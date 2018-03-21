Национальные особенности торговли многофункциональными истребителями

Сообщение о «боевом крещении» F-35 Lightning II (в израильском варианте «Адир» (могучий)) ВВС еврейского государства воодушевило экспертное и журналистское сообщество. Все ожидали подробностей этого, вероятно, первого боевого применения, этого самого распиаренного и сопровождаемого множеством скандалов самолета пятого поколения.Напомним, что Израиль самым первым из американских союзников, получивших на вооружение эту новинку, и, соответственно, накопил наибольший (если не считать США) опыт эксплуатации этих машин.Однако никаких подробностей не последовало. Где и когда применялся самолет, какую задачу он выполнял – все это покрыто мраком. Максимум, какие сведения удалось получить журналистам от представителей ЦАХАЛ, это утверждение, что «Адир» показал себя с наилучшей стороны.Все это происходит в соответствии с провозглашенной командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным «политикой не реагирования», которая заключается в том, что пресс-служба и должностные лица ведомства не комментируют, не отрицают и не подтверждают различные сообщения об этом самолёте.Подобный подход выглядит довольно странным для демократической страны, на статус которой претендует Израиль. Речь не идет о разглашении секретных сведений, но граждане должны знать, на что расходуются их деньги. Тем более что информация о F-35 закрыта не только для рядовых израильтян, но и для большинства парламентариев.Это создает множество вопросов и подозрений. В частности СМИ распространяют слухи, о неоднократном боевом использовании самолета.В частности, сообщается, что «Адиры» неоднократно применялся для террористических атак на Сирию. Причем в октябре минувшего года один F-35 был в ходе пиратского налета, якобы был поврежден ракетой сирийской зенитной установки С-200.Игнорирование военными всех этих слухов наводит израильскую общественность на мысли, что «Адир» не так уж хорош, как о нем сообщается, и от нее скрываются не потрясающие возможности сверх самолета, а многочисленные недоработки сырой конструкции. А такое стремление к конфиденциальности заставляет предполагать во всем этом коррупционную составляющую.Эти подозрения еще более усилились на фоне коррупционного скандала разыгравшегося в ФРГ. На днях стало известно, что командующего Люфтваффе, генерал-лейтенанта Карла Мюльнера уволят за лоббирование им закупки Германией американских истребителей F-35.Конечно, подобная постановка вопроса и такое организационное решение как бы намекает на очевидную недобросовестность Мюльнера.Как хорошо известно, лоббистская деятельность отнюдь не бескорыстна. И она, конечно же, не совместима с должностью главкома ВВС. Если называть вещи своими именами, в данном случае слово «лоббизм» является эвфемизмом терминов «коррупция» и «взятка».Но, судя по всему, этот вопрос стремятся решить кулуарно, минимизируя его огласку. Поэтому в отношении генерала не начато уголовное преследование – его просто отстранили от дел, и в мае он будет досрочно отправлен на пенсию.Возможно, это сделано так деликатно, чтобы не ухудшать отношений с США.Военный министр ФРГ Урсула фон дер Ляйен отвергла планы Мюльнера по замене старых истребителей Panavia Tornado на F-35, и приняла решение перевооружать Люфтваффе истребителями Eurofighter Typhoon. Неназванные источники в Бундесвере, указывают, что этот выбор продиктован не только претензиями технического характера к американскому истребителю, но и соображениями геополитического порядка.Скорее всего, имеется в виду позиция рада депутатов Бундестага, согласно которой полный переход на F-35 ослабит европейскую оборонную промышленность и поставит Германию в зависимость от США.И эти соображения имеют под собой основания. Скандал с главкомом Люфтваффе, та и не ставший «делом Мюльнера» наглядно показывает, какими методами США продвигают продажи своего вооружения союзникам.Еще раньше американцы, сумели навязать финансовое участие в программе JSF (по разработке F-35) таким своим союзникам по НАТО, как Великобритания, Италия, Дания, Голландия, Канада и Турция, опираясь на своих «лоббистов» в этих странах.К этому можно прибавить, что Вашингтон приложил максимум усилий, используя политическое и экономическое давление, а так же банальный подкуп для того чтобы устранить потенциальную конкуренцию в вопросах разработки и производства самолета 5-го поколения.Результат налицо: концерн Dassault nEUROn заявлявший о начале работ по созданию машины нового поколения, к настоящему моменту может похвастаться только БПЛА, созданным с применением «стелс» - технологий.Немногим лучше обстоят дела и японцев, которые как бы также занимаются вопросами создания истребителя новейшего класса.Но работы над самолетом ATD-X Shinshin, продвинулись не намного дальше создания прототипа планера. И эксперты высказывают предположение, что самолет не выйдет за рамки демонстратора технологий.Впрочем, японские конструкторы пытаются спасти свои наработки, предлагая американцам продолжить работу совместно. Это обстоятельство так же является косвенным указанием на то, что же мешает американским союзникам работать над созданием собственных машин 5-го и 6-го поколений.Усилиями американцев создана такая ситуация, что никакой альтернативы F-35 для их союзников практически нет. Ведь не станут же они покупать у китайцев J-20, или у России Су-57?Тот же самый Eurofighter Typhoon, каким бы неплохим самолетом не был, все же машина 4 поколения, и «потолок» его модернизаций, это 4++.Впрочем, можно предполагать, что F-35, в конце концов, доведут, устранив все недоработки – в значительной степени за счет союзников.Которые вместо того чтобы развивать собственный ВПК, и зарабатывать на продаже его продукции деньги, вынуждены покупать у американцев «сырую» технику, и оплачивать ее последующую модернизацию.