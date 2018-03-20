Современная мощь: «Калашников» показал новый автомат в деле

В начале года Минобороны РФ заявило о принятии на вооружение сразу двух новых автоматов концерна "Калашников". Это АК-12 и АК-15. Первый имеет калибр 5,45 мм, второй - 7,62 мм. Оба автомата войдут в комплект боевой экипировки "Ратник-2". Массовое поступление новинок в армию ожидается в 2020 году.



Предполагается, что 7,62-мм АК-15 будет поставляться в войска специального назначения. В отличие от 5,54-мм патрона АК-12, патрон 7,62х39 является дозвуковым и крайне эффективен при бесшумной стрельбе с установленным на автомат глушителем. Исходя из этого, АК-15, скорее всего, станет универсальным оружием спецназа.



Также как и АК-12, АК-15 оснащен планкой Пикатинни, что позволяет устанавливать на него как дневные, так и ночные прицелы, а также лазерные целеуказатели и тактические фонарики.





Автомат имеет регулируемый складной приклад. Под стволом возможна установка 40-мм гранатомета ГП-25 или ГП-34.









