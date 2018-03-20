17:18 20 марта
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МПК проектов 1124 и 1124М получат новые ракеты для противолодочного комплекса "Смерч-2"

Малые противолодочные корабли проектов 1124 и 1124М, стоящие на вооружении Черноморского флота, получат новые ракеты для поражения подлодок, заявили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

МПК проектов 1124 и 1124М получат новые ракеты для противолодочного комплекса "Смерч-2"


Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) усовершенствовал комплекс "Смерч-2" для стрельбы противолодочными ракетами комплекса "Запад". Модернизация затронула малые противолодочные корабли проекта 1124 и 1124М Черноморского флота. Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 "Запад" обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров
— говорится в сообщении.


Согласно сообщению, в планах на 2018-2020 годы модернизировать для стрельбы такими ракетами малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.

Как рассказал индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, необходимость возобновления производства ракеты 90Р и создания ее новой модификации 90Р1 связано с необходимостью обеспечения безопасности российских кораблей, которые в разных точках мирового океана сопровождают иностранные субмарины.

В таких условиях постоянное совершенствование возможностей флота по противодействию подлодкам крайне необходимо для обеспечения боевой живучести корабельных соединений. В 2014 году в рамках перевооружения флота Минобороны поставило нам задачу возродить производство одного из наиболее эффективных средств ближней зоны противолодочной обороны — ракеты 90Р и наладить серийное производство ее модифицированной версии. Мы выполнили задачу в срок и начинаем модернизировать корабельные системы противолодочной обороны для использования модернизированной ракеты
— приводит РИА Новости слова Абрамова





Использованы фотографии: пресс-служба ЧФ
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Комментарии 8

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:45
    Дошло наконец то,что и МРК требуется эффективное ПЛО ...хотя бы малого радиуса действия.
    НЕКСУС
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 16:54
      Так вроде как и было, только на 11540, если интернет не врет?
      "В настоящее время комплекс РПК-8 входит в состав вооружения сторожевых кораблей проекта 11540 "Неустрашимый" и "Ярослав Мудрый". Поставляется на экспорт под обозначением РПК-8Э, входит в состав вооружения новых индийских фрегатов класса Shivalik.
      В состав комплекса входят следующие основные средства:
      212-мм противолодочная ракета 90Р;
      212-мм реактивный снаряд МГ-94Э;
      реактивная бомбометная установка РБУ-6000;
      устройство заряжания, подачи и хранения 60УП;
      приборы управления стрельбой;
      наземное оборудование. " (Ракетная техника. Информационно-новостная система)
      tanit
  2. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:47
    Цитата: НЕКСУС
    Дошло наконец то,что и МРК требуется эффективное ПЛО ...хотя бы малого радиуса действия.

    Речь об МПК идет(проект1124)
    konstantin68
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:54
      Цитата: konstantin68
      Речь об МПК идет(проект1124)

      А Смерч стоит только на этом проекте?
      Смотрим..



      Реактивная бомбометная установка (РБУ) реактивной противолодочной системы (РПС). Количество направляющих - 12. Разработан Московским институтом теплотехники, главный конструктор В.А.Масталыгин (по данным Гусева - Бережков С.С.). Принят на вооружение в 1964 г. (в 1961 г. по др.данным). Используется реактивная глубинная бомба - РГБ-60. Производство - завод УЗТМ (г.Свердловск). На многих кораблях применялась вместе с РПС "Смерч-3".








      РБУ-6000 на БПК "Ярослав Мудрый" пр.11350, Санкт-Петербург, лето 2009 г.






      Применение: обычно на корабль ставилось 2-4 ПУ
      - Противолодочные крейсера-вертолетоносцы "Москва" и "Ленинград" пр.1123 "Кондор" (построено 2 шт), головной вошел в строй в 1967 г. По 2 ПУ на корабле.

      - Ракетные крейсера "Грозный" пр.58 типа KYNDA - 1961 г. 26 марта - спущен на воду первый эсминец пр.58 - "Грозный" (заложен - 23 февраля 1960 г.). Всего построено 4 крейсера (класс кораблей изменен в сентябре 1962 г.) пр.58 - "Грозный", "Адмирал Фокин", "Адмирал Головко" и "Варяг" (введены в строй в 1962-1965 г.г., первый - 30 декабря 1962 г.). Всего первоначально планировалась постройка 16 кораблей этого типа. По 2 ПУ в носовой части корабля.

      - Ракетные крейсера (с 1977 г.) "Адмирал Зозуля" пр.1134 ("Беркут") типа KRESTA-I - построены 4 ракетных крейсера - "Адмирал Зозуля" (заложен 26.07.1964 г., спущен на воду 17.10.1965 г., 5.10.1967 г. принят в состав ВМФ), "Владивосток" (1968 г.), "Вице-адмирал Дрозд" (1968 г.) и "Севастополь" (1969 г.). Планировалось построить 10 кораблей. В носовой части размещалось по 2 установки РБУ-6000.

      - Ракетные крейсера "Слава" ("Москва") пр.1164 типа KRASIN, построено 4 корабля, головной вошел в строй в 1983 г. По 2 ПУ в носовой части корабля.

      - БПК пр.61 типа KASHIN, пр.61М / 61МЭ типа mod.KASHIN-2 (построено 19+6+5 шт, по 2 ПУ), головной корабль вошел в строй в 1962 г.;

      - БПК "Кронштадт" пр.1134А типа KRESTA-II (построено 10 шт., по 2 установки на каждом);

      - БПК "Николаев" пр.1134Б типа KARA (построено 8 шт., вместе с "Азовом", по 2 установки, нет на БПК "Петропавловск"), головной корабль построен в 1971 г.;

      - БПК пр.1155 типа UDALOY (по 2 установки), головной корабль построен в 1980 г.;

      - БПК пр.11350 "Ярослав Мудрый";

      - Эсминец "Скромный" пр.56A типа mod.KILDIN (8 кораблей, по 3 ПУ)

      - Эсминцы пр.956 "Современный" типа SOVREMENNY (и экспортный пр.956Э) - головной корабль заложен 3 марта 1976 г., сдан флоту 25 декабря 1980 г. Всего построено 19 кораблей (до конца 2000 г.) и 2 корабля для КНР.

      - Эсминец "Скромный" пр.56A типа mod.KILDIN (1 корабль)

      - Эсминцы пр.56У типа mod.KILDIN

      - Эсминцы пр.57 типа KANIN (построено 8 шт)

      - СКР "Бодрый" пр.1135 типа KRIVAK-I (построено не менее 2 шт);
      - СКР "Альбатрос" пр.1124 типа GRISHA (1968 г.)
      - СКР пр.1159 типа KONI (1975 г.). По 2 ПУ на корабле.
      - СКР пр.1154.0 "Неустрашимый" (1 ПУ, введен в строй в 1997 г.)
      фрегат *СКР) пр.1135.6 типа Talwar (Индия) - 3 шт. вступили в состав ВМС Индии в 2003 г. (1 установка на носовой части надстройки)
      - Малый противолодочный корабль пр.204 типа POTI
      - Малый противолодочный корабль пр.1241Р типа TARANTUL (1979 г.)
      - Малый противолодочный корабль пр.1124 (2 ПУ)
      - Корабль пр.35 типа MIRKA (1964 г.)
      - Корабль пр.159А типа PETYA
      НЕКСУС
  3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:59
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: konstantin68
    Речь об МПК идет(проект1124)

    А Смерч стоит только на этом проекте?
    Смотрим..



    Реактивная бомбометная установка (РБУ) реактивной противолодочной системы (РПС). Количество направляющих - 12. Разработан Московским институтом теплотехники, главный конструктор В.А.Масталыгин (по данным Гусева - Бережков С.С.). Принят на вооружение в 1964 г. (в 1961 г. по др.данным). Используется реактивная глубинная бомба - РГБ-60. Производство - завод УЗТМ (г.Свердловск). На многих кораблях применялась вместе с РПС "Смерч-3".








    РБУ-6000 на БПК "Ярослав Мудрый" пр.11350, Санкт-Петербург, лето 2009 г.






    Применение: обычно на корабль ставилось 2-4 ПУ
    - Противолодочные крейсера-вертолетоносцы "Москва" и "Ленинград" пр.1123 "Кондор" (построено 2 шт), головной вошел в строй в 1967 г. По 2 ПУ на корабле.

    - Ракетные крейсера "Грозный" пр.58 типа KYNDA - 1961 г. 26 марта - спущен на воду первый эсминец пр.58 - "Грозный" (заложен - 23 февраля 1960 г.). Всего построено 4 крейсера (класс кораблей изменен в сентябре 1962 г.) пр.58 - "Грозный", "Адмирал Фокин", "Адмирал Головко" и "Варяг" (введены в строй в 1962-1965 г.г., первый - 30 декабря 1962 г.). Всего первоначально планировалась постройка 16 кораблей этого типа. По 2 ПУ в носовой части корабля.

    - Ракетные крейсера (с 1977 г.) "Адмирал Зозуля" пр.1134 ("Беркут") типа KRESTA-I - построены 4 ракетных крейсера - "Адмирал Зозуля" (заложен 26.07.1964 г., спущен на воду 17.10.1965 г., 5.10.1967 г. принят в состав ВМФ), "Владивосток" (1968 г.), "Вице-адмирал Дрозд" (1968 г.) и "Севастополь" (1969 г.). Планировалось построить 10 кораблей. В носовой части размещалось по 2 установки РБУ-6000.

    - Ракетные крейсера "Слава" ("Москва") пр.1164 типа KRASIN, построено 4 корабля, головной вошел в строй в 1983 г. По 2 ПУ в носовой части корабля.

    - БПК пр.61 типа KASHIN, пр.61М / 61МЭ типа mod.KASHIN-2 (построено 19+6+5 шт, по 2 ПУ), головной корабль вошел в строй в 1962 г.;

    - БПК "Кронштадт" пр.1134А типа KRESTA-II (построено 10 шт., по 2 установки на каждом);

    - БПК "Николаев" пр.1134Б типа KARA (построено 8 шт., вместе с "Азовом", по 2 установки, нет на БПК "Петропавловск"), головной корабль построен в 1971 г.;

    - БПК пр.1155 типа UDALOY (по 2 установки), головной корабль построен в 1980 г.;

    - БПК пр.11350 "Ярослав Мудрый";

    - Эсминец "Скромный" пр.56A типа mod.KILDIN (8 кораблей, по 3 ПУ)

    - Эсминцы пр.956 "Современный" типа SOVREMENNY (и экспортный пр.956Э) - головной корабль заложен 3 марта 1976 г., сдан флоту 25 декабря 1980 г. Всего построено 19 кораблей (до конца 2000 г.) и 2 корабля для КНР.

    - Эсминец "Скромный" пр.56A типа mod.KILDIN (1 корабль)

    - Эсминцы пр.56У типа mod.KILDIN

    - Эсминцы пр.57 типа KANIN (построено 8 шт)

    - СКР "Бодрый" пр.1135 типа KRIVAK-I (построено не менее 2 шт);
    - СКР "Альбатрос" пр.1124 типа GRISHA (1968 г.)
    - СКР пр.1159 типа KONI (1975 г.). По 2 ПУ на корабле.
    - СКР пр.1154.0 "Неустрашимый" (1 ПУ, введен в строй в 1997 г.)
    фрегат *СКР) пр.1135.6 типа Talwar (Индия) - 3 шт. вступили в состав ВМС Индии в 2003 г. (1 установка на носовой части надстройки)
    - Малый противолодочный корабль пр.204 типа POTI
    - Малый противолодочный корабль пр.1241Р типа TARANTUL (1979 г.)
    - Малый противолодочный корабль пр.1124 (2 ПУ)
    - Корабль пр.35 типа MIRKA (1964 г.)
    - Корабль пр.159А типа PETYA

    Причем здесь корабли на которых он уже стоит? Статья о чем?
    И аналоговую ГАС поменять.
    konstantin68
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:02
      Цитата: konstantin68
      Причем здесь корабли на которых он уже стоит?

      При том,уважаемый,что модернизация зарядов коснется ВСЕХ вышеперечисленных кораблей.Или вы думаете,что только на малых противолодочниках поменяют и на этом все?
      Цитата: konstantin68
      Статья о чем?

      Вдумчиво читаем..
      Минобороны поставило нам задачу возродить производство одного из наиболее эффективных средств ближней зоны противолодочной обороны — ракеты 90Р и наладить серийное производство ее модифицированной версии.

      Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 "Запад"
      НЕКСУС
      1. seos Сегодня, 17:13
        От своего предшественника РПК-8 отличается использованием новой противолодочной ракеты с управляемым самонаводящимся гравитационным снарядом и доработанными приборами системы управления огнем. В тоже время новый комплекс сохранил высокий уровень преемственности по отношению к своему прототипу. РПК-8 позволяет вести огонь неуправляемыми реактивными глубинными бомбами РГБ-60 комплекса "Смерч-2". В качестве пускового устройства используется реактивная бомбометная установка РБУ-6000 из состава того же комплекса.

        То есть не просто мина...
        seos
  4. next322 (алекс) Сегодня, 17:13
    Модернизированные ракеты имеют шифр 90Р1. Ее базовый вариант — противолодочная ракета 90Р — была разработана и принята на вооружение в составе комплекса РПК-8 "Запад" в 1991 году. "Запад" — это модернизированная версия реактивной системы залпового огня "Смерч-2".
    Эта противолодочная ракета действует на дальности до 4300 метров и глубине до километра.



    Траектория движения снаряда корректируется при помощи гидролокатора с радиусом реагирования 130 метров. РПК-8 вооружены сторожевые корабли проекта 11540, фрегаты проекта 11356.
    Главное отличие модернизированной 90Р1 от базовой версии заключается в том, что она универсальна. Как поясняют специалисты, после доработки стартовой цепи ракеты, ее можно применять как в составе комплекса РПК-8 для кораблей нового, так и в составе системы "Смерч-2" для находящихся в эксплуатации кораблей предыдущих проектов.
    Универсальность ракеты позволяет доработать систему управления стрельбой "Смерч-2" прямо у пирса, без вывода корабля из боевого состава на длительный срок.
    next322
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