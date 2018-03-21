07:00 21 марта

Высший государственный совет. Коллективный орган управления Россией

После своей победы на выборах президент России Владимир Путин, как известно, встретился с бывшими соперниками. Поговорили «за жизнь» и в первую очередь о дальнейших политических процессах в стране, о том, что теперь нужно консолидировать усилия для того, чтобы страна действительно начала активно развиваться.

Высший государственный совет. Коллективный орган управления Россией


Одним из ньюсмейкеров (уже после) встречи стал Владимир Жириновский, занявший в итоге третье место с результатом примерно 5,6% голосов. Выйдя после беседы с президентом к журналистам, экс-кандидат от ЛДПР сообщил, что он довёл до сведения Владимира Путина мнение по поводу будущей системы управления государством.


По словам Жириновского, форма управления страной может быть изменена с «индивидуальной» на «коллегиальную» («коллективную»). Лидер ЛДПР считает, что таким коллегиальным органом управления мог бы стать Государственный совет (Высший государственный совет России – ВСГР), который бы не просто определял внешнюю и внутреннюю политику РФ, но и занимался «внутри себя» избранием на определённый срок президента. При этом у президента, избранного внутри ВСГР, уровень полномочий был бы ниже, чем у президента нынешнего, и одновременно выросли бы полномочия парламента. Тут нужно отметить, что речь не о том Госсовете, который в России уже действует.

Жириновский отметил, что «тогда и выборы президента в России были бы не нужны», имея в виду вариант со всенародным голосованием.

Мнения по оценке заявления Жириновского, как водится, разделились. Одна группа граждан восприняла слова Жириновского об усилении роли парламента и одновременном сужении объёмов полномочий президента либо как чистой воды популизм, либо как противоестественное для такой огромной страны, как Россия, предложение. Другая группа россиян увидела в инициативе Жириновского разумное зерно, полагая, что ставка не должна делаться в стране на одного единственного человека по той простой причине, что это в определённом плане рискованно.

Проблема в том, что в истории страны были периоды и абсолютной власти одного человека (династическая монархия), и коллегиального формата управления страной (Политбюро ЦК КПСС). При этом эффективность государственного управления чаще всего зависела от конкретного человека. Как известно, случалось так, что и при де-юре абсолютной монархии монархом рулили, как хотели, «коллегиалисты». А бывало и так, что коллегиальный орган являл собой нечто псевдоколлегиальное и аморфное, и тогда один человек подминал под себя и сам этот орган и его инициативы. Потому вопрос, что называется, открытый и активно обсуждаемый.

А пока тема коллегиальности или строгой индивидуальности во власти обсуждается, есть и сопутствующие вопросы. Так, например, вопрос о гипотетическом составе Высшего государственного совета. Если ВСГР (в порядке предположения) может быть создан, то по какому принципу он будет формироваться: только умные, только красивые или умные и красивые? На самом деле, ирония тут лишняя... Ведь в тех странах, где свой формат коллективного управления (хотя бы на бумаге) существует, действует развитая партийная система. Да что там партийная... Чаще всего – однопартийная.

Как пример – Китайская народная республика, где Всекитайской собрание народных представителей и прочие коллегиальные органы – плоть от плоти Компартии КНР. Тут можно возразить, отметив, что ВСНП Китая «только» на 72,2% состоит из членов КПК. 830 человек в ВСНП членами Компартии страны не являются, а входят в так называемый Патриотический единый фронт китайского народа. Однако этот самый единый фронт контролируется именно КПК – рабочим отделом единого фронта ЦК Компартии Китая. В общем, решения принимаются де-факто в лоне одной партии, которая и определяет вектор направления. Вон, на днях за бессрочное нахождение у власти председателя проголосовали, сменив конституционный пункт – и все, без малого полтора миллиарда, рады, все довольны. Может, и несогласные имеются, но в Китае их активность сведена до кухонных посиделок, а потому китайская «Болотная» не предвидится. Откуда ей взяться, особенно перед 20-й годовщиной событий на Тяньаньмэнь...

Можно, конечно, долго спорить на тему того, а чем наша нынешняя многопартийная система отличается от китайской однопартийной с наличием во всём согласных оппозиционных парламентских фракций, но всё же... Может, действительно, и ничем особым не отличается... Как, кстати, и система американская, где крупнейших партии, вроде как, две, но две этих партии, несмотря на медийную войну друг с другом, напоминают две половинки одного целого (хотя почему «напоминают» - так, в принципе, и есть). А потому партийная рулёжка в США выглядит не намного отличающейся от формата китайского ВСНП.

Итак, у нас своё «всё же»... Есть единоголосица в парламенте, но вот с лоббированием интересов в отношении отдельно взятых представителей элит эта единоголосица прекращается, особенно когда дело доходит до реализации намеченных планов и принятых законов. Принять - приняли, а исполнять... Одним – обязательно, другим – не с руки, ибо особая каста.

Потому можно вводить хоть Высший Госсовет, хоть вспоминать о «тандеме» (кто-то помнит ещё?..), хоть монархию реставрировать, только вряд ли что-то принципиально будет меняться, если не ответить на вопрос: к какой цели государство конкретно стремится? Эта цель должна быть прозрачной и понятной, как должен быть внятным и список ответственных за то, если вдруг эта цель так и будет продолжать оставаться только на бумаге. Именно ответственность и нужно для начала развить в масштабах всего чиновничьего аппарата. А уж насколько это сложно, и говорить не приходится. Кто же возьмёт ответственность, когда всегда есть возможность переобуться в воздухе и назвать себя «политически преследуемой жертвой режима»...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: сайт Кремля
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. собаковод Сегодня, 06:05
    Орган обсуждения! Решение должен принимать Путин! (Мы подумали, и я решил!) А по Жириновскому ,дров можно наломать. По Собчак, сдаться, если следовать логике коммунистов, то срочно нужна революция (приватизация)!
    собаковод
    1. ML-334 Сегодня, 06:15
      Опыт Молдавии-народом избран президент а правит страной юсовская кодла.Народ выбрал Путина-есть с кого и спросить,а с этих взятки-гладки,насрали и в кусты.
      ML-334
      1. Татьяна Сегодня, 06:18
        По словам Жириновского, форма управления страной может быть изменена с «индивидуальной» на «коллегиальную» («коллективную»). Лидер ЛДПР считает, что таким коллегиальным органом управления мог бы стать Государственный совет (Высший государственный совет России – ВСГР), который бы не просто определял внешнюю и внутреннюю политику РФ, но и занимался «внутри себя» ИЗБРАНИЕМ на определённый срок ПРЕЗИДЕНТА.
        Жириновский отметил, что «тогда и выборы президента в России были бы не нужны», имея в виду вариант со всенародным голосованием.

        Жириновский просто бессовестный НАХАЛ ! Совсем обнаглел на старости лет! А именно.
        .
        Жириновский всю жизнь мечтал стать президентом России! И опять 18 марта 2018 года у него это не получилось! Теперь Жириновский решил втюрить ВВП идею о создании нелегитимного по Конституции РФ некоего Госсовета при ВВП со своим участием. Идея, кажется, проста. А именно.

        Зачем менять коррумпированных чиновников – проворовавшихся глав российских регионов? Их власть в регионах можно перехватить в Госовете имени Жириновского в свои руки мимо рук Путина.
        Кроме этого.         Интересно, а на Красную ядерную кнопку в случае ЯВ всем Госсоветом имени Жириновского в России нажимать будут? Или всё-таки ВВП нажать доверят – естественно, после длительного обсуждения в некоем новом антиконституционном, нелегитимном и аморфном Госсовете РФ по Жириновскому?
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 06:36
          Жириновский предлагает, по сути, антиконституционный коррумпированный ползучий государственный переворот "сверху" и "наверху" в стране в свою пользу.
          Интересно, какие тайные "скелеты" при этом он пытается скрыть от коррупционных разоблачений в собственном "шкафу"? А может быть и в сговоре с третьими лицами.
          Татьяна
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:06
    Ну вот исторически возвращаемся к той же системе управления что всегда существовала в России.
    Проблема в том, что в истории страны были периоды и абсолютной власти одного человека (династическая монархия), и коллегиального формата управления страной (Политбюро ЦК КПСС). При этом эффективность государственного управления чаще всего зависела от конкретного человека.

    Какая тут к черту демократия западного образца в наших условиях, это просто невозможно и она неизбежно приведет страну к развалу...поэтому центробежные тенденции налицо...главное всегда соблюдать разумный баланс власти одного человека и аппарата государства над всей страной.
    Тот же ЛЕХА
  3. амурец (николай) Сегодня, 06:10
    [quote]По словам Жириновского, форма управления страной может быть изменена с «индивидуальной» на «коллегиальную» («коллективную»). Лидер ЛДПР считает, что таким коллегиальным органом управления мог бы стать Государственный совет (Высший государственный совет России – ВСГР), который бы не просто определял внешнюю и внутреннюю политику РФ, но и занимался «внутри себя» избранием на определённый срок президента. /quote]
    Во-во, у семи нянек дитя без глазу. Надо вводить жёсткую персональную ответственность за принятые решения и законы и чтобы вводить уголовные наказания за невыполнение принятых решений и постановлений. И Госдума должна принимать чёткие и ясные документы, чтобы чиновники не писали подзаконные акты, выворачивающие закон так, что закон становится или не выполним, или суть закона вывернута наизнанку.
    амурец
  4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:15
    А дума, а правительство? Сколько еще надо органов, чтобы управлять страной? Может не партии нужны и органы, а компетентные, добросовестные, работоспособные специалисты?
    Балу
  5. Комментарий был удален.
  6. народник (юрий) Сегодня, 06:23
    По словам Жириновского, форма управления страной может быть изменена с «индивидуальной» на «коллегиальную» («коллективную»)

    Здорово насмешили. laughing lol wassat
    Цель тут одна - от власти уйти формально , но при всей полноте власти остаться. crying negative После 24 лет и 5 сроков официально сидеть на вершине, будет как-то не комильфо. no bully
    народник
  7. К0щей Сегодня, 06:28
    еще одного бесполезного "органа" нам очень не хватает. на кой х он со своей партией в парламенте нужны, если тот ничего не может? деньги получать?
    К0щей
Картина дня