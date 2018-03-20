21:02 20 марта
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Порошенко нашел очередную "уникальную" возможность избавиться от российского газа

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об избавлении от российской газовой зависимости. В этот раз Украину, согласно утверждению Порошенко, спасет сжиженный газ из Катара.

Порошенко нашел очередную "уникальную" возможность избавиться от российского газа


Катар готов предоставить Украине сжиженный газ. Это уникальная возможность повысить энергетическую безопасность нашего государства
– написал Порошенко в Twitter. По его словам, переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время, а поставки могут идти через терминал в Польше или через Босфор.


Напомним, что Порошенко неоднократно заявлял об «энергетической независимости» Киева от Москвы – в январе он говорил, что Украина «уверенно начинает» 2018-й, ведь это «год энергетической независимости». В июне прошлого года Порошенко также рассказывал, что Украина смогла за три года слезть с «газовой иглы» России.

Но «энергетическая независимость» Украины привела лишь к тому, что у страны возникли серьезные проблемы после отказа Газпрома от поставок и транзита газа на Украину. В итоге Украине пришлось закупать реверсный газ из Европы по завышенным ценам. Как говорится, дружба - дружбой, а денежки извольте заплатить.

Стоит добавить, что и катарский газ окажется для Украины в разы дороже российского.

Использованы фотографии: Администрации президента Украины
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 19:44
    Вопрос украинского переводчика- " а как по- арабски на халяву?"
    Серж Горелый
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:46
      ...Катар готов предоставить Украине сжиженный газ. Это уникальная возможность повысить энергетическую безопасность нашего государства...

      Катар-то готов. Молодцы в Катаре!
      А 404-я готова ли купить?
      Андрей К
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:53
        Цитата: Андрей К
        А 404-я готова ли купить?

        отыщут скрытые резервы. у населения последние заначки изымут
        LSA57
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:58
          Цитата: LSA57
          ...отыщут скрытые резервы. у населения последние заначки изымут...

          Сергей, подозреваю что единственный скрытый резерв в стране-лепрозории - это заблудившийся "пук" laughing
          Андрей К
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:03
            Цитата: Андрей К
            Сергей, подозреваю что единственный скрытый резерв в стране-лепрозории - это заблудившийся "пук"

            ну народ ведь ещё на что то питается smile
            LSA57
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:07
              Цитата: LSA57
              ...ну народ ведь ещё на что то питается...

              Не будь таким бессердечным, осталось только шмат сала с цыбулей отобрать у рагуль - тогда и скрытых резервов не будет request
              Андрей К
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:20
                Цитата: Андрей К
                Не будь таким бессердечным,

                яяяя??? все претензии к парашкину, я народ не обираю laughing
                LSA57
              2. Siegen (Валентин) Сегодня, 20:55
                осталось только шмат сала с цыбулей отобрать

                Совсем без сала Украина, конечно же, не останется...крестьяне в любом случае будут держать свиней "для сэбэ"...
                А вот мифы про то, что Украина - всемирная центр производства сала, были развеяны ещё в позапрошлом году данными статистики, из которых следовало, что только из одной Польши на Украину за год было экспортировано около 8-и тысяч тонн сала...
                Знаменитого украинского сала может и довольно скоро не быть. Потому что вкус сала зависит от того чем порося кормить.
                Раньше кормили зерном и комбикормом из колхозов, теперь же комбикормом с различными добавками для роста из магазинов и с рынка.
                Вкус сала соответственно никакой, цена же сравнима с ценой мяса request

                Siegen
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 21:01
                  Цитата: Siegen
                  Вкус сала соответственно никакой, цена же сравнима с ценой мяса

                  недавно проскочила инфа, сало процентов на 60 подорожало
                  LSA57
          2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 20:09
            Молодец Порошенко! fool Зад голый, народ нищает-но президент упрямо "слезает" с иглы! (лучше бы со стакана слез... belay )
            Наш тоже как-то решил нефть танкерами из Венесуэлы от Чавеса таскать (конфликтовал тогда с россиянами), через пару месяцев бодро доложили о прибытии танкера в Одессу, и...тишина.
            Так и этот-зимой снег будет таскать из Арктики. fool
            Подрезчик
            1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:29
              Цитата: Подрезчик
              Так и этот-зимой снег будет таскать из Арктики.

              laughing good Ну для начала пусть с эскимосами договорится, говорят у них даже зимой снега не выпросишь.. yes
              Терский
              1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 20:46
                hi
                говорят у них даже зимой снега не выпросишь.. yes

                Этот выпросит...он же Вальцман! laughing
                Подрезчик
            2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 20:30
              На фотографии у Катарца ноги голые в сандалиях . Наверное ему ,Петюня только ,что помыл ноги и воду выпил .. Обслуживает по высшему разряду!
              30 вис
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 20:42
          Цитата: LSA57
          Цитата: Андрей К
          А 404-я готова ли купить?

          отыщут скрытые резервы. у населения последние заначки изымут

          Скупой платит дважды, а лохи постоянно и по завышенным ценам))) Выбрали путь в Ивропу, вот пусть пока топают, по пути и платят, покуда Порошок им карманы наизнанку не вывернет.
          Ныробский
      2. самоход (Даниил) Сегодня, 20:38
        Цитата: Андрей К
        Катар-то готов. Молодцы в Катаре!

        "мы не ищем легких путей" laughing

        В Украине нет терминала регазификации сжиженного газа, т.е. сначала СПГ нужно доставить в страну которая имеет подобные мощности (к примеру Польша), а уж оттуда перекачать в украинскую ГТС. просто отличная логистическая цепочка wassat .
        P.S. почему у Литвы не хотят закупать норвежский газ? вроде ближе, заодно и побратимам по русофобии помогли бы...
        самоход
      3. Злой543 Сегодня, 20:59
        Цитата: Андрей К
        ...Катар готов предоставить Украине сжиженный газ. Это уникальная возможность повысить энергетическую безопасность нашего государства...

        Катар-то готов. Молодцы в Катаре!
        А 404-я готова ли купить?



        Ага, вон Турция отказала пропустить американский газовоз на Украину через пролив в связи с опасностью для Стамбула
        Злой543
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:56
      Через Босфор не выгодно возить, удобнее вокруг Аляски, так он пропитается душком свободы и навару с эмалированных побольше будет.
      предки с Дона
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 20:49
        Цитата: предки с Дона
        Через Босфор не выгодно возить, удобнее вокруг Аляски, так он пропитается душком свободы и навару с эмалированных побольше будет.
        А у них вообще в портах есть терминалы для приёма сжиженного газа?
        Ныробский
      2. Scoun (Roman) Сегодня, 20:55
        Цитата: предки с Дона
        Через Босфор не выгодно возить,

        Через Босфор турки не пустят, чисто из-за безопасности...... там при прохождении такой махины.... в общем это не вариант.



        | Новости
        riafan.ru/227326-turtsiya-zakryila…
        Власти Турции запретили танкерам, перевозящим сжиженный природный газ для Украины, проходить через пролив Босфор. ... «Прежде всего речь идет о безопасности загруженной и узкой протоки. Стамбул - густонаселенный город, а СПГ-танкеры значительно больше... Читать ещё
        Scoun
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:59
      Цитата: Серж Горелый
      Вопрос украинского переводчика- " а как по- арабски на халяву?"

      Во всех словарях мира принята украинская транскрипция написания и произношения этого понятия, как родоначальников.
      предки с Дона
    4. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 20:14
      Кто-нибудь объяснил пороху,что обмен газа на сало невозможен,харам халяльный однако! belay
      майор Юрик
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:45
    Порошенко нашел очередную "уникальную" возможность избавиться от российского газа
    Осталось сущий пустяк .Купить и.доставить этот газ в Украину.
    Наблюдатель2014
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:55
      Сергей hi
      Цитата: Наблюдатель2014
      ...Осталось сущий пустяк .Купить и.доставить этот газ в Украину...

      Полазил по просторам интернета и выяснилось, что кастрюлеголовые планируют задействовать построенный в Польше терминал, а оттуда трубами отсосать laughing
      Андрей К
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:04
        Цитата: Андрей К
        а оттуда трубами отсосать

        извращенцы lol
        LSA57
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:16
          Цитата: LSA57
          ...извращенцы lol...

          Ну так... feel
          А что им осталось делать? request
          Европейцы труселей с кружавчиками наобещали - поматросили и бросили, содержать не имеют желания. Как умеют, технология отработанная laughing
          Андрей К
          1. Комментарий был удален.
      2. Dym71 (Андрей) Сегодня, 20:08
        Цитата: Андрей К
        кастрюлеголовые планируют задействовать построенный в Польше терминал, а оттуда трубами отсосать

        У поляков особо не разбежишься, годовая мощность регазификации СПГ терминала в Свиноуйсьце — 5 млрд кубов.
        Dym71
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 20:15
          Цитата: Dym71
          У поляков особо не разбежишься, годовая мощность регазификации СПГ терминала в Свиноуйсьце — 5 млрд кубов.

          Вот всё на Украину и отправят. А на полученные от них деньги закупят дешёвый природный у Германии.
          Лопатов
          1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 20:44
            Сейчас Украина может получать из Польши около 1 млрд куб. м газа в год.
            Для расширения системы газопроводов запланировано строительство интерконнектора "Дроздовичи-Германовичи" к 2021 году. hi
            Реализация данного проекта позволит увеличить объемы поставок газа в обе стороны по необходимости. До 8 млрд куб. м. из Украины в Польшу и 5-7 млрд куб. м. газа из Польши в Украину.
            Не любопытствовал, как обстоят дела со строительством, но думается мне, там ещё конь не валялся! laughing
            Dym71
        2. Комментарий был удален.
    2. майор147 Сегодня, 20:41
      Ага, 480 долл. против 160 долл. за 1000 кубов на сегодня. В добрый путь!
      майор147
  3. С_Байкала (Александр) Сегодня, 19:46
    Расстояние Катар-Польша даже самолетом - 4000 км. Самолетами газ неудобно возить (у меня знакомый в "нафтогазе", я звонил, он мне объяснял). Учитывая, что по морю там еще крючок в 2-300 км образуется.... Флаг в руки. С другой стороны - наверное дешевле, чем на терминалах с еуропы получается.
    p.s. че-то ржу
    С_Байкала
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:48
    я так понимаю, во что эта "энергетическую безопасность" и "энергетическая независимость" обойдется не озвучил... wink
    Masya Masya
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:54
      Цитата: Masya Masya
      обойдется не озвучил...

      Боится! Веревка без мыла цена этого прожекта!
      тол100в
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:55
      Цитата: Masya Masya
      я так понимаю, во что эта "энергетическую безопасность" и "энергетическая независимость" обойдется не озвучил...

      да всё равно не он из своих оплачивать будет
      LSA57
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 20:10
        Цитата: LSA57
        да всё равно не он из своих оплачивать будет

        большие сомнения у меня, что вообще оплачивать будет...
        Masya Masya
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:23
          Цитата: Masya Masya
          большие сомнения у меня, что вообще оплачивать будет...

          там не забалуется, обдерут до самых фаберже
          LSA57
    3. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 20:09
      К Марине, как к даме. Дамы замечают ВСЁ!
      Отношение катарского "Перца" к Петру 404-му.......в чем обут Перец?
      Статус Пети, не воспринимают арабы - так, чувак зашел, кофейку попить.
      Не положено перед 1-м лицом иностранного государства под кандурой обувать кожаные шлепки. А для официальной встречи обязателен "бишт".....
      Ну как-то так:
      Соломон Кейн
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 20:23
        Константин, приветик! love
        Цитата: Соломон Кейн
        Не положено перед 1-м лицом иностранного государства

        1-е лицо, какое государство оно представляет? так территория... да и лицо-то, вовсе не лицо- рыло... прости господи...
        Masya Masya
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:38
          Цитата: Masya Masya
          1-е лицо, какое государство оно представляет? так территория..

          Все верно, так оно скоро и звучать будет -Территориальное Образование Украина. Задуманное в стране соседней национальности расторжение государственного договора о дружбе между Украиной и Россией, которое нанесет сокрушительный удар прежде всего украинской государственности, ибо лишит её восточную границу юридического признания со стороны РФ.
          Терский
          1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 20:57
            Цитата: Терский
            Территориальное Образование Украина.

            анекдот на сон грядущий...

            спокойной ночки! love
            Masya Masya
    4. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 20:23
      Цитата: Masya Masya
      я так понимаю, во что эта "энергетическую безопасность" и "энергетическая независимость" обойдется не озвучил... wink


      Да какая там энергетическая независимость. На Украине независимость только одна - независимость от государственного суверенитета. Все остальное - "чего изволите, господин американский хозяин".
      Офицер запаса
  5. Керенский (Кирилл) Сегодня, 19:48
    А катарский газ поляки бесплатно принимать и обрабатывать будут? У них-то спросить сначала надо...
    Керенский
  6. синоби (Юрий) Сегодня, 19:49
    В путь!А у них терминалы то для СПГ есть вообще?
    синоби
    1. Метан Сегодня, 20:15
      Возьмут в аренду...
      Метан
  7. rruvim (Роман) Сегодня, 19:49
    Вальцману и обрезаться не надо, только сандалии на голые ноги надень, и будет "плясать" под дуфф, а не только под американскую "дудку"...
    rruvim
  8. МЮД (МЮД) Сегодня, 19:50
    Через Босфор турки не пускают газовозы, а если договорятся с турками, то еще нужно завод построить для приемки и переработки сжиженного газа.
    МЮД
  9. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:52
    Мне одному это чудо рождает ассоциацию с навозным жуком?
    НЕКСУС
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:17
      Цитата: НЕКСУС
      Мне одному это чудо рождает ассоциацию с навозным жуком?

      Хотель было тебе, Андрюха возразить, мол Скоробей тот же навозник, но символ достатка и благополучия.
      Все оказалось намного интересней. Вна украине это насекомое занесено в Красную книгу.
      Навозу море, достатка и благополучия нэма
      Tusv
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:20
        Цитата: Tusv
        Навозу море, достатка и благополучия нэма

        А для сэба? laughing
        НЕКСУС
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:30
          Цитата: НЕКСУС
          А для сэба?

          Ну сэбя то не обделит. Он жэж бриллиант среди дерьма, как рыба в воде lol
          Tusv
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:32
            Цитата: Tusv
            как рыба в воде

            Уверен, что как рыба и как именно в воде? wassat
            НЕКСУС
            1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:45
              Цитата: НЕКСУС
              Уверен, что как рыба и как именно в воде?

              Сойдемся на стразе в фекалиях? Этакий осколок граненного стакана в выгребной яме. Блестит и блещет drinks
              Нечаго сравнивать благородного насекомого с нетонущем пловцом в проруби bully
              Tusv
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 20:40
      Цитата: НЕКСУС
      Мне одному это чудо рождает ассоциацию с навозным жуком?

      Не льстите амебе, жук по сравнению с ней - высший разум yes Андрей, hi !
      Терский
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:42
        Цитата: Терский
        Не льстите амебе, жук по сравнению с ней - высший разум Андрей, !

        Мелко плаваете,гражданин... laughing Я о некой коричневой субстанции и системе,которая эту субстанцию перегоняет. lol
        НЕКСУС
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:47
          Цитата: НЕКСУС
          Я о некой коричневой субстанции

          laughing Ну так и писать нужно, мол эта фекальная масса...., yes посетила прародину скоробеев .... wink
          Терский
  10. AleksPol (Александр) Сегодня, 19:54
    Всё таки нравится иногда Порошенко , умеет настроение поднять . Не ту профессию выбрал , в балагане самое то . В роли главного клоуна . Штанины он специально так задрал , в знак уважения перед принцем , на одном уровне . Хорошо хоть носки не рваные laughing
    AleksPol
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:06
      Цитата: AleksPol
      Не ту профессию выбрал , в балагане самое то . В роли главного клоуна .

      он во всех жанрах выступает
      LSA57
  11. Громобой Сегодня, 20:01
    Тапки классные у катарца,а новость туфта...ведь на что они смогут обменять этот недешёвый товар?Грошей то нема,на сало,что ли... wassat
    Громобой
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:00
      Цитата: Громобой
      Тапки классные у катарца,а новость туфта...ведь на что они смогут обменять этот недешёвый товар?Грошей то нема,на сало,что ли... wassat

      Гроши для них пережиток прошлого и анахронизм!!! no Они нынче всё больше в долг берут, гордо и бескорыстно))) feel
      Ныробский
  12. Метан Сегодня, 20:14
    Цитата: Наблюдатель2014
    Порошенко нашел очередную "уникальную" возможность избавиться от российского газа
    Осталось сущий пустяк .Купить и.доставить этот газ в Украину.

    "За морем телушка полушка,да рубль-перевоз"(с)
    Во сколько это "независимое катарское счастье"обойдется,он не уточнил?
    Метан
  13. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 20:19
    Катар - хорошо! США - хорошо! Так можно "запурхаться" в двух "соснах"!
    ушкуйник
  14. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:21
    Пенсильванский уголь из Новороссийска, катарский СПГ с Ямала, а деньги Петруха? "Заграница нам поможет" сказал четко Петруха.
    Балу
  15. шило (Ваня) Сегодня, 20:25
    Поляки то цену накрутят будь здоров smile
    шило
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:31
    Лучше насчитывать на внутренние резервы и переходить на практически неисчерпаемые кизяководороды
    Дормидонт
    1. Метан Сегодня, 20:58
      "Порошенко нашел очередную "уникальную" возможность избавиться от российского газа"...
      Еще бы найти униаальную возможность избавиться от самого Порошенко...
      Метан
  17. Govorun Сегодня, 20:59
    Порошенко нашел очередную "уникальную" возможность избавиться от российского газа
    Ну от такой возможности не грех и выпить,Петр Алексеич....
    Govorun
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