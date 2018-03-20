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МПК проектов 1124 и 1124М получат новые ракеты для противолодочного комплекса "Смерч-2"
Малые противолодочные корабли проектов 1124 и 1124М, стоящие на вооружении Черноморского флота, получат новые ракеты для поражения подлодок, заявили в пресс-службе госкорпорации Ростех.
Согласно сообщению, в планах на 2018-2020 годы модернизировать для стрельбы такими ракетами малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.
Как рассказал индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, необходимость возобновления производства ракеты 90Р и создания ее новой модификации 90Р1 связано с необходимостью обеспечения безопасности российских кораблей, которые в разных точках мирового океана сопровождают иностранные субмарины.
Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) усовершенствовал комплекс "Смерч-2" для стрельбы противолодочными ракетами комплекса "Запад". Модернизация затронула малые противолодочные корабли проекта 1124 и 1124М Черноморского флота. Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 "Запад" обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров— говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в планах на 2018-2020 годы модернизировать для стрельбы такими ракетами малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.
Как рассказал индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, необходимость возобновления производства ракеты 90Р и создания ее новой модификации 90Р1 связано с необходимостью обеспечения безопасности российских кораблей, которые в разных точках мирового океана сопровождают иностранные субмарины.
В таких условиях постоянное совершенствование возможностей флота по противодействию подлодкам крайне необходимо для обеспечения боевой живучести корабельных соединений. В 2014 году в рамках перевооружения флота Минобороны поставило нам задачу возродить производство одного из наиболее эффективных средств ближней зоны противолодочной обороны — ракеты 90Р и наладить серийное производство ее модифицированной версии. Мы выполнили задачу в срок и начинаем модернизировать корабельные системы противолодочной обороны для использования модернизированной ракеты— приводит РИА Новости слова Абрамова
Использованы фотографии: пресс-служба ЧФ
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