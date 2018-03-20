17:21 20 марта
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В Госдуме предложили закрыть воздушное пространство Сирии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает необходимым рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Сирии для всех иностранных государств, не имеющих разрешения на полеты от Дамаска.

В Госдуме предложили закрыть воздушное пространство Сирии


Чтобы прекратить инсинуации вокруг Сирии, надо внимательно изучить предложение генерал-полковника в отставке Ивашова о закрытии воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств, кроме тех, кому Сирия дает разрешение это делать
— цитирует Шаманова РИА Новости.


По его словам, подобная мера может стать тем шагом, которого не хватает для установления мира на многострадальной сирийской земле.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск.

Использованы фотографии: http://116almet.ru/
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Комментарии 23

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:47
    Вот все эти танцы закрыть небо,открыть,частично перекрыть поднадоели...ребята,либо женитесь,либо не нервируйте тещу и тестя. Детский сад,ей Богу.
    НЕКСУС
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:49
      Если это возможно, тогда - дерзайте!
      Думаю, что это не было сделано по причине невозможности онного. ПВО Сирии было разбито, а России было важно обезопасить свою группировку. Но последнее время, после освобождения территорий от боевиков, ПВО восстановливолось. Видимо удалось восстановить в полной мере для того, чтобы это было возможно. Иначе бы эту тему не подняли...
      Logall
    2. Чёрный Сегодня, 16:50
      В Госдуме предложили закрыть воздушное пространство Сирии

      Ну, решение как бы правильное. Только решать это должна не наша Дума, а сирийский курултай или правительство.....Да и прежде чем идти на такой шаг нужно понимать - сможем ли мы его обеспечить...
      Чёрный
      1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 16:53
        Цитата: Чёрный
        В Госдуме предложили закрыть воздушное пространство Сирии

        Ну, решение как бы правильное. Только решать это должна не наша Дума, а сирийский курултай или правительство.....

        Над Ливией небо закрывал не ливийский курултай, а американский Конгресс. Так почему бы над Сирией небо не закрыть нашей Госдуме?
        Zoldat_A
        1. Чёрный Сегодня, 16:56
          Цитата: Zoldat_A
          Так почему бы над Сирией небо не закрыть нашей Госдуме?

          Потому что мы не США. ...Поскольку мы находимся там легетимно, то действовать должны исключительно по закону..... smile
          Чёрный
          1. Logall (Александр) Сегодня, 17:00
            Только нашей Госдуме и следует. Ведь наносить удары, в случае чего, будут наши специалисты. А значит и все последствия лягут на наши плечи... И о закрытии неба над Сирией, и о возможных последствиях будут информировать наш штаб и наши дипломаты. И думаю, что охранять системы ПВО будут ВС РФ.
            Logall
          2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 17:01
            Цитата: Чёрный
            Цитата: Zoldat_A
            Так почему бы над Сирией небо не закрыть нашей Госдуме?

            Потому что мы не США. ...Поскольку мы находимся там легетимно, то действовать должны исключительно по закону..... smile

            Америка, сама того не понимая, живёт исключительно по мусульманским законам - боится и уважает только силу. Любую добрую волю принимает за слабость. Так нечего им в этом помогать.
            А если наша Госдума примет решение закрыть небо над Сирией, то, думаю, за сирийским курултаем дело не застопорится.
            Zoldat_A
            1. Чёрный Сегодня, 17:03
              Цитата: Zoldat_A
              А если наша Госдума примет решение закрыть небо над Сирией, то, думаю, за сирийским курултаем дело не застопорится.

              Ну это понятно. Но действовать нужно начиная с курултая...
              Чёрный
          3. тол100в (Игорь) Сегодня, 17:08
            Цитата: Чёрный
            Потому что мы не США. ...Поскольку мы находимся там легетимно, то действовать должны исключительно по закону.....

            По Нашему закону! И сбивать все и вся!
            тол100в
        2. Комментарий был удален.
        3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:59
          А вот и нет. Человек-айфон, в роли президента РФ, подписался под решением о Ливии, итог - решение Совбеза ООН. Сейчас наши "партнёры" естественно это решение не пропустят
          Серж Горелый
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:59
        Цитата: Чёрный
        ...Ну, решение как бы правильное. Только решать это должна не наша Дума, а сирийский курултай или правительство.....Да и прежде чем идти на такой шаг нужно понимать - сможем ли мы его обеспечить...

        Правительство САР хотело бы, но не имеет технической возможности.
        Если они чётко обозначат свои требования к непрошенным гостям, то думаю наши смогут обеспечить чистое небо. Была бы на это политическая воля.
        Всё будет упираться в возможности "Сирийского экспресса", по насыщению САР необходимой техникой и оперативным её развёртыванием.
        Андрей К
      3. KAV (Александр) Сегодня, 17:02
        Цитата: Чёрный
        Ну, решение как бы правильное. Только решать это должна не наша Дума, а сирийский курултай или правительство.....

        Ну, наша дума, в том числе. Ибо, если Сирия решит, а наши будут в неопределеннности, то тоже ничего не получится.
        KAV
      4. bazzbazz (Максим) Сегодня, 17:14
        К сожалению никто такое решение не примет, а если и примет, то никто его выполнять в полной мере не будет. А нпши сбивать никого не будут, это в принципе верно. Иначе война...
        bazzbazz
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:49
    В Госдуме предложили закрыть воздушное пространство Сирии
    А как же поиск контактов с партнёрами belay
    Наблюдатель2014
    1. KAV (Александр) Сегодня, 16:54
      Цитата: Наблюдатель2014
      А как же поиск контактов с партнёрами

      Видимо, хватит. Наконтактировались по самое нехочу.
      KAV
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:56
        KAV (Александр)
        Видимо, хватит. Наконтактировались по самое нехочу.
        Тцсссссс.Не вспугните feel
        Наблюдатель2014
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:50
    Ничего не закроют. Иначе с турками опять отношения испортятся. С остальными то уже дальше некуда.
    Yrec
    1. KAV (Александр) Сегодня, 16:53
      Цитата: Yrec
      Ничего не закроют. Иначе с турками опять отношения испортятся. С остальными то уже дальше некуда.

      И что они нам сделают? Они уже и так, сделали все что могли. На большее они не рискнут.
      KAV
    2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 16:55
      Цитата: Yrec
      Ничего не закроют. Иначе с турками опять отношения испортятся. С остальными то уже дальше некуда.

      А мы знаем уже, как с турками отношения восстанавливать - туристами и помидорами. А уж про газ Эрдоган тем более всё понял. Так что не обидится.
      А на остальных - пилювать слюнями...
      Zoldat_A
  4. Rusland (Виталий) Сегодня, 16:58
    Попугивают так, правда без обратной связи, а войска и технику буржуи подтягивают и когда-то это закончится.
    Rusland
  5. kaschey (vik) Сегодня, 16:58
    Долго думали.
    Уже поздно. no
    kaschey
  6. Громобой Сегодня, 17:01
    О таких вещах надо узнавать по факту из экстренных выпусков новостей.А иначе,это не больше,чем спекуляции на военно-политические темы.Ивашов предложил,Шаманов поддержал---осталось узнать мнение наших уважаемых сенаторов на эту тему и у Соловьёва обсудить)))ГШ по другому работает,да и в сложившихся обстоятельствах это война в чистом виде.
    Громобой
  7. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 17:03
    Это надо рассматривать после внесения Сирией проекта резолюции на Генассамблею ООН (в Совбез бесполезно) о незаконном нахождении на территоии Сирии подразделений США, а также незаконного нарушения воздушного пространства и прочих агрессивных действиях типа обстрела авиабазы "топорами", захвата территорий и объявления части воздушного пространства Сирии подконтрольными себе.
    Тогда будет нужный фон для решения о закрытии ВП, т к. риск прямого боестолкновения наших ВКС с матрасными очень велик.
    Alex-a832
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