитата: AleksPol
          Скорей всего предупреждение Трампу .

          ...скорей всего очередной укуренный подросток
          Чёрный
    2. Trevis (Артём) Сегодня, 16:44
      Цитата: AleksPol
      А где оружие у учителей ?

      Подождите, скоро учителя возьмут реванш.
      Trevis
    3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 17:15
      Цитата: AleksPol
      Совсем рядом с белым домом . А где оружие у учителей ?
      Это у них национальное развлечение такое . am

      Если оружие будет и у учителей, то жертв будет не в пример больше - у страха глаза велики, будут палить во всех, у кого заметят ствол или предмет, похожий на ствол, нож и т.п. Это элементарная психология. Оружейные лобби это не афишируют - для них главное - это объёмы сбыта.
      Alex-a832
  3. volodya (владимир) Сегодня, 16:40
    Никогда небыло и вот опять!
    volodya
  4. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 17:03
    Интересно поднимет ли успеваемость в Калифорнии разрешение учителям носить стволы? Будут ли грубить ученики учителю?
    hhhhhhh
    1. Чёрный Сегодня, 17:11
      Цитата: hhhhhhh
      Будут ли грубить ученики учителю?

      Нет. Они будут стрелять молча, без предупреждения. Как говориться: " Последним смеётся тот, кто стреляет первым."
      Чёрный
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