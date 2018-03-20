22:51 20 марта
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Украина арестовала все активы "Газпрома" на своей территории

Киев взыскал «все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства. Стоимость активов российской компании оценивается в 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов), заявил министр юстиции страны Павел Петренко

Украина арестовала все активы "Газпрома" на своей территории


Мы уже взыскали часть средств - это все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен
- сказал министр. Петренко сообщил, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами по другим судебным решениям, обязывающим российскую сторону осуществить выплаты в пользу Украины, имея в виду итоги разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.


Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры
- сказал глава минюста. Но вот в этом сильно сомневаются украинские юристы, которые заявляют, что на территории других стран, как минимум половина активов "Газпрома", принадлежит фирмам этих стран, и никто не даст арестовывать активы не на украинской территории.

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд гривен (около $3,26 млрд по текущему курсу) якобы из-за нарушения законодательства о защите конкуренции. Впоследствии комитет насчитал 100% пени на этот штраф. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд гривен (около $6,53 млрд). В последующем апелляционные жалобы "Газпрома" не были удовлетворены в украинских судах высших инстанций, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://politica.com.ua/
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Комментарии 76

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  1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 21:10
    Когда же мы уже начнём их "агрессорно" и "по-оккупантски" вешать вместе с американскими и европейскими советниками?
    Beltasir Matyagu
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 21:17
      Цитата: Beltasir Matyagu
      Когда же мы уже начнём их "агрессорно" и "по-оккупантски" вешать вместе с американскими и европейскими советниками?

      Чо их вешать? До следующих холодов доживут - скаклы их сами на фонарях развешивать начнут. А Петрушку особо почётно - за ноги в витрине магазина "Рошен" обмазанного шоколадом и вывалянного в перьях...
      Zoldat_A
      1. Кроу (Александр) Сегодня, 21:50
        Цитата: Zoldat_A
        До следующих холодов доживут - скаклы их сами на фонарях развешивать начнут.

        Подобное слишим уже давно, где-то с весны четырнадцатого. Пока только в мусорку некоторых окунули. И то не тех кого стоило бы. "Ще не вмерла эта хунта"
        Кроу
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 22:30
          Цитата: Кроу
          Цитата: Zoldat_A
          До следующих холодов доживут - скаклы их сами на фонарях развешивать начнут.

          Подобное слишим уже давно, где-то с весны четырнадцатого. Пока только в мусорку некоторых окунули. И то не тех кого стоило бы. "Ще не вмерла эта хунта"

          Дык газ ещё не отключали и с наших строек-рынков скотовагонами "беженцев" обратно в Куев ещё не отправляли... "Беженцы" и сами тут в тепле сидят, и родню в Неньке кормят. А отправить их вна Юкрейн, так они от холода поскачут на Майдан спрашивать у хунты, почему они мёрзнут и где их зарплаты - благодаря кому их выслали из России.... .
          Вот тогда не только услышим, но и увидим в прямом эфире....
          Zoldat_A
      2. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 21:54
        Есть такая юридическая фишка -нельзя осудить дважды за одно. Был даже случай дядя за сфабрикованное убийство отсидел, потом вышел и замочил "убиенного" гниду. И каабы звиняйте ребята. Ничего ему не было.
        Ну а мы агрессоры оккупанты. Санкции публичная порка реки помоев. Можно устроить биатлон в Киеве. Вертолетный. Кто больше яцнюков накрошит. А на посольство сша (оно размером с район города) новичка ссыпать. На танках давить парковки. Веселье короче.
        Beltasir Matyagu
        1. Кроу (Александр) Сегодня, 22:00
          Цитата: Beltasir Matyagu
          Есть такая юридическая фишка

          Обвинять во всём Россию. И не важно сколько раз, был бы повод. Чем он смешнее и нелепее, тем лучше, в него охотнее верят. Скажут, что Украина выгнала агрессора, а он опять вернулся.
          Кроу
    2. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:18
      Цитата: Beltasir Matyagu
      Когда же мы уже начнём их "агрессорно" и "по-оккупантски" вешать вместе с американскими и европейскими советниками?

      При этой власти - никогда.. там у всех рыльце в пушку и "партеры" об этом знают..
      Svarog
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 22:10
        Цитата: Svarog
        При этой власти - никогда.. там у всех рыльце в пушку и "партеры" об этом знают..

        Совершенно верно и посмотрите , что характерно , а газпром помалкивает, тишина у миллера, он себе наверное сейчас премию квартальную выписывает мильонов на 500. В ту пятницу бриты отказались от поставок российского газа, совсем отказались, а это 10% экспорта, теперь вот каклы, турки подсуропили снизив объём закупок с 65 мпрд кубов до 31 млрд, теперь режут 2-ую нитку ЮП. Сейчас газпром будет потери из бюджета гасить или эля сахибзадовна кредит невозвратный даст. В общем стабилизец стал немного ближе и всё отчётливей виден.
        Анти-Корр.
        1. Прохор80 Сегодня, 22:36
          да -да все так плохо. ужас. что творят в кремле.
          - да пошли вы на@уй нытики е@аные.
          Прохор80
        2. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 22:37
          Цитата: Анти-Корр.
          В ту пятницу бриты отказались от поставок российского газа, совсем отказались, а это 10% экспорта.......В общем стабилизец стал немного ближе и всё отчётливей виден.
          laughing Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. То, что в Вашей интерпретации называется словом "совсем", на самом деле звучит звучит так:
          Великобритания будет искать других поставщиков газа, взамен России из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
          Об этом заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй
          Так что на данный момент стабилизец отчётливо виден лишь в отдельных головах, не более. Не нагоняйте жути. Копатели Черного моря могут арестовывть всё что угодно, но лишь в рамках международго права. А это долго, муторно и словесный период года на 2-3. В 6 месяцев никто не уложится, иначе феерично, ровнехонько к след. отопительному сезону рухнет транзит газа в Европу.
          nadezhiva
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:40
            Цитата: nadezhiva
            ... на данный момент стабилизец отчётливо виден лишь в отдельных головах...

            Там нет головы. Там методичка laughing
            Голован Джек
        3. Setrac (Сергей) Сегодня, 22:44
          Цитата: Анти-Корр.
          В ту пятницу бриты отказались от поставок российского газа, совсем отказались, а это 10% экспорта, теперь вот каклы, турки подсуропили снизив объём закупок с 65 мпрд кубов до 31 млрд, теперь режут 2-ую нитку ЮП.

          Давно пора отказаться от экспорта сырья за рубеж. Раз наше правительство не могёт - может наши зарубежные "партнеры" помогут им решиться!
          Setrac
      2. Dart2027 Сегодня, 22:48
        Цитата: Svarog
        При этой власти - никогда.. там у всех рыльце в пушку

        То есть не эта власть отказывается продолжать транзит газа через Украину в 2019 году?
        Dart2027
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 21:20
      Ну вот сейчас может уже терпение закончится у наших руководителей. Отрежьте им свет, уголь с газом, как они когда то Крыму. Пусть посидят в темноте подумают над своим поведением. задолбали уже. angry
      RASKAT
      1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 21:48
        Цитата: RASKAT
        Ну вот сейчас может уже терпение закончится у наших руководителей. Отрежьте им свет, уголь с газом, как они когда то Крыму. Пусть посидят в темноте подумают над своим поведением. задолбали уже. angry

        На февраль 2018г произошло увеличение инвестиций на окраину до 21%, мы обогнали поляков.
        Кто отрезать то будет?
        kapitan92
    4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 21:24
      Цитата: Beltasir Matyagu
      ...Когда же мы уже начнём их "агрессорно" и "по-оккупантски" вешать вместе с американскими и европейскими советниками?...

      В принципе "Газпрому" достаточно представить иск в российский суд, о возмещении суммы незаконно захваченных активов в недогосударстве.
      К примеру: активы фабрики "Рошен" арестованы, но находятся в собственности гаранта майданутой. Фабрика законсервирована. Вот и пусть оборачивают её в доход "Газпрома", а поТрошенко сам разрулит ситуацию с потерей бизнеса в России, со своими ретивыми из АМКУ. Всё исключительно по закону, доходчиво и больно.
      Ни один международный суд это не оспорит.
      Андрей К
      1. midivan (Иван) Сегодня, 21:44
        Цитата: Андрей К
        В принципе "Газпрому" достаточно

        Купить за кровные Миллера штук десять МиГ-31 с "Кинжалами" и поставить на дежурство в Крым, не знаю как это повлияет на пэтю, но С.Кужугетовичу точно понравится laughing
        midivan
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:49
        Я полный профан в этом деле, но какие активы Газпрома могу быть на территории 404?
        sabakina
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 22:11
          Славик hi
          Цитата: sabakina
          какие активы Газпрома могу быть на территории 404?
          Имеются, как оказалось.
          имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины";

          - ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит", которые будут проданы на открытых аукционах; сейчас их стоимость оценивает "Украинская экспертная группа" - по ее данным, стоимость акций АО "Газтранзит" составляет 630,7 млн. грн (1,3 млрд. рублей).
          Одно странно, почему не распродали раньше? Экстрималы? Или ждут в будущем каких-то компенсаций?
          Anarchist
        2. Setrac (Сергей) Сегодня, 22:46
          Цитата: sabakina
          Я полный профан в этом деле, но какие активы Газпрома могу быть на территории 404?

          3.8 млн долларов - какой-нибудь офис в Киеве.
          Setrac
      3. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 21:55
        Суд на который они обрезанный орган положат.
        Beltasir Matyagu
    5. Sergey_I (Сергей) Сегодня, 21:31
      Никогда. Все просто
      Sergey_I
    6. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 22:33
      Цитата: Beltasir Matyagu
      Когда же мы уже начнём их "агрессорно" и "по-оккупантски" вешать вместе с американскими и европейскими советниками?

      Можно ответить и адекватно. Арестовать имущество Украины в России, например технику ВСУ в Крыму. Продать её с аукциона, вырученные деньги - Газпрому. И всё по решению суда. К аукциону допустить ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.
      Сергей Медведев
  2. Mole (Леонид) Сегодня, 21:11
    Началась коллективизация? Шо опять? belay feel
    Mole
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 21:15
      Цитата: Mole
      Началась коллективизация? Шо опять? belay feel

      Да пусть коллективизируют... Что такое для "Газпрома" 3,8 ляма баксов? Новогодний бонус высшего менеджмента? Так они без подарков не останутся - найдут, где взять. А вот как Юкрейн по своим причиндалам топчется, ругаясь с "Газпромом" - они даже представить себе пока не могут...
      Zoldat_A
      1. Mole (Леонид) Сегодня, 21:18
        Газпром с процентами возьмет. Последние труселя снимут. Одно слово

        Mole
        1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 22:24
          Цитата: Mole
          Газпром с процентами возьмет. Последние труселя снимут. Одно слово

          "Газпром" сам себя загнал в угол! «Газпром» не сможет обойтись без транзита через территорию Украины после 2019 года, несмотря на то, что на эти сроки запланирован ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». К этому времени не будет готова наземная инфраструктура в ЕС. Если точнее, то газопровод Eugal, аналог линии Opal, который должен стать продолжением «Северного потока-2» на территории Германии, будет построен только к концу 2020 года. Будет построена только первая нитка Eugal, российская компания сможет прокачать по газопроводу не более 34 миллиардов кубометров газа вместо 55 млрд.кубов.
          Да и строительство второй нитки «Турецкого потока» пока под вопросом, потому что отсутствует инфраструктура для поставки в Южную Европу, и газ, идущий по трубопроводу, может поступать только на турецкий рынок.
          Так что, хочет Газпром или нет, но для выполнения контрактных обязательств на поставку газа в Европу, ему придется прокачивать транзитом газ через окраину порядка 35-40 млрд. кубов, пока не будут введены все запланированные трубопроводы и инфраструктура в Европе, ориентировочный срок ввода 2021г., или буду серьезные штрафы.
          Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского суда, но сколь долго будет продолжаться процесс одному Богу известно!
          kapitan92
      2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 21:20
        hi
        . Что такое для "Газпрома" 3,8 ляма баксов?

        Это точно, а на территории других стран они дырку от бублика получат, еще и на судебные расходы попадут. yes
        Подрезчик
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 21:26
          Цитата: Подрезчик
          hi
          . Что такое для "Газпрома" 3,8 ляма баксов?

          Это точно, а на территории других стран они дырку от бублика получат, еще и на судебные расходы попадут. yes

          Чувствую, следующим шагом скаклов будет то, что они потребуют от немцев арестовать активы "Газпрома" в Германии вместе с "Северным потоком" laughing
          Zoldat_A
        2. Mole (Леонид) Сегодня, 21:28
          Они до сих пор не осознали что являются частью нашей страны. Только они, в настоящий момент, как неуловимый Джон из анекдота никому не нужны. О себе и на перспективу не думают, вообще не думают.
          Mole
        3. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 22:45
          Вот и весь вам актив Газпрома, господа 404-е!!!!!
          Соломон Кейн
      3. kit88 (Александр) Сегодня, 21:27
        А вот это уже не важно, сколько они взяли. Важен сам факт.
        Они кинули Россию. Должна быть соответствующая реакция, а не озабоченность.
        А так получается и мне можно пойти кинуть государство РФ и Сбербанк в частности на пару-тройку млн $ ? И мне за это судья "озабоченность" выскажет? Или мне нельзя, а им можно? Чем я хуже их?
        kit88
        1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 21:46
          Цитата: kit88
          А так получается и мне можно пойти кинуть государство РФ и Сбербанк в частности на пару-тройку млн $ ? И мне за это судья "озабоченность" выскажет? Или мне нельзя, а им можно? Чем я хуже их?
          -вы физическое лицо и выбить из вас что-либо относительно просто...В принципе можно даже и не бить.....

          Выбить из другого государства намного сложнее - на настоящий момент могут выбить только американцы и только за счет того что у них базы практически везде...
          их же пример красиво повествует об этом-они арестовали 3,8 миллиона баксов из 6,53 МИЛЛИАРДОВ баксов(суммы в 2000 раз больше) за 2 года
          Им осталось отжать остальное -такими темпами за 4000 (!!!!!)лет belay
          свой1970
        2. demo (Ван) Сегодня, 21:50
          Вам судья такую озабоченность выскажет, что икаться вам после его слов будет долго, в районах всероссийской лесопилки - Пермского края.
          demo
      4. Voker74 (Михаил) Сегодня, 21:46
        в каком месте вы узрели 3.8 ляма?
        Voker74
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 22:34
          Цитата: Voker74
          Киев взыскал «все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства. Стоимость активов российской компании оценивается в 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов), заявил министр юстиции страны Павел Петренко

          В первом абзаце статьи. Читайте внимательнее
          Киев взыскал «все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства. Стоимость активов российской компании оценивается в 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов), заявил министр юстиции страны Павел Петренко
          Zoldat_A
      5. самый главный Сегодня, 21:48
        Цитата: Zoldat_A
        Что такое для "Газпрома" 3,8 ляма баксов?

        Мелочь.. Но вот могут и переоценить активы. Оценят их в 100 гривен или в 1.5 бакса и начнут взыскивать опять по новой.
        самый главный
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 22:36
          Цитата: самый главный
          Цитата: Zoldat_A
          Что такое для "Газпрома" 3,8 ляма баксов?

          Мелочь.. Но вот могут и переоценить активы. Оценят их в 100 гривен или в 1.5 бакса и начнут взыскивать опять по новой.

          Дык взыскивать можно, взыскать труднее
          Киев взыскал «все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства.
          Zoldat_A
      6. Fast_mutant (Fast_Mutant) Сегодня, 22:45
        Цитата: Zoldat_A
        Так они без подарков не останутся - найдут, где взять.

        Найдут... в наших карманах. Через платежки по ЖКХ. Не ново.
        Fast_mutant
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:11
    Укрошумерская деби.лизация в полном разгаре. Вот кому только "Новичок" поможет.
    Egorovich
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 21:18
      Там уже "дурачёк" прижился, так что "новичёк" им нипочём!
      rocket757
    2. Влад Петров (Владимир) Сегодня, 21:24
      Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает иначе «Так получилось, что Украина первой поняла что Россия психически больная страна»
      Это как понимать? Что это «вести» дурдома?
      Влад Петров
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 22:24
        А шо гадать, она ж в ПАСЕ отметилась, почитать комментарии адекватных парламентариев, много интересного сказали!
        rocket757
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 21:13
    Похоже на обычный рейдерский захват. Вот только шумеры не догадываются, что потом за это с них в разы больше денег вытрясут. laughing
    К-50
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 21:43
      Мне вот только одно непонятно, почему в этой недостране до сих пор содержатся какие то российские активы?
      Piramidon
  5. VALERIK_097 (Валерий) Сегодня, 21:14
    Чушь какая-то, а не статья.Если мне показалось- поправьте.
    VALERIK_097
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 21:16
    Дадим по блудливым свидомитским ручонкам или выразим глубокую озабоченность ?
    Дормидонт
  7. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:17
    Киев взыскал «все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства. Стоимость активов российской компании оценивается в 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов), заявил министр юстиции страны Павел Петренко

    Я так мыслю,что за эти 3 цитруса,Украина выплатит Газпрому несколько составов этих фруктов.
    НЕКСУС
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:25
      Цитата: НЕКСУС
      Я так мыслю,что за эти 3 цитруса,Украина выплатит Газпрому несколько составов этих фруктов.

      Причем вместе с деревьями yes
      Терский
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:26
        Цитата: Терский
        Причем вместе с деревьями

        Ну это как из к/ф В бой идут одни старики-Я тебе эту белую лошадь еще вспомню. laughing
        НЕКСУС
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:43
          Цитата: НЕКСУС
          -Я тебе эту белую лошадь еще вспомню

          laughing Я представляю какой смрад сейчас стоит на "Цезор.нет" Глобальный взрыв пуканов, вот и пусть загоняют "продукт" в газохранилища, будущая зима обещает быть суровой yes
          Терский
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:53
            Цитата: Терский
            Я представляю какой смрад сейчас стоит на "Цезор.нет" Глобальный взрыв пуканов, вот и пусть загоняют "продукт" в газохранилища, будущая зима обещает быть суровой

            Там сейчас Казантип на Ибице. wassat Перемога...отжали у клятого Газпрому цитрусов. А в следующую зиму еще чего-нибудь придумают. Халява,знаете ли-это раздел науки,который имеет начало,но не имеет конца. wassat
            НЕКСУС
            1. Терский (Виктор) Сегодня, 22:07
              Цитата: НЕКСУС
              Халява,знаете ли-это раздел науки,который имеет начало,но не имеет конца. wassat

              А если учесть то что она у них на генном уровне, то это лента Мебиуса или бутылка Клейна в национальном масштабе wassat
              Терский
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 22:20
                Цитата: Терский
                то это лента Мебиуса или бутылка Клейна в национальном масштабе

                Да нее...Паниковский вспомните как гуся крал... wassat он крал,его догоняли и банально били,и возможно даже ногами. Хотя вы правы,в Украине халява возведена в ранг оборонной доктрины. laughing
                НЕКСУС
  8. helmi8 (Сергей) Сегодня, 21:18
    Мы уже взыскали часть средств - это все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен

    Вот же ж ... Возвращать придется с процентами. Ща европейские владельцы-партнеры очнутся - и оп!... снова мордой в д... луже оказались...
    helmi8
  9. bubalik (Сергей) Сегодня, 21:18
    ,,,опять Украина belay ,,мы обсуждаемых украинцев,они обсуждают нас wassat паритет однако fellow
    — Слушайте, вы даже на рынке только и трындите, что про Украину. Надоели, сил нет! Брать что-нибудь будете? — Почём укроп? — ДА ТЫ ДОСТАЛ!! laughing
    bubalik
  10. Radikal Сегодня, 21:18
    Цитата: Beltasir Matyagu
    Когда же мы уже начнём их "агрессорно" и "по-оккупантски" вешать вместе с американскими и европейскими советниками?

    Не при этой власти... wassat
    Radikal
    1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 21:27
      Конфисковать фабрику Порошенко и продать ее на аукционе. На вырученные деньги отправить гумконвои на Донбасс
      Bad_Santa
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 21:35
      Цитата: Radikal
      Не при этой власти...

      Не нужно быть столь категоричным. В так называемой "Верховной раде", так называемого государства - Украина, зарегистрирован проект постановления о признании нелегитимными выборов президента России. Т.е. установить непризнание Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, а также правовых последствий и дальнейших актов избранного на эту должность лица. Как только и если, случится то, чего они так настойчиво добиваются, отпадут последние и без того абсолютно ничтожные причины считать киевский переворотный, узурпаторский режим законной властью украинского государства. Сами подумайте, станет ли Москва продолжать четырехлетнюю волынку с изначально беспринципным полупризнанием киевского режима в ситуации, когда он сам, своим непризнанием законной российской власти подводит окончательную черту под официальными отношениями двух государств?
      Терский
  11. Radikal Сегодня, 21:19
    Цитата: Дормидонт
    Дадим по блудливым свидомитским ручонкам или выразим глубокую озабоченность ?

    yes как обычно...
    Radikal
  12. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:21
    stop Вы фсёврете Для начала. Тиранский газ разбавлен шептунами из под кружевных трюселей. Ну и потом, у нас фсё чесна. 15% Новатек, 10% Туркменский газ 5% прочие Российские поставщики. Как раз навтагаз нарушает антимонопольное законодательство. Лоббирует только свои интересы, транзит только через них..
    Штраф по Днепру am
    Tusv
  13. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 21:27
    Заберите фабрику Рошен сразу разблокируют request
    Siberia 9444
  14. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 21:30
    Ага, вперёд! Только, вот газа вже нэ будэ.
    Hard Rock
  15. JIaIIoTb (Владимир) Сегодня, 21:35
    Майдайун головного мозга прогрессирует. Весна....обострение.
    JIaIIoTb
  16. nznz (Игорь) Сегодня, 21:37
    ну раз боевые шумерски хлоптцы забрали все-то Газпром может умыть руки и сказать-мы теперича за газ не отвечаем.Чьи таки пусть и те и снабжают вас пердячим паром
    nznz
  17. polkovnik manuch (Николай) Сегодня, 21:38
    Совсем недоумки заигрались , пора кой-кому по попке нашлепать и в угол поставить . Думаю очень скоро так и будет , Парашка забыл ,что границы России проходили по Днепру (включая Киев с окрестностями ) , а Черное море вообще-то называется Русским (это я к тому ,что Одесса ,Николаев и прочие , прочие - есть и будут ! !!!! городами Новороссийскими (читай Российскими !)
    polkovnik manuch
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 22:09
      Шо Ви так возбудились на деньги частной кампании?)))
      Сергей Д_2
  18. XXXIII (Владимир) Сегодня, 21:50
    Украина арестовала все активы "Газпрома" на своей территории
    А нет там ничего и не было у Газпрома, начало ничего не продавали самим мало было (трубу, акции Нафтогаза), потом все национализировали.... fool
    Все по Лаврову..... wassat
    XXXIII
  19. bubalik (Сергей) Сегодня, 21:58
    ,,,шума сколько laughing ах да Газпром -народное достояние recourse я и забыл sad
    bubalik
  20. Всадник без головы (Толик) Сегодня, 21:59
    Вот она, истинная подоплека
    Всадник без головы
  21. Чарик Сегодня, 22:00
    да ладно отобьют своё -дома
    Чарик
  22. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 22:07
    Фи.Копейки.Месячная зарплата Мюллера
    Сергей Д_2
  23. varakin_54 Сегодня, 22:15
    А Россия знает, а то как всегда говорят-говорят-говорят.
    varakin_54
  24. Million (Влад) Сегодня, 22:39
    Газпром -частная контора,они свои активы просто так не отдадут).Наверное в ближайшее время что то в украине произойдет
    Million
  25. 452336 Сегодня, 22:47
    3.8 млн. баксов. Негусто. Денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения)
    452336
  26. 452336 Сегодня, 22:50
    Цитата: bubalik
    ,,,шума сколько laughing ах да Газпром -народное достояние recourse я и забыл sad

    А что, не так? Убираем Газпром и что остается от бюджета?
    452336
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