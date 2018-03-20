Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Минобороны: 65% Восточной Гуты освобождено
В Восточной Гуте от террористов освобождено две трети территории, с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные земли вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам министра обороны, российские военные занимаются прежде всего обеспечением безопасности выхода мирных жителей и организацией доставки гуманитарной помощи.
Ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина и начала действовать с 27 февраля.
В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79 655 человек. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты- сообщил Шойгу на селекторном совещании.
По словам министра обороны, российские военные занимаются прежде всего обеспечением безопасности выхода мирных жителей и организацией доставки гуманитарной помощи.
Ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина и начала действовать с 27 февраля.
Использованы фотографии: REUTERS/ Bassam Khabieh
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти