В Госдуме предложили закрыть воздушное пространство Сирии

Чтобы прекратить инсинуации вокруг Сирии, надо внимательно изучить предложение генерал-полковника в отставке Ивашова о закрытии воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств, кроме тех, кому Сирия дает разрешение это делать

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает необходимым рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Сирии для всех иностранных государств, не имеющих разрешения на полеты от Дамаска.— цитирует Шаманова РИА Новости По его словам, подобная мера может стать тем шагом, которого не хватает для установления мира на многострадальной сирийской земле.Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск.