21:02 20 марта
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Минобороны: 65% Восточной Гуты освобождено

В Восточной Гуте от террористов освобождено две трети территории, с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные земли вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Минобороны: 65% Восточной Гуты освобождено


В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79 655 человек. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты
- сообщил Шойгу на селекторном совещании.


По словам министра обороны, российские военные занимаются прежде всего обеспечением безопасности выхода мирных жителей и организацией доставки гуманитарной помощи.

Ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина и начала действовать с 27 февраля.


Использованы фотографии: REUTERS/ Bassam Khabieh
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Комментарии 8

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:28
    Ждём от наших западных и ближневосточных партнёров свежей хуцпы
    Дормидонт
    1. KAV (Александр) Сегодня, 20:57
      Цитата: Дормидонт
      Ждём от наших западных и ближневосточных партнёров свежей хуцпы

      Да они уже, наверное, эвакуировали всех "нужных"... Но, посмотрим, если таки наши реализуют закрытое небо над Сирией, то туда уже ни одна шафка не сунется! И вот тогда, будем посмотреть на хуцпу партнеров.
      KAV
  2. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:43
    Так уже же победили всех.. еще в декабре объявлено было..
    Svarog
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:46
      Цитата: Svarog
      ...Так уже же победили всех.. еще в декабре объявлено было...

      А что в декабре объявлено было?
      Вы лжёте и переворачиваете всё с ног на голову, прямо на глазах у всех negative
      Путин (из речи верховного главнокомандующего на авиабазе Хмеймим, 11 декабря 2017 года):
      ...За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию...
      ...Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём по ним такие удары, которых они пока и не видели...

      Что-то я не слышал, что кто-то в Сирии "всех" победил request
      Не распространяйте ложь, достали уже со своим нытьём negative
      Андрей К
    2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 20:47
      Так если бы Ваши любимые американцы не путались под ногами... давно бы все закончилось...
      Горный стрелок
    3. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 20:50
      Цитата: Svarog
      Так уже же победили всех.. еще в декабре объявлено было

      А еще победили преступность и теперь ни один бычок не пролетает мимо урны laughing
      Vita VKO
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:58
        Цитата: Vita VKO
        Цитата: Svarog
        Так уже же победили всех.. еще в декабре объявлено было

        А еще победили преступность и теперь ни один бычок не пролетает мимо урны laughing

        Это даже не победа - это ""прорыв" laughing
        Svarog
  3. Серж72 (Сергей) Сегодня, 20:47
    мы очень рады за ту гуту
    Серж72
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