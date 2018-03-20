ВСУ обнаружили на Донбассе «загадочный российский прибор»

Вот на такой непонятный лучевой прибор недавно наткнулись разведчики одного из подразделений. Сперва кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь загорелся, квадрокоптер отказался слушать команды пилота

Украинские военные обнаружили на территории Донбасса «непонятный прибор», похожий на новую часть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).– написала в своем Facebook украинская организация «Вернись живым».По мнению активистов, этот прибор, якобы созданный Россией, является новейшей частью одного из комплексов РЭБ. Украинские аэроразведчики сообщили, что уже сталкивались с тем, что их дроны становились неконтролируемыми, когда на мониторе «появлялось цветное мерцание», пишет УНИАН