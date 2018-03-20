17:21 20 марта
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Ространснадзор "приземлил" все Ан-148 после внеплановой проверки

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил СМИ о том, что ведомство распорядилось приостановить полёты в России всех самолётов Ан-148. Напомним, что сначала подобное решение было принято по авиакомпании «Саратовские авиалинии» после крушения пассажирского самолёта в Московской области.

ТАСС цитирует Виктора Басаргина:
Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют. Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полёты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать.


Ространснадзор "приземлил" все Ан-148 после внеплановой проверки



Ранее Ространснадзор, как отмечено, проводил проверку «Саратовских авиалиний» и вынес вердикт об ограничении срока действия сертификата эксплутанта. Срок действия этого сертификата истекает в конце апреля. Такое решение связано с тем, что компания не занималась финансированием безопасности полётов, хотя такие возможности у неё имелись. По крайней мере, именно так заявили в контролирующем ведомстве.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 6

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  1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 16:54
    Ну все. Теперь накроют компанию...
    Berkut154
    1. Чёрный Сегодня, 17:01
      Техника стареет,авиакампаниям проше купить подержаный боинг чем новый россиский самолет.Вот и летаем на отслуживших свой ресурс машинах. Отсюда и большинство авиакатастроф.Плюс явное снижение уровня подготовки пилотов......Каждая отдельно взятая трагедия это цепочка "недоделок" и "недосмотров"
      Чёрный
      1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 17:14
        Цитата: Чёрный
        Плюс явное снижение уровня подготовки пилотов......

        Конкретно про последнюю катастрофу говорили, что командиру корабля было за 50, а налёт столько, сколько должен быть в 27-28.
        Ладно, 90-е прошли... Хоть чего-то и как-то летает. Но надо бы больше и лучше.
        Zoldat_A
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:16
      Цитата: Berkut154
      Ну все. Теперь накроют компанию...

      скорее всего оштрафуют и разрешат дальше работать
      LSA57
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:03
    Есть замечания ..... к производителю.
    А они у нас выпускались, в том числе и для МО РФ. Этих тоже "на прикол"?
    svp67
    1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 17:14
      У МО своя кухня, росавиации не подчиняется. В ГА АН-148 эксплуатировали Саратовские авиалинии и ак "Ангара", остальные -МО, ПУ ФСБ, МЧС.
      Berkut154
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