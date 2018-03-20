Украина арестовала все активы "Газпрома" на своей территории

Мы уже взыскали часть средств - это все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен

Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры

Киев взыскал «все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства. Стоимость активов российской компании оценивается в 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов), заявил министр юстиции страны Павел Петренко- сказал министр. Петренко сообщил, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами по другим судебным решениям, обязывающим российскую сторону осуществить выплаты в пользу Украины, имея в виду итоги разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.- сказал глава минюста. Но вот в этом сильно сомневаются украинские юристы, которые заявляют, что на территории других стран, как минимум половина активов "Газпрома", принадлежит фирмам этих стран, и никто не даст арестовывать активы не на украинской территории.В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд гривен (около $3,26 млрд по текущему курсу) якобы из-за нарушения законодательства о защите конкуренции. Впоследствии комитет насчитал 100% пени на этот штраф. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд гривен (около $6,53 млрд). В последующем апелляционные жалобы "Газпрома" не были удовлетворены в украинских судах высших инстанций, передает ТАСС