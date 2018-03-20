Ространснадзор "приземлил" все Ан-148 после внеплановой проверки

Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют. Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полёты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать.

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил СМИ о том, что ведомство распорядилось приостановить полёты в России всех самолётов Ан-148. Напомним, что сначала подобное решение было принято по авиакомпании «Саратовские авиалинии» после крушения пассажирского самолёта в Московской области. ТАСС цитирует Виктора Басаргина:Ранее Ространснадзор, как отмечено, проводил проверку «Саратовских авиалиний» и вынес вердикт об ограничении срока действия сертификата эксплутанта. Срок действия этого сертификата истекает в конце апреля. Такое решение связано с тем, что компания не занималась финансированием безопасности полётов, хотя такие возможности у неё имелись. По крайней мере, именно так заявили в контролирующем ведомстве.