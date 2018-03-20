19:14 20 марта
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Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину

Американский телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации президента США сообщил о том, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. При этом темы разговора между Трампом и Путиным источник NBC не сообщает. В СМИ США считают, что звонок связан с поздравлениями, которые Трамп направил в адрес российского коллеги.

Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину


Ранее журналисты поинтересовались у главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, не в курсе ли тот, почему Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. На этом пресс-секретарь президента ответил:
Ещё не вечер.



Ранее президента Владимира Путина с победой по итогам голосования поздравили лидеры десятков стран мира, а также государственных объединений, включая ЕС. Так, свои поздравления в Кремль направили главы Китая, Марокко, Сербии, Казахстана, Вьетнама, Эстонии, Кубы, Венесуэлы, Боливии, Беларуси, Египта, Армении, Киргизии, Турции, Индии, Сирии и др.

Напомним, что по итогам обработки 99,95% бюллетеней Владимир Путин одерживает победу на президентских выборах с результатом 76,69% голосов. Это абсолютный рекорд для Путина за всю историю его участия в президентских гонках.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 18:30
    Обычный звонок вежливости. Трамп всё-таки не Хилари.
    solzh
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:34
      Цитата: solzh
      Обычный звонок вежливости. Трамп всё-таки не Хилари.


      счас его накажут..
      vorobey
      1. japs (Юрий) Сегодня, 18:39
        Импичментом...
        japs
        1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 19:01
          Цитата: vorobey
          счас его накажут..

          Цитата: japs
          Импичментом

          Невзирая на правдивость или ложь утверждений конгресса, но благодаря собственной американской Паранойи, судьба Трампа, так или иначе, целиком и полностью оказалась в руках Путина. Вот только стоит ВВП признать, их, бредовые или не очень факты о русских хакерах, ну или на крайней случай просто объявить Трампа своим агентом, то долго Дональд на американском Олимпе власти не задержится laughing
          От того боиться и мечется, между своими и Путиным.
          КОСМОС
      2. Злой543 Сегодня, 18:41
        Доходит до него, как до жирафа
        Злой543
        1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 18:55
          Цитата: Злой543
          Доходит до него, как до жирафа


          Нее,телефон ВВП в мобиле стёрся,искал у кого есть. Рэкса ведь уволил,а у него был походу! wassat
          майор Юрик
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:41
      Друзья поздравили сразу, враги оттягивали неизбежное, но выбора не было. "Надо Федя, надо" laughing
      Венд
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:44
        Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину

        Как же долго, бедный Трамп, шифровал телефонный разговор с Путиным! Видно в самом деле сенаторы его достали. lol
        СРЦ П-15
    3. dorz (Дмитрий) Сегодня, 18:43
      Трамп позвонил

      Без Путина Трампу на второй срок никак не переизбраться. laughing
      dorz
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:43
      Не обязательно поздравлять. " Помаши маме ручкой", и будет достаточно. winked
      сибиралт
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:53
        Вот только утром осудил Трампа, что не поздравил нашего президента. Ан нет, не все так плохо, лучше позже, чем никогда. smile
        ul_vitalii
    5. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 18:54
      Требую Доне импичмент! Звонок в Мордор непростительное преступление! wassat
      Dimontius
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:59
        Политес! Просто надо, хочется, не хочется здесь не в счёт.
        rocket757
    6. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:58
      Цитата: solzh
      Обычный звонок вежливости. Трамп всё-таки не Хилари.

      Это даже не вежливость, а дань протоколу! А кто они все , мы знаем по их выступлениям и выпадкам! Так, улыбка с оскалом!
      тол100в
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:37
    Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину
    Теперь по логике Трампу нужно новые санкции ввести.Ну чтобы местным доказать что он против Путина и тд.
    Наблюдатель2014
  3. Machete Сегодня, 18:40
    Этим и отличается лидер великой страны от страны-шавки. Нравится не нравится, а приличия должны соблюдаться.
    Пшек, вон, не будет поздравлять. Об надо было ещё заявить официально. Убогие, думают, что этим они что-то кому-то докажут.
    Machete
  4. Громобой Сегодня, 18:41
    Нервишки у Трампа не выдержали...не сдержался....Нет так страшен возможный гнев американской оппозиции на этот проступок,как страшно проявление невежливости к Кремлю.Ну,значит у него сегодня будет крепкий сон,а сенаторы пусть брешут теперь и раздувают очередной скандал))).
    Громобой
  5. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 18:41
    Вероятно лично решил поздравить выше стоящее руководство с Победой в выборах wink
    Magic Archer
  6. шило (Ваня) Сегодня, 18:42
    Речь писал wassat, поэтому не звонил laughing
    шило
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:43
    СМИ США считают, что звонок связан с поздравлениями

    позвонил поздно вечером, в тихушку, что бы никто не узнал, а эти вездесущие всё растрепали... lol держись теперь дональд...
    Masya Masya
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:56
      Цитата: Masya Masya
      позвонил поздно вечером, в тихушку, что бы никто не узнал, а эти вездесущие всё растрепали.

      Похоже не только АНБ занимается прослушкой. laughing Только АНБ слушает чужих, а журналюжки своих...
      helmi8
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:59
        Цитата: helmi8
        а журналюжки своих...

        по Задорнову... журнашлюшки... wink
        Masya Masya
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:01
          Цитата: Masya Masya
          по Задорнову

          Поскромничал... feel
          helmi8
  8. rehev931 (Сергей) Сегодня, 18:48
    подшефный поздравил патрона!!! wassat
    rehev931
  9. 76СССР (Роман) Сегодня, 18:50
    Сейчас в Штатах опять вой подымут, что Трамп агент Кремля)
    76СССР
  10. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 18:50
    Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину

    Похоже на банкет напрашивается wink
    pvv113
  11. Dym71 (Андрей) Сегодня, 18:52
    Так, свои поздравления в Кремль направили главы Китая, Марокко, Сербии, Казахстана, Вьетнама, Эстонии, Кубы, Венесуэлы, Боливии, Беларуси, Египта, Армении, Киргизии, Турции, Индии, Сирии и др.

    Эстония сюда каким боком в этом списке? Каким макаром им удалось из "включая ЕС" выскочить? Как пишет в таких случаях наш "МИХАН" - "мужики, здесь какой то подлог, чую генами!" bully
    Кто список составлял? Я возмущён! Почему Израиля нет?
    "Примите мои искренние поздравления с победой на состоявшихся вчера выборах. Я высоко ценю диалог между нами и жду продолжения совместной работы в духе доверия и взаимопонимания для продвижения жизненно важных интересов наших стран" — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
    Центровая фигура на ближнем востоке! Это вам не Шарик у подъезда чихнул!
    Братцы! Кто то лепит нам горбатого при подаче политинформации! Найти и обезвредить! am
    Dym71
  12. федоров (Валерий) Сегодня, 18:53
    " у главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, не в курсе "
    Как сказал ВВП - вот напротив Песков сидит, иногда такую пургу гонит. Я дословно. И видео есть.
    федоров
  13. onix757 (onix757) Сегодня, 18:58
    Ух тыж блин как уважают. Как мало нужно адептам гаранта,фейк бросил и они в восторге. Только вот на кремлевском сайте в числе поздравителй Трампа нет.
    onix757
    1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 19:07
      Цитата: onix757
      Только вот на кремлевском сайте в числе поздравителй Трампа нет.


      И тем не менее: " Трамп поздравил Путина".
      Б.Т.В.
      1. onix757 (onix757) Сегодня, 19:12
        Если чего то не было, то придуиаем и заставим поверить в это всех)
        onix757
  14. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 18:59
    Может наконец дошло до тупого американца (как говорил Задорнов), что для русских чем больше трудностей, тем героически они их преодолевают, это уже слова Черчиля. Вот только он говорил про самих русских, а тут его преемица Т.Мей нам во всю помогает перед самыми выборами. Неожиданно, но спасибо. Что бы победить Россию, нужно для всех россиян не санкции вводить и войной угрожать, а создать курортные условия, только тогда они обленятся и сопьются.
    Vita VKO
    1. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 19:04
      Глупости не говорите.
      gladcu2
  15. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 19:03
    Интересно.

    Эти 76% не являются ли они мировым рекордом доверия руководителю?

    Кто-то ставил так вопрос?
    gladcu2
  16. Гудвин (Игорь) Сегодня, 19:04
    Если бы не поздравил , вообще по -свински бы было. Его же в свое время поздравили. Есть нормы приличия в цивилизованных странах. Путин даже Порошенко поздравлял вроде бы, чего конечно же от того сейчас не дождешься. Ну что же поделать, некоторым никакие законы не писаны.
    Гудвин
  17. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:11
    Значит, большой войны не будет. Но обострение в Сирии и наезд на Иран - почти наверняка.
    Doliva63
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