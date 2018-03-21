Даманский. Остров, который останется только в нашей памяти

Полвека. Для истории, в принципе, не срок. С одной стороны. С другой... Сорок девять лет тому назад наши бойцы и пограничники схлестнулись с солдатами НОАК в неравной схватке. И победили.Сложно сказать, как в 2019 году у нас будут трактоваться и вспоминаться эти события. И будут ли вспоминаться вообще — просто потому, что острова Даманского у нас больше нет, а есть остров Драгоценный у Китая. Да и с КНР вроде бы мир, дружба и так далее. Посмотрим.Но сегодня мы хотим вспомнить не события, нет. События мы станем вспоминать в следующем году. Точнее, вспомним, но не в подробностях в плане событий.Когда-то давно, в 1888 году, во время изыскательских работ для строительства Транссибирской магистрали погиб инженер-путеец Станислав Даманский. Утонул в коварной реке Уссури. Событие трагическое, но рядовое для тех мест. Тайга и многочисленные сибирские реки даже сегодня опасны.Тело погибшего инженера товарищи нашли недалеко от безымянного острова. И, по существующей до сих пор традиции, назвали остров именем погибшего — остров Даманский.Островок небольшой. 0,74 квадратных километра площадью. 1500-1700 метров длиной и 500-600 метров шириной. Жить на нем сложно. В период весеннего половодья он хорошо подтапливается. Но вести хозяйственную деятельность "вахтовым методом" вполне возможно.Юридически остров вошел в состав России ещё в 1860 году, даже не будучи открытым. Согласно Пекинскому договору, граница между Китаем и Российской империей стала проходить по китайскому берегу Амура. Фактически же народ и с одной, и с другой стороны пользовался реками без ограничений. Более того, немногочисленные китайцы и русские вполне дружественно жили рядом. А острова, которые то появляются, то исчезают на реках считались вроде ничьими.Я специально начал рассказ издалека. Просто потому, что до сих пор в наших и китайских источниках достаточно много разночтений в этом вопросе. Разночтений, которые мешают понять подоплеку ниже описываемых событий. Кто же прав, а кто виноват?Теперь скупые цифры, полученные из наградного отдела архива МО РФ. За проявленный героизм и мужество при выполнении служебных обязанностей во время событий 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманский было награждено 300 человек, из них 59 посмертно. Из общего числа награжденных 216 были военнослужащими пограничных войск, 80 — военнослужащими Советской армии, 4 — гражданскими.Четверым пограничникам и одному военнослужащему Советской Армии (троим посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза. Трое награждены орденом Ленина. 18 человек — орденом Красного Знамени (6 посмертно). 65 человек были удостоены ордена Красной Звезды (6 посмертно). 29 человек награждены (!) орденом Славы III степени (4 посмертно). 118 человек награждены медалью "За отвагу" (40 посмертно). 62 — медалью"За боевые заслуги".События в районе Даманского не стали неожиданностью для высшего руководства СССР и КНР. Разведка работала хорошо. Потому в Москву периодически отправлялись донесения о готовящейся провокации именно в районе острова. Да и пограничники, которые несли службу в этом районе, прекрасно видели все. Более того, периодические драки с бойцами китайской сельскохозяйственной армии стали нормой. Оружие пограничникам применять запрещали.Этот период в истории Китая называется красиво — культурная революция. На самом же деле то, что творили молодые сторонники Мао, хунвейбины (красные охранники, красногвардейцы), к культуре никакого отношения не имело. Именно их использовали власти для провокаций. К 1968-69 году обычным делом стали нападения даже на пограничные патрули.Что же произошло на Даманском в воскресенье 2-го марта? Увы, но это воскресенье для всего ДВО было рабочим днем. Войска участвовали в учениях по отражению нападения противника из района Приморья. В том числе и пограничники, охранявшие участок границы на реке Уссури. Основные силы и боевая техника пограничников были переброшены на 50 километров вглубь территории. На заставах осталось по три десятка пограничников.Пользуясь ослаблением погранзастав, китайцы решились на провокацию. Ночью на остров перешла рота НОАК и скрытно заняла позицию на высоком западном берегу острова. Днем же, примерно в 10-20, на лед Уссури вышло до 30 китайских пограничников.Начальник 2-й заставы "Ново-Михайловка" старший лейтенант Иван Стрельников принимает решение оттеснить китайцев с советской территории. На БТР-60ПБ и двух автомобилях он с группой из 31 пограничника выдвигается к месту нарушения.На месте Стрельников разделил группу на два отряда. Одна, под командой начальника заставы, должна была вытеснить китайцев со льда перед островом. Вторая — отсечь группу до 20 человек, которая скрылась на острове. Пограничники не догадывались о засаде, которую подготовили китайцы...В тот момент, когда офицер потребовал покинуть советскую территорию, по команде китайского офицера (поднятой руке) засада расстреляла пограничников в упор. Та же участь постигла и вторую группу под командованием сержанта Рабовича. Из 11 человек 9 были убиты на месте. Ефрейтор Акулов был в бессознательном состоянии захвачен в плен. В живых остался один раненый — рядовой Серебров.Услышав стрельбу, командование заставой взял на себя младший сержант Юрий Бабанский. На заставе тогда оставалось 12 человек. Отделение. Именно они и приняли бой. Через полчаса их осталось пятеро.В это время командир соседней 1-й заставы "Кулебякины сопки" старший лейтенант Виталий Бубенин выдвинулся на помощь соседям на БТР-60ПБ и двух автомобилях. Примерно в 11-30 он присоединился к группе Бабанского. 24 пограничника с "Кулебякиной сопки" и пятеро из "Ново-Михайловки" заняли оборону при поддержке двух БТР.Через 30 минут боя китайцы поняли, что взять пограничников живыми не получится. Тогда в дело вступили минометы. Бубенин принимает решение атаковать на БТР. Однако в ходе атаки заклинило пулемет. Старший лейтенант вернулся за вторым. Но теперь уже атаковал китайцев с тыла.Увы, БТРа "хватило" только для того, чтобы уничтожить роту противника на льду. Из подбитой машины Бубенин с бойцами уходит в сторону советского берега. Но, выйдя на БТР Стрельникова, пересаживается на него и продолжает бой. На этот раз уничтожен командный пункт. Но при попытке забрать раненых остановившийся БТР расстреливают из РПГ-2.Около 13 часов китайцы начали отступление... В это же время в район конфликта прибывают начальник погранотряда полковник Леонов и подкрепление из соседних застав и резерва Тихоокеанского и Дальневосточного пограничных округов. В глубине была развернута мотострелковая дивизия, оснащенная, кроме всего прочего, и строго засекреченными тогда БМ-21 "Град".На противоположной стороне разворачивался 24 пехотный полк численностью до 5 тысяч человек. Пограничников также усиливали за счет соседних застав.Потери сторон в этом бою: СССР — 45 человек, из них 31 убит. КНР — 39 убитыми. Число раненых неизвестно. Это по оценкам наших специалистов. Китайцы свои потери засекретили.Следующее обострение конфликта датируется 14 марта. В 15-00 поступил приказ убрать пограничников с острова. Китайцы тут же подтянули свои подразделения на оставленные позиции. Тогда на остров выдвинулись пограничники под командованием подполковника Яншина. 45 человек при поддержке 4 БТРов.15 марта, после взаимной психологической обработки противника через громкоговорители, после артиллерийской атаки силами до 60 стволов китайцы начали атаку 3 ротами. На помощь Яншину выдвинулся на 4 танках Т-62 полковник Леонов.В бою один из танков утонул, а танк Леонова был подбит из гранатомета. Сам Леонов погиб, пытаясь покинуть горящую машину. Но действия танкистов дали возможность группе Яншина отойти с острова. Стало ясно, что имеющихся сил не хватит для обороны острова.Тогда ответственность на себя взял командующий ДВО генерал-лейтенант Олег Лосик.Он приказал нанести удар "Градами". В 17-00 15 марта "Грады" были впервые применены в боевой обстановке. Результат ошеломил китайцев. Был уничтожен личный состав, склады боеприпасов, штабы и КП. В 17-20 в атаку пошел 2 батальон 199 мотострелкового полка. Китайцы бежали на свой берег.Советские подразделения тоже вернулись. Отдельные очаги сопротивления постреливали до 19 часов. Однако быстро подавлялись мотострелками. Конфликт был окончен.В заключение хочу привести полный на сегодня список награжденных солдат и офицеров за Даманский. Кого-то с нами уже нет, кто-то жив. Дело в том, что награждение участников боев было проведено 6 указами Верховного Совета, большинство из которых тогда засекретили.Два указа о присвоении званияЮ. В. Бабанскому, Д. А. Бубенину, Д. В. Леонову (посмертно) и И. И. Стрельникову (посмертно) были подписаны 21 марта 1969 г.За отвагу и мужество, проявленные при защите государственной границы, наградить:1. Младшего сержанта Каныгина Василия Михайловича.2. Подполковника Константинова Алексей Дмитриевича1. Старшего лейтенанта Буйневича Николая Михайловича (посмертно)2. Рядового Денисенко Анатолия Григорьевича (посмертно)3. Сержанта Ермалюка Виктора Маркияновича (посмертно)4. Рядового Захарова Валерия Федоровича5. Рядового Ковалева Павла Ивановича6. Рядового Шамова Аркадия Васильевича1. Рядового Дроздова Сергея Матвеевича2. Младшего сержанта Козуся Юрия Андреевича3. Младшего лейтенанта Колешню Михаила Илларионовича4. Ефрейтора Коржукова Виктора Харитоновича (посмертно)5. Младшего сержанта Ларичкина Ивана Ивановича6. Рядового Леготина Владимира Михайловича7. Рядового Литвинова Петра Леонидовича8. Младшего сержанта Павлова Алексея Петровича9. Рядового Петрова Николая Николаевича (посмертно)10. Рядового Сереброва Геннадия Александровича11. Стрельниковву Лидию Федоровну12. Рядового Шмокина Евгения Викторовича13. Старшего лейтенанта Шорохова Владимира Николаевича1. Рядового Анипера Анатолия Григорьевича2. Рядового Буранцева Валентина Алексеевича3. Рядового Величко Петра Александровича4. Рядового Ветрича Ивана Романовича (посмертно)5. Рядового Вишневского Василия Андреевича6. Рядового Гаврилова Виктора Илларионовича (посмертно)7. Ефрейтора Давыденко Геннадия Михайловича (посмертно)8. Рядового Данилина Владимира Николаевича (посмертно)9. Сержанта Дергача Николая Тимофеевича (посмертно)10. Рядового Егупова Виктора Ивановича (посмертно)11. Рядового Еремина Николая Андреевича12. Младшего сержанта Еруха Владимира Викторовича13. Рядового Забанова Алексея Романовича14. Рядового Змеева Алексея Петровича (посмертно)15. Рядового Золотарева Валентина Григорьевича (посмертно)16. Рядового Изотова Владимира Алексеевича (посмертно)17. Рядового Ионина Александра Филимоновича (посмертно)18. Рядового Исакова Вячеслава Петровича (посмертно)19. Рядового Калашникова Кузьму Федоровича20. Рядового Каменчука Григория Александровича (посмертно)21. Рядового Кисилева Гаврилу Георгиевича (посмертно)22. Младшего сержанта Колокина Николая Ивановича (посмертно)23. Ефрейтора Колькодуева Владимира Павловича24. Рядового Кузнецова Алексея Нифантьевича (посмертно)25. Рядового Лобова Николая Сергеевича26. Младшего сержанта Лободу Михаила Андреевича (посмертно)27. Рядового Малахова Петра Ивановича28. Ефрейтора Михайлова Евгения Константиновича (посмертно)29. Рядового Насретдинова Исламгали Султангалеевича (посмертно)30. Рядового Нечая Сергея Алексеевича (посмертно)31. Рядового Овчинникова Геннадия Сергеевича (посмертно)32. Рядового Пасюту Александра Ивановича (посмертно)33. Рядового Петрова Александра Михайловича34. Рядового Пинжина Геннадия Михайловича35. Рядового Плеханова Петра Егоровича36. Ефрейтора Просвирина Илью Андреевича37. Рядового Пузырева Николая Федоровича38. Ефрейтора Путилова Михаила Петровича39. Сержанта Рабовича Владимира Никитьевича (посмертно)40. Сержанта Сикушенко Павла Ивановича41. Рядового Смирнова Владимира Алексеевича42. Рядового Сырцева Алексея Николаевича (посмертно)43. Рядового Шестакова Александра Федоровича (посмертно)44. Рядового Шушарина Владимира Михайловича (посмертно)1. Авдеева Анатолия Георгиевича – бригадира госпромхоза2. Авдеева Геннадия Васильевича – рыбака госпромхоза3. Авдеева Дмитрия Артемьевича – пасечника совхоза4. Капитана Авилова Анатолия Ивановича5. Майора Баженова Владимира Сергеевича6. Лейтенанта Воронина Николая Николаевича7. Старшего сержанта Гладкова Юрия гавриловича8. Майора медицинской службы Квитко Вячеслава Ивановича9. Старшину I статьи Курченко Ивана Дмитриевича10. Капитана 2 ранга Макеева Василия степановича11. Рядового Миланича Геннадия Владимировича12. Полковника Павлинова Бориса Васильевича13. Ефрейтора Рычагова Александра Михайловича14. Майора Синенко Ивана Степановича15. Младшего сержанта Фадеева Михаила ЕгоровичаУказ №4136-VII от 31 июля 1969 г.За героизм и отвагу, проявленные при защите государственной границы СССР, присвоить младшему сержанту Орехову Виктору Викторовичу звание Героя Советского Союза (посмертно).Указ №4337-VII от 31 июля 1969 г.За мужество и героизм, проявленные при защите государственной границы СССР наградить:1. Лейтенанта Барковского Михаила Григорьевича2. Ефрейтора Богдановича Александра Дмитриевича3. Майора Гатина Зиннура Гатиевича4. Рядового Кузьмина Алексея Алексеевича (посмертно)5. Сержанта Рябцева Виктора Петровича6. Подполковника Смирнова Александра Ивановича7. Старшего лейтенанта Шелеста Романа Михайловича1. Лейтенанта Александрова Александра Ивановича2. Подполковника Алмаева Ривгада Назиповича3. Старшего лейтенанта медицинской службы Афанасьева Владислава Матвеевича4. Лейтенанта Баютова Геннадия Ивановича5. Инженер-майора Волочанова Владимира Михайловича6. Рядового Горохова Евгения Александровича7. Лейтенанта Григоренко Николая Яковлевича8. Капитана Лаврова Юрия Владимировича9. Капитана Левицкого Виктора Николаевича10. Старшего лейтенанта Мельника Николая Артемовича11. Младшего лейтенанта Моторного Петра Антоновича12. Сержанта Нехорошева Александра Николаевича13. Младшего сержанта Никонова Сергея Гарифовича14. Лейтенанта Островского Сергея Александровича15. Инженер-капитана Раздобурдина Юрия Сергеевича16. Лейтенанта Сизарева Александра Михайловича17. Сержанта Сокольникова Валентина Ивановича18. Подполковника Солодовкина Василия Макаровича19. Подполковника Станкевича Эдуарда Игнатьевича20. Старшего лейтенанта медицинской службы Старева Валерия Михайловича21. Рядового Степанова Александра Владимировича22. Лейтенанта Троянова Николая Ивановича23. Младшего лейтенанта Храпова Николая Николаевича24. Подполковника Хрулева Гурия Петровича25. Лейтенанта Царенко Владимира Петровича26. Майора Черного Евгения Евстафьевича27. Младшего сержанта Шайманова Александра Семеновича28. Старшего лейтенанта Шелкунова Леонида Александровича29. Сержанта Шлепова Геннадия Иосифовича30. Сержанта Шутова Николая Ивановича31. Рядового Щеглакова Владимира Андреевича32. Сержанта Ярулина Рубиса Юсуповича33. Капитана Яснева Игоря Валериановича1. Сержанта Бадмажапова Цырена Доржиевича2. Сержанта Баранова Николая Ивановича3. Младшего сержанта Власова Анатолия Ивановича (посмертно)4. Ефрейтора Воложанина Михаила Владимировича5. Рядового Гельвиха Александра Христиановича (посмертно)6. Сержанта Кармазина Василия Викторовича (посмертно)7. Младшего сержанта Кнельца Анатолия Леонидовича8. Рядового Коробенкова Бориса Николаевича9. Младшего сержанта Королева Николая Ивановича10. Рядового Кукушку Ивана Андреевича11. Ефрейтора Лемешева Виктора Александровича12. Рядового Лоскуткина Бориса Ивановича13. Младшего сержанта Матисова Геннадия Анатольевича14. Младшего сержанта Пастухова Виктора Михайловича15. Рядового Перевалова Евгения Степановича16. Рядового Потапова Владимира Васильевича (посмертно)17. Ефрейтора Решетникова Валерия Алексеевича18. Младшего сержанта Санжарова Виктора Ивановича19. Старшего сержанта Шулбаева Вениамина Прокопьевича1. Рядового Абдулгазирова Эрика Мухамедовича2. Ефрейтора Аугервальда Оскара Леонардовича3. Рядового Бедарева Александра Васильевича (посмертно)4. Рядового Валеева Валентина Хайриваровича5. Рядового Галимбекова Бориса Нуритовича6. Сержанта Гладкова Владимира Никитовича7. Старшего сержанта Гоманова Валерия Ивановича8. Сержанта Горинова Анатолия Григорьевича9. Рядового Губенко Виктора Алексеевича10. Лейтенанта Давлетбаева Рейнада Тулкубаевича11. Младшего сержанта Даржиева Сергея Зандуевича12. Сержанта Деминцева Владимира Эдуардовича13. Ефрейтора Детинкина Александра Николаевича14. Рядового Егорова Николая Петровича15. Рядового Игнатьева Георгия Григорьевича16. Рядового Карева Геннадия Александровича17. Рядового Карпова Геннадия Ивановича18. Рядового Кисилева Владимира Сергеевича19. Рядового Колтакова Сергея Тимофеевича (посмертно)20. Сержанта Королькова Анатолия Федоровича21. Сержанта Косова Юрия Александровича22. Рядового Кочеткова Петра Ивановича23. Сержанта Кравчука Михаила Ивановича24. Младшего сержанта Крайнова Владимира Артемовича25. Младшего сержанта Краюшкина Виктора Ивановича26. Рядового Круглика Александра Сергеевича27. Рядового Крыжановского Валентина Васильевича28. Младшего сержанта Крымца Виталия Васильеивча29. Рядового Куанышева Владимира Федоровича30. Рядового Кузьмина Николая Александровича31. Младшего сержанта Кутлина Анатолия Николаевича32. Младшего сержанта Лавриненко Николая Александровича33. Сержанта Лизунова Александра Михайловича34. Сержанта Липовку Геннадия Николаевича35. Рядового Лявина Михаила Андреевича36. Рядового маомнова Александра Яковлевича37. Рядового Манзарханова Эдуарда Георгиевича38. Рядового Муратова Владимира Ильича39. Рядового Осипова Виктора Леонидовича40. Младшего сержанта Панова Вячеслава Ивановича41. Рядового Пескова Владимира Сергеевича42. Рядового Полегаева геннадия георгиевича43. Лейтенанта Поляева Владимира Федоровича44. Рядового Попова Александра Алексеевича45. Лейтенанта Прохорова Владимира Павловича46. Ефрейтора Раченкова Анатолия Зиновьевича47. Рядового Советникова Юрия Петровича48. Младшего сержанта Спицына Николая гавриловича49. Рядового Стригина Геннадия Матвеевича50. Рядового Сысоева Виктора Александровича51. Старшего сержанта Терещенко Александра Николаевича52. Рядового Шкрамаду Геннадия Васильеивча53. Рядового Штойко Владимира Тимофеевича (посмертно)54. Ефрейтора Яновского Владимира Ильича1. Рядового Авданкина Виктора Николаевича2. Рядового Акимова Владимира Григорьевича3. Рядового Бурнышева Ивана Степановича4. Ефрейтора Гнеушева Дмитрия Прокофьевича5. Рядового Дубовичцкого Виктора Ивановича6. Ефрейтора Егорова Алексея Ивановича7. Ефрейтора Емельяненко Александра Григорьевича8. Рядового Емельянова Геннадия Александровича9. Лейтенанта Кордубайло Дмитрия Семеновича10. Рядового Максимовича Александра Павловича11. Рядового Набокова Владимира Ивановича12. Рядового Никонова Ивана Ивановича13. Рядового Ожередова Сергея Семеновича14. Сержанта Пономарева Александра Петровича15. Рядового Пономарева Николая Александровича16. Рядового Поплевина Михаила Поликарповича17. Старшего сержанта Попова Георгия Николаевича18. Младшего сержанта Синичкина Анатолия Ивановича19. Рядового Соломанина Владимира Михайловича20. Рядового Терехова Николая Степановича21. Младшего сержанта Урывкова Владимира Николаевича22. Рядового Утятникова Михаила Александровича23. Майора Фитисова Алексея Григорьевича24. Рядового Шикунова Юрия Павловича25. Рядового Шокота Николая Антоновича26. Рядового Ясырева Михаила АлександровичаУказ №4338-VII от 31 июля 1969 г.За мужество и отвагу, проявленную при защите государственной границы СССР, наградить:Подполковника Яншина Евгения Ивановича1. Ефретора Акулова Павла Андреевича (посмертно)2. майора Косинова Петра Ивановича3. Старшего лейтенанта Маньковского Льва Константиновича (посмертно)4. Старшего лейтенанта Назаренко Николая Ивановича5. Старшего лейтенанта Соловьева Виктора Михайловича1. Старшего сержанта Алексеева Юрия Ивановича2. Рядового Башукова Анатолия Николаевича3. Младшего сержанта Гаюнова Владимира Константиновича (посмертно)4. Младшего сержанта Головина Бориса Александровича (посмертно)5. Рядового Головина Виктора Федоровича6. Лейтенанта Губарева Валерия Александровича7. Капитана Дерипаскина Геацента Степановича8. Подполковника Зубкова Ивана Васильевича9. Лейтенанта Клыгу Анатолия Петровича10. Младшего сержанта Кобца Илью Георгиевича11. Майора Корниенко Ивана Григорьевича12. Сержанта Красикова Николая Андреевича (посмертно)13. Рядового Наконечного Владимира Ивановича14. Капитана Петрикина Евгения Васильевича15. Рядового Петухова Анатолия Викторовича16. Капитана Полетавкина Виталия Алексеевича17. Рядового Просвирякова Леонида Аркадьевича18. Рядового Салькова Алексея Николаевича19. Рядового Шамсудинова Виталия Гилионовича (посмертно)1. Рядового Боровского Владимира Дмитриевича2. Рядового Грибачева Геннадия Михайловича3. Ефрейтора Иванова Геннадлия Васильевича4. Рядового Калинина Виктора Трофимовича5. Рядового Камзалакова Александра Алексеевича6. Рядового Козлова Юрия Филипповича7. Младшего сержанта Рудакова Сершея Алексеевича8. Рядового Симчука Илью Моисеевича9. Сержанта Фомина Валентина Михайловича10. Рядового Шульгина Александра Михафловича1. Рядового Аббасова Тофика Рза оглы (посмертно)2. Рядового Ахметшина Юрия Юрьевича (посмертно)3. Рядового Бильдушкинова Владимира Тарасовича (посмертно)4. Рядового Гладышева Сергея Викторовича (посмертно)5. Рядового Елистратова Николая Степановича6. Старшего сержанта Зайнетдинова Анвара Ахкиямовича (посмертно)7. Младшего сержанта Иванова Михаила Петровича8. Сержанта Игнатьева Алексея Ивановича9. Рядового Ковалева Анатолия Михайловича (посмертно)10. Капитана Курлыкова Владимира Тимоеевича11. Младшего сержанта Луценко Николая Андреевича12. Младшего сержанта Малыхина Влидимира Юрьевича (посмертно)13. Капитана Матросова Владимира Степановича14. Сержанта Машинца Вячеслава Ивановича15. Рядового Соляника Виктора Петровича (посмертно)16. Рядового Ткаченков Дмитрия Владимировича (посмертно)17. Рядового Чеченина Алексея Ивановича (посмертно)18. Рядового Юрина Станислава Федоровича (посмертно)19. Рядового Якимова Ивана Макаровича20. Рядового Яковлева Анатолия Иосифовича (посмертно)1. Старшего лейтенанта Бурдина Михаила Алексеевича2. Лейтенанта Вишневского Николая Куприяновича3. Рядового Голубева Михаила Алексеевича4. Младшего сержанта Козина Анатолия Сергеевича5. Подполковника Кухту Владимира Андреевича6. Капитана Лебедева Аркадия Павловича7. Сержанта Малышенко Бориса Григорьевича8. Рядового Мартынова Бориса Григорьевича9. Рядового Миронова Владимира Васильевича10. Инженер-капитана Палкина Владимира Игнатьевича11. Рядового Передерея Петра Григорьевича12. Рядового Плотникова Виктора Александровича13. Младшего сержанта Рогова Анатолия Филипповича14. Майора Складанюка Григория Андреевича15. Рядового Смелова Николая Васильевича16. Рядового Сороку Анатолия Григорьевича17. Рядового Устюгова Михаила Сергеевича18. Лейтенанта Фатовенко Бориса Яковлевича19. Рядового Федорова Владимира Михайловича20. Старшего лейтенанта Хрипеля Юрия Тимофеевича21. Рядового Шалупу Петра ДмитриевичаИ четыре гражданина не из числа военнослужащих.за оказание первой медицинской помощи была награждена Стрельникова Лидия Федоровна (вдова начальника 2-й заставы И.И. Стрельникова).были награждены Авдеевы, Анатолий Герасимович, Геннадий Васильевич и Дмитрий Артемьевич, приведшие 2 марта 1969 года санные повозки, на которых к месту боя были переброшены боеприпасы.Список большой. Но здесь, на наших страницах, он абсолютно уместен и логичен. Память о тех, кто принимал бой 49 лет тому назад, — это наша, можно сказать, боевая задача.Все, что нам осталось, — это память о тех, кто воевал и кто погиб в марте 1969 года.Остров Даманский, а теперь Драгоценный, — военно-административная зона КНР, и россиянам, да и другим иностранцам, туда никак не попасть. А вот своих туристов китайские военные туда не просто пропускают. Возят специально, «чтобы китайский народ не забывал свою историю и помнил о подвиге на острове Драгоценный».Есть на острове музей, в котором изложена китайская точка зрения на события. Проводятся памятные мероприятия и церемонии поминовения усопших, число коих до сих пор под огромным секретом.Нам же остается только такая память. Однако мы будем помнить всех перечисленных выше героев нашего времени и будем помнить их вклад в понимание всем миром того, что наше — это наше.Несмотря на то, что политики фактически наплевали на кровь, пролитую нашими солдатами, мы обязаны хранить память о событиях на Даманском, как бы ни складывались отношения России и Китая. Ибо кто старое помянет, тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два.