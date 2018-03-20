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Очередной инцидент со стрельбой в школе США. Есть раненые
Сообщения об очередном инциденте со стрельбой в одной из школ приходят из США. В местных СМИ сообщается, что огнестрельное оружие применено в высшей школе Грейт-Миллс в штате Мэриленд. Одной из первой сообщение о стрельбе в здании опубликовала в Твиттере учащаяся этого учебного заведения Молли Д., которая попросила всех «молиться за тех, кто находится внутри».
Девушка сейчас ведёт фактически прямую текстовую трансляцию о том, что знает о происходящем в школе.
Из её твитов:
По словам учащейся, выходы в здании, возможно заблокированы.
Полиция штата Мэриленд обратилась к студентам и родителям с просьбой не паниковать и воздержаться от посещения учебного заведения.
На данный момент местные телеканалы сообщают о трёх раненых в результате стрельбы в Грейт-Миллс графства Сент-Мэри штата Мэриленд.
Девушка сейчас ведёт фактически прямую текстовую трансляцию о том, что знает о происходящем в школе.
Из её твитов:
Теперь моя школа – это цель. Почему? А вы никогда не думали, что это будет и ваша школа. Наша Great Mills – отличное учебное заведение. Почему именно мы?
Возможно, кто-то уже стал жертвой.
По словам учащейся, выходы в здании, возможно заблокированы.
Полиция штата Мэриленд обратилась к студентам и родителям с просьбой не паниковать и воздержаться от посещения учебного заведения.
Фото одного из занятий в Грейт-Миллс
На данный момент местные телеканалы сообщают о трёх раненых в результате стрельбы в Грейт-Миллс графства Сент-Мэри штата Мэриленд.
Использованы фотографии: Твиттер
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