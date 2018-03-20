В ВВС США решили дать "ответ Путину". Боевые лазеры для F-15

В США запланировали начать летом этого года испытания боевой лазерной установки авиационного базирования. Сообщается, что комплектоваться боевой лазерной системой в первую очередь будут истребители F-15.Известно о том, что контракт на создание боевых лазеров для самолётов ВВС США заключили с компанией Lockheed Martin в прошлом году. Название реализуемой компанией программы звучит как «Демонстрационный образец лазера высокого уровня энергии для обороны» - SHiELD.Сумма контракта – 26 млн долларов. По американским меркам, слишком малое значение для разработки новейшего оружия.Ранее сообщалось, что общая сумма контракта Пентагона с разработчиками боевого лазерного оружия составила около 150 млн долларов. При этом есть информация, согласно которой боевые лазеры (иной модификации) будут устанавливаться в том числе и на военные корабли.Мощность боевого авиационного лазера, как утверждают в ВВС США, составляет около 50 кВт. Его планируют испытать на способность к эффективному уничтожению ракет и беспилотников. В то же время сообщается, что производитель «вплотную подошёл к решению задачи по нахождению технологического компромисса между мощностью и габаритами установки».В то же время военные эксперты в США высказывают определённые сомнения, столь ли необходим боевой лазер именно для ВВС, ведь уничтожать беспилотники можно и имеющимися на вооружении ВВС средствами. Также выражаются сомнения в том, что в полёте F-15 лазерный луч сможет достигать высокого уровня фокусировки, необходимого для уничтожения воздушной цели.Напомним, что ранее президент России Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию о создании в России боевого лазера наземного базирования.