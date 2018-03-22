08:04 22 марта

Будущее России: экономия на демократии

Итак, еще раз поздравляем всех с тем, что в нашей жизни начался новый этап. Закончилась очередная пора вскрытия помойных ям у нашей политической элиты. Закончилось время "сенсационных открытий" для СМИ. Закончилось время цирка на ТВ под названием «дебаты кандидатов». Закончилась вакханалия под красивым названием «предвыборная кампания».



Ошеломленный всем этим зрелищем и поганью народ дружно пошел на выборы и отдал свой голос тем, кого посчитал самым достойным для себя руководителем. Как пошел — вопрос второй. Кто-то — по зову сердца. Кто-то — по устоявшейся ещё в советское время привычке. Кто-то — по настоятельной "просьбе" руководства предприятия или воинской части.


Собственно, любой способ хорош, если не противоречит закону.

Прошло два дня, и когорта противников Путина, ошеломленная успехом , стала приходить в чувство. Появились первые прогнозы дальнейшего развития событий.

И появился некий эффект раздвоения. Не личности, слава богу, и не сознания. Но некоторое ощущение, что всё не так, как надо, имеет место быть. В зависимости от того, какой канал включить или на какой сайт зайти.

Ибо умные дяди и тёти из телевизора и прочих СМИ разъясняют обывателю всю прелесть (мерзость) полученного на выборах результата.

Довольный (недовольный) выборщик с удовлетворением (горечью) смотрит на итоги голосования. Огромный отрыв Владимира Путина от второго кандидата, Павла Грудинина, и совершенно смешные результаты остальных вроде бы показали ситуацию в стране.

А чья же это победа? Народа? Действующей власти? Лично Путина? Той политической и экономической линии, которой придерживается президент сегодня? Кто папа и мама?

Увы, но это победа не народа, а чиновников. Тех самых ненавистных бюрократов, при упоминании которых у большинства простых людей начинается портиться настроение. Тех самых, кто априори вместе с назначением на должность получает звание врага простого народа.

Откуда такие выводы? Из жизни. Из того, что знают все, но дальше знаний идут немногие.

Вспомните осень и зиму 2017 года. Положение страны на международной арене укрепляется. Мы начинаем влиять на международные события. Мы активизируемся в Сирии. Мы показываем зубы противникам. И в то же время такое наше поведение отвратительно сказывается на каждом из нас.

Санкции, от которых нам, по многочисленным заявлениям политиков и экономистов, больше пользы, чем вреда, способствуют быстрому похудению нашего кошелька. Каждому конкретному человеку становится жить сложнее.

И при этом мы действуем точно по тому же принципу, что когда-то слышали от бабушки. "Потерпим, лишь бы не было войны…"

Нет, ведь реально можно потерпеть? Можно. Мы с гордостью говорим о нашей армии. Мы с уважением относимся к решительному президенту. Нам нравится быть независимыми и сильными.

Кто-то сомневался в победе Владимира Путина на выборах? Кто-то, даже из тех, кто рискнул выйти на гонку за кресло рядом с ним, надеялся быть хотя бы рядом на финише? Все решали собственные задачи. И, как ни парадоксально, задачи Путина.

Какова была задача? А она очевидна. Заставить электорат прийти на выборы. Любой ценой. Именно заставить. Уже то, что альтернативы для действующего президента нет, для многих было главным критерием участия в выборах. А зачем?

Огромное число сторонников президента просто проигнорировали бы выборы. А добавить к ним тех, кто, понимая, что среди кандидатов нет того, кто устроит лично их, не пошел бы на выборы? А ведь есть ещё и те, кто физически не может голосовать из-за достаточно сложной системы смены участка или просто лени?

Между тем, чтобы показать всему миру кукиш, необходима была цифра не в 30-35% от общего числа избирателей у урн. Нужна была ЦИФРА.

ЦИФРА нужна была именно такая… Чтобы весь остальной мир понял, что мы сплоченными рядами, понимая и принимая, делаем выбор и… И дальше по тексту в том же духе.

Помните появление на телеэкранах кандидата Собчак? Это к концу гонки она стала следить за словами. Действительно малость превращаясь из скандальной телеведущей в политика. Она ведь заняла именно ту нишу, которая была головной болью политтехнологов многие годы. Против всех!

Коммунистическая партия? Либеральные партия? Правые? Вы не обратили внимание, что они уже неинтересны большинству? Ностальгия по СССР? Увы, это уже не аргумент. Реформирование по западному образцу? Помним мы эти реформы и ту самую программу "500 дней"… Да-да, того самого Явлинского! Националисты-интернационалисты? Смешно.

Но все они говорили одно и то же. Придите и проголосуйте за нас, против существующей власти и действующего президента! А ведь любой школьник знает эту технологию. Людям старшего поколения надо разъяснять, а мальчишке или девчонке за компьютером не надо! Лайки и дизлайки увеличивают количество просмотров! Как бы вы ни проголосовали, вы проголосовали!

Что дальше? Выборы — не самоцель. Выборы — это старт. А вот старт чего? Или кого?

Есть мнение, что такие выборы и такая поддержка Путина народом обеспечат ему возможность приступить к непопулярным реформам.

Миф о народовластии разрушается. Точнее, разрушен. Убедить народ оказалось достаточно легко. И технологий для этого разработано множество. Остается только ставить задачу специалистам, и...

Система, которую начинал строить Ельцин и продолжил Путин, действует.

В идеале в стране должна остаться одна правящая партия. Ну, собственно, она уже есть, и следующие думские выборы это (мы уверены) подтвердят.

Вообще, для России это нормально.

Монархия, коммунистическое прошлое – как бы почти 400 лет тоталитарного правления с отклонениями в ту или иную сторону. Вполне себе.

И ничего, как бы. Жили. И будем жить, однозначно, еще.

Однако для соблюдения видимости этой самой демократии надо все-таки оставить хотя бы эту видимость.

Отметут радикалов с обеих сторон и оставят только левоцентристов и правоцентристов. Или республиканцев и демократов. Или лейбористов и консерваторов. Классическая двухпартийная система, где в любом случае будет сохраняться преемственность власти.

А почему нет? Ведь выбора все равно не будет. Через шесть лет, в 2024-м, через 12, в 2036-м. Выбора все равно не будет. Будет ОН (без разницы по фамилии, Отец Народа, Великий Кормчий и так далее) и все остальные, на подтанцовках и с рейтингом, близким к статистической погрешности.

А он, выбор, нужен, если по-хорошему? 400 лет жили, как было выше упомянуто, и ничего. Не вымерли.

Собственно, один кандидат в бюллетене (образца СССР, Китая или России-2018) – это тоже выбор. «За» — за стабильность и далее по тексту. «Против» — за анархию, энтропию и далее по тексту тоже.

Ладно, два. Два кандидата – вполне себе для того, чтобы весь Запад заткнулся и отошел в плане демократии у нас.

А лоботрясов-нахлебничков, просто потративших НАШИ денежки из бюджета на свои кампании, надо просто разогнать. И, ладно, кому есть чем заняться. Титову, Бабурину, Грудинину. А вот Явлинского, Жириновского, Зюганова – всё, на пенсию по возрасту. Пока не подняли ценз.

Оставить одного Сурайкина. Все равно ничего толком делать не умеет, вот пусть оппозиционирует. Единый кандидат от всех, кто против.

Чем плох расклад? А, главное, экономия какая!

А может, вообще к американской модели перейти? И в перспективе вообще от выборов народом откажемся? А что? Выборщики от регионов или члены Совета Федерации выбирают президента, а мы выбираем выборщиков.

Зато никто не отвлекается от более важных и насущных дел. И результат не страдает — самое главное.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 06:06
    Ставер, Скоморохов, вам не сюда , вам в дождь с голосом и рбк надо. Тоже мне "ильф с петровым", мерзость пишите, так и веет подлостью, причём из под тишка! Вы даже не либералы, вы какой-то особый подвид. Как говорится - ни чести, ни совести, ни флага , ни родины. Здоровья и успехов вашим мамам(папам), если таковые имеются, потому как, такие как вы не рождаются, а заводятся...
    Hard Rock
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:21
      Монитор не забрызгали?Платочек есть?А Родина есть.Есть и флаг.Вот только несут этот флаг ни те люди и не в ту сторону.
      Владивосток1969
      1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 06:50
        Нет, не забрызгал, всё написано не в истерике, читать то умеете, нет, не между строк? Вы себе идите в свою сторону с флажком на палочке, а я в другую и именно с флагом, либеральный вы наш, счастливого пути вам и долгого возвращения!
        Hard Rock
        1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:00
          Вы ошиблись.Либеральное у нас правительство с президентом hi
          Владивосток1969
        2. басмач (Константин) Сегодня, 07:33
          Прежде чем с флагом куда то идти, вы его сначала поменяйте, "патриот". А с таким Вы можете только возглавить шествие идущих....
          басмач
      2. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:00
        Цитата: Владивосток1969
        Монитор не забрызгали?Платочек есть?А Родина есть.Есть и флаг.Вот только несут этот флаг ни те люди и не в ту сторону.


        Они то, хоть и не те и ни туда, но несут!

        А Вы диванный эксперт что сделали для блага страны кроме выплевывания яда на все и вся?

        И прошлые заслуги не нужно перечислять- мало ли кто кем был!

        Главное, кто ты сейчас!
        Titsen
        1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 07:09
          Слушайте, уважаемый, я был есть и буду патриотом своей родины! И Путина я уважаю, поскольку он настоящий мужик! Точка. На диване я не сижу в отличии от вас! И в армии я послужил, и ранения имею! Вам что-то не нравится, так повестесь, или в прорубь кинтесь, только с головой, а то болит она у вас. Судя по нику годков вам уже немало, несоизмеримо больше чем ума, можно не отвечать. Спорить с вами - себя не уважать!
          Hard Rock
          1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:17
            У вас есть моё фото на диване?Да вы шпион. bully
            Владивосток1969
          2. Гардамир Сегодня, 07:57
            Спорить с вами - себя не уважать!
            Так не спорьте, удалитесь и целуйтесь с телевизором взасос.
            Гардамир
        2. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 07:11
          Извините, это к 1969 написано
          Hard Rock
        3. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:14
          Где то читали о моих заслугах?Вы мне льстите.А яд в определённой дозе лекарство.Ну а что делать буду?Ну уж поверьте,найду чем заняться.Вот скверик у нас возле дома дворники стороной обходят.Станет потеплее буду мусор собирать. hi
          Владивосток1969
          1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 07:18
            Ага и грибы в лесу, главное чтоб яду не набраться! Или не травануть кого нить
            Hard Rock
      3. Гардамир Сегодня, 07:55
        А Родина есть
        А для вас что Родина? Гордость за олигархов? Строительство Ельцин- и прочих центров?...
        Гардамир
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:29
      Ну Вы ,Вячеслав и загнули.Они написали правильные вещи.демократия в стране не нужна(а об этом и речь на самом деле)..Править надо жесткой рукой и в нужном напрвлении.С Путиным(я кстати против него голосовал) или нет.Да и кстати..А почему флаг не патриотичный?"Заратустра"
      не позволяет?
      Цитата: Hard Rock
      Ставер, Скоморохов, вам не сюда , вам в дождь с голосом и рбк надо. Тоже мне "ильф с петровым", мерзость пишите, так и веет подлостью, причём из под тишка! Вы даже не либералы, вы какой-то особый подвид. Как говорится - ни чести, ни совести, ни флага , ни родины. Здоровья и успехов вашим мамам(папам), если таковые имеются, потому как, такие как вы не рождаются, а заводятся...
      210окв
      1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 06:53
        Здравствуйте, ничего того о чём вы пишите я в этой статье не увидел, написано максимально подло, неужели не видно, как раз в духе Эй либерал! Эк вас всех зацепило то! Про флаг и родину! Выражение такое. И относится оно именно к таким вот венедиктовым с собаками!
        Hard Rock
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:58
          У таких вот венедиктовых и ко флага то и нет...А Вы просто недалекий человек получается...Раз между строк читать не умеете..
          Цитата: Hard Rock
          Здравствуйте, ничего того о чём вы пишите я в этой статье не увидел, написано максимально подло, неужели не видно, как раз в духе Эй либерал! Эк вас всех зацепило то! Про флаг и родину! Выражение такое. И относится оно именно к таким вот венедиктовым с собаками!
          210окв
          1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 07:13
            Недалёкий человек это у вашей мамы - сын, или дочь, вам виднее. Никаких между строк там нет, поганая статья!
            Hard Rock
    3. BecmepH (Алексей) Сегодня, 06:43
      Парень заблудился.... Ау!!! Это не "цензор"!
      BecmepH
      1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 06:55
        Причём здесь цензор? Ау? В России вообще цензура есть? Не мешало бы! А то свободы - впору вчетвером нести!
        Hard Rock
        1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 07:59
          Цитата: Hard Rock
          Причём здесь цензор? Ау? В России вообще цензура есть? Не мешало бы! А то свободы - впору вчетвером нести!

          Так у Вас риторика, как на "цензоре".
          Никогда не оскорбляйте чужих родителей и Ваших не оскорбят. Хотя, Вас учить культуре уже поздно.
          Ваш язык сродни Жириновскому, Собчак, Макаревичу, Серебрякову...
          Вас же никто не оскорблял. Почему Вы до этого опускаетесь?
          Вы даже не либералы, вы какой-то особый подвид. Как говорится - ни чести, ни совести, ни флага , ни родины. Здоровья и успехов вашим мамам(папам), если таковые имеются, потому как, такие как вы не рождаются, а заводятся...
          BecmepH
    4. Гардамир Сегодня, 07:53
      пишите, так и веет
      Это всё эмоции, аргументы давайте. С вами всё ясно. вы за власть, Чубайсов, Шуваловых и прочее. Вы всех победили, правда они об этом не знают.
      Гардамир
  2. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 06:15
    А это к начальству ВО. Вы - военное обозрение?! Что это за статья? Каким боком к военному, да ещё обозрению, она относится? Военное - априори патриотическое, нет? Мало того, что всякая либерально - упадническая публика комментарии оставляет, так ещё и вы такие вот "опусы" постите! Тщательнее надо, уважаемые, а то люди перестанут сюда ходить! Или вы ориентацию сменили?
    Hard Rock
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:42
      Каким боком к военному, да ещё обозрению, она относится?

      Полагаю в некотором смысле и прямое smile .
      Не секрет что именно ВВП поднял статус наших вооруженных сил до необходимого уровня...голосуя за ВВП мы выбираем приоритет армии в государстве как одной из основных опор нашего существования.
      А представьте себе гипотетически что мы выбираем например демократа Явлинского или еще хуже Собчак...что они сделают с нашей армией...независимой политикой...с нашими территориями...понятно мы всего этого можем лишиться ...далеко за примерами в нашей истории ходить не надо.
      Поэтому оставшийся промежуток времени в истории нашего государства мы должны пройти с Путиным...какой бы он не был со своими недостатками .В целом он сыграл положительную роль для России и нашего народа.
      Неопределенность для нас начнется с уходом ВВП из власти через 6 лет...если конечно не произойдут какие либо чрезвычайные события.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:52
        Приоритет армии!?Соглашусь,частично....А остальным что делать?Находится на задворках?Правильно,Родину надо защищать,но и об остальных подумать не мешало бы..Хотя общественно-политическое устройство это и не подразумевает..Пусть сами о себе думают..
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Каким боком к военному, да ещё обозрению, она относится?

        Полагаю в некотором смысле и прямое smile .
        Не секрет что именно ВВП поднял статус наших вооруженных сил до необходимого уровня...голосуя за ВВП мы выбираем приоритет армии в государстве как одной из основных опор нашего существования.
        А представьте себе гипотетически что мы выбираем например демократа Явлинского или еще хуже Собчак...что они сделают с нашей армией...независимой политикой...с нашими территориями...понятно мы всего этого можем лишиться ...далеко за примерами в нашей истории ходить не надо.
        Поэтому оставшийся промежуток времени в истории нашего государства мы должны пройти с Путиным...какой бы он не был со своими недостатками .В целом он сыграл положительную роль для России и нашего народа.
        Неопределенность для нас начнется с уходом ВВП из власти через 6 лет...если конечно не произойдут какие либо чрезвычайные события.
        210окв
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:58
          но и об остальных подумать не мешало бы..Хотя общественно-политическое устройство это и не подразумевает..

          Согласен...
          но давайте в целом посмотрим на сложившуюся ситуацию в РОССИИ...на общую картину экономики страны.
          Совершенно очевидно что наш народ не потянет одновременно две стратегических задачи поднять армию до современного уровня и внутреннюю экономику до уровня ведущих стран мира...это просто непосильная задача для страны...
          Поэтому я полагаю что эти задачи разбиты на несколько этапов...сейчас на первом месте стоит армия...обеспечив себе безопасность в мире капиталистических волков с помощью современной армии мы сможем двигаться дальше модернизируя свою экономику в соответствиями сегодняшних реалий.
          Сразу пытаться сделать одновременно все не получится.
          Тот же ЛЕХА
      2. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 06:56
        Слушайте! Вы внимательно читали статью, и мой отзыв?! Я полностью с вами согласен, только где всё это в статейке?
        Hard Rock
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 06:47
      Цитата: Hard Rock
      А это к начальству ВО. Вы - военное обозрение?! Что это за статья? Каким боком к военному, да ещё обозрению, она относится?

      Ну так в "Правде", "Комсомольской Правде", "Известиях", ит.д. и т.п. есть кроссворды, юмор и другая сторонняя информация и писанина. Закройте их...
      А если Вас не устраивает формат сайта... никто Вас не держит. Да и никто не звал Вас сюда
      BecmepH
      1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 07:15
        Ух ты! А вы, что, главный приглашаются? Можете сами гулять отсюда, ага, в свою сторону!
        Hard Rock
    3. Гардамир Сегодня, 07:59
      всякая либерально
      Президент либерал. Точка. Он сам об этом не раз заявлял. А ваши фантазии оставьте при себе.
      Гардамир
    4. spirit (spirit) Сегодня, 08:01
      Поглядите на этих лебиралов) они что идут против правящей власти?против Единоросов ? Против партии Президента?) Да им бы надо по Вашему совету где нибудь утопиться в проруби, а то не патриоты)это все планы Аллена Даллеса,он устроил помойку в Подмосковье и отравляет людей laughing
      spirit
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:21
    Выборщики от регионов
    это расточительство !
    Давно, в фантастической книге, читал про выборы в будущем. Комп. выбирает по стране среднестатистического американца и он в день выборов избирает президента. Просто и не накладно !
    Uncle Lee
    1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 07:02
      Встречал как то китайца, материкового не из гон конга, так тот вообще не понимает зачем нужна оппозиция и многопартийность! Говорил - от этого все беды, народ раскалывают за его же деньги! Пожимал плечами и сокрушался.
      Hard Rock
  4. Декларант Сегодня, 06:22
    Я не сомневался в победе ВВП. Но процент явно накручен.
    Декларант
    1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 06:57
      А какой % вы себе предпочитаете?
      Hard Rock
  5. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 06:26
    Начался "плачь Ярославны". Умейте достойно проигрывать. Сначала стонали всё пропало, а теперь вообще беда-бедища. ВО становится рупором проигравшего КПРФ. И самое главное уже в открытую. Переименуйте ВО в "рупор КПРФ".
    sergei_55
    1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 06:49
      Цитата: sergei_55
      Начался "плачь Ярославны". Умейте достойно проигрывать. Сначала стонали всё пропало, а теперь вообще беда-бедища. ВО становится рупором проигравшего КПРФ. И самое главное уже в открытую. Переименуйте ВО в "рупор КПРФ".

      Правда глаз колет?
      BecmepH
      1. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 07:37
        А в чем тут правда? Когда Скоморохов писал правду? Лишь бы субстанцию на вентилятор накидать.
        sergei_55
        1. Гардамир Сегодня, 08:01
          Когда Скоморохов писал правду?
          Например когда про Донбасс рассказывал в 2014 году, хотя и с остальными его статьями, почти со всеми согласен.
          Гардамир
    2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:50
      Вот если бы Вы ещё и достойно выигрывали бы ,это было бы супер.А так.......
      Владивосток1969
      1. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 07:36
        А что вы видите недостойного в выигрыше Путина? Не везет вам в жизни- все вокруг виноватые что вы такой обиженный.
        sergei_55
        1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:52
          Да нет.В жизни как раз мне везёт.И не на кого я не обижен.А пишу то,что думаю.В 2002г я верил Путину.В 2004 перестал верить.Но это мой выбор.
          Владивосток1969
    3. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 06:59
      Слава богу! Ну хоть один нормальный человек! Спасибо вам, добрый человек! А то напали на меня как на врага народа - собаки венедиктовые!
      Hard Rock
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:04
        Цитата: Hard Rock
        собаки венедиктовые!

        А вы как хомячок Чубайса? wink
        П.С. Венедиктов с КПРФ во взглядах ну уж очень сильно расходятся.
        Ингвар 72
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:12
          А вы как хомячок Чубайса? wink

          Детский сад... smile собаки...хомячки...развели зоопарк на ВО...сейчас придет воспитатель-модератор и всем пропишет по ложке касторового масла.
          Тот же ЛЕХА
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:13
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            всем пропишет по ложке касторового масла.

            Ненада, мне еще на работу. feel
            Ингвар 72
        2. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 07:24
          Ингвар, каким боком тут чубайс? Более отвратных братиков не встретишь. Это скорее к вам ближе.
          Hard Rock
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:30
            Цитата: Hard Rock
            Это скорее к вам ближе.

            Слава - Чубайс ближе к Путину, он ОФИЦИАЛЬНО сказал, что считает Чубайса эффективным манагером. request
            Ингвар 72
        3. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 07:38
          Вот как раз Венедиктов и вашего выдвиженца Грудинина и поддержал.
          sergei_55
      2. Гардамир Сегодня, 08:03
        собаки венедиктовые!
        Венедиктов работает на Эхе Москвы, Эхо Москвы принадлежит Газпрому, Газпром находится в ведении... неужто Трампа?
        Гардамир
    4. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:01
      Цитата: sergei_55
      ВО становится рупором проигравшего КПРФ

      А статьи про Путина вы в расчет для сравнения не берете? wink
      По статье - как последовательный, но объективный противник Путина, хочу расставить точки над i по результатам выборов.
      1 ) Голосовало ли за Путина 76% голосующих? Да, голосовало. Но в этих процентах есть определенный процент гос.служащих, заключенных, и военнослужащих, которые голосовали за Путина по приказу.
      2)Победил ли Путин без этих голосов? - победил бы точно, но с меньшими процентами.
      3)Топили ли все СМИ и властные структуры(включая ЦИК) единственного реального кандидата оппозиции? - топили, и этого не могут отрицать даже оголтелые запутинцы.
      4) Исходя из выше написанного, возникает вопрос - можно ли считать выборы честными? С моей точки зрения - конечно нет. Уважения власть себе не добавила. hi
      Ингвар 72
      1. Нонна (Нонна ) Сегодня, 07:26
        Цитата: Ингвар 72
        4) Исходя из выше написанного, возникает вопрос - можно ли считать выборы честными? С моей точки зрения - конечно нет. Уважения власть себе не добавила.


        Согласна с вами полностью. Те же чувства. Авторы статьи - как всегда молодцы. Дают пищу для ума и размышлений
        Нонна
        1. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 07:40
          Рыба моя, чтобы получить пищу для ума его надо иметь.
          sergei_55
      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:27
        Цитата: Ингвар 72
        в этих процентах есть определенный процент гос.служащих, заключенных, и военнослужащих,

        1. "... кони, люди, и залпы тысячи орудий" laughing
        Госслужащего заставить голосовать - можно. Заставить проголосовать за конкретного кандидата - нельзя request
        "Определенный процент заключенных" - посчитайте процент, и давайте его в студию. Обсудим... предметно. Заодно и посмеемся wassat
        "Военнослужащие" - тоже - заставить голосовать за конкретного кандидата - проблематично.
        Итого: по пункту 1 - незачет.
        Цитата: Ингвар 72
        3)Топили ли все СМИ и властные структуры(включая ЦИК) единственного реального кандидата оппозиции?

        Хотели бы с гарантией утопить - сняли бы с выборов. И было, за что.
        Это отрицают только оголтелые грудининисты yes
        Итого: по пункту 3 - незачет.
        Цитата: Ингвар 72
        2), 4)

        Ни о чем.
        Вот такая вот картинка вырисовывается...
        Голован Джек
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:33
          Цитата: Голован Джек
          Вот такая вот картинка вырисовывается...

          Вы как обычно - пытаетесь перерисовать все под Пикассо. Мазни много - смысла нет. good
          Ингвар 72
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:35
            Цитата: Ингвар 72
            все под Пикассо. Мазни много - смысла нет

            Интересная интерпретация картин Пикассо recourse
            Ося... если Вы чего-то не понимаете, это вовсе не всегда значит, что оно смысла не имеет.
            Это, типа, намек wink
            Голован Джек
            1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:39
              Цитата: Голован Джек
              если Вы чего-то не понимаете, это вовсе не всегда значит, что оно смысла не имеет.

              Куда уж нам до вас просветленных! wassat
              Ингвар 72
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:40
                Вашу мерду ешьте сами... с волосами wassat
                Да, оставьте немного, а то на вентилилятор не хватит laughing
                Голован Джек
                1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:42
                  Вы же сказали, что это искусство выше моего уровня понимания?
                  Ингвар 72
                  1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:56
                    Цитата: Ингвар 72
                    Вы же сказали, что это искусство...

                    Я вообще не говорил об искусстве.
                    Я сказал, что у Вас проблемы с пониманием (вообще всего) и изложением Ваших мыслей.
                    Вы только что подтвердили все, что я выше сказал.
                    Мои поздравления love
                    Голован Джек
  6. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:01
    Этот цирк даже обсуждать не хочеться. Вообще странное дело, наши далекие предки во времена отсутствия цифровых технологий всеми средствами старались сделать выборы и правление демократическими, греки, римляне, трибы и их трибуны, фракции популяров и оптиматов. Сейчас же, когда технологии криптошифрования позволяют поставить свой голос не выходя из дома нас пытаются убедить, что выборы это зло и один кандидат/диктатор и одна партия это благо... И пипл хавает и говорит давай еще...
    Nix1986
  7. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:19
    Выборы....проценты. Прикол в том, что люди верят всем этим процентам не понимая простой истины-что все эти цифры вполне могут быть дутыми. Вот сейчас все упирают на "цифровые" выборы мотивируя их абсолютной честностью и открытостью. Но ведь прикольно то,что такие выборы сфальсифицировать намного проще, чем обычные( с ручным подсчетом)-достаточно установить программу подсчета голосов в "нужную сторону"-программа в конце выдаст нужного "победителя" с нужными "процентами" по каждому участку. Ведь когда объявят "победителя" уже поздно махать руками-все "поезд ушел". Не надо никаких "вбросов", "каруселей" и пр.-просто объявят нужного победителя с нужными процентами и все. Для того, чтобы проверить соответствие процентов по участкам выданных программой реальным, нужно вручную пересчитать каждый бюллетень на каждом участке и сравнить с данными, которые выдала программа-это делается? По идее, выборы должны быть легитимными только после сверки всех данных по каждому участку с теми, которые выдал "центр-изберком", то есть надо пересчитать вручную абсолютно все, а это полностью разрушает всю систему "автоматических выборов"-делает ее бессмысленной, естественно никто не будет этим заниматься. Поэтому верить таким выборам....
    Monster_Fat
    1. vinni-puk Сегодня, 07:41
      Ты видишь Грудинина или собчак президентом?
      vinni-puk
    2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:52
      Цитата: Monster_Fat
      Но ведь прикольно то,что такие выборы сфальсифицировать намного проще, чем обычные( с ручным подсчетом)-достаточно установить программу подсчета голосов в "нужную сторону"-программа в конце выдаст нужного "победителя" с нужными "процентами" по каждому участку. Ведь когда объявят "победителя" уже поздно махать руками-все "поезд ушел".
      ...
      По идее, выборы должны быть легитимными только после сверки всех данных по каждому участку с теми, которые выдал "центр-изберком", то есть надо пересчитать вручную абсолютно все, а это полностью разрушает всю систему "автоматических выборов"-делает ее бессмысленной, естественно никто не будет этим заниматься. Поэтому верить таким выборам....

      Эх, Вам бы хотя-бы с принципами элементарной статистики познакомиться. Вот цитата из книги Нисбетт Ричард "Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук":

      "Попутно замечу, что точность выборочной статистики (средняя величина, медианное значение, среднеквадратическое отклонение и т.д.) по существу не зависит от размера популяции, из которой взята выборка. Для прогноза результатов общенациональных выборов опрашивают около 1,000 человек, и погрешность обычно находится в пределах ±3%. Выборка в 1,000 человек дает примерно одинаковый прогноз процентной поддержки кандидата при голосовании и 100 млн, и 10,000 человек. Так что, если ваш кандидат согласно результатам опросов опережает соперника на 8 баллов, не обращайте внимания на критические заявления соперников, что голосовать будут миллионы людей, а опросы охватывают всего тысячу. С одной оговоркой: если только люди, отобранные для опроса, не являются нетипичными представителями населения в каких-то важных аспектах. "
      Кубик123
  8. vinni-puk Сегодня, 07:39
    Путин вовремя откатил от такой выгребной ямы как "Единая Россия", которую практически все ненавидят (партия начальников и тех, кто лижет им обувь). Если бы он пошел от ЕР, то набрал бы не более 30 процентов.
    vinni-puk
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:50
      Вы просто не понимаете, зачем ЕР создавалась. Россия была на грани развала без единой оси нормального централизованного управления страной. Ведь основным лозунгом Ельцына было отдать местным властям суверенитета сколько унесут. Вот и трещала страна по швам. ЕР объединила всех местных царьков в единую партию, центробежные силы развала страны прекратились.
      Рысь33
  9. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:44
    Не согласен с автором, что закончилось время политического цирка на ТВ. Этот цирк у нас идёт в виде бесконечного сериала, просто разные серии имеют разное количество развлекательного контента. wassat
    Рысь33
  10. alekc75 Сегодня, 07:55
    ну если будут такие как на фото с интелектом на самом дне-то тогда да президент у нас будет самый крутой!!у них мозгов меньше чем у курицы!!
    alekc75
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