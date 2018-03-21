Подготовленная и оснащённая армия – гарант суверенитета

Армия должна быть готова противостоять вызовам, рискам и угрозам, которые могут возникать в отношении государства. Белорусская армия в этом плане постоянно совершенствуется. Однако развитие военного потенциала страны является непрерывным процессом, заявил на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных сил Беларуси, президент Александр Лукашенко.Это обусловлено ситуацией, складывающейся как в мире, так непосредственно у границ республики. «Беларусь в силу своего географического положения и открытости подвержена воздействию большинства происходящих политических событий за рубежом», – констатировал он.Учитывая эти факторы, оборонное ведомство постоянно организовывает разнообразные мероприятия боевой подготовки, а также осуществляет оптимизацию организационно-штатной структуры вооруженных сил.Так, 1 февраля в Вооруженных силах Беларуси завершился первый этап комплексной проверки боевой готовности в ходе, которой личный состав подразделений решал ряд учебно-боевых задач, выполнил контрольные стрельбы из вооружения боевых машин пехоты, танков, стрелкового оружия и гранатометов. К проверке в первую очередь привлекались воинские части и подразделения постоянной готовности.И уже 12 марта, в соответствии с поручением президента Республики Беларусь начался очередной этап проверки вооруженных мил. Министру обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанту Андрею Равкову вручено распоряжение главы государства на выполнение практических мероприятий проверки. В его рамках осуществляется контроль технического состояния вооружения и военной техники, содержащейся в арсеналах и базах, а также планируется призвать из запаса около 2 тысяч военнообязанных.Проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма.С 17 на 18 марта были проверены дежурные подразделения сил немедленного реагирования механизированных бригад. На данном этапе основной целью являлась проверка практических действий дежурных подразделений, а так же их реальная готовность и способность выполнять свои задачи по предназначению в кратчайшие сроки.«Мы живем в эпоху масштабного передела мира. Целенаправленно, обдуманно подрывается классическое международное право и его основа – суверенитет государства. Колоссально возрос фактор военной силы», – заявил Александр Лукашенко.Сегодня открыто осуществляется милитаризация Восточной Европы, где развертываются дополнительные воинские контингенты с наступательным вооружением. И хоть Беларусь не рассматривает ни одно из государств в качестве противника, официальный Минск готов отстаивать свои национальные интересы, в том числе и вооруженным путем, если это потребуется.Одним из приоритетных направлений развития Вооруженных Сил является их оснащение новым, а также модернизированным вооружением и техникой. На сегодняшний день очень важно иметь высокоточное оружие, причем собственного производства. Результатом данной деятельности стала отечественная реактивная система залпового огня «Полонез», позволяющая поражать объекты на расстоянии 300 км.Для развития противовоздушной обороны создан новый ЗРК средней дальности, способный уничтожать все типы летательных аппаратов, в том числе БПЛА и крылатые ракеты. Продолжаются в Беларуси также работы по модернизации и испытанию ударных и разведывательных беспилотных авиационных комплексов, созданию крылатой ракеты. Кроме того, разработана линейка белорусских легкобронированных автомобилей.Текущий год будет не менее насыщенным в плане оперативной и боевой подготовки. Наряду с различными тренировками и учениями тактического уровня главным событием года является командно-штабное учение Вооруженных Сил, в котором принимают участие практически все структурные элементы. Наряду с этим планируется участие в мероприятиях по линии ОДКБ.Организуя различные учения, в том числе многосторонние, белорусская сторона исходит из того, что военную безопасность Беларусь обеспечивает как самостоятельно, так и на основе имеющихся договоренностей в рамках Союзного государства и членства в ОДКБ.«Главной целью до 2020 года определено создание компактной, мобильной, высоко подготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе «гибридным угрозам», – подчеркнул министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.