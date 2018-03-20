19:15 20 марта
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ВСУ обнаружили на Донбассе «загадочный российский прибор»

Украинские военные обнаружили на территории Донбасса «непонятный прибор», похожий на новую часть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ВСУ обнаружили на Донбассе «загадочный российский прибор»


Вот на такой непонятный лучевой прибор недавно наткнулись разведчики одного из подразделений. Сперва кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь загорелся, квадрокоптер отказался слушать команды пилота
– написала в своем Facebook украинская организация «Вернись живым».


По мнению активистов, этот прибор, якобы созданный Россией, является новейшей частью одного из комплексов РЭБ. Украинские аэроразведчики сообщили, что уже сталкивались с тем, что их дроны становились неконтролируемыми, когда на мониторе «появлялось цветное мерцание», пишет УНИАН

Использованы фотографии: Скриншот видео
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Комментарии 26

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  1. zart_arn (Павел) Сегодня, 18:03
    Вот уж не догадался бы ни за что! А ведь с первого взгляда - сарай сараем! wassat
    zart_arn
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 18:17
      Прибор называется "Антидурь 300". Бойтесь свидомые, Путин лично следит за каждым из вас! wassat
      RASKAT
    2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 18:28
      Цитата: zart_arn
      Вот уж не догадался бы ни за что! А ведь с первого взгляда - сарай сараем! wassat

      Я не понял - что у нас тут, на ВО, обсуждают? Цирковые новости? Или ВО переименовать в "Вестник психиатрии"? Иначе читать новости из Юкрейна невозможно. С каждым днём всё смешнее и смешнее.
      Я уж не знаю, чего такого обкуриться надо, чтобы такое выдумать....
      Zoldat_A
      1. Летун_64 (Олег) Сегодня, 18:49
        Пора открывать сатирическую ветку)))
        Летун_64
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 18:34
      Признаюсь, сегодня справлял малую нужду севернее Донецка за сараем. Возможно засняли мой прибор lol
      Владыка Ситх
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:02
        Цитата: Владыка Ситх
        Признаюсь, сегодня справлял малую нужду севернее Донецка за сараем. Возможно засняли мой прибор lol

        однако... good
        андрей юрьевич
    4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:54
      Цитата: zart_arn
      Вот уж не догадался бы ни за что! А ведь с первого взгляда - сарай сараем! wassat

      Так вот он какой , этот таинственный "Крокодилатор-Г" !!! Сдавайтесь бандерлоги. Там рядом еще и замаскированный "Чебуратор".
      Балу
    5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:04
      Цитата: zart_arn
      Вот уж не догадался бы ни за что! А ведь с первого взгляда - сарай сараем! wassat

      Этот прибор ...просто положила на ВСУ Россия с ПРИБОРОМ.
      НЕКСУС
  2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 18:05
    ......квадрокоптер отказался слушать команды пилота

    . ... и с криком:- Банду гэть! дунул в сторону Ростова! tongue
    майор Юрик
    1. japs (Юрий) Сегодня, 18:19
      [quote=майор Юрик][quote]......квадрокоптер отказался слушать команды пилота[/quote]

      Написал оператор дрона в рапорте о потере аппарата. Улыбнулся, мысленно ощутив в кармане зеленые гроши за проданный причиндал...
      japs
  3. AleksPol (Александр) Сегодня, 18:10
    Белочка оператору пришла неожиданно . Петруха походу всех заразил , воздушно-капельным путём
    AleksPol
  4. 7gor (Наби) Сегодня, 18:11
    В голове у вас мерцание,неуважаемые,а не на мониторе wassat
    7gor
  5. dlekcat (иван) Сегодня, 18:15
    Закусывать нада laughing
    dlekcat
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:04
      Цитата: dlekcat
      Закусывать нада laughing

      нечем...и занюхивать тоже... request
      андрей юрьевич
  6. adma (Adma) Сегодня, 18:16
    Обычный транклюкатор. request
    adma
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 19:07
      Пепелац из Кин-дза-дза и то презентабельней выглядел. laughing Действительно, что нужно иметь в голове, чтобы кучу мусора, спутать с "новейшей Российской системой РЭБ"?
      Orionvit
  7. роман66 (роман) Сегодня, 18:17
    вот он, российский прибор, который был положен на ВСУ lol
    роман66
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:22
    Ну, молодцы ВСУшники, прояснили. А я то, грешным делом, думал, что РЭБ выглядит примерно так. recourse
    Теренин
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 18:32
      Цитата: Теренин
      Ну, молодцы ВСУшники, прояснили. А я то, грешным делом, думал, что РЭБ выглядит примерно так. recourse

      Вы, Геннадий, абсолютно заблуждаетесь. РЭБ выглядит так
      Zoldat_A
  9. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:32
    Похоже на комбайн, который стоит давно уже в поле и отпугивает укрошумерские квадрокоптеры, вместо пугала. lol
    Egorovich
  10. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 18:39
    И что? Видно же, что это излучение РадиоЭлектронного Биглюкатора, от которого квадрокоптер падает на землю, а оператор - на койку наркодиспансера. Ничего нового. lol
    Стройбат запаса
  11. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:39
    Блин...раскрыли наш боевой лазерно-шпалометный рельсотронно- химический блок гравицапы!!! Что ж теперь делать то! Это ж мировой скандал...
    А это обслуга монстры...
    Ураган70
  12. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:41
    Вот на такой непонятный лучевой прибор недавно наткнулись разведчики одного из подразделений. Сперва кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь загорелся, квадрокоптер отказался слушать команды пилота

    Так разведчики наткнулись или квадрокоптер?
    Цитата: japs
    Написал оператор дрона в рапорте о потере аппарата. Улыбнулся, мысленно ощутив в кармане зеленые гроши за проданный причиндал...

    Вот это больше похоже на истину...
    helmi8
  13. Machete Сегодня, 18:43
    Руины какие-то. Это как надо хотеть что-то там увидеть?
    И, ведь, увидели же! lol
    Machete
  14. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:47
    прибор с пробором...
    taiga2018
  15. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:50
    Вот на такой непонятный лучевой прибор недавно наткнулись разведчики одного из подразделений. Сперва кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь загорелся, квадрокоптер отказался слушать команды пилота

    батарейки се laughing ли вот и все.
    Балу
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