Украина потеряет безвиз

Сгоревший офис Союза венгров в Ужгороде

Ласло Брензович и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Украина давно стала страной, где коктейль Молотова стал средством достижения целей. Частные армии кошмарят конкурентов, национальные дружины кошмарят полицию, атошники захватывают российские ведомства, бытовые националисты пишут анонимки на русскоязычных украинцев. Период полураспада сорокамиллионной страны, президент которой корчит хорошую мину перед мировым сообществом, подходит к новому этапу. Европа, через силу поддержавшая государственный переворот и потакавшая факельным шествиям «не нацистов», все меньше сдерживает брезгливое отношение к Украине.К счастью, в ЕС существуют адекватные политики, руководимые здравым смыслом. Именно с них в данный момент начинается новая тенденция в отношениях между Европой и Украиной. «Военное обозрение» получило любопытный инсайд – интересную информацию от парламентария из Венгрии о новых инициативах европейских государств.В конце февраля состоялась закрытая экстренная встреча участников «Вышеградской четверки» (объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), резюмирующим решением которой стал четкий курс на разрыв соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС.Причиной для срочной встречи и такого радикального решения послужили несколько инцидентов в украинском Ужгороде. Там 4 и 27 февраля «неизвестные» устроили поджоги в офисе Союза венгров. По поводу пожара 27 февраля, когда в окно офиса была брошена бутылка с зажигательной смесью, лидер «Общества венгерской культуры Закарпатья» Ласло Брензович высказался однозначно.Он назвал поджог террористическим актом, явившемся результатом антивенгерской кампании, проводимой украинскими СМИ, а также укрепления позиций экстремистов с легкой руки Киева.Сразу же после инцидента МИД Венгрии сделал однозначное заявление: «Эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в её западной половине».Причин для такой инициативы у венгерского правительства достаточно. На протяжении всего периода существования майданной власти на Украине венгерский вопрос поднимался достаточно часто. Украина, вторя Румынии, начала крестовой поход на венгров Закарпатья, урезая их в изучении родного языка.Речь идет о новом законе об образовании, согласно которому дети в школах и вузах должны обучаться исключительно на украинском языке. Принятие этого закона парламентом Украины вызвало большую волну протеста среди членов «Вышеградской четверки», вылившуюся в громкие заявления на международном уровне. Украинская власть как будто всего этого не заметила, продолжив усугублять отношения со странами ЕС, куда так стремится. Странная «интеграция», очень все это по-украински.Таким образом, можно видеть логичное раздражение европейских государств от распространяющегося на Украине националистического экстремизма, силами которого у руля страны оказалась новая власть. Если «Вышеградской группе» удастся привести свои планы в жизнь и риторика Евросоюза по отношению к беспределу на Украине изменится, может быть, это будет начало конца американского эксперимента в югославском духе над незалежной. И тогда в стране начнутся перемены к лучшему. Может быть, слухи о безвременной кончине старой Европы окажутся беспочвенными. Очень хочется в это верить.