Новые подлодки для российского флота: на стапелях и в планах

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http://tass.ru/

http://rg.ru/

http://flot.com/

http://vpk-news.ru/

В текущих и будущих государственных программах вооружения особое внимание уделяется развитию подводных сил военно-морского флота. ВМФ нуждается в подводных лодках разных классов, способных решать те или иные боевые задачи тактического или стратегического уровня. Часть актуальных планов в деле строительства новых субмарин уже реализована, а прочие предстоит выполнить в самое ближайшее время. Рассмотрим текущую ситуацию со строительством новейших подводных кораблей и планы военного ведомства на обозримое будущее.Одна из главных задач судостроительной промышленность на данный момент – строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, несущих межконтинентальные баллистические ракеты. К настоящему времени флот успел получить три новых корабля, построенных по проекту 955 «Борей». Еще одна лодка, являющаяся головной в проекте 955А, достроена и проходит испытания. Прочие заказы пока находятся на разных стадиях строительства.В 2014, 2015 и 2016 годах на Северном машиностроительном предприятии (г. Северодвинск) были заложены четыре новые подводные лодки типа «Борей-А». Корабли с именами «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский» на данный момент находятся на разных стадиях строительства, и на завершение необходимых работ уйдет немало времени. Тем не менее, запланированные сроки сдачи этих кораблей уже не за горами.Согласно опубликованным данным, АПЛ «Князь Олег» войдет в строй в конце 2019 года. Примерно через год после этого флот получит «Генералиссимуса Суворова» и «Императора Александра III». Последняя из строящихся на данный момент субмарин начнет службу до конца 2021 года. Сдача крейсера «Князь Пожарский» завершит длительный, сложный и дорогой процесс строительства восьми «Бореев» и «Бореев-А», предусматриваемый текущими Госпрограммами вооружений на 2011-2020 и 2018-2025 годы.Вторая важнейшая программа в области подводного флота – строительство АПЛ проекта 885 «Ясень». Головной корабль этого типа уже несколько лет служит в составе Северного флота. АПЛ К-560 «Казань», построенная по обновленному проекту 885М, должна в ближайшее время поступить на службу. Планы министерства обороны предусматривают строительство еще пяти субмарин нового проекта «Ясень-М», причем все они уже заложены и сейчас находятся на разных стадиях строительства.В 2013-2017 годах предприятие «Севмаш» ежегодно закладывало по одному новому «Ясеню». На стапелях последовательно появились АПЛ «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». Часть работ по всем этим заказам уже была завершена, но судостроители еще не готовы передавать технику военным. Согласно опубликованным данным, в 2018-19 годах должен состояться спуск на воду АПЛ «Новосибирск». Соответственно, в 2019-20 годах лодку введут в боевой состав военно-морского флота. Сдача «Красноярска», «Архангельска» и «Перми» запланирована на 2020 год. Последняя субмарина серии, «Ульяновск», начнет службу позже, в 2022-23 годах.С 2014 года «Севмаш» реализует один из самых загадочных и потому интересных проектов. В одном из его цехов была заложена новейшая подлодка проекта 09851, разработанного, по известным данным, в ЦКБ МТ «Рубин». О проекте известно крайне мало, но некоторые сведения о нем все же оглашались. В связи с этим предназначение новой лодки с именем «Хабаровск» неизвестно, но есть информация о примерных сроках ее выхода в море. Еще в 2015 году было объявлено, что головная АПЛ проекта 09851, относящаяся к условному пятому поколению, будет построена и испытана к 2020 году. Остается ли эта информация актуальной – неизвестно.Важной составляющей подводных сил являются субмарины с дизель-электрическими и неатомными энергетическими установками. Такие корабли тоже строятся в настоящее время, и в обозримом будущем поступят на службу. Сейчас реализуются два проекта строительства дизель-электрических подводных лодок, необходимые для перевооружения нескольких флотов.Буквально пару лет назад Черноморский флот получил шесть новых ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка», и вскоре было принято решение о продолжении их строительства. Теперь новые корабли планировалось передавать Тихоокеанскому флоту. Как и в случае с предыдущим заказом, военное ведомство решило построить шесть подлодок. Выполнение нового заказа началось не так давно, но результаты этих работ вряд ли заставят себя долго ждать.В июле 2017 года судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) заложил первые две субмарины новой серии. Они получили имена «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Производство «Варшавянок» уже давно налажено, что позволит выполнить новые заказы в самое ближайшее время. Спуск на воду, испытания и сдача подлодок заказчику состоятся в 2019-20 годах. К этому времени на стапелях будут находиться новые ДЭПЛ проекта 636.3, так же предназначенные для Тихоокеанского флота.Следует напомнить, что две серии подлодок «Варшавянка» обязаны своим появлением известным неудачам проекта 677 «Лада». Головная ДЭПЛ этого типа, «Санкт-Петербург», имела серьезные недостатки, из-за чего флот инициировал приостановку серийного строительства таких кораблей. После решения имевшихся проблем промышленность получила новые заказы. Было продолжено ранее замороженное строительство первой серийной субмарины, а еще один корабль перезаложили.С 2005 года «Адмиралтейские верфи» строят лодки «Кронштадт» и «Великие Луки». Сборка конструкций этих кораблей продолжалась до 2009 года, когда была приостановлена из-за проблем «Санкт-Петербурга» и всего проекта в целом. В 2013-м завод продолжил строительство «Кронштадта». Примерно через два года состоялась перезакладка следующей подлодки. Таким образом, на данный момент две новые «Лады» находятся на разных стадиях строительства и пока не готовы к началу службы. Впрочем, по некоторым данным, ДЭПЛ «Кронштадт» будет спущена на воду уже в 2018 году. Не позднее 2020-го она начнут службу в составе Северного флота. Чуть позже заказчику передадут и «Великие Луки».Следует отметить, что далеко не все подводные лодки, уже ставшие предметом заказа, были заложены к настоящему времени. Строительство нескольких новых кораблей, заказанных военно-морским флотом, начнутся только в обозримом будущем. Учитывая средние сроки строительства такой техники, можно представить, в какой период имеющиеся заказы будут выполнены в полной мере.Прошлым летом стало известно, что судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» не планирует закладывать новые подлодки в 2018 году. Строительство новых кораблей начнется годом позже. В 2019 году завод заложит подлодки «Магадан» и «Уфа». Чуть позже запустят строительство «Можайска» и шестой субмарины, пока не получившей имени. Предполагается, что третья и четвертая «Варшавянки» для Тихоокеанского флота будут спущены на воду в 2020-21 годах и вскоре начнут службу. Пятый и шестой корабли передадут заказчику только в 2022 году.Так же летом прошлого года флот огласил свои планы в отношении проекта 677 «Лада». Утверждалось, что в течении нескольких следующих лет должен появиться контракт на две новые ДЭПЛ этого типа. Такое соглашение пока не готово, и потому строительство еще не начиналось. С учетом требуемых затрат времени можно считать, что четвертая и пятая «Лады» вступят в строй только в середине двадцатых годов.Тем временем составляются планы по дальнейшей модернизации существующих проектов с последующим строительством новых подводных лодок. К примеру, уже известно о разработке обновленного проекта «Борей». Согласно последним сообщениям, в новую Госпрограмму вооружений, рассчитанную на 2018-25 годы, включена опытно-конструкторская работа с шифром «Борей-Б». Суть этого проекта заключается в обновлении существующих ракетоносцев типа «Борей» с повышением основных технических и боевых характеристик.По данным средств массовой информации, в проекте «Борей-Б» будут использоваться корпус и ряд других агрегатов существующих подлодок, которые оснастят новыми устройствами. В частности, для нового снижения заметности предлагается создать улучшенный водометный движитель.Осенью прошлого года командование ВМФ указывало, что точные сроки строительства лодок «Борей-Б» будут определены только после окончания проектных работ. При этом активные работы по проекту предполагалось начать в 2018 году. Впрочем, уже существуют оценки и примерные сроки. Предполагается, что первый стратегический ракетоносец будет заложен в начале следующего десятилетия и поступит на службу в 2026 году. В 2023 году может начаться строительство первой серийной субмарины. Всего же будет построено четыре или пять кораблей.Будущее проекта 885 «Ясень» пока связано только с имеющимися заказами. До начала следующего десятилетия флот получит пять новых кораблей, которые пока находятся на стапелях. Возможность продолжения строительства «Ясеней» неоднократно упоминалась в прошлом, но, похоже, такое решение не будет принято. Одной из причин этого может стать появление совершенно нового проекта подлодки схожего назначения.Следующим шагом в области атомного подводного флота станет проект многоцелевой подлодки пятого поколения, известный под названием «Хаски». Разработка этого проекта ведется в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». На данный момент перспективный проект остается на стадии предварительной проработки, но уже в ближайшее время должно завершиться формирование облика будущей подлодки. Уже было объявлено о намерении использовать принципиально новые подходы, позволяющие получить требуемые характеристики и возможности при значительной экономии.Как сообщалось, на базе общих агрегатов будет создано сразу два варианта АПЛ «Хаски». Один из них будет представлять собой многоцелевую подлодку с торпедным и ракетным вооружением. Для атаки различных целей предполагается использовать управляемые ракеты существующих типов. Второй проект «Хаски» предусматривает применение перспективных гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Также упоминалось, что на базе наработок по теме «Хаски» и с использованием агрегатов такой лодки может быть создан стратегический подводный ракетоносец.На протяжении нескольких последних лет обсуждался проект перспективной неатомной подлодки, оснащенной принципиально новой для нашего флота воздухонезависимой энергоустановкой. Такой вариант субмарин разрабатывался в проекте под названием «Калина». Согласно сообщениям официальных лиц, подлодки типа «Калина» должны были заменить в производстве не самые удачные «Лады». При этом ожидалось получение ряда характерных возможностей, прямо связанных с новой аппаратурой.В прошлом упоминалось, что первая «Калина» может быть заложена уже в 2018 году. С учетом времени, потребного на строительство и испытания, головная неатомная подлодка могла войти в состав флота не ранее 2020 года. Впрочем, указывались и иные сроки завершения тех или иных работ. В частности, пригодная к практическому применению воздухонезависимая энергоустановка могла быть создана только в начале двадцатых годов, что соответствующим образом повлияет на сроки строительства подлодок.Нетрудно подсчитать, как сейчас выглядит программа строительства новых подводных лодок для военно-морского флота России. На разных стадиях строительства на данный момент находятся 14 субмарин четырех типов. Это четыре ракетных подводных крейсера стратегического назначения и пять многоцелевых АПЛ, одна специальная подлодка неизвестного назначения, а также по две дизель-электрические лодки двух проектов.В планах строительство, как минимум, 10-11 кораблей. Среди них будет четыре или пять кораблей с баллистическими ракетами, а также шесть дизельных подлодок: четыре одного проекта и две другого. Новые многоцелевые АПЛ пока не планируются к строительству. По всей видимости, подобные планы будут составлены только после завершения текущей стадии проекта «Хаски». Пока остается только гадать, сколько подобных субмарин закажет флот.Следует напомнить, что отечественная промышленность занимается не только строительством новых подводных лодок. Параллельно со строительством техники современных проектов осуществляется ремонт и модернизация более старых субмарин. Таким образом, в ожидании современных и перспективных подлодок ВМФ получает возможность продолжать эксплуатацию имеющейся техники, в том числе получающей новое оснащение и вооружение. Своевременная модернизация не приводит к быстрому и полному обновлению флота, но дает известные преимущества, обеспечивая сохранение требуемой боеспособности.В скором будущем российская оборонная промышленность завершит исполнение текущей Государственной программы вооружения, запущенной в 2011 году. При этом прямо сейчас начинается реализация новой аналогичной программы, которая будет действовать до 2025 года. Обе крупнейшие Госпрограммы уделяли большое внимание развитию подводного флота, разработке и строительству новых субмарин, а также модернизации имеющихся. С завидной регулярностью – хотя, по понятным причинам, и не каждый день – поступают новые сообщения о ходе строительства и модернизации подлодок. Первые результаты этих работ уже успели повлиять на обороноспособность страны, и в самом ближайшем будущем нас ждут новые события подобного рода.