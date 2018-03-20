Минобороны: 65% Восточной Гуты освобождено

В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79 655 человек. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты

В Восточной Гуте от террористов освобождено две трети территории, с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные земли вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.- сообщил Шойгу на селекторном совещании.По словам министра обороны, российские военные занимаются прежде всего обеспечением безопасности выхода мирных жителей и организацией доставки гуманитарной помощи.Ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина и начала действовать с 27 февраля.