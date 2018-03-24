Одним из важнейших достижений Григория Потемкина следует называть создание военного флота на Чёрном море, который изначально строился второпях, из фактически плохого и даже негодного материала, но в русско-турецкой войне оказал неоценимые услуги. Кроме того, Потемкин рационализировал и форму солдат и офицеров. К примеру, он искоренил моду на косички, букли и пудру, ввел в форму легкие и тонкие сапоги.



Также Григорий Александрович разработал и внедрил в пехотных войсках четкую структуру частей, что позволило значительно увеличить маневренность, скорость проводимых операций, меткость одиночного огня. Потемкина очень любили рядовые солдаты, так как он ратовал за гуманность отношения офицеров к подчиненным.



К примеру, улучшилось снабжение и санитарные нормы для рядового состава, а за использование солдат в частных работах, что было чуть ли не нормой, виновные несли строжайшее, часто публичное наказание. Таким образом, благодаря Григорию Потемкину в русской армии стал наводиться хотя бы относительный порядок.

Саксонский дипломат Георг Гельбиг, который по делам службы находился в Петербурге при дворе Екатерины II, в 1787 году вместе с императрицей отправился в путешествие в далекий Крым. По возвращении он анонимно написал статью в немецком журнале «Минерва», в которой сообщил, что виденные им в пути селения были якобы только намалеваны на досках. Эти нарисованные деревни построены князем Потёмкиным. С того времени сложилось устойчивое выражение «потёмкинские деревни» в значении показухи, очковтирательства. Но неужели Екатерина и сопровождавшие её лица были настолько глупы, что не заметили обмана?Саксонский дипломат не любил Россию. Ему не нравилось житье в ней, её обычаи и порядки. Его отнюдь не приводило в восторг сближение России с Западом и раздражало, что эта мужицкая страна за короткий срок сумела победит Турцию, завоевала огромные территории на юге, вышла к морю и успела построить там военный флот. Необразованная держава могла угрожать просвещенной Европе. А кто такой Потёмкин? Да он не кто иной, как «князь тьмы», казнокрад, мздоимец, лжец, который создал декорации на пути следования императорских карет.В статье Гельбиг писал также о том, что, по его наблюдениям, во время поездки императрицы жителей одной деревни и их скот перегоняли к другой, чтобы показать ехавшим, что деревни обитаемы, у жителей ест мясо, молоко, средства к существованию. Гельбиг запустил в международный оборот миф о «потёмкинских деревнях». И этот миф с его подачи стал трактоваться как реальность. В вышедшей затем книге-памфлете «Потёмкин Таврический», в русском переводе её название «Пансалвин-князь тьмы», Гельбиг живописал свои впечатления, чем позднее вызвал большое недовольство в России.На самом деле всё было совершенно не так. Поездку в Крым императрица и её фаворит князь Григорий Потёмкин запланировали ещё в 1780 году. Екатерине очень хотелось посмотреть новые земли, особенно Малороссию, Тавриду, Крым. Она мечтала увидеть Чёрное море, кипарисы, подышат воздухом олеандров. Князь Потёмкин рассказывал о прекрасном тёплом климате, о растущих в изобилии плодовых деревьях, фруктах, ягодах. Он поделился своими обширными планами по преобразованию этого края, строительстве новых городов, поселений, крепостей от набегов турок. Екатерина II с ним согласилась, выделила средства, и Потёмкин приступил к работам. Он был неуёмной личностью, хватался за многое, не всё у него получалось так, как хотелось, но все же он сумел заложить несколько городов, которые развивались по плану и наполнялись приезжими.В 1785 году на юг отправился граф Кирилл Разумовский, последний украинский гетман. Он посетил Херсон, основанный Потёмкиным в 1778 году, осмотрел крепость и верфь, затем посетил военное укрепление (будущий город Николаев), основанное также Потёмкиным в 1784 году, которое должно было стать мощной морской и кораблестроительной базой русского флота. Побывал он также в Екатеринославле на Днепре. Этот город, по замыслу императрицы, должен был стать третей столицей Российской империи. Разумовский отмечал, что эти города удивляют своим «лепоустройством».На месте прежней пустыни через каждые 20-30 вёрст появлялись деревни. Потёмкин, уловив желание своей повелительницы, старался сделать Екатеринослав не просто губернским городом, но похожим на столичную метрополию. Он запланировал возвести там университет, построить консерваторию, наладить работу десятка фабрик. Он агитировал людей ехать туда, осваивать новые земли. И люди ехали и осваивали.В конце 1786 года Екатерина выразила, наконец, пожелание отправится в поездку летом следующего года. Потёмкину пришлось торопиться. Ему хотелось поразить императрицу разными свершениями на юге. Он много сил отдал укреплению Черноморского флота. Создал поселения-укрепления для русской армии. На места отправлялись военные и служивые люди, создавались новые поселки, деревни.Осенью 1786 года Потёмкин разработал примерный маршрут поездки: из Петербурга на Смоленск, от него на Чернигов и Киев, затем Екатеринослав, Херсон, Бахчисарай, Севастополь, Судак, Феодосия, Мариуполь, Таганрог, Азов, Белгород, Курск, Орёл, Тула, Москва и далее на Санкт-Петербург. Всего расстояние примерно 5657 вёрст (около 6000 километров), из них по воде 446 вёрст, в том числе по Днепру. Тогда же князь отдал приказ полкам русской армии расположиться в местах маршрута путешествия императрицы и приглашенных гостей, тем самым обеспечивая безопасность передвижения императорской экспедиции и имея на местах солдат для выполнения отдельных подготовительных работ. Только возле Киева сосредоточилась армия под командованием П.А. Румянцева числом 100 тысяч.2 января 1787 года из Санкт-Петербурга двинулся «императорский поезд»: 14 карет, запряжённых множеством лошадей, 124 саней с кибитками и 40 запасных саней, 3 тысячи человек. Впереди ехали рослые казаки, сопровождала «поезд» конная гвардия. Сама императрица сидела в карете, рассчитанной на 12 персон, которую тянули 40 лошадей. Среди её высоких иностранных гостей был инкогнито австрийский император Иосиф II, личный друг русской императрицы и её союзник. Ехал там также и саксонский дипломат Георг Гельбиг.По мере приближения к югу по дороге стали появляться небольшие деревни, чисто одетые крестьяне, рядом мирно пасшийся скот. Потёмкин конечно постарался. Он показывал высоким гостям все только самое лучшее, поэтому заранее проехал по всему маршруту следования. Приказал починить дома, покрасит фасады, украсит гирляндами, переодеть крестьян в новое плате. И просил всех улыбаться и махать платочками. Но никаких лубочных построений в пути не было.До Крыма «императорский поезд» добрался в самом конце мая. Специально к его прибытию в Старом Крыму был построен небольшой дворец. Екатерину и сопровождавших её лиц встречал Таврический полк, который отдал ей честь и преклонил перед ней свои штандарты. Весь вечер играли трубы, били литавры. После салюта и музыки императрицу пригласили пить чай в специальном павильоне, построенном в восточном стиле с фонтаном. Австрийский император не мог сдержать своих эмоций при виде таких новшеств: «, — завистливо заметил он. —Иосиф отразил потаенное настроение многих европейских монархов, завидовавших России, сумевшей приобрести столь важные территории, увеличив тем самым свое могущество и политический вес. Особенно Екатерину и её гостей поразил вид города-гавани Херсона, где цвели виноградники, можно было попробовать виноградного вина. Ещё больше восхитил Севастополь, в бухте которого располагалась парусная эскадра-15 больших и 20 малых судов. Это было наглядное доказательство того, что Потёмкин заботился о развитии морского флота, по-настоящему взялся за преобразование края.Екатерининские мили-памятники истории и архитектуры, дорожные знаки, построенные в 1784-1787 гг. на предполагаемом пути следования императрицы Екатерины Великой.После осмотра Крыма многие дипломаты уехали к себе домой, чтобы рассказать об увиденном. Князь Потёмкин довёз императрицу до Харькова, где ему надлежало с ней расстаться. При прощании императрица выразила ему благодарность за содеянное и наградила его титулом «князь Таврический».Екатерина прибыла в Санкт-Петербург 11 июля 1787 года. В общей сложности в поездке она находилась 6,5 месяца. Ни один из сопровождавших русскую императрицу иностранных гостей не высказал своего неудовольствия. Всех интересовали вопросы: не захочет ли императрица поделиться таким обилием земли и не нуждается ли она в притоке рабочей силы с Запада?Екатерина многое хотела и многое планировала, но политическая ситуация неожиданно изменилась, увы, не в лучшую сторону. Турции, точнее Османской империи, ее правителям, абсолютно не понравилось такое обустройство России на юге. Правители Турции жаждали вернуть себе земли, которые отошли к России после русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в том числе и Крым.И вот тут-то австрийский император Иосиф II вспомнил о былом гостеприимстве Екатерины и встал на её сторону. Роль полководца взял на себя Потёмкин. В тот же 1787 год ему пришлось собирать войска, теперь на отпор врагу, на изгнание его с завоеванных с таким трудом территорий.Война закончилась в 1792 году победой России и заключением Ясского мира. Заметную роль в победе сыграли созданные Потёмкиным новые деревни и города: Херсон, Николаев, Севастополь, Екатеринослав.По материалам:https://24smi.org/celebrity/3091-grigorii-potiomkin.html.https://russiapedia.rt.com/of-russian-origin/potemkinskie-derevni.Сто великих тайн мира. М.: Вече, 2010.