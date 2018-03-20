"Порошенко нашел очередную "уникальную" возможность избавиться от российского газа"...

Катар готов предоставить Украине сжиженный газ. Это уникальная возможность повысить энергетическую безопасность нашего государства

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об избавлении от российской газовой зависимости. В этот раз Украину, согласно утверждению Порошенко, спасет сжиженный газ из Катара.– написал Порошенко в Twitter. По его словам, переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время, а поставки могут идти через терминал в Польше или через Босфор.Напомним, что Порошенко неоднократно заявлял об «энергетической независимости» Киева от Москвы – в январе он говорил, что Украина «уверенно начинает» 2018-й, ведь это «год энергетической независимости». В июне прошлого года Порошенко также рассказывал, что Украина смогла за три года слезть с «газовой иглы» России.Но «энергетическая независимость» Украины привела лишь к тому, что у страны возникли серьезные проблемы после отказа Газпрома от поставок и транзита газа на Украину. В итоге Украине пришлось закупать реверсный газ из Европы по завышенным ценам. Как говорится, дружба - дружбой, а денежки извольте заплатить.Стоит добавить, что и катарский газ окажется для Украины в разы дороже российского.