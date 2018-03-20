Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину
Американский телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации президента США сообщил о том, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. При этом темы разговора между Трампом и Путиным источник NBC не сообщает. В СМИ США считают, что звонок связан с поздравлениями, которые Трамп направил в адрес российского коллеги.
Ранее журналисты поинтересовались у главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, не в курсе ли тот, почему Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. На этом пресс-секретарь президента ответил:
Ранее президента Владимира Путина с победой по итогам голосования поздравили лидеры десятков стран мира, а также государственных объединений, включая ЕС. Так, свои поздравления в Кремль направили главы Китая, Марокко, Сербии, Казахстана, Вьетнама, Эстонии, Кубы, Венесуэлы, Боливии, Беларуси, Египта, Армении, Киргизии, Турции, Индии, Сирии и др.
Напомним, что по итогам обработки 99,95% бюллетеней Владимир Путин одерживает победу на президентских выборах с результатом 76,69% голосов. Это абсолютный рекорд для Путина за всю историю его участия в президентских гонках.
Ранее журналисты поинтересовались у главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, не в курсе ли тот, почему Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. На этом пресс-секретарь президента ответил:
Ещё не вечер.
Ранее президента Владимира Путина с победой по итогам голосования поздравили лидеры десятков стран мира, а также государственных объединений, включая ЕС. Так, свои поздравления в Кремль направили главы Китая, Марокко, Сербии, Казахстана, Вьетнама, Эстонии, Кубы, Венесуэлы, Боливии, Беларуси, Египта, Армении, Киргизии, Турции, Индии, Сирии и др.
Напомним, что по итогам обработки 99,95% бюллетеней Владимир Путин одерживает победу на президентских выборах с результатом 76,69% голосов. Это абсолютный рекорд для Путина за всю историю его участия в президентских гонках.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти