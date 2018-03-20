19:16 20 марта
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В ВВС США решили дать "ответ Путину". Боевые лазеры для F-15

В США запланировали начать летом этого года испытания боевой лазерной установки авиационного базирования. Сообщается, что комплектоваться боевой лазерной системой в первую очередь будут истребители F-15.

Известно о том, что контракт на создание боевых лазеров для самолётов ВВС США заключили с компанией Lockheed Martin в прошлом году. Название реализуемой компанией программы звучит как «Демонстрационный образец лазера высокого уровня энергии для обороны» - SHiELD.

В ВВС США решили дать "ответ Путину". Боевые лазеры для F-15



Сумма контракта – 26 млн долларов. По американским меркам, слишком малое значение для разработки новейшего оружия.

Ранее сообщалось, что общая сумма контракта Пентагона с разработчиками боевого лазерного оружия составила около 150 млн долларов. При этом есть информация, согласно которой боевые лазеры (иной модификации) будут устанавливаться в том числе и на военные корабли.

Мощность боевого авиационного лазера, как утверждают в ВВС США, составляет около 50 кВт. Его планируют испытать на способность к эффективному уничтожению ракет и беспилотников. В то же время сообщается, что производитель «вплотную подошёл к решению задачи по нахождению технологического компромисса между мощностью и габаритами установки».

В то же время военные эксперты в США высказывают определённые сомнения, столь ли необходим боевой лазер именно для ВВС, ведь уничтожать беспилотники можно и имеющимися на вооружении ВВС средствами. Также выражаются сомнения в том, что в полёте F-15 лазерный луч сможет достигать высокого уровня фокусировки, необходимого для уничтожения воздушной цели.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию о создании в России боевого лазера наземного базирования.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 16

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  1. andranick (Андрей) Сегодня, 18:08
    В ВВС США решили дать "ответ Путину". Боевые лазеры для F-15

    Про установку лазера прочитал. Молодцы, заботятся о безопасности.
    Но где про "ответ Путину"?! Последнее предложение в статье не раскрывает тему "ответа Путину" со стороны ВВС США!
    andranick
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:17
      В ВВС США решили дать "ответ Путину". Боевые лазеры для F-15

      Это не ответ Путину, а так, робкий лепет.
      СРЦ П-15
      1. andranick (Андрей) Сегодня, 18:27
        Я эту статью и прочитал только чтоб узнать, что ж там за "ответка" такая. А тема не раскрыта. Ваще про "ответ" ничего. Нафига тогда первое предложение в заголовке??? На кого рассчитан заголовок? Это что, выражение отношения редакции к своим читателям? Я считаю что да, выражение того, что интеллектуальный уровень читателей сайта редакция ставит не выше плинтуса.
        andranick
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:28
        Против поднебесной, с её роями всего-всего, понять можно, а у нас на беспилотники пока особых планов не замечено.
        Впрочем, тема беспилотников эт будущее и развиваться будет бурно.С этой напастью всем придется бороться! А уж когда вумные рои появятся, это будет большая напасть!
        rocket757
  2. jjj Сегодня, 18:08
    Вот сейчас Штаты и будут с радостью вкладывать деньги в ВПК. А потом окажется, что экономику перекосило
    jjj
    1. zart_arn (Павел) Сегодня, 18:22
      ВПК любой страны - система-паразит, основная цель этой системы - тянуть бабки из трудового и не очень народа.
      zart_arn
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:25
    Путин российское оружие показал, внятных ответов на это долго еще не будет. Одно пока блеяние.
    Egorovich
  4. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:27
    Игл, заслуженный ветеран, теперь и с лазерами.)) Иглы (какие нибудь F-15HC) еще и в битве за Марс будут участвовать, вот увидите!
    Джек О’Нилл
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:02
      Цитата: Джек О’Нилл
      Игл, заслуженный ветеран, теперь и с лазерами.

      Угу...только за Иглом будет лететь паровоз с энергопитанием для лазера...
      НЕКСУС
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:29
    Началась суета.Лихорадочно ищется "весомый" ответ на каждый пункт послания...кое кто загадочно улыбается...
    HAM
  6. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 18:35
    Сумма контракта – 26 млн долларов

    ПРИ такой сумме бюджета, Американские инженеры максимум почешут затылок и может сделают какой нибудь прототип )))
    Lesorub
  7. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:36
    Военный, а нам боевые лазеры дадут?-
    Триста тридцать пять...
    Лазерофилы всех мастей соединяйтесь! А если хоть немного осталось в головах, почитайте на досуге... Я уже устал выкладывать ученые да профессорские выводы, может сами разберетесь, тут доступнее...
    sokura.livejournal.com/1175193.html
    Ураган70
  8. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:46
    В то же время военные эксперты в США высказывают определённые сомнения, столь ли необходим боевой лазер именно для ВВС, ведь уничтожать беспилотники можно и имеющимися на вооружении ВВС средствами. Также выражаются сомнения в том, что в полёте F-15 лазерный луч сможет достигать высокого уровня фокусировки, необходимого для уничтожения воздушной цели.

    Не нужно спешить с сомнениями. winked Пусть сначала конгресс бабла отвалит побольше, ну а потом уже и сомневайтесь, надо оно или нет. recourse
    helmi8
  9. dgonni (Dgon) Сегодня, 18:58
    Вопрос основной в том, что производитель нашёл инженерное решение как эту дурь впихнуть на орла. Мощность в 50квт как бэ намекает на чисто ослепление ГСН с лазерным наведением и борьбу с лёгкими беспилотниками. Но сам факт есть сильно неприятным. Ибо это уже партия а возможно и серия. А это говорит об отрыве, при том не кислом в инженерии.
    dgonni
  10. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:59
    Сообщается, что комплектоваться боевой лазерной системой в первую очередь будут истребители F-15.

    Ситхи задумали неладное...Йеда почувствовал изменение Силы. Теперь грядет Война Клонов. wassat
    НЕКСУС
  11. Малый (Alexander) Сегодня, 19:13
    Вова пошутил
    Малый
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